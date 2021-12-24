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Вашингтон не готов просто взять и подписать требования Москвы по "гарантиям безопасности", - посол США в РФ Салливан

Вашингтон не готов просто взять и подписать требования Москвы по

США не готовы просто подписать требования "гарантий безопасности" России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Коммерсанту заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - сказал он.

Кроме того, посол отметил, что США также не готовы просто подписать документ, адресованный РФ США.

"Нет. Если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии. Я понимаю публичные заявления российских властей, продвигающих свои интересы безопасности. Но они имеют дело с партнерами, у которых есть свои собственные интересы в области безопасности, и они также должны учитываться российской стороной", - сказал Салливан.

Дипломат подчеркнул, что на переговорах с Россией США будут обсуждать собственные беспокойства и опасения.

"Наша позиция - не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США - заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией. И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной.

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И это ясно дали понять и президент Байден, и госсекретарь Блинкен, и мои коллеги в Белом доме и в Государственном департаменте", - добавил он.

Уже многие недели усиливаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями в этом случае. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.

На прошлой неделе Москва передала НАТО, США и их союзникам предложения по гарантиям безопасности для России.

Автор: 

вторжение (508) НАТО (9943) россия (95339) США (26368) гарантия (154) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+13
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24.12.2021 08:19
+13
Какие гарантии безопасности может дать агрессор и военный преступник? Что за чушь?
Ведя переговоры, вы узакониваете право диктатора устанавливать сферы влияния в Европе и еще больше разжигаете его аппетит Вы поддаетесь дешевому шантажу Путина и продолжаете играть по его правилам. Вы прокладываете путь к новому Мюнхену, когда Чемберлен продал интересы Европы Гитлеру, чтобы спасти мир. Ваше поведение шизофреническое - с одной стороны, вы говорите то, что правильно, но с другой стороны, вы не делаете ничего конкретного, кроме пустых разговоров, и вы соглашаетесь обсуждать сумасшедшие идеи Путина. Диалог нужен, но только с позиции силы.Без эффективных санкций против режима вы сейчас выходите с картонным мечом, чтобы бороться за интересы свободного мира, и такая битва обречена на провал. После Афганистана и снятия санкций с Северного потока - 2 я потерял доверие к Байдену как к лидеру свободного мира, и я надеюсь, что только решительный общественный резонанс в Украине и в таких странах, как Польша и другие страны Восточной Европы, может остановить это безумие. и оказать сопротивление требованиям Путина. Мир должен перестать бояться этого жалкого ботоксного карлика и поставить его на место.
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24.12.2021 09:00
+10
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24.12.2021 08:05
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24.12.2021 08:05 Ответить
вот так грамотный кстати переворотик Путина.... Х..ло само не понимая попало в капкан США говорит -мол США-Россия вопросы плизз- нема пытання.... а вот Украина НАТО Грузия НАТО ты Вова адресом малость ошибся...ибо НАТО коллективный орган и только мы все 30 стран и армий блок в целом + Евросоюз ОБСЕ Парламент Европы Иституции Европы будем с тобой калякать малякать а это Х...лу ох как не по теме.. да есть любители Путина в Европе и НАТО есть - но их раз два... да и опасно публично показывать свою лояльность и любофъ к России.. а вот недругов России-- которые и не скрывают свое фэ Россией и Путиным в частности- валом.. забыл Путя про поговорку-- кто копает яму -тот сам в нее и попадет.... и палка имеет два конца и бьет в оба конца и еще поговорка--- запустивший бумеранг - и забыв об этом -получит напоминание- в затылок от возвратившегося к нему бумеранга....
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24.12.2021 10:24 Ответить
Уже торгуются😁.
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24.12.2021 08:12 Ответить
Ага, касабы хотят чтоб их прямым текстом нах послали, а американцы хотят вежливо нах отправить)
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24.12.2021 10:52 Ответить
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24.12.2021 08:19 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад.
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24.12.2021 08:36 Ответить
ну так фраер - обычная воришка из среднего звена КаГеБе, моль. Блефовать только и умеет, а как накуй пошлют - так и идёт.
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24.12.2021 10:59 Ответить
Какие гарантии безопасности может дать агрессор и военный преступник? Что за чушь?
Ведя переговоры, вы узакониваете право диктатора устанавливать сферы влияния в Европе и еще больше разжигаете его аппетит Вы поддаетесь дешевому шантажу Путина и продолжаете играть по его правилам. Вы прокладываете путь к новому Мюнхену, когда Чемберлен продал интересы Европы Гитлеру, чтобы спасти мир. Ваше поведение шизофреническое - с одной стороны, вы говорите то, что правильно, но с другой стороны, вы не делаете ничего конкретного, кроме пустых разговоров, и вы соглашаетесь обсуждать сумасшедшие идеи Путина. Диалог нужен, но только с позиции силы.Без эффективных санкций против режима вы сейчас выходите с картонным мечом, чтобы бороться за интересы свободного мира, и такая битва обречена на провал. После Афганистана и снятия санкций с Северного потока - 2 я потерял доверие к Байдену как к лидеру свободного мира, и я надеюсь, что только решительный общественный резонанс в Украине и в таких странах, как Польша и другие страны Восточной Европы, может остановить это безумие. и оказать сопротивление требованиям Путина. Мир должен перестать бояться этого жалкого ботоксного карлика и поставить его на место.
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24.12.2021 09:00 Ответить
Пиндосы подначивают кацапов напасть на Украину, чтоб потом выразить вместо обычной , глубокую озабоченность.
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24.12.2021 09:47 Ответить
По термину "пиндосы" сразу видно *************.
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24.12.2021 10:55 Ответить
***** є *****
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24.12.2021 09:09 Ответить
Уже нах послали, сказали пыне засунуть свои бумажки себе в анус)
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24.12.2021 10:57 Ответить
Как-то хило ответил... От слова "озабоченность" тошнит уже семь лет.
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24.12.2021 09:19 Ответить
Ответил? Просто послал пыню нах.
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24.12.2021 10:50 Ответить
Гарантії безпеки з двостороннім рухом?
росія публічно підтерлася підписаним нею спільно з США та ВБ Будапештським меморандумом, окупувавши українські Крим і Донбас. Те що зараз відбувається є його наслідками. Бажаєте продовжувати?
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24.12.2021 09:23 Ответить
Вашингтон не готов просто взять и подписать ...
Готов немного поламаться, потом подписать?
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24.12.2021 09:27 Ответить
Оно уже происходит во влажных касабьих мечтах. Но касабы уже посланы нах со своими "линиями")
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24.12.2021 10:49 Ответить
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24.12.2021 10:24 Ответить
ага, можна і підписати, на туалетній бумазі, потім підтертися і віддати кончаним рашапідам.
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24.12.2021 10:39 Ответить
Касабы в пролёте, никто с вами ничего больше подписывать не собирается.
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24.12.2021 10:51 Ответить
 
 