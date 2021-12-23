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Новости Война
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В 2021 году в результате боевых действий погибли 65 украинских воинов, ранены - 263, - Генштаб ВСУ

В 2021 году в результате боевых действий погибли 65 украинских воинов, ранены - 263, - Генштаб ВСУ

В 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военных, ранены – 263.

Такие данные 22 декабря сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в ответ на информационный запрос "Новинарні", информирует Цензор.НЕТ.

"Предоставляется имеющаяся информация относительно потерь личного состава Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО/ООС по состоянию на 21.12.2021, а именно: (…) в 2021 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 65 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 263 человека", – сообщили в Генштабе.

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По сравнению с 2020 годом погибших в результате боевых действий – на 15 больше, раненых – на 75 меньше.

"В 2020 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 50 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 338 человек", – говорится в сообщении.

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Донбасс (26955) потери (4368) ВСУ (6539) операция Объединенных сил (6766)


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23.12.2021 21:12 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблим Воїнам! Спочивайте з миром, Герої!
Не пробачимо вбивць.

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23.12.2021 21:37 Ответить
Герої не вмирають!!
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24.12.2021 00:03 Ответить
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24.12.2021 00:07 Ответить
 
 