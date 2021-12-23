Наибольшие доплаты за борьбу с COVID-19 получали руководители медучреждений, - Счетная палата

В доплатах медикам в рамках борьбы с COVID-19 выявлены существенные диспропорции, наибольшие выплаты получали руководители медучреждений и административный персонал.

Об этом заявили в Счетной палате, комментируя отчет о результатах анализа использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с коронавирусной болезнью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с COVID-19, что привело к существенным диспропорциям, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"В целом в 2020 году доплаты получили более 107 тысяч врачей, почти 218 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Но наши специалисты исследовали, если 53 медучреждения (28%), принадлежащих к сфере управления Минздрава, начали выплаты с сентября, то 125 медучреждений (65) %) – с октября, а 14 (7%) – только с ноября", – рассказал Пацкан.

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По сообщению, для 43% всех получателей доплаты составляли менее 9,8 тысячи гривен, тогда как для 1% – более 179,5 тысячи гривен.

"В сентябре-декабре 2020 года 9 из 10 наибольших выплат получали руководители учреждений или заместители. Например, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тысяч гривен. А заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности Киевского городского роддома №5 получал в среднем ежемесячно почти 77 тысяч гривен доплат.

Кроме того, в Счетной палате говорят, что доплаты начислялись несвоевременно.

Так, в декабре 2020 года Областная клиническая больница Харьковского облсовета при наличии на счете более 1 млн грн не доплатила до зарплаты непосредственно занятым на работах по ликвидации COVID-19 работникам. Кроме того, задерживали от 1 до 2 месяцев дополнительные доплаты до 300% зарплаты "Многие врачи, оказывавшие медпомощь больным COVID-19, получали доплаты менее 300%", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия медперсонала местами для работы в экстренных бригадах медицинской помощи привлекали младших медицинских сестер (санитарок) вместо медсестер. "Поскольку санитарки не являются членами бригады скорой помощи, дополнительную доплату до 300% зарплаты им не выплатили. Это свидетельствует о неравных условиях оплаты труда. Ведь они все равно находились в зоне риска, как и другие члены бригады", - сказал Пацкан.