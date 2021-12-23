Российские войска обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов и Золотого-4, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

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