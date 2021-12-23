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Новости Взяточники
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Начальник райотдела полиции в Черниговской области требовал 20 тыс. долларов взятки, - прокуратура. ФОТО

В Черниговской области правоохранители задокументировали факт получения взятки начальником одного из райотделов полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Начальник райотдела полиции в Черниговской области требовал 20 тыс. долларов взятки, - прокуратура 01

По данным следствия, руководитель отдела полиции пообещал владельцу частного хозяйства повлиять на прокурора, чтобы тот не подавал апелляционную жалобу по делу о предоставлении земли в аренду.

"За свое влияние полицейский требовал 20 тыс. долларов США. Правоохранители задокументировали получение им от предпринимателя товарно-материальных ценностей на сумму почти 59 тыс. грн, а также талоны на 1000 литров бензина", - говорится в сообщении.

Взяточнику поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка "Взятки не берем", поймали на взятке в $2 тыс. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6149) Нацполиция (16424) прокуратура (5004) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+3
Начальник одного з райвідділів... Якого? Якщо це державна таємниця - нащо ж балакати?
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24.12.2021 02:03
+2
Як завжди наговорюють на реформовану разів з 25 та оновлену поліцію.
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23.12.2021 23:19
+1
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23.12.2021 23:58
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скаже шо на самооборону колядував...
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23.12.2021 23:14 Ответить
Як завжди наговорюють на реформовану разів з 25 та оновлену поліцію.
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23.12.2021 23:19 Ответить
запрос 20К(540 000 UAH) ..это 30-10% от всей суммы..
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23.12.2021 23:52 Ответить
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23.12.2021 23:58 Ответить
Ось він типовий слуга. Звичайний примусарьоний бандюк. Папаша мент - синок браток. 90-ті роки Микола Галушко був в бригаді «Савлохи» . Але наприкінці 90-х батько Галушка (працівник МВС) влаштував сина в міліцейську академію МВС, щоб той не попав під відповідальність.

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24.12.2021 00:00 Ответить
новий рiк. подарунки куплять трeба ...
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24.12.2021 00:11 Ответить
Ага, жінці мультіварку, коханкам по шубі)
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24.12.2021 05:23 Ответить
Есть хоть одно решение суда и посадка за азятку ?
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24.12.2021 00:45 Ответить
Нету, всех еще по службе повышают.
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24.12.2021 00:55 Ответить
Талони на пальне - це святе. Це иусорська тема ще часів совка...
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24.12.2021 01:14 Ответить
Начальник одного з райвідділів... Якого? Якщо це державна таємниця - нащо ж балакати?
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24.12.2021 02:03 Ответить
Ніжинського
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24.12.2021 10:10 Ответить
да что тут нового ....там почти все такие служаки корупционеры и заробитчане, все,везде, и каждый день,всех рангов и служб....
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24.12.2021 08:20 Ответить
Преследование хабарников по политическим мотивам налицо!!! Особенно в Черниговской области..Зачистка оппонентов власти.
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24.12.2021 08:31 Ответить
Що тут скажеш. Суцільна кругова порука. Ті хто заарештовував завідомо відкрили справу по такій статті, яка в суді розвалиться за браком доказів. За вплив на рішення кого?! На себе самого?! Чи вони мають записи розмов з прокурором? Задокументували сам вплив на на прокурора? Якщо так, то чому прокурор не заарештований? Три варіанти: 1) непрофесіоналізм на рівні дибілізму( розумова відсталість); 2) кругова порука та саботаж; 3) виховна робота з своїм "колегою по цеху". Посварять на публіку, а потім відпустять. А він їм лишеться винним😂
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24.12.2021 09:12 Ответить
 
 