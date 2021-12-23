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Порошенко о заявлениях Путина: Нескрываемые территориальные претензии и угрозы Украине

Порошенко о заявлениях Путина: Нескрываемые территориальные претензии и угрозы Украине

Путин в который раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого Украинского государства.

Об этом в Facebook написал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Политик отмечает – в Кремле продолжают говорить об Украине, как Гитлер о Судетах.

"Снова об "исконно русских территориях", теперь уже и на Донбассе. Что это как уже не завуалированная территориальная претензия и очередная угроза Украине, которую, по новой версии, уже создал Ленин?", - заметил Порошенко.

"Так же беспокоит и откровенная паранойя относительно расширения НАТО и постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса. Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяются не удивительно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", - отмечает пятый президент.

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Порошенко также напомнил, что участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами, точно без "параноидальных страхов" соседских государств.

"Украинским дипломатам нужно как можно скорее выбираться из Гуты, и каждый в "своей столице" должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку - от санкций до оружия", - считает Порошенко.

"А человеку, исполняющему обязанности президента — остыть, прийти в себя и вместо того, чтобы умножать внутренние конфликты и деления, объединить общество и политикум для обороны страны. Потому что воюет не с тем, не за то и не там, где нужно", – резюмировал лидер "ЕС".

Автор: 

Порошенко (19587) путин (31201) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+22
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23.12.2021 22:12
+19
Коли дізналась,що тебе викликають до військомату
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23.12.2021 22:10
+19
Щоб поставити Зеленського на облік у воєнкомат спочатку треба його зняти з обліку в наркодиспансері
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23.12.2021 22:15
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Страница 3 из 3
параша-засновник партії ригАналів.Які питання до нього? Мене цікавить т.з.конституційний суд,котрий не зреагував на порушення Констиуції депутатами.Маю на увазі ЗАБОРОНУ ІНОЗЕМНИХ БАЗ,
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24.12.2021 07:21 Ответить
у может параша и "засновник"
слава богу порошенко к этому непричастен. а остальные мне мало интересны
а насчет конституции то советую тебе почитать всю книжку (она небольшая) а не только то что тебе прислали в телеграмме по рассылке из ОПы
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24.12.2021 08:01 Ответить
Петро Олексійовичу ,повертайтеся до України . Вас тут чекають не дочекаються ...
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24.12.2021 00:21 Ответить
а зелень - повинна виїхати, того тут чекають не дочекаються ...
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24.12.2021 02:29 Ответить
как работает зеленая ботоферма

1.
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24.12.2021 01:21 Ответить
2.
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24.12.2021 01:22 Ответить
Да, чтобы организовать оборону, мобилизовать общество на отпор врагу нужен Порох, а не вазалин!
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24.12.2021 01:23 Ответить
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24.12.2021 01:32 Ответить
100 відсотків!!!!!!!!!!!!
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24.12.2021 02:31 Ответить
Цікава традиція. Кожен діючий Президент оминає пряму критику Росії; кожен колишній Президент робить саме це. Чого б то?
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24.12.2021 02:07 Ответить
ну просто ти тупенькій бот, ти не розумієшь взагалі , про шо пишеш... 5 Президент - "оминав критику масковії "??? питань до твоєї методічки нема.........)))))
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24.12.2021 02:33 Ответить
Речь Порошенко в в обеих Палатах Конгресса США.19 сентября 2014 года,где Порошенко все назвает вещи своими ИМЕНАМИ...,дятел ты американский Alex к тому же и правда тупой...https://youtu.be/f9lEGSFC8P4
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24.12.2021 04:35 Ответить
Быдло РАБссиянское единственные в Мире депилы,которые наслаждаются и и балдеют от РЮсскага РАБства на РАБссии... гордость пред со всех СкреПОНОСов и дыр...,а вы там сказки рассказывается о загадочной рюсскай Душе... ничего там нет загадочного...Шариковщина повальная ото и вся душа мерзопакостная...
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24.12.2021 04:31 Ответить
лєнін був дйсно причетний до створення Української держави,не залежної від маскави, але СОВЄЦКАЙ!!!!! До речі чомусь НІХТО,навіть ,тіпа президент,не згадують,що СТОЛИЦЕЮ САВЄЦКАЙ УКРАЇНИ було місто ТАГАНРІГ! Відібране незабаром маскавою разом з округою без усіляких референдумів,незважаючи на те,що 80% населення округи становили Українці.
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24.12.2021 07:18 Ответить
ТаганрIг? За уралом, мало того, что школ нет, да ещё и мозги последние от бояры пересохли
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24.12.2021 08:46 Ответить
А вся история Мокшандии это бесконечный захват чужих земель и бесконечные территориальные претензии. Собственно это признал и сам Пукин сказав, вы что хотите чтобы обратно стали Московией, при разговоре с Скуратовым.
Вот и весь ответ для моквы из мокшанских болот, им просто понравилась сухая земля, дренажа сточных вод они тогда не придумали.
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24.12.2021 08:21 Ответить
Кремлевской крысе х...по всей наглой роже.
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24.12.2021 10:07 Ответить
Сиди вже тихо.Тебе ж звинуватили в держзраді

Той,що "не роздумуючі віддасть своє життя" за Україну - "лідер оппозиціі" який допоміг продати українську землю малоросам і фіглярам.
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24.12.2021 10:46 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?hc_ref=ARSr9a4J6yG0M4CQS7edY77ccuEMbSOL-OSszCPV1YgHZ3EqF_M2UOxAPK83mO4R5To&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAgSXpku_qL6VLMoi8yPvFpHdFtdwJhFpM7I7n1MKRzNQ_xOL9zljhMQvGNcTgHU3gTeanYBK5yMxoK1g8TTgQzwvlYaq7mrhjzEWj3A8Ofbx0GhCV1EwhQLk1u2O9QisSPm0k_qopt7Uv8THoQh-94wF7hJLFPRDAfyCbsBsikuKKKJULRrpzek6JiIG72r5Hiier553zvxLULLM-UaHjah6rtEEvZnAkRMMPfNF0z6gn6JHNRFT4Jp8NRu5taIzOea5027roFswLvMfeABGh5ghn2WvrdU6b3IGzFw4UZOf78H31Hzw&__tn__=kC-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/petroporoshenko/?hc_ref=ARSr9a4J6yG0M4CQS7edY77ccuEMbSOL-OSszCPV1YgHZ3EqF_M2UOxAPK83mO4R5To&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAgSXpku_qL6VLMoi8yPvFpHdFtdwJhFpM7I7n1MKRzNQ_xOL9zljhMQvGNcTgHU3gTeanYBK5yMxoK1g8TTgQzwvlYaq7mrhjzEWj3A8Ofbx0GhCV1EwhQLk1u2O9QisSPm0k_qopt7Uv8THoQh-94wF7hJLFPRDAfyCbsBsikuKKKJULRrpzek6JiIG72r5Hiier553zvxLULLM-UaHjah6rtEEvZnAkRMMPfNF0z6gn6JHNRFT4Jp8NRu5taIzOea5027roFswLvMfeABGh5ghn2WvrdU6b3IGzFw4UZOf78H31Hzw&__tn__=kC-R
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У Варшаві дав інтерв'ю головному редактору «Gazeta Wyborcza», дисиденту, політв'язню та правдолюбу - Адаму Міхніку. Надзвичайно радий був провести цікаву бесіду з людиною, яка стала символом епохи для Польщі.

Публікація вийде незабаром
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28.12.2021 02:40 Ответить
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