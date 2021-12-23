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Женщины-военнообязанные должны встать на учет до конца 2022 года, - начальник центра комплектования Куценко

Женщины-военнообязанные должны встать на учет до конца 2022 года, - начальник центра комплектования Куценко

Представительницы профессий, включенных в обновленный список военнообязанных, должны будут встать на военный учет до конца следующего года.

Об этом рассказал на брифинге начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Куценко, женщины должны будут в течение 2022 года написать заявление в местный военкомат, а также предоставить копии и оригиналы паспорта, ИНН, свидетельств о браке и рождении детей (при наличии) и окончании образования, и справку с работы. Военкомат по итогам изучения документов определит, входит ли женщина в список военнообязанных и направит на медкомиссию по месту проживания.

При этом уточняется, что не все женщины военнообязанных профессий будут поставлены на учет – существуют также ограничения по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья.

Читайте также: Алгоритм, как женщинам стать на военный учет, должны разработать до конца следующей недели, - Минобороны

Куценко добавил, что с 2023 года женщин, не вставших на военный учет, и предприятия, на которых они работают, будут штрафовать так же, как и мужчин.

"Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, – в 2022 году действовать не будут. В 2022 году мы будем их только принимать на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года. С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу. Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось", - подчеркнул он.

Размер штрафа для женщин, не вставших на военный учет до 2023 года, будет составлять 850 грн, для предприятий, принявших их на работу – 5500 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На то, чтобы поставить на учет всех женщин-военнообязанных, понадобится полтора-два года, - экс-министр обороны Гриценко

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9282) военкомат (458)


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Топ комментарии
+30
З Понеділка чекаємо черги зє слугинь, з зєЛєнкою на голові і зє голосувальниць до військоматів???
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23.12.2021 17:28
+26
Ей, чоловіки, ви уявляєте картину, як вашу жінку ставлять голою серед кілька десятків жінок на хірургічний та психіатричний огляд у воєнкоматах у присутності офіцерів?? а матір свою у 50 років? чи бабусю у 59 років??? ото тупих українців, які не керують своєю державою і макнули мордою в унітаз
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23.12.2021 17:41
+24
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23.12.2021 17:31
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так вы будете служить "4 -х разовому клоун - уклонисту" или стране???
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24.12.2021 00:09 Ответить
Справа не в стереотипах , а в бардаці в державі . Наша армія добре підготовлена ? Тер.оборона створена? Зброя добре змащена ? Набої є ?
Всі чоловіки на обліці в воєнкоматах ? Нє ? Давайте , будемо вирішувати проблему за рахунок за рахунок обліку жінок в воєнкоматах. Що це дасть ? підніме обороноздатність України ? Кожен повинен виконувати свою роботу і добре !!! А жінки можуть за бажанням служити в армії . Не за мус.
І головне в 59 років !!! Що буде робити музейна працівниця в армії? А тих депутатів , що голосували цей закон , всіх поставити на облік в воєнкоматах в першу чергу , закон одинаковий для всіх !!! Прям бачу, завтра воєнком приходить в Верховну Раду і всіх що голосували за закон на облік. Хай покажуть нам особистим прикладом. Тільки за. О то навоюєм. І штрафи назбираєм.
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23.12.2021 23:49 Ответить
Откуда столько ненависти к противоположному полу? Если что можно посмотреть кто голосовал за закон, удивитесь сколько там женщин и опозиция в т.ч. И хватит этих совковых что кто-то должен, а кто-то нет чисто по гендеру. Вместо того чтобы строить контрактную армию у нас по 1.5 года служат те кто отмазаться не могут и в этом тоже проблема, а теперь и женщин на учёт. Не в обиду, но просто противно читать эти стереотипы что нормальные женщины сидят детей ростят и рожают, а мужчины обязаны служить. И вообще этих противных мужиков уже всех на учёт поставили? В этом мире уже все давно не так, как у Вас например. Рожают не все, и служат уже тоже не все. Только за одно есть криминальная ответственность, а за другое нет.
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23.12.2021 23:33 Ответить
При этом уточняется, что не все женщины военнообязанных профессий будут поставлены на учет - существуют также ограничения по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья. Источник:
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23.12.2021 21:27 Ответить
правильное решение. "Если завтра война, если завтра в поход...". Раз выбрали войну - воевать нужно всем. А то интернетовские вояки по три футболки за раз на грудях рвуть в порыве патриотизма - а в армии очешуительный недобор.
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23.12.2021 22:33 Ответить
Что за тупая ***** .отправила наших девочек на работу.Которую делали исключительно Казаки .Наши девочки и так знали что им делать.
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23.12.2021 23:11 Ответить


А що сталося у міноборони,- хлопи закінчились,вирішили баб взяти у оборот ? Ну,це капець повний.
Ідете дорогою путіна,- баби і дєті впєрєді.........

Не знаю, як хто, а я в шоці від таких рішень.
Дєбіли,***** /с/
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23.12.2021 23:44 Ответить
Війна це чоловіча справа. Українські жінки завжди обирали переможців. Якщо ми програємо війну наші жінки будуть обирати кацапів. Не сумнівайтесь! Так було завжди. В УРСР була найбільша кількість міжнаціональних шлюбів - 37%. Ну навіщо народжувати від сцикунів? Від ідіотів яку голосують за жидів та кацапів а потім плачуться "що їм не щастить"? Найкращий вихід для жінок це еміграція. І нехай сцикуни дрочать та злягаються з козами...
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24.12.2021 00:14 Ответить
Потому что «козак» это не национальность а сила духа мужчин способных выжить в «Дикой Степи». Никакого ДНК нации никогда небыло, на нашей земле жили люди абсолютно любых этнических групп и никто на это не смотрел. А сейчас начали проверять - у кого больше «украинской крови».
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24.12.2021 01:25 Ответить
Це не так. ДНК нації чітко просліджується ... але по жіночій лінії. Саме жінки виховуючи дітей роблять їх українцями яке б падло їх не запліднило. Завжди дивились на батьків - "яблучко від яблоньки недалеко котиться", "Яка хата такий тин, який батько такий син". Так, ми нація пристосуванців. Нація виживших. Більшість героїв загнули в боротьбі не давши потомства. Тому ми завжди починаємо творити історію сьогодні. І залишаємось в ній як діти наших матерів. Маючи найкращий, довершений набір генів який неможливо навіть порівнювати з кацапським шмурдяком в крові ми тут уже тисячі років як єдина нація. І будемо тут і тоді коли від ********** навіть памяті не лишиться.
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24.12.2021 01:58 Ответить
За Зеленського, в процентному відноші проголосувало більше жінок.
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24.12.2021 03:37 Ответить
Тоді якась частка "втомлених" українськими побутовими реаліями вважала його "успішним" а значить розумним. Думаю зараз вони вже "втомилися" набагато більше...
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24.12.2021 03:59 Ответить
Дуже великій частині жінок,він подобається як чоловік і вважають його сексуальним.
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24.12.2021 04:05 Ответить
Сама сексуальна частина "хрипатого" "за тридевять земель" - в офшорах.
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24.12.2021 04:42 Ответить
Крым, Донецк, Луганск - теперь уж точно побегут назад в Украину..
Удивительная особенность наших властей - на любую дикость РФ ответить такой невообразимой глупостью что просто в голове не укладывается.

Даже если намерение привлечь женщин имеет какойто небольшой смысл, зачем из этого делать фарс со штрафами и военкоматами? При нормальном человеческом отношении найдется достаточно граждан любых «гендеров» чтобы помогать стране. Но нет, нам надо как в средневековье - все по приказу, со страхом, с унижением, с тюрмами.
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24.12.2021 01:21 Ответить
контрактникам надо же платить, а как же хенералам деньги дальше разворовывать.. на всех не хватает..
разворовали армию, из бюджета выделяют миллионы, но все осталось как при совке..
обделались с контрактниками, так решили найти бесплатную рабочую силу.. или надеются что женщины будут откашивать от армии и платить штрафы.. голобородько само косило от армии, ещё смеет требовать что то от женщин..
женщины должны обеспечивать тыл и воспитывать детей..
зачем они в армии, для пушечного мяса? ..
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24.12.2021 04:28 Ответить
Ну что поделаешь равенство сейчас,на тыловой должности которых на самом деле очень много могут и послужить,а что им только маникюр делать,пусть и послужат .
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24.12.2021 09:22 Ответить
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