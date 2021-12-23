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Новости Война
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Российские войска обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов и Золотого-4, - пресс-центр ОС

Российские войска обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов и Золотого-4, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Стоят они на границе или перейдут ее - это уже не важно. Мы на родной земле и ее защищаем", - бойцы ВСУ на передовой. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+26
Дермак а где же твое обещанное перемирие?
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23.12.2021 17:20
+18
Ну что, идем Ермака вешать, который вошел в сговор с окупантами и нас обманул?
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23.12.2021 17:21
+15
Це саме там де зелох відвів військових і сказав що тепер там мир???
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23.12.2021 17:21
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СМЕРТЬ российским оккупантам !!!
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23.12.2021 17:20 Ответить
Смерть от чего? От *перемирия* с нашей стороны?
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23.12.2021 17:24 Ответить
Дермак а где же твое обещанное перемирие?
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23.12.2021 17:20 Ответить
так он про то шо и кацапы перестанут стрелять ничего не говорил.
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23.12.2021 17:33 Ответить
А ему ничего и не обещали !
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23.12.2021 17:39 Ответить
А ты чо поверил в обещание Дерьмака? А скоро Дерьмак пообещает садиться в теплушки которые едут в Магадан, где тебя ждет райская жизнь и ты поедешь?
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23.12.2021 18:31 Ответить
Ну что, идем Ермака вешать, который вошел в сговор с окупантами и нас обманул?
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23.12.2021 17:21 Ответить
Це саме там де зелох відвів військових і сказав що тепер там мир???
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23.12.2021 17:21 Ответить
Шмаркля говорит, что мир наступил ещё 2 с половиной года назад.
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23.12.2021 17:26 Ответить
Так це вже перемирря йєрмака, чи ще зеленського???
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23.12.2021 17:25 Ответить
Нє, то настала черга дерьмаковского перемиря "решительного", а в ЗЄлі було "просте" перемиря (просто перестать стрелять).
"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він. Джерело:
РОзумієте, дерьмак ще й додав ...!!!!!
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23.12.2021 17:32 Ответить
Приказ Ермака выполняли ? В ответ не стрелять !
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23.12.2021 17:25 Ответить
Залужний готовый "соблюдать"...
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23.12.2021 19:42 Ответить
ого який режим тищі
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23.12.2021 17:25 Ответить
вчора були такі успішні Вітання ...
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23.12.2021 17:25 Ответить
Алё Дерьмак? чё там с перемирьем? или опять только мы не стреляем?...
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23.12.2021 17:28 Ответить
Он сразу говорил, что опять.
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23.12.2021 17:38 Ответить
http://argumentua.com/stati/evgeniya-podobnaya-*******-esli-my-prekratim-strelyat-nas-prosto-budut-ubivatukrainskii-****** Евгения Подобная, военкор: «Если мы прекратим стрелять - нас просто будут убивать »
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23.12.2021 17:34 Ответить
не может бить, ви всьо врьоте - сам дерьмак сказал, шо всьо - мир и никаково агня; он же обо всьом со своими кацапскими кураторами в ткг договорился...
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23.12.2021 17:39 Ответить
Это его собственная инициатива. Там об этом ничего не знают!
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23.12.2021 17:41 Ответить
Та шо вы гаварите...Никогда такого не было и вот опять. Перемирие. А -я -яй!
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23.12.2021 17:41 Ответить
как обычно наврали)
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23.12.2021 17:41 Ответить
У россиян плохо дело! Они могут только в том случае победить, если мы отвечать не будем!
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23.12.2021 17:42 Ответить
московити будують добросусідські відносини, як зранку завєщало ху@ло.
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23.12.2021 17:46 Ответить
А шо такое....Ермак???!!! Недолго музыка играла, недолго пел аккордеон??
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23.12.2021 17:46 Ответить
Д'ерьмак-хозяин своего слова. Слово дал-слово забрал обратно.
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23.12.2021 17:51 Ответить
То це нашим військовим заборонено стріляти.
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23.12.2021 17:57 Ответить
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет" Источник:
Слідкуйте. Через пару днів буде новина про поховання чергового загиблого.
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23.12.2021 17:59 Ответить
Все ермаковское перемирие кануло в лету.. и суток не прошло... а как пели.. как пели. ( ну да ответку то давать запретили, значит все нормально).
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23.12.2021 18:11 Ответить
та они щас опять месяцами будут не замечать никаких обстрелов, и твердить что перемирие работает
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23.12.2021 18:16 Ответить
Ермак! Ваш выход, желательно на ноль.
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23.12.2021 18:12 Ответить
очередное всеосяжное зеремирие. договорились они...
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23.12.2021 18:15 Ответить
Это типа они договорились о перемирии....
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23.12.2021 18:15 Ответить
Договорились-не договорились,но отпразновать успели!
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23.12.2021 18:22 Ответить
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23.12.2021 18:27 Ответить















Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1474041641258430464 50 мин



Спочатку ЗЕ про 10 крокiв до миру, невiдомих українцям,але переданих путiну+партнерам Потiм пан Єрмак про "тишу" Кулеба "лизнув" Єрмаку за "тишу" Далi "ПЕРЕМОЖНА" заява МО та Головнокомандувача ВСУ.. Що це було?

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23.12.2021 18:30 Ответить
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23.12.2021 18:48 Ответить
Ефект граблів під ногами. Це відповідь на чергові дебільні заяви на припинення вогню, від кого б вони не виходили.
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23.12.2021 18:59 Ответить
Ей мокшае,чому ви дебіли не вивчаєте історію.Історію своїх дідів та історію того чим ви гордитесь,Перемогою у ВОВ?Адже ви ублюдки жерли американськы консерви,ъздили на автомобылях американських та англыйських автомобылях.Снаряди та танки вироблялись на ыноземних верстатах.
А тепер те що забезпечувало ващі тили та виробництво у ВОВ стоїть на боці України та будуть нам допомагати на всі сто.
Так що Велкоме в Україну а не просто погрожуйте.Головне щоб стандарти масовіх поховань всигли для вас затвердити.
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23.12.2021 19:04 Ответить
Перемир'я? Зеля, дограєшся!!!
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23.12.2021 19:05 Ответить
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23.12.2021 20:32 Ответить
Вчорашню заяву дЄрмака про перемир'є , я зрозумів так , що це перемир'є стосується тільки наших бійців , які не будуть стріляти по окупантах) ( саме так , він сказав) , а окупанти не погоджуються на перемир'є, а знову будуть знищувати наших кращих синів Украіни !!

Пропоную дЄрмака і всю зелену банду , відправити на передову 😡
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23.12.2021 20:01 Ответить
перемирие от Зе и Ермака. Только наивный лох и дурак верит агрессору и оккупанту Рассии

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23.12.2021 20:04 Ответить
Так дерьмак же сказал что мы стрелять не будем, причем тут рф их там вообще нет.
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23.12.2021 20:33 Ответить
 
 