Женщины-военнообязанные должны встать на учет до конца 2022 года, - начальник центра комплектования Куценко
Представительницы профессий, включенных в обновленный список военнообязанных, должны будут встать на военный учет до конца следующего года.
Об этом рассказал на брифинге начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Куценко, женщины должны будут в течение 2022 года написать заявление в местный военкомат, а также предоставить копии и оригиналы паспорта, ИНН, свидетельств о браке и рождении детей (при наличии) и окончании образования, и справку с работы. Военкомат по итогам изучения документов определит, входит ли женщина в список военнообязанных и направит на медкомиссию по месту проживания.
При этом уточняется, что не все женщины военнообязанных профессий будут поставлены на учет – существуют также ограничения по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья.
Куценко добавил, что с 2023 года женщин, не вставших на военный учет, и предприятия, на которых они работают, будут штрафовать так же, как и мужчин.
"Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, – в 2022 году действовать не будут. В 2022 году мы будем их только принимать на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года. С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу. Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось", - подчеркнул он.
Размер штрафа для женщин, не вставших на военный учет до 2023 года, будет составлять 850 грн, для предприятий, принявших их на работу – 5500 грн.
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Всі чоловіки на обліці в воєнкоматах ? Нє ? Давайте , будемо вирішувати проблему за рахунок за рахунок обліку жінок в воєнкоматах. Що це дасть ? підніме обороноздатність України ? Кожен повинен виконувати свою роботу і добре !!! А жінки можуть за бажанням служити в армії . Не за мус.
І головне в 59 років !!! Що буде робити музейна працівниця в армії? А тих депутатів , що голосували цей закон , всіх поставити на облік в воєнкоматах в першу чергу , закон одинаковий для всіх !!! Прям бачу, завтра воєнком приходить в Верховну Раду і всіх що голосували за закон на облік. Хай покажуть нам особистим прикладом. Тільки за. О то навоюєм. І штрафи назбираєм.
А що сталося у міноборони,- хлопи закінчились,вирішили баб взяти у оборот ? Ну,це капець повний.
Ідете дорогою путіна,- баби і дєті впєрєді.........
Не знаю, як хто, а я в шоці від таких рішень.
Дєбіли,***** /с/
Удивительная особенность наших властей - на любую дикость РФ ответить такой невообразимой глупостью что просто в голове не укладывается.
Даже если намерение привлечь женщин имеет какойто небольшой смысл, зачем из этого делать фарс со штрафами и военкоматами? При нормальном человеческом отношении найдется достаточно граждан любых «гендеров» чтобы помогать стране. Но нет, нам надо как в средневековье - все по приказу, со страхом, с унижением, с тюрмами.
разворовали армию, из бюджета выделяют миллионы, но все осталось как при совке..
обделались с контрактниками, так решили найти бесплатную рабочую силу.. или надеются что женщины будут откашивать от армии и платить штрафы.. голобородько само косило от армии, ещё смеет требовать что то от женщин..
женщины должны обеспечивать тыл и воспитывать детей..
зачем они в армии, для пушечного мяса? ..