Решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, - Кулеба провел переговоры с Боррелем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.
Кулеба отметил: "Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС.
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Зброя, оснащення, засоби зв'язку, засоби протиповітряної оборони, розвідки і т.д. - після перемовин українського Президента, про що широко повідомляють світові ЗМІ, з'являються в Україні самі по собі?
Навіщо я пояснюю це дебілу?
"Главред телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что журналистские расследования о деньгах, имуществе и недвижимости российских чиновников подпадают под 275-ю статью УК РФ - госизмена. С таким мнением она выступила на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«По заданию и за деньги спецслужб США ты собираешь информацию для передачи, консультаций и публикации про высокопоставленных людей Российской Федерации, чиновников и прочее. Это и есть государственная измена. Да не журналист ты, а просто изменник!» - высказалась Симоньян."
Зебилы это взяли на вооружение. Шьют 111-ю то Пороху, то Бутусову. Зебилы, плять.