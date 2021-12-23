Российские войска обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов и Золотого-4, - пресс-центр ОС
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.
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"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він. Джерело:
РОзумієте, дерьмак ще й додав ...!!!!!
Слідкуйте. Через пару днів буде новина про поховання чергового загиблого.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1474041641258430464 50 мин
Спочатку ЗЕ про 10 крокiв до миру, невiдомих українцям,але переданих путiну+партнерам Потiм пан Єрмак про "тишу" Кулеба "лизнув" Єрмаку за "тишу" Далi "ПЕРЕМОЖНА" заява МО та Головнокомандувача ВСУ.. Що це було?
А тепер те що забезпечувало ващі тили та виробництво у ВОВ стоїть на боці України та будуть нам допомагати на всі сто.
Так що Велкоме в Україну а не просто погрожуйте.Головне щоб стандарти масовіх поховань всигли для вас затвердити.
Пропоную дЄрмака і всю зелену банду , відправити на передову 😡