Стабильная работа энергосистемы Украины и отопительный сезон под угрозой срыва - руководитель Харьковской ТЭЦ-5

Новые цены на газ делают невозможной работу украинских ТЭЦ и могут привести к остановке производства электроэнергии. Это, в свою очередь, ведет к дефициту электроэнергии и возможным веерным отключениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Как отметил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович, сверхсложная ценовая ситуация на мировом рынке газа оказывает сокрушительное влияние на отечественную топливно-энергетическую отрасль. По его словам, на днях "Харьковская ТЭЦ-5" получила от ГК "Нафтогаз Трейдинг" дополнительное соглашение, которым определяется новая цена поставки газа для теплоцентрали в течение января. Стоимость газа выросла на 30% по сравнению с действующей в декабре и составляет 38 198 грн за тысячу метров кубических топлива.

"С целью устранения дефицита объемов электроэнергии на рынке, Регулятором было принято решение увеличить производство электроэнергии за счет ТЭЦ, использующих в качестве топлива газ, – пояснил директор Белоцерковской ТЭЦ Вадим Богдан. – При этом постановлением НКРЭКУ была утверждена предельная цена ГП РЖД (дополнительной услуги) по обеспечению регулирования частоты и активной мощности в Объединенной энергосистеме Украины, которая частично решала проблему высокой себестоимости производства электроэнергии на газе.

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Однако "Нафтогаз Трейдинг" предложил на январь 2022 года совершенно неприемлемую цену, из-за которой производство электроэнергии для предоставления ГП РЖД становится крайне убыточным. БЦ ТЭЦ считает, что в целях обеспечения достаточным объемом электроэнергии необходимо цену газа оставить на уровне не выше, чем в декабре 2021 года. Альтернативой к этому предложению может быть повышение НКРЭКУ предельной цены ГП РЖД до 4800 грн/МВтч", – отметил Вадим Богдан.

"Увеличение топливной составляющей не позволяет ни одной из электростанций, использующих природный газ, обеспечить безубыточную деятельность по выработке электроэнергии, и делает невозможной предоставление услуги ГП РЖД. Это особенно драматично на фоне резкого снижения температурных показателей и сильных морозов, которых зимой не избежать", – подчеркнул Александр Минкович.

Кроме того, ставится под угрозу проведение испытаний по функционированию отечественной энергосистемы в изолированном режиме, которое запланировано на начало 2022 года.

"То, что себе позволяет ООО "Нефтегаз Трейдинг", не позволяет ни одна компания, – отметил эксперт в области ЖКХ и энергетики Андрей Гнатуш. – Эта структура уже давно работает не в интересах нашего государства. Как показывает история, им верить нельзя. Был подписан Меморандум, где определили правила игры, зафиксировали все цены, сейчас с нового года они пробуют все переиграть – опять же, в свою пользу. И проще будет остановиться, чем работать в такой ущерб".

Глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией также выразила Ассоциация "Укртеплоэлектроцентраль". "Проблемы накапливались с каждым месяцем и постепенно перешли в разряд патовых, – подчеркнула Президент Ассоциации Елена Кондратенко. – Состояние осложняется тем, что даже имевшиеся средства, которые, по условиям Меморандума между Правительством, НАК "Нафтогаз" и Ассоциацией городов Украины, должны были поступить в ТЭЦ еще в начале отопительного сезона для оплаты газа, до сих пор не поступили. Поэтому финансовая ситуация на станциях очень сложная". Елена Кондратенко подчеркнула, что от имени профессионального сообщества обратилась к Премьер-министру Денису Шмигальу за безотлагательным решением этого сверхважного вопроса.

"Для того чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, недопущению срыва отопительного сезона в крупных городах, необходимо решение вопроса по поставке газа по льготной цене, не превышающей 30 тыс грн/тысячу кубометров для всех, кто участвует в ГП РЖД", – уверен руководитель Харьковской ТЭЦ-5.

Круг участников, предоставляющих дополнительную услугу, определен решением СНБО и соответствующим постановлением НКРЭКУ. Сейчас в реестре таких поставщиков, которые начали формироваться с 10 ноября, пять компаний: КП "Киевтеплоэнерго", ПАО "Центрэнерго", ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" и ООО "Краматорсктеплоэнерго".