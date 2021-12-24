Почти миллион: в мире выявили рекордное количество больных COVID-19 в сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 декабря в мире зарегистрировали 978 806 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, что является рекордом с начала пандемии. Умерли за сутки - 6898 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 278 535 792 случая инфицирования, из них 978 806 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 400 992, из них 6898 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 249,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 13-ю, по летальным случаям - 7-ю в мире и 4-ю в Европе.