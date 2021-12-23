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Столтенберг обсудил с Блинкеном, Бербок и Уоллесом ситуацию на границе Украины с Россией

Столтенберг обсудил с Блинкеном, Бербок и Уоллесом ситуацию на границе Украины с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с министром обороны Британии Беном Уоллесом ситуацию на границе Украины и России, а также безопасность союзников по НАТО.

"Провел разговор с Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Беном Уоллесом, чтобы обсудить наращивание Россией военной мощи в районе Украины. Мы продолжаем изучать, каковы последствия для нашей безопасности и будем делать все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность и защиту всех союзников по НАТО, при этом мы остаемся открытыми к диалогу (с Россией - редэ)", - написал он в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Со своей стороны госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Блинкен и Столтенберг провели беседу и обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что альянс "сохраняет готовность к содержательному диалогу с Россией, а также - единство для защиты союзников".

Читайте также: Агрессором является Россия. НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, - Столтенберг

Автор: 

Столтенберг (1619) Уоллес (184) Блинкен (936) Анналена Бербок (345)


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Столтенберг обговорив з Блінкеном, Бербок та Воллесом
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****! Ну й погоняла у них...Звучить як Гикач Нечупара та Гримль.
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23.12.2021 20:43 Ответить
Нормальньій ход , главное , что НАТО не отмораживается , как бьіло с Грузией в 2008 г.
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23.12.2021 20:48 Ответить
Ну всі, НАТО, Америка, Англія, і інші країни яким не байдужа Україна, щось обговорюють, приймають якісь дії, а ДЕ НАШ недокарлик, воно що теж в відпустці??? і ВР теж дуже замучилась!!!!!!! Всім по х....й!!!!!! А потім то мале чмо буде розповідати що без України щось там вирішили інші!!!!!!!МАРАЗМ!!!!!!!!!
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23.12.2021 20:55 Ответить
Я думаю, що ти чмо,

бо не знаєш, що Зеленський 20 грудня провів зустріч в Європі з президентами Дудою і Наусєдою, а вже 21-22 зі всіма послами України - вже в Україні. Головною темою була агресія Рашки і військова допомога Україні.
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23.12.2021 22:01 Ответить
Бацька дал электричество Украине, про него и забыли.
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23.12.2021 21:22 Ответить
там нех обсуждать,только ультиматум красно-коричевой кровавой Москаль Орде:

1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до кремлевской ОПГруппировки.
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23.12.2021 21:33 Ответить
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23.12.2021 21:41 Ответить
Пляски на костях. Тоже ищут мир в очке Путина.
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23.12.2021 21:47 Ответить
Такі вже балакучі!!! Кулеба побалакав з Боррелем, Столтенберг побалакав з Блінкеном та групою товаришів, Байден побалакав з Путіним.. Ну й що? Балакуни х..... і!!
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24.12.2021 02:13 Ответить
 
 