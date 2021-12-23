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Нардеп Костенко о подозрении Порошенко: ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться

Нардеп Костенко о подозрении Порошенко: ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться

Нардеп Роман Костенко считает подозрение в госизмене и содействии терроризму Петру Порошенко абсурдом

Об этом политик заявил в эфире Еспресо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, в общем, сейчас задача Офиса президента - это выбить оппозиционные силы, для того чтобы в перспективе принимать какие-то решения, где они понимают, кто будет сопротивляться. Я думаю, что это может быть в следующем году какие-то вопросы по Минским договоренностям. "Понимают, что может быть такой энергетический кризис, и они видят, кто их больше критикует. Я думаю, что есть задача выбить эти силы из парламента, чтобы они их не критиковали, политически их подавить. Они в политике очень мало, чтобы кого-то запугать". Что касается дела Порошенко - это абсурд, приписывать президенту Украины финансирование терроризма и госизмену", - заявил Костенко.

По его мнению, пятому президенту специально инкриминируют государственную измену.

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"Почему именно государственная измена, я могу объяснить. Потому что эти слова приклеились к Офису президента из-за срыва спецоперации в отношении вагнеровцев 15 месяцев назад. Прицепили это выражение на Порошенко, чтобы не ассоциировать с собой. Такими простыми трюками "95 квартала" нельзя отвлечь фокус от основных вопросов. Я думаю, что все это закончится ничем. Я считаю, что Порошенко должен вернуться и доказать всем, что он будет бороться, и показать всем, что он действительно политический деятель, который не боится того, что его обвиняют с Банковой", - подытожил нардеп.

Читайте также: Заявление евродепутатов по делу против Порошенко: "Любые политические разногласия должны решаться путем дебатов и выборов, а не выборочным правосудием". ДОКУМЕНТ

Автор: 

Порошенко (19587) минские соглашения (3229) Офис Президента (1794) Костенко Роман (165)


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Топ комментарии
+24
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23.12.2021 19:50
+21
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23.12.2021 20:14
+19
кажуть шо у вчителів 2 роки як зарплато ро 4000$
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23.12.2021 20:06
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23.12.2021 19:50 Ответить
Кажуть, що воно вже в Ростові?
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23.12.2021 19:58 Ответить
кажуть шо у вчителів 2 роки як зарплато ро 4000$
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23.12.2021 20:06 Ответить
чого тільки вам, зебіли, не "кажуть".. по расейскому зомбоящику
Бо на то ви й "мишебратья" ватним 87%, щоб слухати те, що "кажуть"
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23.12.2021 20:13 Ответить
Вештаєшся по наркопритонам, от і наслухався всілякої муті.
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23.12.2021 21:28 Ответить
Он сказал -"Поехали нах...", он топнул ногооой. Словно вдоль по Харьковскому, он помчался в Борисполь. )))
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23.12.2021 21:31 Ответить
А что он должен был сказать зебилам, которые даже пидозру с ошибками накарябали?
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23.12.2021 23:04 Ответить
В Украине и без Порошенка найдутся люли. которые не позволят Зеле сдать страну.
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23.12.2021 19:50 Ответить
ХТО ?
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23.12.2021 19:52 Ответить
ОПЗЖ, Рабіновіч, Бойко .... Ги. )))
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23.12.2021 19:59 Ответить
Та вже питання, чи вони би нашкодили державі менше аніж ваш зе-поц.
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23.12.2021 20:02 Ответить
Слава Богу, що Петя Іловайский (чи Мінський, як кому подобається) вже більше не буде шкодити.
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23.12.2021 21:14 Ответить
Зенітчик, ти то сам де був у ті часи?
Диван проперджував ?
Не так воювали- то піди сам і покажи як треба.
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23.12.2021 21:24 Ответить
То про петю ти згодна - я так і знав.
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23.12.2021 21:29 Ответить
Та ти подивися на кого він всі надії покладає.
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23.12.2021 21:44 Ответить
Та ми вже зрозуміли що ти рига.
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23.12.2021 21:44 Ответить
Діагноз - расєянін
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23.12.2021 21:46 Ответить
Патриотическая и с гражданской позицией часть народа.
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23.12.2021 20:05 Ответить
Без таких лідерів як Порох, здатних на реальний опір саме у вищому керівництві, їх буде недостатньо.
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23.12.2021 21:00 Ответить
Главное чтобы это не вылилось в мракобесие.Идя в бой против фашизма кричать *За Сталина*.Силы всегда найдутся, если ты сражаешься за свою Родину,за своих близких.
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23.12.2021 22:24 Ответить
Історія сторічної давнини, більшість населення так нічому й не навчила...
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24.12.2021 05:53 Ответить
Согласен. Особенно, за последние столетие детей учила коммунистическая партия,а родители засунув язык в задницу не учили и обманывали своих детей.Комуняки в этом преуспели, создав общность *советский народ*.Сегодня в образе зелени и их избирателей пожинаем эти плоды.
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24.12.2021 11:24 Ответить
Тікати він уміє гарно, а давати опір він навіть власному страху НЕ ЗДАТНИЙ!
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23.12.2021 22:47 Ответить
У дебілів навіть не вистачає розуму догнати, що добровільно йти на поталу прибічників *****, ніхто з притомних не збирається. Навіть якщо їм дуже хочеться.
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24.12.2021 05:49 Ответить
люли! ... ну написано ж )))))
то ли люли-люли полетіли гулі...то ли бабЛюля ))))
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23.12.2021 21:47 Ответить


- Що треба для того , щоб розпалить антисемітизм у Росії?

- Надать євреям і кацапам однакові права , а потім сказать останнім , що у всіх їх бідах винуваті євреї!

- Що треба , щоб розпалить антисемітизм в Україні?

- Вибрать самого тупого єврея-наркомана в президенти країни!

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23.12.2021 22:21 Ответить
Гундосику ніхто не розказав про Януковича та Тимошенко, та про санкції накладені на Україну при Янику. А само воно так далеко не пам'ятає, та й логіки не розуміє...
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23.12.2021 19:54 Ответить
Borys Filatov.

«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»

Я знаю, что ты меня читаешь.

Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.

Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.

Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»... (Борис Филатов, мэр Днепра)
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23.12.2021 19:57 Ответить
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23.12.2021 20:14 Ответить
у клоуна сейчас горе - ленку призывают...
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23.12.2021 19:57 Ответить
ой, ну будет генеральшей...какой-то там..... как в старом еврейском анекдоте )))
***
В Одессе жандармы обыскивают дома в поисках призывников, уклоняющихся от службы в армии. Старик Кац нервничает и просит семью спрятать его в погребе.
- Тебе-то чего боятся, в твои-то годы? - успокаивает его жена.
- Да? Умная очень??? По твоему генералы в армии уже не нужны?
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23.12.2021 21:53 Ответить
Да , за минский сговор Пэтю давно надо было отправить нары греть .
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23.12.2021 19:58 Ответить
Перед тем как отправить петю на нары,в начале надо попросить прощения у народа за свою существенную ошибку отдавая голос за дегенератов гнилой зелёной плесини.
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23.12.2021 20:13 Ответить
зебил, так чего сидишь и нары греешь - бегом в ГПУ, писати заяву.. там на тебе чекають, щоб поржати над ідіотами, які досі хочуть "посОдить Порошенко"
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23.12.2021 20:16 Ответить
Ну если бы ты не был идиотом то скорее всего бы понял ,что Барыгу гнилую уже давно посадил на кукан народ Украины .
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23.12.2021 20:27 Ответить
Да это так,и тот беспредел,который устраивал яник, устранил народ.И корупционный беспредел зе также устранит народ.А Порошенко только временный попутчик для достижения этой цели.
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23.12.2021 20:03 Ответить
Порошенко всегда был, есть и остается прежде всего бизнесменом. Будучи президентом он смотрел на Украину прежде всего как объект своих бизнес интересов. И защищал ее он только лишь с точки зрения защиты территории где он ведет свой бизнес. Т.с. зона его влияния и интересов. Я лично за, чтобы провели расследование его деятельности. А после каденции Зеленского провели такое же тщательное расследование и его деятельности на посту президента. И если есть состав преступления - садить. Только так может чего-то можно добиться в стране. Ибо сейчас идут во власть в основном не для того, чтобы сделать что-то для страны, а преследуя личные меркантильные интересы. Не дорос еще у нас политикум до государственного мышления. Сколько бы денег у них не было и какими богатыми они не были - им все мало. Все не нажрутся никак.
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23.12.2021 20:24 Ответить
Не так. Порошенко хоче стати історичною фігурою. Започаткувати успішку державу, щоб його ім'я стояло поруч з великими українцями.
Тому він і про Томос подбав. Релігія ж у його бізнесінтереси не входить.
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23.12.2021 21:26 Ответить
Томос було надано на прикінці каденції Порошенка. І він дуже став зручним для його передвиборчого гасла Мова-Армія-Віра. Так що нічого, як кажуть, особистого. Використано в дусі політика - бізнесмена. Це дуже зручно вклалося в його життєву канву. І це яскравий приклад політичної монетізації начеб-то безоплатного дійства. Щодо Томоста безперечно він був потрібен, але якщо опитати людей, то для більшості це досить незначна подія. Але з політичної точки зору це переспектива очистити українську церкву від кацапських попів. Але це загалом довгий шлях.
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23.12.2021 22:10 Ответить
Надано?
Отак просто ?
От ви артист...
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23.12.2021 22:13 Ответить
Так, надано. За зверненням у квітні 2018 року Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія. Зазвичай до виборів починають готуватися за рік. Так що нічого дивного. Тільки от для світського українського загалу це не стало значною подією, хоча цю подію важко переоцінити. Вона дуже важлива в історії України як на мій погляд. Але не з точки зору релігії - з політичної точки зору. Це дуже значна подія. Але для Порошенка це більше була політична монетизація як я вище й написав. У всякому разі я так бачу.
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23.12.2021 22:30 Ответить
Це для вас просто слово, а для Порошенка титанічний труд і величезні перешкоди.
Він нічого не робив, щоб підвищити рейтинг. Я це не схвалюю, але так було. Бо просто не мав часу.
Це вам не вічно відпочиваючий артист.
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23.12.2021 22:33 Ответить
Ну я написав своє бачення. Ви це бачите з іншого боку. Кожен має право на свою думку.
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23.12.2021 22:35 Ответить
В 95% случаях идущие во власть всегда преследуют свои шкурные интересы.Поэтому на первом этапе выборов мог отдать свой голос в пользу явно не проходного из 39 участников.Но во втором было двое.Всегда голосовал с 1991 осознано только за себя.Хочу жить на Украине по европейским законом.И на сегодня кроме ЕС никто не идёт в этом направлении.И Порошенко никогда не будет моим кумиром, как и любой другой.Со шлольной скамьи таковых не имею.Порошенко лишь временный попутчик.к котрому у меня претензий и более существенных чем у остальных.А та власть которая существует-это срез нашего общества.Ваше обоснования анализа о деятельности Порошенко типично для советского человека,который и во сне жаждет о справедливости.Преступлений Зеленский на сегодня сделал гораздо больше и существенных,чем любой другой президент кроме Януковича.Поэтому могу Вас оправдать: преступления Зеленского можно будет рассмотреть,только после его каденции.В цивилизованных странах ему давно объявили бы импичмент.А те кто жил во время правления Брежнева,60-70% нужно было привлекать к криминалу. Почти поголовно народ занимались коррупцией. Жилось легче.но деградация общества стремительно развивалась.Яркое наследие тех времён в нашем народе и в зелёной власти.
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23.12.2021 21:27 Ответить
И под защитой НАТО,
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23.12.2021 21:29 Ответить
С моей точки зрения обычного обывателя что Зеленский - что Порошенко. Не изменилось правтически ничего ни в ту, ни в другую сторону. Больше преступлений, меньше преступлений - не вариант. Преступление есть преступление. Оно должно быть доказано и наказано. И это не совковвое желание справедливости. Это требование существования самого общества. Взять европейские страны или Америку. Там в большей степени чем у нас существует верховенство права и закона. Там также есть потребность в справедливом и неотвратимом наказании за преступление. Там тоже совок? Нет. Просто справедливость это потребность общества. И эта потребность диктуется самозащитой общества от беззакония и развала. В том обществе, где должным образом не работает судебная система обычно рано или поздно начинает работать суд линча.
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23.12.2021 22:22 Ответить
Змінилось багато чого. Тільки ви сам собі не зізнаєтесь. Гординя не дозволяє визнати себе лохом.
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23.12.2021 22:34 Ответить
Наприклад. Ось що дуже змінилося для пересічного середньостатистичного українця. Що сталося такого що не було за часів Порошенка? Змінилися політичні фігури у владі - політика така сама.
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23.12.2021 22:37 Ответить
Просто вкрали час і шмат майбутнього.
А так да, нічого для середньостатистичного не змінилось. І не змінюється вже 30 років за винятком окремих епізодів.
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23.12.2021 22:39 Ответить
Ну так що я тоді написав не так? Як було - так і залишається. І якщо себе визнавати лохом, то тільки в марних сподіваннях що Зеленський виявиться все ж іншим, а не таким як попередники. Не сталося. Не з нашим щастям. Висновки для себе зроблено. Але ось через два роки знову обирати президента. Трохи більше ніж через рік почне набирати оберти передвиборча компанія, але кандидатів поки що катма. Вірніше кандидати таки є - гідних очоліти країну поки що не бачу.
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23.12.2021 22:46 Ответить
В нас був реальний шанс - профукали.
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23.12.2021 22:48 Ответить
Наприклад? Який в нас шанс був? Я так розумію, що Ви мову ведете якщо б обрали Порошенка. Ну то і що б було таке? Який шанс? Я власне не бачу що б було б суттєво інакше якби був Порошенко. Я навпаки кажу, що політика Зеленського копіює порошенківську. А від нього люди сподівались на інше. Його саме і обрали більшістю тому, що внутрішня політика, яку вів Порошенко, не влаштовувала загал.
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23.12.2021 22:54 Ответить
Ви вмілий маніпулятор. Я вже це вивчила по коронавірусній тематиці.
Зеленський чогось досяг що ви прирівнюєте його до Порошека?
Чи ви обрали тактику нівелювання досягнень Порошенка, ніби їх не було. Не займайтесь самообманом, бо ж ви залишите таку країну своїм дітям, і вже їм прийдеться боротись

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23.12.2021 22:57 Ответить
Загальні фрази. Я не маніпулюю. Я дійсно не бачу великих досягнень Порошенка. Це Ви нівелюєте значення Майдану, та тих людей які там виборювали свободу та гідність. Те що отримала Україна після цього саме досягнення українського народу. Я так це бачу. Порошенко тільки уособлював на політичному рівні Україну як президент країни. І доречі, а де поділася ковідна тема? Чи це вже не на часі? Ковіду немає вже і захворюванність впала до нуля? Глянув - начеб-то ні. Майже все так і є. Може трошки підупала. Але вже немає того коронабєсія. Принаймні на Цензорі. Що ж таки сталося, цікаво просто. Бо досить довго не заглядав сюди. Були важливіші справи.
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23.12.2021 23:10 Ответить
А чому ж зараз народ нічого не отримує?
Порошенкові казали що безвіз не дадуть. У вас війна і ризик напливу біженців, але він вибив. Думаєте роіська сиділа склавши руки і ніяк не перешкоджала? Порошенко почав інтеграцію країни до Європи. Зараз нічого не відбувається. На чолі країни невмілий болван самодурок, який хоче керувати як совкові лідери.
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24.12.2021 08:54 Ответить
Чому ж не отримує. допомога йде навіть краще ніж було за Порошенка. І МВФ, і ЕС. Штати теж не відстають. Кримську платформу відкрито та підтримано 42 країнами чого за часів Порошенка взагалі не було і мова не йшла. Безвіз нікуди не подівся хоча кілька разів хвилю підіймали що закриють нам безвіз. Поки що все як було так і є. Щодо членства в ЄС та НАТО так його не давали тоді і поки що не дадуть і зараз. Але це не провина України. Це залежить від полівтичної волі стран ЄС та НАТО. А вони не хочуть більшістю дратувати зараз зайвий раз *****. Тим більше що на кордогі зараз він нагнав орків.
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24.12.2021 16:52 Ответить
Порівняєте ДОЗ 2017-2019 із ДОЗ 2020-21? Дефіцит бюджету? Політику Нацбанку? Податкову політику? Децентралізацію і фінансування місцевої влади? Залежність від суспільства? Прозорі демократичні вибори? Розділення влади? Хоча, пересічний середньостатистичний українець таких речей не помічає. Тож, дійсно. все перераховане, поза тим, що ви цього не помічаєте, є наслідком лишезміни політичних фігур.
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23.12.2021 23:08 Ответить
А що не так з політикою Нацбанку?
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23.12.2021 23:12 Ответить
То ви не знайомі з основними положеннями, які діють з літа 20 року?
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24.12.2021 00:09 Ответить
Ні. Не знайомий. А що там такого?
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24.12.2021 16:53 Ответить
Так у нас законы преступные,И на данный момент при Зеленском эти узаконенная беззаконность усилилась и в будущем ещё сильнее это будет проявляться.К сожалению моему.вы из числа множгих,которые не видят этого.А это намного приоритетнее для Украины,чем искать справедливость в том,кто больше наворовал.Безусловно преступник должен получить наказпание.но ситуацию не изменить до тех пор когда наш народ не научится расставлять приоритетные задачи и нанимать себе власть из этих соображений.Также при Зеленском мы стремительно идём по пути возврату к совку,только в гораздо в худшем исполнении При правлении Порошенко этого не происходило и этого наш народ, в том числе и Вы, этого обречённо не видит в упор.Если бы вы сказали,что существенных изменений от совка не произошло в области государства устройства,то я бы согласился.Поэтому по крайней мере сравнивать и приводить в сопоставление цивилизованные страны не корректно.
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23.12.2021 22:51 Ответить
Общие фразы и никакой конкретики. Тяжело вести дискуссию беспредметно.
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23.12.2021 22:55 Ответить
конкретика всегла в фактах,которые вы не способны аидеть..как и большенство нашего населения. И моё определение Вас причислить к совку подтвердились фвктами.
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24.12.2021 00:12 Ответить
Так откройте т.с. глаза. Не водите хороводы вокруг ЙОЛКИ хотя сейчас каг бэ в самый раз их водить. Но это не тот случай. Есть конкретные факты и конкретные аргументы. А есть бла, бла, бла обо всем, а конкретно ниочем.
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24.12.2021 16:55 Ответить
Когда Вы сами говорите,что никаких перемен не видите, которые произошли при этой власти.Мне пришлось Вам многословно опираясь на факты показать,что это далеко не так,.И если поэтапно вдумчиво прочитать,то приведенных мною именно ФЫКТОВ более чем достаточно.На мой взгля ,когда я Вас причислил к совку, то в свою защиту Вы как любой советский человек стали приводить передёргивая не корректные сравнения.А для того, чтобы состоялся диалог с оппонентом надо было задать вопрос. Почему Вы так думаете и обоснуйте, а не переходить к бескультурной риторики.А то,что преступник должен нести наказание .здесь мы по одной стороне.А аот,чтобы это стало действительностью у нас разное видение. И соответственно будкт разрный результат.Это одна из причин,что существенных изменений в государство-устройстве за 30 лет не произошло
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24.12.2021 18:03 Ответить
Снова ни о чем. Ладно. Видно диалога не получится. На этом и закончим.
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24.12.2021 18:16 Ответить
Ещё раз фактом подтвердили,что Вы типичный представитедь общности советский народ.На этом прекращаю общение с Вами.
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24.12.2021 18:36 Ответить
Хочуть звинуватити Порошенка у держзраді,щоб самим безперешкодно вчиняти держзраду!
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23.12.2021 21:50 Ответить
Не понял, что не так с минскими соглашениями? Разве минские соглашения не величайшая дипломатическая победа Порошенко? Разве их неукоснительное выполнение Украиной не создает условия для сохранения санкций против рашки, как твердит Петр Алексеевич?
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23.12.2021 22:13 Ответить
Вава, за тебе навідь твої квартальні не вийдуть. А за Пороха тебе на ганчір,'я порвуть! А ти нюхай всяку гидоту! Чекаємо на твій передоз!
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23.12.2021 22:25 Ответить
Порошенко - это абсурд,. полностью согласен. как вальцмана не называй он все равно порошенкой не станет.
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23.12.2021 22:55 Ответить
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:14 Ответить
 
 