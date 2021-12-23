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Новости Коронавирус и карантин
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Волынская и Запорожская области выйдут из "красной" зоны карантина в ближайшее время, - Ляшко

Волынская и Запорожская области выйдут из

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Волынской и Запорожской областях позволяет вывести их из красной зоны карантина.

Об этом в комментарии РБК Украина сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", - отметил Ляшко.

Также министр отметил, что в Волынской и Запорожской областях в течение 20-22 декабря наблюдается стабилизация последнего показателя эпидемической опасности который позволяет рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня карантина. В частности, это коэффициент выявления случаев инфицирования.

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"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизилась с 22,3 % до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние 7 дней количество случаев уменьшилось на 32 процента, а в Запорожской области на 19 процентов", - уточнил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление в Кабинет министров о созыве государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Автор: 

Волынь (975) карантин (16729) Запорожская область (3038) Ляшко Виктор (1363)


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Топ комментарии
+4
ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО ВАКЦИНА НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАЩИЩАЕТ НО И ...-
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заболел ковидом, хотя был полностью вакцинирован и неделю назад ревакцинировался .
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23.12.2021 21:05
+4
Президент Хорватии Миланович заявил, что Хорватия "выходит из Ковид-клуба" и прекращает массовую вакцинацию. "Люди заболевают от тысячи других, более серьезных, вещей, но мы полтора года говорим только о Ковид". И 50 % вакцинированных для Хорватии - достаточно.
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24.12.2021 00:26
+3
главное, чтобы ляшко потом из зоны не вышел
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23.12.2021 20:38
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Запорожским козакам и козачкам надо поднажать на украинскую горилку с перцем! А 19 января - все на купание в проруби!
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23.12.2021 20:27 Ответить
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23.12.2021 20:30 Ответить
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23.12.2021 20:31 Ответить
Рэспект!
Ребята распространяйте такую информацию, если есть какие то факты, доказательства,случаи из жизни. Токо так поборим эту Ковидо-порнографию.
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24.12.2021 07:51 Ответить
Один блогер говорит. В Изриле зделали по хитрому(ну евреи)- в супермаркет заходишь без "Куриного кода"-QR, а шоб взять тачку надо "Куриный код".
Правда ли?
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24.12.2021 07:59 Ответить
Насчёт этого как то не интересовался а вот правительство Израиля официально освобождено от обязательной вакцинации как написала одна израильтянка , это очень таки показательно.
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26.12.2021 12:03 Ответить
ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО ВАКЦИНА НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАЩИЩАЕТ НО И ...-
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заболел ковидом, хотя был полностью вакцинирован и неделю назад ревакцинировался .
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23.12.2021 21:05 Ответить
Президент Хорватии Миланович заявил, что Хорватия "выходит из Ковид-клуба" и прекращает массовую вакцинацию. "Люди заболевают от тысячи других, более серьезных, вещей, но мы полтора года говорим только о Ковид". И 50 % вакцинированных для Хорватии - достаточно.
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24.12.2021 00:26 Ответить
Еще бы ссылку на оригинал.. Но, боюсь, такой не имеется
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24.12.2021 08:12 Ответить
не обращай внимания это хФейк !!! колись дальше !!!
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24.12.2021 12:28 Ответить
пнх дбл
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23.12.2021 20:34 Ответить
главное, чтобы ляшко потом из зоны не вышел
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23.12.2021 20:38 Ответить
З такими губами? ><
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23.12.2021 21:23 Ответить
Останні події в світі показють, що юридична відповідальність за незаконні медичні експерименти , захоплення влади, геноцид, злочини проти людства для всіх цих панів настане набагато швидче, ніж вони собі думали.
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23.12.2021 23:16 Ответить
От коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в мире умерло - 4 млн человек, в 2020 в мире было совершено - 43 миллиона абортов. От инфекционных заболеваний умерло - 13 млн, от онкологии - 8,2 млн, от заболеваний, вызванных курением и алкоголем (сердечно-сосудистые болезни)- 7,7.
А сколько еще умрет от осложнений от наглухо посаженного иммунитета после вакцины !!?
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24.12.2021 00:30 Ответить
І ще один нюанс . В Німеччині був рекорд нових випадків десь 10 числа 102000 за день, в Англії вчора 105000 за день. Всюди там 70 % людей пройшли процедуру. Тобто майже всі. А що маємо? Вони показують після 102 000 відразу 25 - 15 тисяч за день. І смертність в них в числах 10-х грудня була 700 за день, а зараз меньше при значно більшій захворюваності.. Так не буває. Вся та статистика підозріла.
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24.12.2021 00:54 Ответить
сейчас все средства сми - подгребли под себя ковидо-аферисты и там найти правду сложно , тем более если ты тупой с детства (это не вам а образно).. умейте читать между строк или где они сами лохонулись и выдали не нужную нам инфу.....
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26.12.2021 17:55 Ответить
Этот институт финансируется Гейтсом и ихние данные тоже те ещё
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26.12.2021 12:04 Ответить
выше прочтите.. чтобы не повторятся мне...
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26.12.2021 17:56 Ответить
Меня больше интересует когда войдет в зону заключенный ляшко и Ко - за эксперименты над людьми и ограничение свобод граждан !?(за смерти и побочки от жижи я промолчу)..КОГДА !?
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24.12.2021 00:14 Ответить
!ВОЗ выступила против всеобщей вакцинация детей от коронавируса. Свою позицию ВОЗ объясняет тем, что бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким."
"Дослідження, проведене органами охорони здоров'я Великобританії, тепер визнало, що вакціновані люди, можуть ніколи не відновити повний імунітет. "
хм..включили заднюю...значить свертывание программы "овценация" по всему Миру - это правда.
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24.12.2021 00:19 Ответить
Австралийские власти не в курсе:

"Родители изо всех сил пытаются обеспечить резервирование вакцин против COVID до начала учебного года"
"Parents struggle to secure COVID vaccine bookings before the school year" - сегодняшний выпуск газеты The Age

Видать, не будут в школу пускать неширнувшихся.
Зато на детей, начиная с 8-ми летнего возраста, надели маски, во боятся, что придут школьники младших классов к зданию Парламента штата Виктория и слуг народных тогось - уконтрапунктят.

"Викторианцев с утра встретили самые жесткие правила ношения масок, пока вирус продолжает наступать
Виктория ввела самые строгие правила в отношении масок в стране, охватывающие детей в возрасте от восьми лет, но отклонила рекомендации по охране здоровья, которые должны вернуть ограничения плотности в заведениях общественного питания." - сегодняшний выпуск газеты The Age
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24.12.2021 05:12 Ответить
это последние конвульсии ковидоаферистов перед Нюрнбергом-2 ..
пускай зарабатывают на свою голову !!!
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24.12.2021 12:31 Ответить
Кортес,ходячий вирусный европейский бульон,своим визитом уничтожил государственность ацтеков.Мощный чел.Ковид отдыхает
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24.12.2021 00:48 Ответить
Деньги заканчиваются, что творится, что творится, такие дела пошли:
- журналисты обнаружили, что супруга Макрона может быть мужиком
- в Австралии власти со страху нацепили маски на детей с 8-летнего возраста, вероятно, опасаются, что школьники младших классов их повесят
- срок бустерного шмурдяка сократили до 4-х месяцев

А все почему?
А все потому, что Китай скоро пойдет Тайвань "освобождать" и придется воевать с Китаем, а с Китаем воевать страшно не хочется, да и денег нет.

Австралийские СМи очень обеспокоены ситуацией с Украиной, что РФ нападет.
До сих пор и на РФ, и на Украину клали австралийские СМИ с прикладом, а беспокойство у них потому что:
- денег нет
- когда начнется война, придется прикратить дурковать с ковидом.

Но, пока война не началась, я предлагаю властям на кошек намордники надеть, расширив почин "вакцинирования" кошек от кковидлы, предложенных российским придурком, главным по ковидле в РФ, Гинцбургером.

P.S. После того, как было объявлено, что гинцбургеровский шмырдяк (Спутник 5-й) будут производить в Китае (где он всегда и производился), то есть Гонцбургер больше не будет наклеивать ярлыки и получать добавленную стоимость в карман, о Гинцбургере больше ничего не слышно. То ли репатриировался, то ли прибили Гинцбургера, все может быть, там с этим просто.
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24.12.2021 05:05 Ответить
Похоже власти занижают статистику перед НГ, чтоб снять карантинные ограничения. А потом когда сетевые магазины, рестораны, ТРЦ снимут новогоднюю копейку, этот же крендель Ляшко обьявит локдаун и будет клеймить людей позором за то что НГ встречали без масок и разнесли по родичам и кумовьям сатанинский Омикрон.
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24.12.2021 05:07 Ответить
"Ляшко обьявит локдаун"

Поскольку агентство Блумберг рапортует, что РФ все наращивает численность войск на границе с Украиной, то по-Ляшку для локдауна должно быть самое время.
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24.12.2021 05:14 Ответить
Австралийский лохторат решил, что раз они дважды-проколотые, то могут жить "как раньше, только еще лучше". Тут им, зайчикам, власти и отвалили:

"Десятки рейсов отменены из-за нехватки персонала в компании Jetstar
В канун Рождества в Австралии было отменено более 80 внутренних рейсов, поскольку требования по изоляции от COVID-19 создают нагрузку на персонал."

"Dozens of flights cancelled as Jetstar suffers isolation staffing crunch
More than 80 domestic flights have been cancelled in Australia on Christmas Eve as COVID-19 isolation requirements put a strain on staff." - The Age

Правда, в отличие от предыдущего периода, теперь в самоизоляции сидят за свой счет.
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24.12.2021 05:17 Ответить
 
 