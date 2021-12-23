Время и место переговоров США и России еще не определили, - Белый дом

Власти США и РФ еще не завершили согласование места и времени переговоров по вопросам безопасности.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К настоящему моменту окончательного решения по дате и месту встречи нет", - сказала она на брифинге.

При этом Псаки подчеркнула, что США согласны на такие дипломатические контакты с Россией.

По ее словам, "факты говорят о том, что единственная агрессия, которую мы видим на границе России и Украины, исходит из-за наращивания военной мощи России", а также агрессивные высказывания из Москвы.

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Псаки вновь отметила, что США считают, что "путь переговоров - единственно правильный путь". Также она подчеркнула, что "НАТО - оборонительный альянс, а не агрессивный, и нет никаких доказательств, указывающих на обратное".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Москве видят готовность Вашингтона приступить к дискуссии по теме безопасности.

"Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдёт именно по этому пути", - сказал президент РФ на пресс-конференции в четверг.

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