Порошенко о заявлениях Путина: Нескрываемые территориальные претензии и угрозы Украине
Путин в который раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого Украинского государства.
Об этом в Facebook написал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Политик отмечает – в Кремле продолжают говорить об Украине, как Гитлер о Судетах.
"Снова об "исконно русских территориях", теперь уже и на Донбассе. Что это как уже не завуалированная территориальная претензия и очередная угроза Украине, которую, по новой версии, уже создал Ленин?", - заметил Порошенко.
"Так же беспокоит и откровенная паранойя относительно расширения НАТО и постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса. Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяются не удивительно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", - отмечает пятый президент.
Порошенко также напомнил, что участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами, точно без "параноидальных страхов" соседских государств.
"Украинским дипломатам нужно как можно скорее выбираться из Гуты, и каждый в "своей столице" должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку - от санкций до оружия", - считает Порошенко.
"А человеку, исполняющему обязанности президента — остыть, прийти в себя и вместо того, чтобы умножать внутренние конфликты и деления, объединить общество и политикум для обороны страны. Потому что воюет не с тем, не за то и не там, где нужно", – резюмировал лидер "ЕС".
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слава богу порошенко к этому непричастен. а остальные мне мало интересны
а насчет конституции то советую тебе почитать всю книжку (она небольшая) а не только то что тебе прислали в телеграмме по рассылке из ОПы
1.
Вот и весь ответ для моквы из мокшанских болот, им просто понравилась сухая земля, дренажа сточных вод они тогда не придумали.
Той,що "не роздумуючі віддасть своє життя" за Україну - "лідер оппозиціі" який допоміг продати українську землю малоросам і фіглярам.
https://uk-ua.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474433502691047/2663956310405411/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAgSXpku_qL6VLMoi8yPvFpHdFtdwJhFpM7I7n1MKRzNQ_xOL9zljhMQvGNcTgHU3gTeanYBK5yMxoK1g8TTgQzwvlYaq7mrhjzEWj3A8Ofbx0GhCV1EwhQLk1u2O9QisSPm0k_qopt7Uv8THoQh-94wF7hJLFPRDAfyCbsBsikuKKKJULRrpzek6JiIG72r5Hiier553zvxLULLM-UaHjah6rtEEvZnAkRMMPfNF0z6gn6JHNRFT4Jp8NRu5taIzOea5027roFswLvMfeABGh5ghn2WvrdU6b3IGzFw4UZOf78H31Hzw&__tn__=-R 15 год ·
У Варшаві дав інтерв'ю головному редактору «Gazeta Wyborcza», дисиденту, політв'язню та правдолюбу - Адаму Міхніку. Надзвичайно радий був провести цікаву бесіду з людиною, яка стала символом епохи для Польщі.
Публікація вийде незабаром