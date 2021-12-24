Курс на втягивание Киева в НАТО провоцирует серьезные военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, - Лавров
В Москве считают, что перспектива появления у границ России ударных военных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности, провоцируя серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье" по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной.
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Як літнього, жаркого дня
В яру, між скелями, де трав'яна поляна,
Ми вздріли здохлого коня."
Так и здесь: Если Кремль против чего-то выступает - обязательно надо делать!
и как эта бензоколонка будет свой газ тогда продавать с трёх потоков - северных и турецких ?!!! Придурковатый Лавров с деменцией
И ещё, какого хрена своих лаврёнышей, ты как и все привелегированные рабы, отправил в страны НАТО??? Что "Дебилы бл#ядь"???
Хотелось бы посмотреть как смело ты его откровенно посылаешь прямым текстом
Это делает бессмысленным тезис о "втягивании". Втягивать можно в постребление аргентинского кокаина или зависимость от дешевых кредитов, в том числе, углеводородами.