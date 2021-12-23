РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11377 посетителей онлайн
Новости
9 044 41

Стабильная работа энергосистемы Украины и отопительный сезон под угрозой срыва - руководитель Харьковской ТЭЦ-5

Стабильная работа энергосистемы Украины и отопительный сезон под угрозой срыва - руководитель Харьковской ТЭЦ-5

Новые цены на газ делают невозможной работу украинских ТЭЦ и могут привести к остановке производства электроэнергии. Это, в свою очередь, ведет к дефициту электроэнергии и возможным веерным отключениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Как отметил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович, сверхсложная ценовая ситуация на мировом рынке газа оказывает сокрушительное влияние на отечественную топливно-энергетическую отрасль. По его словам, на днях "Харьковская ТЭЦ-5" получила от ГК "Нафтогаз Трейдинг" дополнительное соглашение, которым определяется новая цена поставки газа для теплоцентрали в течение января. Стоимость газа выросла на 30% по сравнению с действующей в декабре и составляет 38 198 грн за тысячу метров кубических топлива.

"С целью устранения дефицита объемов электроэнергии на рынке, Регулятором было принято решение увеличить производство электроэнергии за счет ТЭЦ, использующих в качестве топлива газ, – пояснил директор Белоцерковской ТЭЦ Вадим Богдан. – При этом постановлением НКРЭКУ была утверждена предельная цена ГП РЖД (дополнительной услуги) по обеспечению регулирования частоты и активной мощности в Объединенной энергосистеме Украины, которая частично решала проблему высокой себестоимости производства электроэнергии на газе.

Читайте также: В энергетике готовятся "эксперименты", которые не проходили ни в советское время, ни во времена независимости, - Богдан

Однако "Нафтогаз Трейдинг" предложил на январь 2022 года совершенно неприемлемую цену, из-за которой производство электроэнергии для предоставления ГП РЖД становится крайне убыточным. БЦ ТЭЦ считает, что в целях обеспечения достаточным объемом электроэнергии необходимо цену газа оставить на уровне не выше, чем в декабре 2021 года. Альтернативой к этому предложению может быть повышение НКРЭКУ предельной цены ГП РЖД до 4800 грн/МВтч", – отметил Вадим Богдан.

"Увеличение топливной составляющей не позволяет ни одной из электростанций, использующих природный газ, обеспечить безубыточную деятельность по выработке электроэнергии, и делает невозможной предоставление услуги ГП РЖД. Это особенно драматично на фоне резкого снижения температурных показателей и сильных морозов, которых зимой не избежать", – подчеркнул Александр Минкович.

Кроме того, ставится под угрозу проведение испытаний по функционированию отечественной энергосистемы в изолированном режиме, которое запланировано на начало 2022 года.

"То, что себе позволяет ООО "Нефтегаз Трейдинг", не позволяет ни одна компания, – отметил эксперт в области ЖКХ и энергетики Андрей Гнатуш. – Эта структура уже давно работает не в интересах нашего государства. Как показывает история, им верить нельзя. Был подписан Меморандум, где определили правила игры, зафиксировали все цены, сейчас с нового года они пробуют все переиграть – опять же, в свою пользу. И проще будет остановиться, чем работать в такой ущерб".

Глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией также выразила Ассоциация "Укртеплоэлектроцентраль". "Проблемы накапливались с каждым месяцем и постепенно перешли в разряд патовых, – подчеркнула Президент Ассоциации Елена Кондратенко. – Состояние осложняется тем, что даже имевшиеся средства, которые, по условиям Меморандума между Правительством, НАК "Нафтогаз" и Ассоциацией городов Украины, должны были поступить в ТЭЦ еще в начале отопительного сезона для оплаты газа, до сих пор не поступили. Поэтому финансовая ситуация на станциях очень сложная". Елена Кондратенко подчеркнула, что от имени профессионального сообщества обратилась к Премьер-министру Денису Шмигальу за безотлагательным решением этого сверхважного вопроса.

"Для того чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, недопущению срыва отопительного сезона в крупных городах, необходимо решение вопроса по поставке газа по льготной цене, не превышающей 30 тыс грн/тысячу кубометров для всех, кто участвует в ГП РЖД", – уверен руководитель Харьковской ТЭЦ-5.

Круг участников, предоставляющих дополнительную услугу, определен решением СНБО и соответствующим постановлением НКРЭКУ. Сейчас в реестре таких поставщиков, которые начали формироваться с 10 ноября, пять компаний: КП "Киевтеплоэнерго", ПАО "Центрэнерго", ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" и ООО "Краматорсктеплоэнерго".

Автор: 

ТЭЦ (118) Харьков (7443) энергетика (2549) отопительный сезон (528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
А що ви робили влітку ?
Ніхто ніяк не готувався до опалювального сезону.
Думали зима не настане ?
А вони прийшла, ще із морозами.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:04
+17
показать весь комментарий
23.12.2021 20:02
+17
Они летом покрали деньги на "большом воровстве" вместо закупок угля и газа, а теперь закупают все втридорога.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.12.2021 20:02 Ответить
ні, це - 101 стаття Пороха
показать весь комментарий
23.12.2021 21:18 Ответить
вивсеврете! зеЛох офшорный та шмыгаль все зубы давали - что "никаких проблем с прохождение отопительного сезона (в 2019 году) нет, все под контролем! а если и будут - то виноват Порошенко, бо зачал всего-то 31 млрд.куб к маю 2019 г, чем нагло и цинично подскаьавил найвеличнейшего клована!"
показать весь комментарий
23.12.2021 20:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LT860lJ9-Rw
Сжиженный газ спас Европу от шантажа. Цена газа сразу рухнула. Флотилия газовых танкеров идёт в ЕС.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:03 Ответить
Стабильная работа энергосистемы Украины и отопительный сезон под угрозой срыва

это не проблема???
показать весь комментарий
23.12.2021 20:50 Ответить
а давайте по теме ))) (понимаю что это невозможно))))
что в вышестоящем моем комменте ахинея?
более того...кто ж у нас при власти третий год ))) и так ненавидит критику? ))))
показать весь комментарий
23.12.2021 20:58 Ответить
Путлеру всё-таки удалось с помощью зели вызвать энергетический кризис в Украине в начале весны.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:03 Ответить
Вы действительно в восторге от энергетического кризиса и энергетического саботажа зелёных кремлёвских слуг? Или Вы пишете хвалебные оды зелёной саранче за миску жирной гороховой похлёбки с свиными гениталиями? Пишете Вы примитивно, неубедительно - я бы на месте Дерьмака Вас не кормил. Вы не заработали...
показать весь комментарий
23.12.2021 21:30 Ответить
Это новый тип шЫколадного активиста? Наглый и агрессивный тип заменён на оскорбительно-вежливым. Но вы друзья как не садитесь...., а Парашенка Президентом не станет!
показать весь комментарий
27.12.2021 10:20 Ответить
Да, Зеленский и его слуги создали этот энергетический кризис искусственно и специально, на ровном месте, не закачав газ в хранилища летом по дешевой цене, не закупая уголь, просто пустили страну в зиму без топлива. Это преступление однозначно.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:52 Ответить
Зимы
показать весь комментарий
23.12.2021 21:23 Ответить
Теперь осталось совсем мало-нагнуть ВР и подписать капитуляцию.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:04 Ответить
А що ви робили влітку ?
Ніхто ніяк не готувався до опалювального сезону.
Думали зима не настане ?
А вони прийшла, ще із морозами.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:04 Ответить
Они летом покрали деньги на "большом воровстве" вместо закупок угля и газа, а теперь закупают все втридорога.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:12 Ответить
да у меня батареи в квартире еле теплые а квартплата выросла на процентов 50 ни когда такого не было , в прошлые зимы даже в морозы как сейчас форточки бывало открывали - регулировать отопление нет возможности да и на квартплату эта регулировка не повлияет
показать весь комментарий
23.12.2021 22:49 Ответить
Може ціла партія Слуг Народу в кількості 1000 членів "не лохів" поїсть гороху "газане"?

Нехай 73% грії цей "газ"
показать весь комментарий
23.12.2021 20:07 Ответить
Сегодня заметил что в Киеве очень много дорог не освещается, Воздухофлотский от моста во мраке... Телиги тоже самое. Я так понимаю это уже покращення
показать весь комментарий
23.12.2021 20:10 Ответить
Плановые "аварийные" отключения И так почти по всей стране.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:13 Ответить
Так шмыга же на себе тельняшку рвал и говорил что их нет у нас! Не мог же целый премьер министр врать!
показать весь комментарий
23.12.2021 20:15 Ответить
Точно., Одесса регулярно с 7утра до 8 вечера.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:19 Ответить
"Аварии" у нас пошли шибко пунктуальные, ровно на час.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:26 Ответить
В Харькове с 8 до 17, у нас аварии, так аварии. Все по-взрослому.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:07 Ответить
"Везет" вам.
показать весь комментарий
23.12.2021 22:05 Ответить
Район ХТЗ ? слішал, там сегодня в цехах +12-14 градусов было
показать весь комментарий
23.12.2021 23:05 Ответить
Я никогда в своей жизни не прислушивался к советам далпайопов, и как показывает практика, очень правильно делал!
показать весь комментарий
23.12.2021 21:24 Ответить
Частная контора хочет ободрать по максимуму пока холодно и есть возможность шантажа.
Собственно как и частные газконторы сейчас рвут всё шо могут у потребителей.
Но ,пля, предложи этим " убыточным" отдать своё корыто тому кто скажем согласится продавать газ или тепло в два раза дешевле и не скулить....... то сразу поднимут вой шо их таких незаменимых обижают.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:46 Ответить
П'ята колона відкинула жовто-блакитні прапори, якими вона прикривалася - і жвавенько заворушилася...
показать весь комментарий
23.12.2021 21:05 Ответить
я взагалі не розумію політику опозиції.
якщо опозиція скине мандати, то парламент піде на перевибори і зеленському кизьдесць.
якщо частина опозиціїцього не хоче, то вони за одно з ним.
це ознасчає що Україну захопили вороги України.
нема сумніву що зрив опалювального сезону це не делетанство а сплановані кроки зеленським на підрив економіки України.
ворог в хаті а слідчі прокурори судді та рнбо з сбу мовчать
вони теж за одно з зеленським.
невже думають що не буде третього майдану? жорсткого, нещадного, кровавого.
сумніваюсь що третій раз народ комусь повіре.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/2/7233632/ Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло
показать весь комментарий
23.12.2021 22:12 Ответить
Вот Порошенко, устроил нам кризис и сбежал в Европу, а теперь наш солнцеликий должен все это разгребать😁😁
показать весь комментарий
23.12.2021 22:53 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 14:08 Ответить
Патриоты покупали на росии уголь, зрадники -газ. Главное не перепутайте уголь- патриоты, газ - зрадники.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:01 Ответить
так зе говорили что газ закуплен достаточно, так какого он тогда дорожает
показать весь комментарий
24.12.2021 00:17 Ответить
дурачёк говорил а ты внимательно слушал
показать весь комментарий
24.12.2021 14:09 Ответить
 
 