Вашингтон не готов просто взять и подписать требования Москвы по "гарантиям безопасности", - посол США в РФ Салливан
США не готовы просто подписать требования "гарантий безопасности" России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Коммерсанту заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - сказал он.
Кроме того, посол отметил, что США также не готовы просто подписать документ, адресованный РФ США.
"Нет. Если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии. Я понимаю публичные заявления российских властей, продвигающих свои интересы безопасности. Но они имеют дело с партнерами, у которых есть свои собственные интересы в области безопасности, и они также должны учитываться российской стороной", - сказал Салливан.
Дипломат подчеркнул, что на переговорах с Россией США будут обсуждать собственные беспокойства и опасения.
"Наша позиция - не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США - заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией. И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной.
И это ясно дали понять и президент Байден, и госсекретарь Блинкен, и мои коллеги в Белом доме и в Государственном департаменте", - добавил он.
Уже многие недели усиливаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями в этом случае. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.
На прошлой неделе Москва передала НАТО, США и их союзникам предложения по гарантиям безопасности для России.
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Ведя переговоры, вы узакониваете право диктатора устанавливать сферы влияния в Европе и еще больше разжигаете его аппетит Вы поддаетесь дешевому шантажу Путина и продолжаете играть по его правилам. Вы прокладываете путь к новому Мюнхену, когда Чемберлен продал интересы Европы Гитлеру, чтобы спасти мир. Ваше поведение шизофреническое - с одной стороны, вы говорите то, что правильно, но с другой стороны, вы не делаете ничего конкретного, кроме пустых разговоров, и вы соглашаетесь обсуждать сумасшедшие идеи Путина. Диалог нужен, но только с позиции силы.Без эффективных санкций против режима вы сейчас выходите с картонным мечом, чтобы бороться за интересы свободного мира, и такая битва обречена на провал. После Афганистана и снятия санкций с Северного потока - 2 я потерял доверие к Байдену как к лидеру свободного мира, и я надеюсь, что только решительный общественный резонанс в Украине и в таких странах, как Польша и другие страны Восточной Европы, может остановить это безумие. и оказать сопротивление требованиям Путина. Мир должен перестать бояться этого жалкого ботоксного карлика и поставить его на место.
росія публічно підтерлася підписаним нею спільно з США та ВБ Будапештським меморандумом, окупувавши українські Крим і Донбас. Те що зараз відбувається є його наслідками. Бажаєте продовжувати?
Готов немного поламаться, потом подписать?