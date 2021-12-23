ДТЭК Ахметова увеличил импорт угля из США в полтора раза для прохождения отопительного сезона
Компания ДТЭК Рината Ахметова приобрела дополнительные партии угля из США, увеличив законтрактованный объем поставок в полтора раза до 620 тыс. тонн.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Компания договорилась о дополнительном девятом "Панамакс". Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.
Ранее контракты были подписаны на 7 партий импортного угля в объеме около 450 тыс. тонн. Импорт дополнительных 3 судов из 200 тыс. тонн обусловлен сложной ситуацией с углем на государственных ТЭС.
ДТЭК уже получил 4 корабля с углем. 5-я и 6-я партии с углем прибудут в Украину на этой неделе.
"Уже завтра судно из 75 тыс. тонн угля, происхождением из Колумбии, прибывает в порт "Черноморск". Второе, из 72 тыс. тонн топлива из США, будет пришвартовано в порту "ТИС" на выходных", - сообщили в компании.
Как сообщалось, с начала декабря ДТЭК импортировал морем около 200 тыс. тонн угля. Для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодняшний день компанией в целом законтрактовано более 1 млн тонн импортного топлива.
Также компания продолжает наращивать добычу украинского угля - только в ноябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли почти 1,5 млн тонн угля марки "Г". За 11 месяцев шахтеры компании добыли более 15,2 млн. тонн угля.
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що ти робиш із Державою ?
...на відміну від ЗЕ-бенського
Так вчера
по 5цена газа была 2200 баксов, а сегодня по 3котировка 1480.
http://www.ux.ua/ua/issuer-m/51/21115/20130916-dtek-************-privleklo-u.aspx
Це по я інше не перевірив.
Це по я інше не перевірив.-Так проверьте и разоблачите гневно Ивана Петровича Сидорова. / Принимаем что теплота сгорания условного топлива выше на 10%.-Иван Петрович Сидоров вырос на понятии донецкий уголь лучший в мире, а в США уголь плохой-лигниты. Поэтому для него было откровением , что на ТЭС ДТЭК при сгорании американского угля в котле, спроектированном на донецкий уголь, теплонапряженность топки, квт/м куб, превышает расчётную. Из-за чего американский уголь приходится разбавлять украинским. Отсюда коэффициент 0,9.
Які сорти вугілля і у якій кількості використовували на ДТЕК Ви не навели. Взяли коефіцієнт 0,9 зі стелі і застосували його.
Тому Ваші данні та розрахунки апріорі невірні, і відповідно, такі ж самі висновки. Усе.🖐
нажаль, вони співпадають
а вы не знаете...оте корабли...караваны кораблей с углем, шо обещало зечмо....уже доплыли? ))))
Так що там усі у вигоді, ну крім баранів яких стижуть. Виглядає дивним як Білорусь, союзник Росії, дає заробити оточенню Зеленського.