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ЦИК просит ОГА оценить возможность проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса 27 марта 2022 года

ЦИК просит ОГА оценить возможность проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса 27 марта 2022 года

Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных громадах этих регионов.

"Такая необходимость обусловлена ​​тем, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответственно, на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса", - говорится в сообщении на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

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"Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих заключений областных военно-гражданских администраций, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года. ЦИК не уполномочен самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности" и возможность избежать террористическую угрозу во время организации и проведения выборов на этих территориях", - отмечается в заявлении.

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выборы (24722) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+10
ЦИК живёт в параллельной реальности. Какие ещё выборы в прифронтовой области? Ппц...
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24.12.2021 09:17
+9
По замыслу там живёт много ватников способных на выборах поддержать СН.
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24.12.2021 08:49
+6
І ОПЗЖ...
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24.12.2021 09:19
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По замыслу там живёт много ватников способных на выборах поддержать СН.
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24.12.2021 08:49 Ответить
І ОПЗЖ...
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24.12.2021 09:19 Ответить
Проголосують, як у 2015му, за жоппоблкову киздоту! Ватні, та ще й ТУПОРИЛІ!!! Мізок там в особовому дифіциті, от того й окріпли, у післямайданний період, різні бойки дунаєви йофи ( це Луганська область)! А зе-гопники тут не взлетять, бо просрали, своїми зашкварами й те, що мали!
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25.12.2021 08:38 Ответить
ЦИК живёт в параллельной реальности. Какие ещё выборы в прифронтовой области? Ппц...
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24.12.2021 09:17 Ответить
В 2015м состоялись! Вопрос, нужні ли они??? Чтобі зе-шоблу сменить на жоппоблочную срань?
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25.12.2021 08:40 Ответить
Запретить там выборы!
Определить зону запрета - до Черкасской области.
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24.12.2021 09:25 Ответить
Шо-то я не понял о каких "окремих територіальних громадах" идет речь? Те, которые под нашим контролем или оккупированных?
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24.12.2021 09:26 Ответить
Не написали же, что в ЛУГАНДОНЕ!!! Соответственно, на свободной части Донбасса( Лисичанск, Северодонец и т.д.).
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25.12.2021 08:42 Ответить
А як там вести агітацію партіям серед ватників?
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24.12.2021 09:33 Ответить
"Патриот", ты уже Карпаты выпилил, всё дворцы кацапам на кацапщине строишь?
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24.12.2021 10:26 Ответить
Хто ти такий і звідки взявся та нафіг всрався?
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24.12.2021 10:44 Ответить
То червона діарея.
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25.12.2021 08:43 Ответить
Кац, вот зачем ты такой ник создавал, чтобы на первом же коменте спалиться?)))
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24.12.2021 12:49 Ответить
в Германії після II світової війни 4 роки не було ніяких виборів, кому цікаво - читайте посилання трохи нижче про найрозумнішого керівника непростою країною, не пожалкуєте
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24.12.2021 18:33 Ответить
Так війну там війною називали, а на Донбасі, якщо пом"ятаєш, було АТО( де юре)! У 2015му й вибори пройшли, хоча доцільніше було вводити ВЦА!!!
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25.12.2021 08:47 Ответить
Так, про "там війною називали" я пам'ятаю, бо мої родичі брали в тій війні участь, один з них потрапив до німецького полону, бо був командувачем застави і брав участь при захисті Севастополя й потрапив до Германії аж до визволення у 1949 році. А другий дійшов з боями до Берліну, був двічі поранений, потім його залишили там помічником при коменданті округу тимчасової сов'єтської адміністрації. Одна з моїх двоюрідних бабусь потрапила на примусовий вивіз в Германію на роботу аж до Дортмунду, потім її та усіх таких звільнили вже після капітуляції німців, а друга з них втратила чоловіка, інша - втратила двох діточок 2-х та 4-х рочків... В наш час мене ніколи не цікавила совочна псевдопам'ять про ті часи, на кшталт "діди воєвалі" й таке інше. Тепер ворог, здається, "може павтаріть", щоб йому... Головне, щоб ми, суспільство, самі не почали допомагати тим з "умовно наших", хто хоче і здатен почати допомагати ворогам.
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25.12.2021 22:27 Ответить
Трохи про минуле. Мій дід Іван, з війни прийшов, лише на прикінці 1946го, бо будучи пораненим,( 157-ма стрілецька діівізія 1943рік, далі Чернігівська ВДД) потрапив у полон й ледве вижив! Визволявся американцями, проходив фільтрацію, пропонували залишити срср, але тут чекала дружина, донька й син(мій батько). Далі(1948рік) змушений був вербуватись на Камчатку, бо в потилицю дихало нквс з репресіями. Дві йог бойові нагороди зберігаю. Отже, оту мордорську істерію, про "дідиваіФалі", якою ***** прикриває свої агресії, звичайно не приймаю!
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26.12.2021 09:34 Ответить
Розповідав, як вижив. Ешелон гнали до Німеччіни, не годували, богато було померлих, у діда, з голодухи, розпухло обличча. Частину з них відібрала якась фрау-бюргерша, на господарство( із-за опухлості здалося їй, що дід дуже міцний), інщих відправили до концтабору.
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26.12.2021 09:46 Ответить
https://www.jnsm.com.ua/h/0915P/
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24.12.2021 14:37 Ответить
Я вам можу сказати ось що -недавно завів розмову з базарною бабою, дуже незадоволена тим , що жінок на облік женуть і що зельонський все обіцяє домовитись з ****** і не робЕ цього 😠
Ось і все, що хоче бидло - можливості здатися.

Накричав, обматюкав і пішов.
Це скоти, люди в меншості , яким не пторібна вільна Украіна 😡
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25.12.2021 13:15 Ответить
Там , замість мозоку-один великий шлунок, напряму з"єднаний з прямою кішкою! Посерти,пожерти, й дупою лавку погріти.
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26.12.2021 09:39 Ответить
 
 