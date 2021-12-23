Столтенберг обсудил с Блинкеном, Бербок и Уоллесом ситуацию на границе Украины с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с министром обороны Британии Беном Уоллесом ситуацию на границе Украины и России, а также безопасность союзников по НАТО.

"Провел разговор с Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Беном Уоллесом, чтобы обсудить наращивание Россией военной мощи в районе Украины. Мы продолжаем изучать, каковы последствия для нашей безопасности и будем делать все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность и защиту всех союзников по НАТО, при этом мы остаемся открытыми к диалогу (с Россией - редэ)", - написал он в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Со своей стороны госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Блинкен и Столтенберг провели беседу и обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что альянс "сохраняет готовность к содержательному диалогу с Россией, а также - единство для защиты союзников".

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