"В сторону уменьшения и здравого смысла": "слуга народа" Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен
В Украине список профессий, представители которых должны стать на воинский учет, планируют сократить.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") в своем Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас все обсуждают вопросы призыва на воинскую службу женщин. Прошу не сеять панику - женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны стать на воинский учет в своих военкоматах", - написал он.
Также он отметил, что весной был принят Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета.
По его словам, на этапе подготовки проекта Закона ко второму чтению рабочей группой в составе представителей Министерства обороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки были проработаны и учтены замечания Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины, которые предусматривают, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.
"Такая норма была и раньше, но перечень определял КМУ, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В Законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", - написал он.
В то же время, Завитневич рассказал, что обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым. По его словам, список профессий должно было определять Министерство обороны.
"Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой. Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", – объяснил нардеп.
При этом он подчеркнул, что сама инициатива верна.
"Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает", - подытожил нардеп.
Как сообщалось, Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).
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Кто блин будет платить за дорогущие анализы крови? А за УЗИ??? А очереди в военкоматы какие будут? Это же полнаселения страны нужно --ОППА---- поставить на учет?????????
И не надо трындеть, что это необходимость, такого нет ни в ОДНОЙ стране мира, кроме Израиля, но Израиль - это другая тема - там война постоянна и с коррупцией проблемы.
Необходимые подразделения можно было создавать и укомплектовать с 2014 года ------- а теперь, когда 150 тыс окружили Украину вы начнете всех женщин Украины посылать к гинекологу, психиатру и т.п и тп???
Сорвав 2 годовых плана по обеспечению армии современными средствами ПВО, они решили, что вместо ПВО мы при нападении запустим женщин на передовую!!!
вова зеленський буде в такой сім ї жінкою )
стало : "жінок призивати"
24 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%87.html#comments Комментарии: 1
Очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.
Взятие женщин на воинский учёт, безусловно, напугает супостата.
Такое ироничное мнение https://www.facebook.com/brtcomua высказал в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B6%D0%BF%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html «Мы НЕ в Израиле… Мы все в Ж@ПЕ» - политолог о новой инициативе Минобороны Украины
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5.html Богуцкая очень рада, что украинские женщины станут военнообязанными
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82.html Пошли на попятную? В Минобороны уже хотят уменьшить список профессий для военного учета женщин
Дело это красивое, можно сказать трепетное, но по сути своей бесполезное.
Потому что карточка в военкомате не заменит воинскую специальность, месяцы тренировок, чувство локтя, готовность выполнить приказ, и боевой дух.
Это профанация и компанейщина в чистом виде, очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.
Одной рукой они ставят женщин на воинский учёт, другой - бронируют билеты на вылет из страны, которая никогда не была и никогда не будет их домом.
Так, место зарабатывания денег…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2.html Почему Зеленский не выводит прибыль в Украину, а продолжает вывозить деньги в офшоры сейчас? - Бутусов
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«С точки зрения политтехнологий, Зеленский делает все правильно.
Чтобы лучше грабить миллионы нищих и они не сопротивлялись, им надо создать множество бытовых проблем: вакцинации, походы в военкоматы для женщин и так далее.
Плюс - крутить по ТВ бесконечные шоу «Завтра госпереворот», «Завтра Путин нападет», «Как Вовка Петра гонял».
Впрочем, мы это все послушно «хаваем».
И мы же избрали Зеленского.
Поэтому полностью заслуживаем такое отношение…», - прокомментировал в Фейсбуке https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWqpEZXfGROhveU_Mg1ji1zbMtiUlm5gnWSQiiRB9yCc06A-OXIrXMtUX0bbNg_MjwlLkPDvTQP3n_jVfDF0S_8gPxcBse1aiOwQE5upugJ64aDQhHIJpxzo4hqfcm35Mc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук .
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Фотожаба от Корнейчука.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1474288000997769222 33 мин
Пропаганда военного призыва женщин в Украине привязана в риторике к опыту Израиля. Мне одной видится,что это это очередные еврейские мансы?... Откуда ноги растут?...
Земельную реформу провели,что означает,что у украинской земли новые хозяева,а кто владеет землёй и ресурсами и строит политику страны! Как связан с этим военный призыв женщин? Думаем...
"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов'язує", - підсумував нардеп. Джерело:
Що правильно ДЕБІЛИ ?
Десь декілька мільонів чоловіків в Україні косять від армії/ АТО, а жінки замість них
повинні служити і воювати ? Цей закон номер 313 Міноборони треба засунути міністру
оброни в горлянку. Тепер і до жінок доколупались і це коли "косарєй" від армії хоч греблю
гати
Жінки служать в арміїі Ізраілю ? БО В ІЗРАІЛІ ФІЗИЧНО МАЛЕ НАСЕЛЕННЯ І ЛЮДЕЙ НЕ
ВИСТАЧАЄ. В Україні 42 млн. населення - ВАМ МАЛО ? Дебільна Радянщина.
Интересно, кто именно стоит за этим законом, кому именно такое в голову зашло?
пусть хенералы откажутся от зарплаты и моют полы.. оборзели.. армия должна быть контрактной, но деньги разворовывают, поэтому придумали привлечь гражданских..
сделайте нормальный контракт, а не то, что сейчас творится..
Расценки распроданной природы , принятые Каб. Мином на заседании 23 декабря 2021 года
Жуем далее... Дерево срезанное для дров 18 . 2 тысяч грн.
Один гриб, без разрешения 75 гривен.
жук богомол - 58 гр.
трава лечебная - 30 гривен за цветок,
ягоды - 378 гривен за кг.
орехи - 1154 гр за кг
один карась в пруду - 83 гривны
жаба - 130 гр.
жук-навозник аж 22 гривны !
Вот это улучшение жизни Украинцев ! Земля -продана , теперь и за жаб взялись !
Підготовка до війни за версією:
1. Налагодити постачання соляри на фронт.
2. Забезпечити максимум озброєння
3. Оголосити мобілізацію резервістів.5. Встановити в Києві нові сирени.
4. Оголосити військові навчання для населення
6. Зробити жінок військовозобов'язаними.
Тільки у воєнкоматах у 2023 році до 73% жінок стало доходити, яку муйню вони обрали у 2019... Папріколу.
*****....зачем она это спросила)))))
В армію Ізраїля призивають жінок і причина тут в малих людських резервах країни в порівнянні з оточуючими їх арабськими державами.І призивають там не в 40-50-60 років а 18-ти річних НЕЗАМІЖНИХ,НЕ МАЮЧИХ дітей дівчат.
В 2 світову війну в СРСР в 1942р було теж десь три "добровільних" призива теж незаміжних і без дітей віком до 25 років для заміни чоловіків в частинах ППО,звязківців і т.д. Набори жінок йшли не через облік воєнкоматів а через комсомольсько-партійні органи. Пізніше Сталін незважаючи на нехватку людських резервів в кінці війни відмовивсь від цього і причина - велика кількість жінок в армії порожувала інші проблеми-вагітності, ППЖ та інші фактори які розкладали армію.
Гітлер принципово був проти жінок в вермахті і в іх примусовій праці в промисловості.Він вважав що жінки повинні нарожувати нових арійців а не воювати.
Наші з дебіли написали перелік куди включили всі спеціальності , як сказав слуга якогось народу Завітневич -перелік юстувався (він навіть не розуміє поняття цього слова ) А тодішній міністр Таран підписав цю дурню напевно не читаючи,а є ж конкретні люди які "юстували" цей перелік-покажіть їх жінкам.
Чому ніхто не пише що крім кардинально скорочення переліку цих спеціальностей до наприклад 10, необхідно прописати вік не до 60 а максимум до 30, та обов'язково включити -КРІМ МАЮЧИХ ДІТЕЙ?