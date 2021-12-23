Волынская и Запорожская области выйдут из "красной" зоны карантина в ближайшее время, - Ляшко

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Волынской и Запорожской областях позволяет вывести их из красной зоны карантина.

Об этом в комментарии РБК Украина сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", - отметил Ляшко.

Также министр отметил, что в Волынской и Запорожской областях в течение 20-22 декабря наблюдается стабилизация последнего показателя эпидемической опасности который позволяет рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня карантина. В частности, это коэффициент выявления случаев инфицирования.

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"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизилась с 22,3 % до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние 7 дней количество случаев уменьшилось на 32 процента, а в Запорожской области на 19 процентов", - уточнил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление в Кабинет министров о созыве государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.