Председатель комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Результаты конкурса должно быть невозможно обжаловать (обновлено)

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена приложить все усилия для того, чтобы сделать невозможным обжалование результатов конкурса.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила глава комиссии Екатерина Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Главная задача конкурсной комиссии – провести независимый и прозрачный конкурсный отбор, чтобы в дальнейшем не было никаких оснований для обжалования как порядка проведения конкурса, так его результатов", - сказала Коваль.

Она отметила, что при проведении других конкурсов на занятия должностей результати были неоднократно обжалованы.

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"Сегодня, к сожалению, у нас уже есть решение ОАСК. Хоть оно и принято без надлежащих оснований, но оно является недопустимым ударом по нашей работе. Конечно, мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и приложим все усилия, чтобы отстоять нашу законную позицию в суде, чтобы принятое решение ОАСК признали незаконным", - добавила Коваль.

Вместе с тем, как подчеркнула Коваль, "дойдя до финального этапа, конкурсная комиссия должна сделать все возможное, чтобы не оставить других зацепок для тех, у кого возникнет желание обжаловать процедуру или результаты конкурса".

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"Поэтому никаких формальностей тут не должно быть. Мы должны руководствоваться исключительно законом, а не собственным желанием. Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены", - заявила она.

"Важно все сделать так, чтобы потом вновь назначенные лица могли законно работать, не беспокоясь о незаконности проведения конкурсного отбора. Возможно, для кого-то соблюдение процедуры - это формальность… но для меня и моих коллег – это персональная ответственность как перед САП, одним из ключевых институтов в нашей отечественной антикоррупционной структуре, так и государства в целом", - подытожила глава комиссии.

Напомним, конкурс на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен был завершиться 21 декабря. В этот день было определено, что наибольшее количество баллов набрал детектив НАБУ Клименко, но победителем его не назвали - в заседании объявили перерыв. Таким образом, Украина нарушила свои обязательства перед международными партнерами. Свое разочарование выразили послы стран G7 и посольство США. Следующее заседание комиссии состоится 24 декабря.