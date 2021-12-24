"В сторону уменьшения и здравого смысла": "слуга народа" Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен

В Украине список профессий, представители которых должны стать на воинский учет, планируют сократить.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") в своем Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас все обсуждают вопросы призыва на воинскую службу женщин. Прошу не сеять панику - женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны стать на воинский учет в своих военкоматах", - написал он.

Также он отметил, что весной был принят Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета.

По его словам, на этапе подготовки проекта Закона ко второму чтению рабочей группой в составе представителей Министерства обороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки были проработаны и учтены замечания Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины, которые предусматривают, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

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"Такая норма была и раньше, но перечень определял КМУ, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В Законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", - написал он.

В то же время, Завитневич рассказал, что обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым. По его словам, список профессий должно было определять Министерство обороны.

"Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой. Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", – объяснил нардеп.

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При этом он подчеркнул, что сама инициатива верна.

"Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает", - подытожил нардеп.

Как сообщалось, Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).