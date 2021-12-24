Курс на втягивание Киева в НАТО провоцирует серьезные военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, - Лавров

В Москве считают, что перспектива появления у границ России ударных военных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности, провоцируя серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье" по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной.

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