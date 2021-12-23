Столтенберг обсудил с Блинкеном, Бербок и Уоллесом ситуацию на границе Украины с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с министром обороны Британии Беном Уоллесом ситуацию на границе Украины и России, а также безопасность союзников по НАТО.
"Провел разговор с Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Беном Уоллесом, чтобы обсудить наращивание Россией военной мощи в районе Украины. Мы продолжаем изучать, каковы последствия для нашей безопасности и будем делать все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность и защиту всех союзников по НАТО, при этом мы остаемся открытыми к диалогу (с Россией - редэ)", - написал он в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Со своей стороны госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Блинкен и Столтенберг провели беседу и обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что альянс "сохраняет готовность к содержательному диалогу с Россией, а также - единство для защиты союзников".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
==============
****! Ну й погоняла у них...Звучить як Гикач Нечупара та Гримль.
бо не знаєш, що Зеленський 20 грудня провів зустріч в Європі з президентами Дудою і Наусєдою, а вже 21-22 зі всіма послами України - вже в Україні. Головною темою була агресія Рашки і військова допомога Україні.
1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до кремлевской ОПГруппировки.