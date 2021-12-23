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Время и место переговоров США и России еще не определили, - Белый дом

Время и место переговоров США и России еще не определили, - Белый дом

Власти США и РФ еще не завершили согласование места и времени переговоров по вопросам безопасности.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К настоящему моменту окончательного решения по дате и месту встречи нет", - сказала она на брифинге.

При этом Псаки подчеркнула, что США согласны на такие дипломатические контакты с Россией.

По ее словам, "факты говорят о том, что единственная агрессия, которую мы видим на границе России и Украины, исходит из-за наращивания военной мощи России", а также агрессивные высказывания из Москвы.

Читайте также: США готовы вести переговоры уже в январе 2022 года – будет дан ответ на "предложения Москвы", - Reuters.

Псаки вновь отметила, что США считают, что "путь переговоров - единственно правильный путь". Также она подчеркнула, что "НАТО - оборонительный альянс, а не агрессивный, и нет никаких доказательств, указывающих на обратное".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Москве видят готовность Вашингтона приступить к дискуссии по теме безопасности.

"Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдёт именно по этому пути", - сказал президент РФ на пресс-конференции в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры США и России могут стартовать в начале года, но личная встреча Байдена и Путина не планируется, - Блинкен

Автор: 

россия (95339) США (26368) Псаки (168)


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на любых переговорах, место параши.... у параши ))
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23.12.2021 20:45 Ответить
Большая ошибка Байдена вообще говорить о каких либо переговорах с ******, скабеиха уже визжит о пАбеде. Со скотами нужен только один разговор, ***** на берёзку
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23.12.2021 22:15 Ответить
"Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві вбачають готовність Вашингтона розпочати дискусію з безпекової теми."

Та потім ***** вже варнякало що їм і письмових гарантій вже замало, типу це США постійно порушують домовленості. Що *****, що *****, що Лавров, поводяться дуже зухвало. І може в США вже нарешті перестануть жувати шмарклі та дадуть відповідь як дорослі...?
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23.12.2021 21:40 Ответить
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23.12.2021 21:48 Ответить
Пусть едут в Львов. Для кацапов это поездка в одну сторону.
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23.12.2021 21:53 Ответить
место может быть только в стенах международного трибунала над красно-коричевой кровавой Москаль Ордой,с условием:

1.Возвращение оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до кремлевской ОПГруппировки.
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23.12.2021 22:04 Ответить
Путин ждет новую «Ялту», где он и Америка поделят мир. А дождется нового «Пакта Молотова-Риббентропа», где Америка и Китай поделят Россию.
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23.12.2021 22:42 Ответить
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23.12.2021 22:58 Ответить
Питання не в тому - нападе путін чи ні.Питання в іншому - А чи готові Ми давати відсіч,і давати її так - щоб аж "талібан" хрестився!
(с)
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24.12.2021 00:48 Ответить
 
 