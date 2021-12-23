Начальник райотдела полиции в Черниговской области требовал 20 тыс. долларов взятки, - прокуратура. ФОТО
В Черниговской области правоохранители задокументировали факт получения взятки начальником одного из райотделов полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, руководитель отдела полиции пообещал владельцу частного хозяйства повлиять на прокурора, чтобы тот не подавал апелляционную жалобу по делу о предоставлении земли в аренду.
"За свое влияние полицейский требовал 20 тыс. долларов США. Правоохранители задокументировали получение им от предпринимателя товарно-материальных ценностей на сумму почти 59 тыс. грн, а также талоны на 1000 литров бензина", - говорится в сообщении.
Взяточнику поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
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