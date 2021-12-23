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Елку, исчезнувшую на железнодорожном вокзале в Киеве, будет искать военная контрразведка СБУ

Елку, исчезнувшую на железнодорожном вокзале в Киеве, будет искать военная контрразведка СБУ

Соломенской окружной прокуратурой г. Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО "Укрзалізниця" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве на общую сумму около 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця", конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021. Однако 22.12.2021 в ходе проведения осмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки", – говорится в сообщении.

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"Ни денег, ни елки", – отметили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности. Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СО полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины.

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Автор: 

вокзал (266) Киев (25469) Укрзализныця (2743) елка (181) хищения (96)


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Топ комментарии
+12
Афффигеть! Поставить йолку -- дофига денег, из которых 5 000 000 можно еще спи...ть.
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23.12.2021 17:11
+11
дембельский аккорд СерЛеща
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23.12.2021 17:38
+8
Велике ялинківництво?
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23.12.2021 17:05
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ялинка-невидимка...
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23.12.2021 17:02 Ответить
дембельский аккорд СерЛеща
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23.12.2021 17:38 Ответить
Велике ялинківництво?
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23.12.2021 17:05 Ответить
Афффигеть! Поставить йолку -- дофига денег, из которых 5 000 000 можно еще спи...ть.
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23.12.2021 17:11 Ответить
елка - миллиардерша
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23.12.2021 17:48 Ответить
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23.12.2021 17:12 Ответить
А нафіг та ялинка така дорога.
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23.12.2021 17:13 Ответить
нах она там вообще нужна
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23.12.2021 17:14 Ответить
ялинка то не дорога . тас підставка золота , рукавічки у робітників перламутром обшиті .іграшки з платини , так і назбиралося на 5 лімончиків .
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23.12.2021 21:27 Ответить
Підозра це дія ніби вони щось роблять.
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23.12.2021 17:16 Ответить
это мелочи .Украина очень богатая страна. ее 30 лет грабят сами же украинцы которым удалось дорваться до госкорыта а она до сих пор существует!))
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23.12.2021 17:34 Ответить
і багато там українців ?
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23.12.2021 21:28 Ответить
у нас в Украине нет разделения на нации все- украинцы. не то что у вас в кацапстане махровый нацизм. скоро вас на России лечить от нацизма будут.
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23.12.2021 22:15 Ответить
ну как сказать многие ррррлллээ не выговаривают, ну эт наследственное логопед в детстве был бессилен)) а вообще страна наша очень богатая, поэтому рррррллэээ))))
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24.12.2021 13:49 Ответить
Все откупятся и паровозом сделают Деда Мороза.
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23.12.2021 17:35 Ответить
На одной елке 5 млн. гривен. Во ловкачи.
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23.12.2021 17:36 Ответить
главное на "своих" не выйти - "квартет-95" такой дерзости прокурорам не простит...
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23.12.2021 17:40 Ответить
сырожа-рука прибарахлился!
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23.12.2021 17:42 Ответить
5 млн. ёлка ???
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23.12.2021 17:42 Ответить
Йолка, прибери , будь ласка , того придурка криворогатого , бо задовбав нах, ця наркоша пуйловська Або ми тебе приберемомо...
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23.12.2021 17:42 Ответить
Так елочка в смартфоне уже. Д-диджитализация.
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23.12.2021 17:49 Ответить
Так сколько же там вся стоимость елки, если 5 лимонов стырили и особо незаметно.
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23.12.2021 18:02 Ответить
Вот это бизнес !!! Куды прежним теневикам??? Я аплодирую ёлкокидам .....Правильно пацаны ! Хапайте, пока ваша власть , придут другие - будут стрелять!
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23.12.2021 18:06 Ответить
Похоже,что товарищ Бендер(ну тот,который турецкоподданый) воскрес
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23.12.2021 18:18 Ответить
Хрена се елочка за 180 килодолларов.
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23.12.2021 18:29 Ответить
Печально все это, желание украсть где только можно стало обыденностью.
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23.12.2021 18:55 Ответить
 
 