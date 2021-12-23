Женщины-военнообязанные должны встать на учет до конца 2022 года, - начальник центра комплектования Куценко

Представительницы профессий, включенных в обновленный список военнообязанных, должны будут встать на военный учет до конца следующего года.

Об этом рассказал на брифинге начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Куценко, женщины должны будут в течение 2022 года написать заявление в местный военкомат, а также предоставить копии и оригиналы паспорта, ИНН, свидетельств о браке и рождении детей (при наличии) и окончании образования, и справку с работы. Военкомат по итогам изучения документов определит, входит ли женщина в список военнообязанных и направит на медкомиссию по месту проживания.

При этом уточняется, что не все женщины военнообязанных профессий будут поставлены на учет – существуют также ограничения по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья.

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Куценко добавил, что с 2023 года женщин, не вставших на военный учет, и предприятия, на которых они работают, будут штрафовать так же, как и мужчин.

"Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, – в 2022 году действовать не будут. В 2022 году мы будем их только принимать на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года. С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу. Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось", - подчеркнул он.

Размер штрафа для женщин, не вставших на военный учет до 2023 года, будет составлять 850 грн, для предприятий, принявших их на работу – 5500 грн.

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