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Новости Коронавирус и карантин
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Почти миллион: в мире выявили рекордное количество больных COVID-19 в сутки. ИНФОГРАФИКА

Почти миллион: в мире выявили рекордное количество больных COVID-19 в сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 декабря в мире зарегистрировали 978 806 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, что является рекордом с начала пандемии. Умерли за сутки - 6898 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 278 535 792 случая инфицирования, из них 978 806 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 400 992, из них 6898 за минувшие сутки.

Почти миллион: в мире выявили рекордное количество больных COVID-19 в сутки 01

Побороли болезнь и вылечились 249,2 млн человек.

Также читайте: Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Почти миллион: в мире выявили рекордное количество больных COVID-19 в сутки 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 13-ю, по летальным случаям - 7-ю в мире и 4-ю в Европе.

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Вакцинироваться от мировой эпидемии?Единственная цель этих вбросов-держать людей в страхе и дальше косить на этом бабло
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24.12.2021 07:59
+6
Ета пабєда. Мільярди в трубу, винищення демократії по усьому світі, падіння рівня життя, збільшення числа голодуючих, а результат нуль, адже від ковіду помирали і помирають, плюс збільшення нековідної смертності навіть в розвинених країнах. Слухняні обширяні хом'ячки, спасибі вам за це. Це зробили саме ви. Адже купка кукловодів без тупого покірного стада нічого подібного зробити не змогла б.
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24.12.2021 09:52
+4
Не больных, а тех, у кого обнаружен короновирус. Если у человека обнаружить герпес (тоже короновирус), с помощью ПЦР тестов, его тоже можно обьявить больным, есть фактически у каждого, но у большинства ничем не проявляется, но при желании можно обьявить эпидемию, начать вакцинировать, выводя в человеческом организме новые и новые штаммы, и снова вакцинировать. Лохов-хватает.
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24.12.2021 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Вакцинироваться от мировой эпидемии?Единственная цель этих вбросов-держать людей в страхе и дальше косить на этом бабло
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24.12.2021 07:59 Ответить
Ребята не ведитесь на этот разводняк. Все мировые СМИ это оружие против вас.
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24.12.2021 08:04 Ответить
Чисельність населення планети на 20 листопада 2021 року становила 7,94 млрд. осіб. Це все, що потрібно знати.
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25.12.2021 20:49 Ответить
Офигеть в США 267тыс больных в сутки, представляю что там в больницах творится.
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24.12.2021 08:17 Ответить
Не больных, а тех, у кого обнаружен короновирус. Если у человека обнаружить герпес (тоже короновирус), с помощью ПЦР тестов, его тоже можно обьявить больным, есть фактически у каждого, но у большинства ничем не проявляется, но при желании можно обьявить эпидемию, начать вакцинировать, выводя в человеческом организме новые и новые штаммы, и снова вакцинировать. Лохов-хватает.
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24.12.2021 09:32 Ответить
Так в USA самая лучшая в мире м е д и ц и н а !
Как и в Англии и Израиле. А мрут , как осенние мухи.
А
вот КИМ закрыл границы страны и там на весь народ всего 15 больных и
то приехавших из Ю.Кореи . Все из Кабинета министров и Управления Партии.
Значит вывод , написанный во всех учебниках по Оружию Массового Поражения -
В бактериологической войне самое главное -
изолировать зараженных от здоровых !
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24.12.2021 09:59 Ответить
https://bastyon.com/index?v=cd73bb6afa55512dd7e64d715cddc08469f7ab02dcd512e2cd3fa1a1d5e0cdd0&video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB Интервью с изобретателем МРНК-вakцин. 6 минут
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24.12.2021 08:18 Ответить
Спокойно ждем и наблюдаем за привитыми, и тем как высокие чиновники пытаются обьякнить высокую смертность в Украине, списывая все на непривитых и короновирус.
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24.12.2021 09:46 Ответить
Спостерігаємо як весь світ бере участь в грі кальмара.
Антиваксери Беріть попкорн
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24.12.2021 08:36 Ответить
Ета пабєда. Мільярди в трубу, винищення демократії по усьому світі, падіння рівня життя, збільшення числа голодуючих, а результат нуль, адже від ковіду помирали і помирають, плюс збільшення нековідної смертності навіть в розвинених країнах. Слухняні обширяні хом'ячки, спасибі вам за це. Це зробили саме ви. Адже купка кукловодів без тупого покірного стада нічого подібного зробити не змогла б.
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24.12.2021 09:52 Ответить
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies.html

Билл Гейтс усиленно работает над своей программой ,
начиная со штатов !
Explore the Global Top 100 companies by region !!

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24.12.2021 10:23 Ответить
 
 