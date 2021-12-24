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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 6647 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

За сутки 23 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 зафиксированы 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 113 882 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 госпитализированы – 1646 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 летальных случаев – 248;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 выздоровели – 14 874 человека.

Также читайте: Почти миллион: в мире выявили рекордное количество больных COVID-19 в сутки. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 заболели – 3 637 038 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 выздоровели – 3 408 294 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 летальных случаев – 94 432;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1389 человек. В общей сложности проведены 27 834 543 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели 12

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Статистика по смертям в порівнянні з іншими країнами просто жахає.
Всі медики роблять щеплення
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24.12.2021 08:20 Ответить
Тому мабуть їх і не включили до списку професій де вакцинація обов'язкова? І звідки у вас така інформація що всі медики роблять щеплення?
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24.12.2021 12:06 Ответить
перевод для парней с Эстонии
судя по кол-ву заболевшие/умершие никто толком не лечит на всех уровнях, все медики заняты укольчиками по Эпицентрам
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26.12.2021 16:52 Ответить
Якщо в Україні люди мруть від грипу, то чому українська медицина їх не лікує? Нащо нам така медицина
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24.12.2021 09:11 Ответить
Всё, до весны можно расслабится.
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24.12.2021 10:03 Ответить
👁 По состоянию на 18 декабря 2021 г.:
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.

Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - Источник
показать весь комментарий
25.12.2021 08:45 Ответить
👁 По состоянию на 18 декабря 2021 г.:
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник
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25.12.2021 08:46 Ответить
 
 