РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4838 посетителей онлайн
Новости Оборона
25 547 190

"В сторону уменьшения и здравого смысла": "слуга народа" Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен

В Украине список профессий, представители которых должны стать на воинский учет, планируют сократить.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") в своем Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас все обсуждают вопросы призыва на воинскую службу женщин. Прошу не сеять панику - женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны стать на воинский учет в своих военкоматах", - написал он.

Также он отметил, что весной был принят Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета.

По его словам, на этапе подготовки проекта Закона ко второму чтению рабочей группой в составе представителей Министерства обороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки были проработаны и учтены замечания Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины, которые предусматривают, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. СПИСОК

"Такая норма была и раньше, но перечень определял КМУ, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В Законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", - написал он.

В то же время, Завитневич рассказал, что обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым. По его словам, список профессий должно было определять Министерство обороны.

"Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой. Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", – объяснил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщины-военнообязанные должны встать на учет до конца 2022 года, - начальник центра комплектования Куценко

При этом он подчеркнул, что сама инициатива верна.

"Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает", - подытожил нардеп.

Как сообщалось, Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В сторону уменьшения и здравого смысла: слуга народа Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен 01

Автор: 

женщины (884) оборона (5195) воинская повинность (77) военкомат (458) Слуга народа (2627) Завитневич (54)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
Щоб поставити зеленського на облік до військкомату, спершу його потрібно зняти в наркодиспансері
показать весь комментарий
24.12.2021 07:34
+49
Здоровий глузд закінчився коли ви потрапили до влади. ДЕБІЛИ. Зпочатку насеруть а потім героїчно розмазують ,і так всі 2.5 роки.
показать весь комментарий
24.12.2021 07:36
+35
То пєрвую блєдю, шо тепер відмажуть від обліку?
показать весь комментарий
24.12.2021 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Здоровий глузд, кажете? Зі здоровим глуздом Україна розпрощалась в квітні 19-го.
показать весь комментарий
24.12.2021 08:47 Ответить
Страна за 8 лет войны не увеличила военный бюджет и не построила даже патронного завода, зато для России уже собирает список военнообязанных женщин.
показать весь комментарий
24.12.2021 08:47 Ответить
да, чтоб захватчики не морочили голову, кого трахать --- по компу фотки пощелкали и пригласили девушку на зборы пострелять из байрактара, и про геронтофилов авторы подумали -- хочешь 60 - на тебе 60.
показать весь комментарий
24.12.2021 17:23 Ответить
Всім жінкам, що голосували за Зеленського терміново стати на військовий облік. Довідки від психіатра не потрібно, вона вже у військкоматі.
показать весь комментарий
24.12.2021 08:49 Ответить
А бабам-пенсіонеркам, що голосували за Осла що робить?
показать весь комментарий
24.12.2021 08:55 Ответить
всем бабам на защиту зеальфонса
показать весь комментарий
24.12.2021 23:42 Ответить
вот хотелось же верить, что , может, хоть армия встанет на защиту этого несчастного народа, ну а тут такая клизма.
Кто блин будет платить за дорогущие анализы крови? А за УЗИ??? А очереди в военкоматы какие будут? Это же полнаселения страны нужно --ОППА---- поставить на учет?????????
И не надо трындеть, что это необходимость, такого нет ни в ОДНОЙ стране мира, кроме Израиля, но Израиль - это другая тема - там война постоянна и с коррупцией проблемы.
Необходимые подразделения можно было создавать и укомплектовать с 2014 года ------- а теперь, когда 150 тыс окружили Украину вы начнете всех женщин Украины посылать к гинекологу, психиатру и т.п и тп???
Сорвав 2 годовых плана по обеспечению армии современными средствами ПВО, они решили, что вместо ПВО мы при нападении запустим женщин на передовую!!!
показать весь комментарий
25.12.2021 02:05 Ответить
вот радость будет для вражеских батальйонов - они там будут на ротацию на передовую стоять в очереди - ведь появится отличная возможность баб отлавливать --- прям на фронте -- УХТЫ, как класно!
показать весь комментарий
25.12.2021 02:10 Ответить
а еще -- представляете -- вражеская разведка взяла языка -- конечно , лучше женщину. Притянули в мешке в свои окопы ну и открывают мешок, а там бабуля лет 80. Спрашивают, бабка, звать тебе как? - она отвечает -Галина , призвище Балувана. ты как на фронте оказалась? ---- та вот в Украине всех на облик брали, я и сказала, что мне 59.Так вот и думала, что к нормальным пацанам попаду - и вот попала....
показать весь комментарий
25.12.2021 02:24 Ответить
Голодной куме - одно на уме!
показать весь комментарий
25.12.2021 07:55 Ответить
Шобла зеленского сначало перданет, а затем оглядывается. Они пытаются разозлить и перессорить украинцев на руку путлеру! Вписали даже библиотекаря и некоторые другие профессии, которые непонятно каким боком нужны будут армии на время войны, наверное художественную литературу выдавать во время войны. Похоже, что просто взяли реестр профессий и вписали в список военнообязанных. Зеленского уклониста забыли вписать.
показать весь комментарий
24.12.2021 08:53 Ответить
Библиотекари - листовки для гражданского сопротивления будут по ночам клеить...
показать весь комментарий
25.12.2021 00:26 Ответить
а менеджеры будут во время военных действий продавать родственникам тела погибших
показать весь комментарий
25.12.2021 01:53 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 08:54 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 08:55 Ответить
А без баб и нэ туды, и нэ сюды. Теперь сплю, как за каменной стеной.
показать весь комментарий
24.12.2021 08:56 Ответить
Бабы теперь будут воевать, а мужики им форму шить на фронт
показать весь комментарий
24.12.2021 09:14 Ответить
Смишкы смишками, но доля правды есть. Пьют больше, за курево молчу. Долго рассказывать, но бабам удивляюсь, берут на себя, шо не должны. Звездеть не буду. приходит и говорит, дай в долг, **** умирает. Интересно, даю, чмо в отрубях, но с ней продолжаем, не подумайте плохого, не мой вкус, но интересно, в конце концов она уже мой товарищ, вернее субутыльник, а можно я и завтра приду?
показать весь комментарий
24.12.2021 09:53 Ответить
Скажите ему кто нибудь - голові комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу - що у нас ІДЕ ВІЙНА вже з 2014 року. Алле ГАРАЖ..... "Ромашка" - Прием!!!
показать весь комментарий
24.12.2021 09:09 Ответить
Як це вже стало для ЗЕбілів традиційним, - спочатку тупо обісратись, а потім намагатись відіпрати нижню білизну...
показать весь комментарий
24.12.2021 09:13 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 09:21 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 10:09 Ответить
Тобто якщо Лєнка відслужить, то в сім'ї Зеленських, нарешті, з'явиться мужик?
показать весь комментарий
24.12.2021 10:15 Ответить

вова зеленський буде в такой сім ї жінкою )
показать весь комментарий
24.12.2021 11:43 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 10:24 Ответить
Ленка-мерзото!!! 😠
показать весь комментарий
24.12.2021 16:41 Ответить
Главное - впопучленцы платят
показать весь комментарий
24.12.2021 17:44 Ответить
пока туттольуо ты, зебилятор, гавно хаваешь. Нукинуть еще лопату?
показать весь комментарий
25.12.2021 01:12 Ответить
було : "перестати стріляти",
стало : "жінок призивати"
показать весь комментарий
24.12.2021 09:51 Ответить
👍😁
показать весь комментарий
24.12.2021 16:42 Ответить
Взятие женщин на воинский учёт - это чистая профанация Зе-власти
24 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%87.html#comments Комментарии: 1






Очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.

Взятие женщин на воинский учёт, безусловно, напугает супостата.

Такое ироничное мнение https://www.facebook.com/brtcomua высказал в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B6%D0%BF%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html «Мы НЕ в Израиле… Мы все в Ж@ПЕ» - политолог о новой инициативе Минобороны Украины

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5.html Богуцкая очень рада, что украинские женщины станут военнообязанными

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82.html Пошли на попятную? В Минобороны уже хотят уменьшить список профессий для военного учета женщин

Дело это красивое, можно сказать трепетное, но по сути своей бесполезное.

Потому что карточка в военкомате не заменит воинскую специальность, месяцы тренировок, чувство локтя, готовность выполнить приказ, и боевой дух.

Это профанация и компанейщина в чистом виде, очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.

Одной рукой они ставят женщин на воинский учёт, другой - бронируют билеты на вылет из страны, которая никогда не была и никогда не будет их домом.

Так, место зарабатывания денег…

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2.html Почему Зеленский не выводит прибыль в Украину, а продолжает вывозить деньги в офшоры сейчас? - Бутусов

***



«С точки зрения политтехнологий, Зеленский делает все правильно.

Чтобы лучше грабить миллионы нищих и они не сопротивлялись, им надо создать множество бытовых проблем: вакцинации, походы в военкоматы для женщин и так далее.

Плюс - крутить по ТВ бесконечные шоу «Завтра госпереворот», «Завтра Путин нападет», «Как Вовка Петра гонял».

Впрочем, мы это все послушно «хаваем».

И мы же избрали Зеленского.

Поэтому полностью заслуживаем такое отношение…», - прокомментировал в Фейсбуке https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWqpEZXfGROhveU_Mg1ji1zbMtiUlm5gnWSQiiRB9yCc06A-OXIrXMtUX0bbNg_MjwlLkPDvTQP3n_jVfDF0S_8gPxcBse1aiOwQE5upugJ64aDQhHIJpxzo4hqfcm35Mc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук .

***

Фотожаба от Корнейчука.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:58 Ответить
Це для того, щоб запиляти відосік про різке збільшення при Зебілу кількості військовозобовязаних. А ніхто не подумав, що за словом "облік" має бути купа документів, медичних комісій і т.д.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:00 Ответить
В военкомате и не подумали. Уже дома в ипотеку наверное оформили в предвкушении
показать весь комментарий
24.12.2021 10:06 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 10:06 Ответить
А (пєрвая лєді) буде маршалом,а Мєндєль?
показать весь комментарий
24.12.2021 10:15 Ответить
У нынешней власти есть устойчивая тенденция. При чем это идет до смешного постоянно. Принимается закон. Потом чешут репу, и через пару дней начинают его( пытаться) привести "К ЗДОРОВОМУ ГЛУЗДУ".. А до того нельзя было это сделать. Военно обязанными нужно оставить только медиков и связистов ( как было и раньше) и учет вести только до 45 лет. Вот вам и будет "глузд".
показать весь комментарий
24.12.2021 10:19 Ответить










jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1474288000997769222 33 мин



Пропаганда военного призыва женщин в Украине привязана в риторике к опыту Израиля. Мне одной видится,что это это очередные еврейские мансы?... Откуда ноги растут?...
Земельную реформу провели,что означает,что у украинской земли новые хозяева,а кто владеет землёй и ресурсами и строит политику страны! Как связан с этим военный призыв женщин? Думаем...
показать весь комментарий
24.12.2021 10:32 Ответить
Этот вопрос наверное заинтересовал ФСБ?
показать весь комментарий
24.12.2021 11:56 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 10:39 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 10:44 Ответить
При цьому він наголосив, що сама ініціатива правильна.

"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов'язує", - підсумував нардеп. Джерело:

Що правильно ДЕБІЛИ ?

Десь декілька мільонів чоловіків в Україні косять від армії/ АТО, а жінки замість них
повинні служити і воювати ? Цей закон номер 313 Міноборони треба засунути міністру
оброни в горлянку. Тепер і до жінок доколупались і це коли "косарєй" від армії хоч греблю
гати
Жінки служать в арміїі Ізраілю ? БО В ІЗРАІЛІ ФІЗИЧНО МАЛЕ НАСЕЛЕННЯ І ЛЮДЕЙ НЕ
ВИСТАЧАЄ. В Україні 42 млн. населення - ВАМ МАЛО ? Дебільна Радянщина.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:39 Ответить
"безмозглые олигофрены" не понимают как армии могут помочь например работники музеев( тапочки предложить?), маляры и штукатуры ( неужели в военное время будем красить что-то?), банкиры, аудиторы,адвокаты???? Вы серьезно??? Где разум? Походу маразм. Когда в 2014 начались военные действия люди помогали и без принуждения государства. И кормили, и поили, сетки плели и прочее. Для этого совсем не обязательно, как оказалось , было состоять на воинском учете
показать весь комментарий
24.12.2021 18:12 Ответить
Ось і не кричи зрада олігофрєн лахтинський.
показать весь комментарий
25.12.2021 00:00 Ответить
Эта тема вообще неуместна сейчас в обществе. Ее нужно было еще лет 7 назад решить по человечески. Женщин до 60 лет. Вы серьезно? И дело даже не в профессии.
Интересно, кто именно стоит за этим законом, кому именно такое в голову зашло?
показать весь комментарий
24.12.2021 11:49 Ответить
Може москалі і стоять - Путіну вигідно гойдати наш човен. Прослідкуйте хто прийняв цей наказ, і знайдете когорту зрадників яким дали завдання деморалізувати Українців. Якщо преЗеДент не зреагує то буде ясно що риба прогнила з голови...
показать весь комментарий
24.12.2021 18:36 Ответить
Патрушеву пришло в голову. Но Ермак не признаеся.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:54 Ответить
В перший день сама сміялася. Бо дійсно багато професій (цивільних) які ну в армії точно не потрібні. Але шановні в армії потрібна робоча сила. Медики тіж самі діловоди кухані помічники гранатометників гранатометники снайпери психологи і т. д. І дійсно якщо жінки за станом здоровя і сімейними обставинами у разі настання військового стану зможуть служити то вони будуть дуже доречні. Але збирати списки коли військовий стан і визивати у військомат часу не буде. Хто пройшов мобілізацію 1-2 хвиля мене зрозуміє. Тому краще хай буде облік можливого резерву. Але якщо ці жінки можуть стати потенційними військовослужбовцями то потрібні збори що їх навчити первинним навичкам. Хоча б автомат тримати стріляти. А вирази ми самі без військомата підемо то супер і що далі. Я тут звєзда тяжче помадки в руках нічого не тримала але патріот а далі що груз 200. Війна це вміння вобвати а йти вмирати. Тому я не проти постановки на облік але дійнсно треба переглянути спеціальності. І ше шановні чоловіки жартівники (особливо хто служив) невже в ваших підрозділах не будо дівчат з 16 року (до 16 го на війні їх майже не було). Невже дівчатка медики не тягнули поранених. а ну згадаємо загиблих дівчат. З мого підрозділу було двоє і обидві загиблі бойові втрати під час виконання під арт обстрілами. І ті дівчата які служили в мене були і є справжні військові високпрофесійні (медики зв"язківці гранатометники командири мінометних розрахунків). Це не штабні дівчатка що каву роблять вони на ВОПАх були на чергування ходили. Зброю чистили. Тому хлопчики коли прикольчики викидаєте не забувайте про тих хто зараз на фронті і тих кого вже немає.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:57 Ответить
рабочую силу пусть нанимают и платят зарплату, а не используют женщин на шару.. военный это профессия.. военный налог на что идёт?.
пусть хенералы откажутся от зарплаты и моют полы.. оборзели.. армия должна быть контрактной, но деньги разворовывают, поэтому придумали привлечь гражданских..
показать весь комментарий
24.12.2021 13:09 Ответить
Волонтеры делали то, что должно было государство делать. Ну если вместо волонтерш будуть брать женщин, ещё и стаж им, и соцпакет, и даже денег немножко, а не наоборот, то можно и послужить. Снабжение армии не только на волонтерах должно держаться. А с едой, одеждой, сетками, учетом и т.д. женщины справятся лучше мужчин.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:31 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 12:12 Ответить
Із здоровим глуздом ці ідіоти ніколи не товаришували тим паче що по країні бігають від призову мільйони здорових лосів призовного віку, беручі приклад від верховного говнокомандуючого який разом із своїми поплічниками чотири рази положив на призов свій хер яким він щось витворяв на піаніно.
показать весь комментарий
24.12.2021 12:15 Ответить
Это шо ж получается- в место внедрения новых пзрк, крылатых ракет, модернизации танков и бмп, средств защиты связи и её подавления - объявить мобилизационный список для украинок. Лють до цієї влади неймовірна.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:07 Ответить
хенералы лошары не знают, что сейчас нельзя выиграть войну пушечным мясом, мир поменялся, нужны специалисты и технологии.. в Украине 8 лет идёт война, а эти хенералы лошары до сих пор этого не поняли..
сделайте нормальный контракт, а не то, что сейчас творится..
показать весь комментарий
24.12.2021 13:14 Ответить
Здравый смысл Богомола ! Во время войны !
Расценки распроданной природы , принятые Каб. Мином на заседании 23 декабря 2021 года
Жуем далее... Дерево срезанное для дров 18 . 2 тысяч грн.
Один гриб, без разрешения 75 гривен.
жук богомол - 58 гр.
трава лечебная - 30 гривен за цветок,
ягоды - 378 гривен за кг.
орехи - 1154 гр за кг

один карась в пруду - 83 гривны
жаба - 130 гр.
жук-навозник аж 22 гривны !
Вот это улучшение жизни Украинцев ! Земля -продана , теперь и за жаб взялись !
показать весь комментарий
24.12.2021 13:17 Ответить
Гендерна рівність вона така...
показать весь комментарий
24.12.2021 13:24 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 15:41 Ответить
Дебіли, а не можна було спочатку обдумати, визначити які спеціальності потрібні в арміі, а тоді вже накази виписувати? Що то так скрізь так дебільно влада працює? Нема реед васні одного розумного?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:54 Ответить
А для чего мозги? или чтобы узнать ,что в пушку член совать не надо,надо таки ошибиться?
показать весь комментарий
24.12.2021 22:02 Ответить
Украина уникальная страна. Все в ней( почти все) хотят навалять москалям когда те ломанутся на Киев, но не хотят служить. Или все хотят хорошую экологию, но не хотят отказываться от пластиковых пакетов. Все хотят прекратить коррупцию, но только когда это касается других и тд. Во всем так
показать весь комментарий
24.12.2021 16:26 Ответить
Вова, армії потрібні добровольці - жінки будь-яких професій і медики! І ті, яких на протязі століть світової історії воєн називали маркитантками, тобто дрібними торгівцями чим завгодно, в т.ч. і своїм тілом! І більше нічого! Лєнку теж можеш відпустити на полє брані!
показать весь комментарий
24.12.2021 17:13 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 18:55 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 19:08 Ответить
Зранку до військомату підтягуються жіночки... Тягнуть, що в кого є!
показать весь комментарий
24.12.2021 19:07 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 19:08 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 19:09 Ответить
порошенко в 14 и 15 годах до такого не додумался . а зелейский вот придумал . надо еще методичку от вовы как нашим женщинам 4 раза повестку не получить
показать весь комментарий
24.12.2021 19:20 Ответить


Підготовка до війни за версією:
1. Налагодити постачання соляри на фронт.
2. Забезпечити максимум озброєння
3. Оголосити мобілізацію резервістів.
4. Оголосити військові навчання для населення
5. Встановити в Києві нові сирени.
6. Зробити жінок військовозобов'язаними.
показать весь комментарий
24.12.2021 19:37 Ответить
Такої лютої міри від шмарклі Путлер явно не очікував. Якщо тепер він не скине атомну бомбу на Вороніж, то перемога буде за нами.
показать весь комментарий
24.12.2021 21:36 Ответить
"Прошу не сіяти паніку - жінок не призиватимуть на строкову службу.", - а чого це? Які є підстави для такого сексизму?
показать весь комментарий
24.12.2021 22:09 Ответить
Ещё надо построить детские дома...
показать весь комментарий
24.12.2021 22:55 Ответить
Сначала миллиард деревьев.
показать весь комментарий
25.12.2021 00:42 Ответить
Зачем мобилизация работниц отелей?
показать весь комментарий
25.12.2021 01:17 Ответить
Папріколу.
показать весь комментарий
25.12.2021 11:51 Ответить
Так хотілося мережевні трусики, а видали пару черевиків. Недаремно Сатану називають іронічним.
показать весь комментарий
25.12.2021 08:00 Ответить
Незабаром...
Тільки у воєнкоматах у 2023 році до 73% жінок стало доходити, яку муйню вони обрали у 2019... Папріколу.
показать весь комментарий
25.12.2021 08:05 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 08:17 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 09:37 Ответить
только что моя подошла и спросила - а эта корова шо трусы не носит??? почему под платьем-танковым чехлом )))) не отобразились резинка и края?
*****....зачем она это спросила)))))
показать весь комментарий
25.12.2021 12:49 Ответить
. .
показать весь комментарий
25.12.2021 10:24 Ответить
Призначення жінок- це діти,сім'я. Жінка в погонах це як виняток а не правило (чомусь пригадались жінки в формі нач.паспортних столів в СРСР-в зубах цигарка,на устах-матюки)
В армію Ізраїля призивають жінок і причина тут в малих людських резервах країни в порівнянні з оточуючими їх арабськими державами.І призивають там не в 40-50-60 років а 18-ти річних НЕЗАМІЖНИХ,НЕ МАЮЧИХ дітей дівчат.
В 2 світову війну в СРСР в 1942р було теж десь три "добровільних" призива теж незаміжних і без дітей віком до 25 років для заміни чоловіків в частинах ППО,звязківців і т.д. Набори жінок йшли не через облік воєнкоматів а через комсомольсько-партійні органи. Пізніше Сталін незважаючи на нехватку людських резервів в кінці війни відмовивсь від цього і причина - велика кількість жінок в армії порожувала інші проблеми-вагітності, ППЖ та інші фактори які розкладали армію.
Гітлер принципово був проти жінок в вермахті і в іх примусовій праці в промисловості.Він вважав що жінки повинні нарожувати нових арійців а не воювати.
Наші з дебіли написали перелік куди включили всі спеціальності , як сказав слуга якогось народу Завітневич -перелік юстувався (він навіть не розуміє поняття цього слова ) А тодішній міністр Таран підписав цю дурню напевно не читаючи,а є ж конкретні люди які "юстували" цей перелік-покажіть їх жінкам.
Чому ніхто не пише що крім кардинально скорочення переліку цих спеціальностей до наприклад 10, необхідно прописати вік не до 60 а максимум до 30, та обов'язково включити -КРІМ МАЮЧИХ ДІТЕЙ?
показать весь комментарий
25.12.2021 10:53 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 20:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 