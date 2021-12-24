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Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки - 3 обстрела со стороны войск РФ, боевых потерь нет, - штаб ООС

Вражеский БПЛА

За прошедшие сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, в направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Также читайте: Украинские воины уничтожили беспилотник войск РФ типа "Квадро" в районе Красногоровки. За сутки - три вражеских обстрела, ранен боец, - Минобороны

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 24 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Вражеский БПЛА Орлан-10 пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки - 3 обстрела со стороны войск РФ, боевых потерь нет, - штаб ООС 01

Автор: 

беспилотник (3523) обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Перемирие,фули. Ермак договорился.
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24.12.2021 07:23
+3
А хто такой ермак? И с кем он "договорился?
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24.12.2021 08:24
+3
Збивати то наші бійці вміють , тільки хто ж їм дозволить це робити, кремлівські кроти ? 😠
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24.12.2021 10:47
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Перемирие,фули. Ермак договорился.
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24.12.2021 07:23 Ответить
А хто такой ермак? И с кем он "договорился?
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24.12.2021 08:24 Ответить
Главный дворецкий Зеленского, не знал?
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24.12.2021 08:45 Ответить
Для начала ответь откуда ты вылезло?
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24.12.2021 08:58 Ответить
ВРИО президента Украины , а договорился как и раньше с "миролюбивыми " террористами,которые стреляют в сторону защитников Украины
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24.12.2021 09:46 Ответить
ну все же надеялись в перемирие очередное сотое так сказать.... но никто не верил же как и я. что оно хоть малым огнём, или снайперским просто только через день два, но будет нарушено, ато мир весь возрадовался и наши очередной раз....вот это прорыв наконец то , на хотя бы праздники будет тишина....а оно .... пшик получился....вот поэтому перемирия не прекращаются а только притихают, а для военных как был риск погибнуть так и остаётся, никак в окопе и вне его , спину разгибать в полный рост нельзя...и разслабляться((
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24.12.2021 08:10 Ответить
А шо, москалі не слухаються свого резидента дермака? Чи дермаки і справді повірили у мирні наміри терористів? Скоріше всього для лохів 73%, щоб вони пишалися тими, кого понавибирали.
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24.12.2021 08:40 Ответить
Параше с путлером и Ермаку поверить - себя обмануть!
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24.12.2021 08:44 Ответить
хотілось би ще почути, що в один бік...
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24.12.2021 08:44 Ответить
Збивати ще мабуть не навчились, або може доплачують за те, щоб не збивали.
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24.12.2021 08:51 Ответить
Збивати то наші бійці вміють , тільки хто ж їм дозволить це робити, кремлівські кроти ? 😠
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24.12.2021 10:47 Ответить
ШО за бред, БЛА пересек границу Украины?? Сбили нахер, разобрали на куски, закопали и забыли. А был ли "мальчик"?? Как это проверить можно?? Летел себе дрон летел и ****** как далеко улетел, и потерялся.. Кто это сможет проверить?? Или наши тоже только глубокую озабоченность выражают?? Слава УКРАИНЕ!!!
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24.12.2021 13:16 Ответить
макрель изо всех сил старалась , чтобы эти руссиш дроны свободно летали над Украиной ... только сейчас Литва передает , продает мобильные рэб для их принудительной посадки .... в союзе с Польшей и Литвой будущее Украины !!!!
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24.12.2021 11:01 Ответить
сомнительно. поляцики нам не друзья
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24.12.2021 17:58 Ответить
Втрати ********** за добу: двухсотих-дві штуки, трьохсотих-дві штуки! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.12.2021 11:41 Ответить
Звідки інформація?
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24.12.2021 14:59 Ответить
З самого нуля!
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24.12.2021 16:00 Ответить
Вроде же купили "пушки" для того чтобы выводить БЛА из строя, вот только только хвастались - какие мы ******** ребята, и шо у нас есть?? Где они?? https://focus.ua/*******-novosti/494497-boycy-vsu-v-zone-oos-nachali-ispolzovat-antidronovye-ruzhya-protiv-vrazheskih-bpla-video
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24.12.2021 13:12 Ответить
 
 