ЦИК просит ОГА оценить возможность проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса 27 марта 2022 года

Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных громадах этих регионов.

"Такая необходимость обусловлена ​​тем, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответственно, на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса", - говорится в сообщении на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

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"Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих заключений областных военно-гражданских администраций, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года. ЦИК не уполномочен самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности" и возможность избежать террористическую угрозу во время организации и проведения выборов на этих территориях", - отмечается в заявлении.