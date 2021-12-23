РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 677 32

Решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, - Кулеба провел переговоры с Боррелем

Решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, - Кулеба провел переговоры с Боррелем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

Кулеба отметил: "Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС.

Читайте также: Заявление Блинкена и Борреля: Россия должна пойти на деэскалацию: дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для РФ

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Боррель (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Только вот клована уже ставят в известность постфактум. Как не прискорбно это создавать.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:00
+5
Зелений зад лизати не втомились?
показать весь комментарий
23.12.2021 21:17
+3
Сумна доля Міко з фільму Васабі, а ти отримаєш нагороду від д"Єрьмака.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только вот клована уже ставят в известность постфактум. Как не прискорбно это создавать.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:00 Ответить
Создавать ложь для тебя может и прискорбно..., но ведь так хочется шоколадную медальку....
показать весь комментарий
23.12.2021 21:09 Ответить
Зелений зад лизати не втомились?
показать весь комментарий
23.12.2021 21:17 Ответить
Сумна доля Міко з фільму Васабі, а ти отримаєш нагороду від д"Єрьмака.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:19 Ответить
Так Байден переговорил с Зелей до встречи с ****** или после? И через сколько дней? Не подскажешь? А Меркель до или после?
показать весь комментарий
23.12.2021 22:04 Ответить
Байден міг після розмови порадитися з командою, що вони можуть запропонувати Україні? Байден міг почекати експертних висновків і свіжих розвідданих перед розмовою з Зеленським? Байден міг втомитися після багатогодинних розмов? Міг відпочити добу?
Зброя, оснащення, засоби зв'язку, засоби протиповітряної оборони, розвідки і т.д. - після перемовин українського Президента, про що широко повідомляють світові ЗМІ, з'являються в Україні самі по собі?
Навіщо я пояснюю це дебілу?
показать весь комментарий
23.12.2021 22:11 Ответить
Так что дебил из Польши имеет против сказанного что клована уже ставят в известность постфактум? Или с ним все-таки переговорили до? Ну и, дебил?
показать весь комментарий
23.12.2021 22:30 Ответить
не ссы. Президент как раз там и договаривается сейчас.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:56 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 00:22 Ответить
Не плач , Вова , мы ещё напишем 😀🤣
показать весь комментарий
24.12.2021 01:21 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 00:13 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2021 21:02 Ответить
Украина стала субьектом в международньіх отношениях , Кремлю не нравится , но перетопчется!
показать весь комментарий
23.12.2021 21:04 Ответить
Україна була суб'єктом міжнародної політики, рівна серед рівних, до 2019 року. Зараз вона об'єкт перемовин, і не більше.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:18 Ответить
))) Тільки в твоїх 3 байтах мозку.
показать весь комментарий
23.12.2021 22:12 Ответить
Спростування буде, чи лише сморід, як завжди?
показать весь комментарий
23.12.2021 23:44 Ответить
Кулєба, всі розуміють що ти пусте місце.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:42 Ответить
Порожнім місцем, нажаль, аж пять років були великі керівники та дипломати Клімкін та Парашенко. А Кулеба перший з міністрів ЗС, хто змусив працювати послів, а не сраки за кордоном просиджувать.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:50 Ответить
Скажіть подоляку, що вам бракує політичної грамотності.
показать весь комментарий
23.12.2021 21:51 Ответить
а коментувати зовнішню політику України наші посли вже не мають права а тільки кулєба і його работодавець Зе з премьером . це твою треба сраку на гіляку
показать весь комментарий
24.12.2021 07:31 Ответить
вчи мову, Ксюха. Тренуй мозок. А краще мовчи, може за розумну виглядати будеш)
показать весь комментарий
23.12.2021 22:02 Ответить
Вам би скористатися з власної поради, та у вас на це мізків не вистачить.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:45 Ответить
Весь мир видел сегодня «хорошего Гитлера». Деменция Вiden + предательство Sullivan страшная смесь. Deep state должно что-то делать в ближайшие дни. Само открытие переговоров в Женеве по путинскому ультиматуму станет актом безоговорочной капитуляции коллективного Запада.(с)
показать весь комментарий
24.12.2021 00:24 Ответить
Борель, реверс газа давай!, а не то гарнтируем вам гуманитарную катасрофу в подбрюшье старушки Европы. Скоро такая коммуникация будет актуальна, на жаль(
показать весь комментарий
24.12.2021 05:19 Ответить
РАБссия без Украины...дерьмо собаччье от Шарикова...но всем виноват не Порошенко,а доктор Борменталь....
показать весь комментарий
24.12.2021 06:25 Ответить
Новости из параши :
"Главред телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что журналистские расследования о деньгах, имуществе и недвижимости российских чиновников подпадают под 275-ю статью УК РФ - госизмена. С таким мнением она выступила на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«По заданию и за деньги спецслужб США ты собираешь информацию для передачи, консультаций и публикации про высокопоставленных людей Российской Федерации, чиновников и прочее. Это и есть государственная измена. Да не журналист ты, а просто изменник!» - высказалась Симоньян."
Зебилы это взяли на вооружение. Шьют 111-ю то Пороху, то Бутусову. Зебилы, плять.
показать весь комментарий
24.12.2021 06:48 Ответить
с главой европейской дипломатии - настоящий дипломат мог сказать "Нет"?
показать весь комментарий
24.12.2021 09:33 Ответить
 
 