Волынская и Запорожская области выйдут из "красной" зоны карантина в ближайшее время, - Ляшко
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Волынской и Запорожской областях позволяет вывести их из красной зоны карантина.
Об этом в комментарии РБК Украина сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", - отметил Ляшко.
Также министр отметил, что в Волынской и Запорожской областях в течение 20-22 декабря наблюдается стабилизация последнего показателя эпидемической опасности который позволяет рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня карантина. В частности, это коэффициент выявления случаев инфицирования.
"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизилась с 22,3 % до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние 7 дней количество случаев уменьшилось на 32 процента, а в Запорожской области на 19 процентов", - уточнил глава Минздрава.
Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление в Кабинет министров о созыве государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.
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Ребята распространяйте такую информацию, если есть какие то факты, доказательства,случаи из жизни. Токо так поборим эту Ковидо-порнографию.
Правда ли?
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заболел ковидом, хотя был полностью вакцинирован и неделю назад ревакцинировался .
А сколько еще умрет от осложнений от наглухо посаженного иммунитета после вакцины !!?
"Дослідження, проведене органами охорони здоров'я Великобританії, тепер визнало, що вакціновані люди, можуть ніколи не відновити повний імунітет. "
хм..включили заднюю...значить свертывание программы "овценация" по всему Миру - это правда.
"Родители изо всех сил пытаются обеспечить резервирование вакцин против COVID до начала учебного года"
"Parents struggle to secure COVID vaccine bookings before the school year" - сегодняшний выпуск газеты The Age
Видать, не будут в школу пускать неширнувшихся.
Зато на детей, начиная с 8-ми летнего возраста, надели маски, во боятся, что придут школьники младших классов к зданию Парламента штата Виктория и слуг народных тогось - уконтрапунктят.
"Викторианцев с утра встретили самые жесткие правила ношения масок, пока вирус продолжает наступать
Виктория ввела самые строгие правила в отношении масок в стране, охватывающие детей в возрасте от восьми лет, но отклонила рекомендации по охране здоровья, которые должны вернуть ограничения плотности в заведениях общественного питания." - сегодняшний выпуск газеты The Age
пускай зарабатывают на свою голову !!!
- журналисты обнаружили, что супруга Макрона может быть мужиком
- в Австралии власти со страху нацепили маски на детей с 8-летнего возраста, вероятно, опасаются, что школьники младших классов их повесят
- срок бустерного шмурдяка сократили до 4-х месяцев
А все почему?
А все потому, что Китай скоро пойдет Тайвань "освобождать" и придется воевать с Китаем, а с Китаем воевать страшно не хочется, да и денег нет.
Австралийские СМи очень обеспокоены ситуацией с Украиной, что РФ нападет.
До сих пор и на РФ, и на Украину клали австралийские СМИ с прикладом, а беспокойство у них потому что:
- денег нет
- когда начнется война, придется прикратить дурковать с ковидом.
Но, пока война не началась, я предлагаю властям на кошек намордники надеть, расширив почин "вакцинирования" кошек от кковидлы, предложенных российским придурком, главным по ковидле в РФ, Гинцбургером.
P.S. После того, как было объявлено, что гинцбургеровский шмырдяк (Спутник 5-й) будут производить в Китае (где он всегда и производился), то есть Гонцбургер больше не будет наклеивать ярлыки и получать добавленную стоимость в карман, о Гинцбургере больше ничего не слышно. То ли репатриировался, то ли прибили Гинцбургера, все может быть, там с этим просто.
Поскольку агентство Блумберг рапортует, что РФ все наращивает численность войск на границе с Украиной, то по-Ляшку для локдауна должно быть самое время.
"Десятки рейсов отменены из-за нехватки персонала в компании Jetstar
В канун Рождества в Австралии было отменено более 80 внутренних рейсов, поскольку требования по изоляции от COVID-19 создают нагрузку на персонал."
"Dozens of flights cancelled as Jetstar suffers isolation staffing crunch
More than 80 domestic flights have been cancelled in Australia on Christmas Eve as COVID-19 isolation requirements put a strain on staff." - The Age
Правда, в отличие от предыдущего периода, теперь в самоизоляции сидят за свой счет.