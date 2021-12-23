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Новости
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США готовы вести переговоры уже в январе 2022 года – будет дан ответ на "предложения Москвы", - Reuters.

США готовы вести переговоры уже в январе 2022 года – будет дан ответ на

Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.

Об этом заявил журналистам в четверг высокопоставленный чиновник администрации Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", которая ссылается на Reuters.

Конкретная дата или место переговоров пока не определены.

Вашингтон полностью ответит на предложения Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" на переговорах следующего месяца, добавил чиновник.

Читайте также: Белый дом ответил на обвинения и угрозы Путина: Агрессия, которую мы наблюдали на границе Украины, и воинственная риторика исходят с одной стороны

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее общался со своим коллегой Юрием Ушаковым, советником президента России по внешней политике, при этом Белый дом заявил, что США готовы разговаривать непосредственно с Кремлем, а также через Совет НАТО-Россия и Организацию по безопасности и сотрудничества в Европе.

В Белом доме сообщили, что Салливан сказал Ушакову, что "любой диалог должен основываться на взаимности и решать беспокойства США по поводу действий России".

Также читайте: Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

Напомним, по данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

Автор: 

переговоры (4911) россия (95339) США (26368)


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Топ комментарии
+8
Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями - Путин.

В Будапештском меморандуме поищи...
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23.12.2021 19:32
+8
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23.12.2021 19:49
+7
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23.12.2021 19:38
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...расеянцы, не замерзните в своих ипенях
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23.12.2021 19:26 Ответить
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23.12.2021 19:41 Ответить
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23.12.2021 19:43 Ответить
да Бог, что бы ты, кацапсина мучился много,много лет,чтобы твои дети стали инвалидами,алкоголиками,наркоманами и проститутками!
МЫжЕБРАТЬЯ!!!
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23.12.2021 22:17 Ответить
***** добився свого ,з ним починають розмовляти ....
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23.12.2021 19:30 Ответить
Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями - Путин.

В Будапештском меморандуме поищи...
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23.12.2021 19:32 Ответить
дуже прикро на все це дивитися,як Захід прогинається перед ******
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23.12.2021 19:36 Ответить
Необязательно. Возможно они просто тянут время. И в этом есть смысл
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23.12.2021 19:58 Ответить
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23.12.2021 19:38 Ответить
Слушал выступление,Темнейшего?)))
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23.12.2021 21:37 Ответить
Пох на то рато оружие можно и по принципу военторга покупать
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23.12.2021 19:45 Ответить
короче до марта путинНападэ а потом как только потеплеет и отопительный сезон завершится -то передумает
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23.12.2021 19:48 Ответить
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23.12.2021 19:49 Ответить
Делят наши земли и наши жизни. Нас не спросясь. Вот что значит не иметь своей стратегии и своей позиции. Кроме бубнения Верховных и их обосранных хенералов - есть только мирный план Путина (так в 2014 году РУ СМИ назвали Минский договорняк) и усе.
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23.12.2021 20:05 Ответить
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23.12.2021 20:13 Ответить
"россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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23.12.2021 20:13 Ответить
Бла,бла ,бла! Легче стало? Что вы такие умные не в Раде и не правительстве Украины?
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23.12.2021 21:39 Ответить
для умных там места не осталось, Гогашвили всё забили!
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23.12.2021 21:46 Ответить
Байден выдвинет встречный ультиматум: Возвращение Крыма, репарации и вон с Донбасса.Вот тогда Пуйло обделается жидким поносом.
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23.12.2021 20:59 Ответить
1. НАТО "никогда не обещала не расширяться", это следует из ряда международных договоров, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались, заявил в интервью агентству dpa генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.https://ria.ru/20211223/nato-1765221396.html

2. Потенциальные действия РФ по Украине приблизят военных НАТО к границам страны, а не удалит их, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего Россия не хочет - больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина", - сказал представитель администрации



3. США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.https://ria.ru/20211223/nato-1765229443.html

"Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО - хороший пример", - сказала Псаки на брифинге.
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23.12.2021 21:21 Ответить
Бла, бла, бла!Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.Уже)))
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23.12.2021 21:23 Ответить
"россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "PRussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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23.12.2021 21:51 Ответить
Даже не детский сад! А подготовительная группа в ясли! Вам бы образование надо получить ещё в этой жизни!А так и будите набирать буковки на на клаве! Не серьёзно)
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23.12.2021 22:26 Ответить
 
 