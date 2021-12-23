Нардеп Костенко о подозрении Порошенко: ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться

Нардеп Роман Костенко считает подозрение в госизмене и содействии терроризму Петру Порошенко абсурдом

Об этом политик заявил в эфире Еспресо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.



"Я думаю, в общем, сейчас задача Офиса президента - это выбить оппозиционные силы, для того чтобы в перспективе принимать какие-то решения, где они понимают, кто будет сопротивляться. Я думаю, что это может быть в следующем году какие-то вопросы по Минским договоренностям. "Понимают, что может быть такой энергетический кризис, и они видят, кто их больше критикует. Я думаю, что есть задача выбить эти силы из парламента, чтобы они их не критиковали, политически их подавить. Они в политике очень мало, чтобы кого-то запугать". Что касается дела Порошенко - это абсурд, приписывать президенту Украины финансирование терроризма и госизмену", - заявил Костенко.



По его мнению, пятому президенту специально инкриминируют государственную измену.

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"Почему именно государственная измена, я могу объяснить. Потому что эти слова приклеились к Офису президента из-за срыва спецоперации в отношении вагнеровцев 15 месяцев назад. Прицепили это выражение на Порошенко, чтобы не ассоциировать с собой. Такими простыми трюками "95 квартала" нельзя отвлечь фокус от основных вопросов. Я думаю, что все это закончится ничем. Я считаю, что Порошенко должен вернуться и доказать всем, что он будет бороться, и показать всем, что он действительно политический деятель, который не боится того, что его обвиняют с Банковой", - подытожил нардеп.

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