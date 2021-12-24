В Украине за сутки от COVID-19 умерли 248 человек, зафиксированы 6647 новых случаев заражения, 14 874 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 6647 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.
За сутки 23 декабря в Украине:
зафиксированы 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107)
113 882 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1646 человек;
летальных случаев – 248;
выздоровели – 14 874 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 637 038 человек;
выздоровели – 3 408 294 человека;
летальных случаев – 94 432;
проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1389 человек. В общей сложности проведены 27 834 543 прививки", - рассказали в Минздраве.
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Всі медики роблять щеплення
судя по кол-ву заболевшие/умершие никто толком не лечит на всех уровнях, все медики заняты укольчиками по Эпицентрам
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - Источник
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник