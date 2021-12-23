Решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, - Кулеба провел переговоры с Боррелем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

Кулеба отметил: "Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС.

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