В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 6647 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

За сутки 23 декабря в Украине:

зафиксированы 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107)

113 882 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1646 человек;

летальных случаев – 248;

выздоровели – 14 874 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 637 038 человек;

выздоровели – 3 408 294 человека;

летальных случаев – 94 432;

проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1389 человек. В общей сложности проведены 27 834 543 прививки", - рассказали в Минздраве.









