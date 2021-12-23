США готовы вести переговоры уже в январе 2022 года – будет дан ответ на "предложения Москвы", - Reuters.
Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.
Об этом заявил журналистам в четверг высокопоставленный чиновник администрации Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", которая ссылается на Reuters.
Конкретная дата или место переговоров пока не определены.
Вашингтон полностью ответит на предложения Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" на переговорах следующего месяца, добавил чиновник.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее общался со своим коллегой Юрием Ушаковым, советником президента России по внешней политике, при этом Белый дом заявил, что США готовы разговаривать непосредственно с Кремлем, а также через Совет НАТО-Россия и Организацию по безопасности и сотрудничества в Европе.
В Белом доме сообщили, что Салливан сказал Ушакову, что "любой диалог должен основываться на взаимности и решать беспокойства США по поводу действий России".
Напомним, по данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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2. Потенциальные действия РФ по Украине приблизят военных НАТО к границам страны, а не удалит их, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего Россия не хочет - больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина", - сказал представитель администрации
3. США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.https://ria.ru/20211223/nato-1765229443.html
"Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО - хороший пример", - сказала Псаки на брифинге.