Нардеп Костенко о подозрении Порошенко: ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться
Нардеп Роман Костенко считает подозрение в госизмене и содействии терроризму Петру Порошенко абсурдом
Об этом политик заявил в эфире Еспресо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, в общем, сейчас задача Офиса президента - это выбить оппозиционные силы, для того чтобы в перспективе принимать какие-то решения, где они понимают, кто будет сопротивляться. Я думаю, что это может быть в следующем году какие-то вопросы по Минским договоренностям. "Понимают, что может быть такой энергетический кризис, и они видят, кто их больше критикует. Я думаю, что есть задача выбить эти силы из парламента, чтобы они их не критиковали, политически их подавить. Они в политике очень мало, чтобы кого-то запугать". Что касается дела Порошенко - это абсурд, приписывать президенту Украины финансирование терроризма и госизмену", - заявил Костенко.
По его мнению, пятому президенту специально инкриминируют государственную измену.
"Почему именно государственная измена, я могу объяснить. Потому что эти слова приклеились к Офису президента из-за срыва спецоперации в отношении вагнеровцев 15 месяцев назад. Прицепили это выражение на Порошенко, чтобы не ассоциировать с собой. Такими простыми трюками "95 квартала" нельзя отвлечь фокус от основных вопросов. Я думаю, что все это закончится ничем. Я считаю, что Порошенко должен вернуться и доказать всем, что он будет бороться, и показать всем, что он действительно политический деятель, который не боится того, что его обвиняют с Банковой", - подытожил нардеп.
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Бо на то ви й "мишебратья" ватним 87%, щоб слухати те, що "кажуть"
Диван проперджував ?
Не так воювали- то піди сам і покажи як треба.
то ли люли-люли полетіли гулі...то ли бабЛюля ))))
- Що треба для того , щоб розпалить антисемітизм у Росії?
- Надать євреям і кацапам однакові права , а потім сказать останнім , що у всіх їх бідах винуваті євреї!
- Що треба , щоб розпалить антисемітизм в Україні?
- Вибрать самого тупого єврея-наркомана в президенти країни!
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»... (Борис Филатов, мэр Днепра)
***
В Одессе жандармы обыскивают дома в поисках призывников, уклоняющихся от службы в армии. Старик Кац нервничает и просит семью спрятать его в погребе.
- Тебе-то чего боятся, в твои-то годы? - успокаивает его жена.
- Да? Умная очень??? По твоему генералы в армии уже не нужны?
Тому він і про Томос подбав. Релігія ж у його бізнесінтереси не входить.
Отак просто ?
От ви артист...
Він нічого не робив, щоб підвищити рейтинг. Я це не схвалюю, але так було. Бо просто не мав часу.
Це вам не вічно відпочиваючий артист.
А так да, нічого для середньостатистичного не змінилось. І не змінюється вже 30 років за винятком окремих епізодів.
Зеленський чогось досяг що ви прирівнюєте його до Порошека?
Чи ви обрали тактику нівелювання досягнень Порошенка, ніби їх не було. Не займайтесь самообманом, бо ж ви залишите таку країну своїм дітям, і вже їм прийдеться боротись
Порошенкові казали що безвіз не дадуть. У вас війна і ризик напливу біженців, але він вибив. Думаєте роіська сиділа склавши руки і ніяк не перешкоджала? Порошенко почав інтеграцію країни до Європи. Зараз нічого не відбувається. На чолі країни невмілий болван самодурок, який хоче керувати як совкові лідери.