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Новости Коронавирус и карантин
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Наибольшие доплаты за борьбу с COVID-19 получали руководители медучреждений, - Счетная палата

Наибольшие доплаты за борьбу с COVID-19 получали руководители медучреждений, - Счетная палата

В доплатах медикам в рамках борьбы с COVID-19 выявлены существенные диспропорции, наибольшие выплаты получали руководители медучреждений и административный персонал.

Об этом заявили в Счетной палате, комментируя отчет о результатах анализа использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с коронавирусной болезнью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с COVID-19, что привело к существенным диспропорциям, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"В целом в 2020 году доплаты получили более 107 тысяч врачей, почти 218 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Но наши специалисты исследовали, если 53 медучреждения (28%), принадлежащих к сфере управления Минздрава, начали выплаты с сентября, то 125 медучреждений (65) %) – с октября, а 14 (7%) – только с ноября", – рассказал Пацкан.

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По сообщению, для 43% всех получателей доплаты составляли менее 9,8 тысячи гривен, тогда как для 1% – более 179,5 тысячи гривен.

"В сентябре-декабре 2020 года 9 из 10 наибольших выплат получали руководители учреждений или заместители. Например, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тысяч гривен. А заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности Киевского городского роддома №5 получал в среднем ежемесячно почти 77 тысяч гривен доплат.

Кроме того, в Счетной палате говорят, что доплаты начислялись несвоевременно.

Так, в декабре 2020 года Областная клиническая больница Харьковского облсовета при наличии на счете более 1 млн грн не доплатила до зарплаты непосредственно занятым на работах по ликвидации COVID-19 работникам. Кроме того, задерживали от 1 до 2 месяцев дополнительные доплаты до 300% зарплаты "Многие врачи, оказывавшие медпомощь больным COVID-19, получали доплаты менее 300%", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия медперсонала местами для работы в экстренных бригадах медицинской помощи привлекали младших медицинских сестер (санитарок) вместо медсестер. "Поскольку санитарки не являются членами бригады скорой помощи, дополнительную доплату до 300% зарплаты им не выплатили. Это свидетельствует о неравных условиях оплаты труда. Ведь они все равно находились в зоне риска, как и другие члены бригады", - сказал Пацкан.

Автор: 

Счетная палата (170) врачи (1513) Пацкан (55) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
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23.12.2021 17:51
+7
і шо далі? Дядя нарахував собі 90 тисяч, а медсестрі 90 гривень. Далі що?
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23.12.2021 17:55
+5
це вам відповідь чому і хто зацікавлений у все нових "штамах та цій істерії...
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23.12.2021 18:00
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23.12.2021 17:51 Ответить
Не выйдет...деньги при возврате билета купленного через инет возвращаются на ту же карту с которой был осуществлен платеж...
Так что не ведитесь на туфту...
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23.12.2021 18:04 Ответить
- Ребята, вот еще один годный лайфхак, как потратить 1000 гривен Зеленского действительно с пользой. Человек зашел в кинотеатр и купил себе за 60 гривен 2 банки отличного украинского пива. И для этого вам не обязательно смотреть «Человека-паука». Достаточно просто зайти на бар, купить себе пиво и выйти.

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23.12.2021 18:37 Ответить
Это 1000 не конченого урода,а наша
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23.12.2021 18:06 Ответить
хто би сумнівався-хто не працює,той їсть...
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23.12.2021 17:54 Ответить
і шо далі? Дядя нарахував собі 90 тисяч, а медсестрі 90 гривень. Далі що?
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23.12.2021 17:55 Ответить
далі все як до цього - як завжди ...
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23.12.2021 18:02 Ответить
А я об этом и говорил. Что дальше? Я это тоже говорил - с Нового Года и с апреля начнут приторговывать антибиотиками и всем что с ними связано - рецептами, местами в очереди и т.д., вы в этом сомневаетесь? Я - ни секунды - это те же люди. Свято место пусто не бывает, а начальство и подчиненный персонал в преступную деятельность втянет. И это уже не коррупцией называется.
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23.12.2021 18:10 Ответить
Було б правильно - під трибунал!
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23.12.2021 22:57 Ответить
Забыли ситуацию в начале с коронавирусом?Напомню,эти недомедики не выходили на работу,ситуацию спасали волонтеры,какие нах доплаты,нужно уголовные дела открывать против многих
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23.12.2021 17:59 Ответить
це вам відповідь чому і хто зацікавлений у все нових "штамах та цій істерії...
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23.12.2021 18:00 Ответить
Оце вам і медицина. Падлота та покидьки зайняли крісла медиків. Вони вас вилікують.
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23.12.2021 18:12 Ответить
ты дурак? начальство получало доплаты, не медики! чё ты гавкаешь на медиков?
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23.12.2021 23:00 Ответить
Новые литца. Головні лікарі не медики?
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24.12.2021 05:34 Ответить
Аферисты заплатили аферистам за аферу, как аферисты поделили деньги уже не важно. Денег нет, афера есть)
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23.12.2021 18:19 Ответить
А після цього

Кабінет Міністрів https://moz.gov.ua/article/news/posadovij-oklad-kerivnika-zakladu-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ne-perevischuvatime-rozmir-serednoi-zarplati-medpracivnikiv-bilsh-jak-na-60---postanova-kabminu прийняв постанову, згідно з якою посадовий оклад керівника закладу охорони здоров'я не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медпрацівників більш як на 60 % (С)

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23.12.2021 18:42 Ответить
там говорят чтото мелким шрифтом дописано...
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23.12.2021 23:01 Ответить
"мы пахали, я и лошадь"
"Сколько лошадь ни пахала, а головой колгоспу так и н естала"
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23.12.2021 18:36 Ответить
Вот это и есть то, почему главврачи так ненавидели и всеми силами противостояли реформам Супрун. После ее ухода они снова стали князьками в своих угодьях, вот на первинке, где успели провести реформу нормально, уже никто не хочет возвращаться назад. А тут все по старому, по советскому, как 73% быдла и хотело.
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23.12.2021 18:43 Ответить
Які нах... нерівні умови??? Взять и растрелять на ху...., за то что твари, за то что им нас...ть на всех. Без них же хуже не будет, это же паразиты безсовестные, им пох на всех, им пох на ту несчасную санитрку с зп 5 тыс. грн. Я ска в обласной в туалет сходить не мог, потому что они закрыты, потому что персонала не хватает. А они бл... доплаты по 90 тыс. ***..., вообще мрази обнаглели.
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23.12.2021 18:45 Ответить
От звідси і статистика по ковіду....
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23.12.2021 18:54 Ответить
В нас все як завше : своя сорочка(себто свій гаманець) ближче до тіла... І ***** тому завлікарнею чи головРвачу шо персонал лікарні яку він очолює і обкрадує збивається з ніг пораючись із хворими на ковід - отримуючи копійки доплат за роботу в ковід-відділеннях. Натомість самі медичні бонзи себе не обрахували - повиписували собі доплати які тільки їм забагло
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23.12.2021 19:23 Ответить
«Поразительный факт. 70% так называемых «госпитализаций COVID» в Лондоне диагностируются через несколько дней после поступления (пациентов) с другими заболеваниями. Они НЕ являются пациентами с COVID. Положительный тест через 8 дней после поступления означает, что это больница в основном передала пациенту COVID».
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23.12.2021 20:42 Ответить
Не в лікарні справа, а в фуфлотестах, бо вони не бінарні.
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23.12.2021 21:11 Ответить
 
 