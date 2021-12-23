США готовы вести переговоры уже в январе 2022 года – будет дан ответ на "предложения Москвы", - Reuters.

Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.

Об этом заявил журналистам в четверг высокопоставленный чиновник администрации Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", которая ссылается на Reuters.

Конкретная дата или место переговоров пока не определены.

Вашингтон полностью ответит на предложения Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" на переговорах следующего месяца, добавил чиновник.

Читайте также: Белый дом ответил на обвинения и угрозы Путина: Агрессия, которую мы наблюдали на границе Украины, и воинственная риторика исходят с одной стороны

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее общался со своим коллегой Юрием Ушаковым, советником президента России по внешней политике, при этом Белый дом заявил, что США готовы разговаривать непосредственно с Кремлем, а также через Совет НАТО-Россия и Организацию по безопасности и сотрудничества в Европе.

В Белом доме сообщили, что Салливан сказал Ушакову, что "любой диалог должен основываться на взаимности и решать беспокойства США по поводу действий России".

Также читайте: Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

Напомним, по данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.