В 2021 году в результате боевых действий погибли 65 украинских воинов, ранены - 263, - Генштаб ВСУ

В 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военных, ранены – 263.

Такие данные 22 декабря сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в ответ на информационный запрос "Новинарні", информирует Цензор.НЕТ.

"Предоставляется имеющаяся информация относительно потерь личного состава Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО/ООС по состоянию на 21.12.2021, а именно: (…) в 2021 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 65 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 263 человека", – сообщили в Генштабе.

Читайте также: 43 украинских военнослужащих убиты за год снайперами РФ на Донбассе. Миссия ОБСЕ не видит и не слышит, - Резников

По сравнению с 2020 годом погибших в результате боевых действий – на 15 больше, раненых – на 75 меньше.

"В 2020 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 50 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 338 человек", – говорится в сообщении.