Елку, исчезнувшую на железнодорожном вокзале в Киеве, будет искать военная контрразведка СБУ
Соломенской окружной прокуратурой г. Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО "Укрзалізниця" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве на общую сумму около 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця", конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021. Однако 22.12.2021 в ходе проведения осмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки", – говорится в сообщении.
"Ни денег, ни елки", – отметили в прокуратуре.
В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности. Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СО полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины.
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