Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки - 3 обстрела со стороны войск РФ, боевых потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, в направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 24 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль