Порошенко о заявлениях Путина: Нескрываемые территориальные претензии и угрозы Украине

Путин в который раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого Украинского государства.

Об этом в Facebook написал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Политик отмечает – в Кремле продолжают говорить об Украине, как Гитлер о Судетах.

"Снова об "исконно русских территориях", теперь уже и на Донбассе. Что это как уже не завуалированная территориальная претензия и очередная угроза Украине, которую, по новой версии, уже создал Ленин?", - заметил Порошенко.

"Так же беспокоит и откровенная паранойя относительно расширения НАТО и постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса. Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяются не удивительно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", - отмечает пятый президент.

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Порошенко также напомнил, что участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами, точно без "параноидальных страхов" соседских государств.

"Украинским дипломатам нужно как можно скорее выбираться из Гуты, и каждый в "своей столице" должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку - от санкций до оружия", - считает Порошенко.

"А человеку, исполняющему обязанности президента — остыть, прийти в себя и вместо того, чтобы умножать внутренние конфликты и деления, объединить общество и политикум для обороны страны. Потому что воюет не с тем, не за то и не там, где нужно", – резюмировал лидер "ЕС".