Кремль на организацию пресс-конференции Путина потратил более 1,5 миллиона долларов, из которых $19 тыс. - на "дезинфекцию" журналистов

Управление делами президента России потратило на организацию большой пресс-конференции Владимира Путина в Манеже 117 миллионов рублей, в том числе почти полтора миллиона – на обработку журналистов частицами серебра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, это следует из материалов госзакупки, внимание на которую обратило издание Daily Storm.

Управделами президента потратило 1 миллион 399 тысяч рублей на двухдневную аренду шести дезинфекционных кабин серии DEZ GATE (модель DG-7.2) торговой марки "Серебряная маска". Для обработки частицами серебра использовали средство "Аквивон-Эко".

На сайте производителя, компании "Стерил" сказано, что дезинфекционные кабины "предназначены для эффективной санитарной обработки кожных покровов человека, одежды, обуви" и других вещей. Производитель утверждает, что "эффективность и безопасность подтверждена Роспотребнадзором". В описании средства "Аквивон-Эко", которое используют при обработке, говорится, что оно создано "на основе концентрата катионов серебра" и "является экологически чистым, нетоксичным и безвредным для человека".

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова говорила перед пресс-конференцией Путина, что обработка частицами серебра — "это абсолютно безопасно" и "даже полезно".

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Издание также отмечает, что нет никаких официальных рекомендаций от врачебных организаций или организаций здравоохранения, которые предлагали использовать серебро таким образом для дезинфекции.

17-я предновогодняя пресс-конференция Путина прошла 23 декабря в московском Манеже. В этом году на мероприятие не было свободной аккредитации – Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в результате оказались 507 человек, более половины из них – из регионов.

Среди аккредитованных были также журналисты "Радио Свобода", телеканала "Дождь" и издание "Медуза", признанные российскими властями СМИ-"иноагентами". При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.