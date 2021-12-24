Почти миллион: в мире выявили рекордное количество больных COVID-19 в сутки. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 декабря в мире зарегистрировали 978 806 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, что является рекордом с начала пандемии. Умерли за сутки - 6898 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 278 535 792 случая инфицирования, из них 978 806 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 400 992, из них 6898 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 249,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 13-ю, по летальным случаям - 7-ю в мире и 4-ю в Европе.
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Как и в Англии и Израиле. А мрут , как осенние мухи.
А
вот КИМ закрыл границы страны и там на весь народ всего 15 больных и
то приехавших из Ю.Кореи . Все из Кабинета министров и Управления Партии.
Значит вывод , написанный во всех учебниках по Оружию Массового Поражения -
В бактериологической войне самое главное -
изолировать зараженных от здоровых !
Антиваксери Беріть попкорн
Билл Гейтс усиленно работает над своей программой ,
начиная со штатов !
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