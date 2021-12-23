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Новости
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Председатель комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Результаты конкурса должно быть невозможно обжаловать (обновлено)

Председатель комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Результаты конкурса должно быть невозможно обжаловать (обновлено)

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена приложить все усилия для того, чтобы сделать невозможным обжалование результатов конкурса.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила глава комиссии Екатерина Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Главная задача конкурсной комиссии – провести независимый и прозрачный конкурсный отбор, чтобы в дальнейшем не было никаких оснований для обжалования как порядка проведения конкурса, так его результатов", - сказала Коваль.

Она отметила, что при проведении других конкурсов на занятия должностей результати были неоднократно обжалованы.

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"Сегодня, к сожалению, у нас уже есть решение ОАСК. Хоть оно и принято без надлежащих оснований, но оно является недопустимым ударом по нашей работе. Конечно, мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и приложим все усилия, чтобы отстоять нашу законную позицию в суде, чтобы принятое решение ОАСК признали незаконным", - добавила Коваль.

Вместе с тем, как подчеркнула Коваль, "дойдя до финального этапа, конкурсная комиссия должна сделать все возможное, чтобы не оставить других зацепок для тех, у кого возникнет желание обжаловать процедуру или результаты конкурса".

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"Поэтому никаких формальностей тут не должно быть. Мы должны руководствоваться исключительно законом, а не собственным желанием. Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены", - заявила она.

"Важно все сделать так, чтобы потом вновь назначенные лица могли законно работать, не беспокоясь о незаконности проведения конкурсного отбора. Возможно, для кого-то соблюдение процедуры - это формальность… но для меня и моих коллег – это персональная ответственность как перед САП, одним из ключевых институтов в нашей отечественной антикоррупционной структуре, так и государства в целом", - подытожила глава комиссии.

Напомним, конкурс на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен был завершиться 21 декабря. В этот день было определено, что наибольшее количество баллов набрал детектив НАБУ Клименко, но победителем его не назвали - в заседании объявили перерыв. Таким образом, Украина нарушила свои обязательства перед международными партнерами. Свое разочарование выразили послы стран G7 и посольство США. Следующее заседание комиссии состоится 24 декабря.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2059)


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Топ комментарии
+25
Після цього зашквару , твої отмазки , як мертвому припарка
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23.12.2021 17:18
+22
И тут со дна постучали...
Они настолько тупые, что не понимают, что все в мире предельно четко осознали, что произошло?
Они ещё и отмазки лепят.
Имбецилы, сэр...
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23.12.2021 17:20
+19
Кому ви ***** парите цю куйню??! Єдине шо вам потрібно - це хоч тушкою хоч кабанчиком протягнути на посаду ще одне "гасударєве око"(креатуру зєлєвєнєдіктової)- ручного песика ОП: який буде тявкати де йому скажуть "фас", і тихенько сидіти в будці коли хазяїн дасть копняка під сраку!
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23.12.2021 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Після цього зашквару , твої отмазки , як мертвому припарка
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23.12.2021 17:18 Ответить
Хватит строить из себя дураков ,не доводите людей до черты ...
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23.12.2021 17:18 Ответить
вони з нас строять, не з себе...
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23.12.2021 17:22 Ответить
Где черта?
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23.12.2021 17:26 Ответить
И тут со дна постучали...
Они настолько тупые, что не понимают, что все в мире предельно четко осознали, что произошло?
Они ещё и отмазки лепят.
Имбецилы, сэр...
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23.12.2021 17:20 Ответить
Власть Шариковых, Швондеров и Голохвастых. Быдло, которое люмпен привел в 2019 году к власти
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23.12.2021 18:20 Ответить
Ідіоти при владі.
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23.12.2021 17:23 Ответить
Ідіоти вважають ворогів ідіотами - зрозуміють коли вже з ями вилізти буде неможливо...
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23.12.2021 18:03 Ответить
НЕЕЕЕТ, БАТЕНЬКА, ТАМ НЕ ИДИОТЫ. ТАМ ПРОСТО ЦИНИЧНЫЕ ПОДОНКИ, А ВОТ ИДИОТЫ ЗА НИХ ГОЛОСОВАЛИ И БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ.
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23.12.2021 20:18 Ответить
Народний суд і оскаржить, і покарає.
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23.12.2021 17:23 Ответить
коли ...
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23.12.2021 17:31 Ответить
....не знаю коли, але напевно знаю де -

на Майдані !
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23.12.2021 19:02 Ответить
На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.

Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…

На майдані коло церкви
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!

На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
1918
це не я - Павло Тичина ))
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23.12.2021 19:11 Ответить
пророчий вірш Великого Павла Тичини
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23.12.2021 19:43 Ответить
Кому ви ***** парите цю куйню??! Єдине шо вам потрібно - це хоч тушкою хоч кабанчиком протягнути на посаду ще одне "гасударєве око"(креатуру зєлєвєнєдіктової)- ручного песика ОП: який буде тявкати де йому скажуть "фас", і тихенько сидіти в будці коли хазяїн дасть копняка під сраку!
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23.12.2021 17:29 Ответить
Ти, дура, стомилася, про що ти говориш?
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23.12.2021 18:11 Ответить
Всі борються. Результат не важливий, зарплата ж іде за боротьбу. Попереду ще років тридцять)
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23.12.2021 18:12 Ответить
Стає цілком очевидною мета зе-команди - повна руйнація України.
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23.12.2021 19:06 Ответить
Все правильно , лучше назначить руководителя САП на неделю позже , но безукоризненно , с юридической точки зрения .
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23.12.2021 19:11 Ответить
Саме для того і було проплачено і обрано головою комісії Коваль ,щоб не виконати те,що від України вимагали Західні партнери, і обрати голову САП, а виконати рашистське домашнє завдання ,і провалити обрання голови САП ,провал котрого в переносному розумінні для Заходу ОЗНАЧАЄ -"Та пішли Ви н,,,й"
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23.12.2021 19:42 Ответить
А что можно было ждать от комиссии, где члены прислуга, замайбах и опэзэжопники?
Кто-то ждал другого результата????
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24.12.2021 01:58 Ответить
 
 