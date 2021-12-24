Вашингтон не готов просто взять и подписать требования Москвы по "гарантиям безопасности", - посол США в РФ Салливан

США не готовы просто подписать требования "гарантий безопасности" России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Коммерсанту заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - сказал он.

Кроме того, посол отметил, что США также не готовы просто подписать документ, адресованный РФ США.

"Нет. Если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии. Я понимаю публичные заявления российских властей, продвигающих свои интересы безопасности. Но они имеют дело с партнерами, у которых есть свои собственные интересы в области безопасности, и они также должны учитываться российской стороной", - сказал Салливан.

Дипломат подчеркнул, что на переговорах с Россией США будут обсуждать собственные беспокойства и опасения.

"Наша позиция - не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США - заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией. И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной.

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И это ясно дали понять и президент Байден, и госсекретарь Блинкен, и мои коллеги в Белом доме и в Государственном департаменте", - добавил он.

Уже многие недели усиливаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями в этом случае. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.

На прошлой неделе Москва передала НАТО, США и их союзникам предложения по гарантиям безопасности для России.