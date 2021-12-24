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Кремль на организацию пресс-конференции Путина потратил более 1,5 миллиона долларов, из которых $19 тыс. - на "дезинфекцию" журналистов

Кремль на организацию пресс-конференции Путина потратил более 1,5 миллиона долларов, из которых $19 тыс. - на

Управление делами президента России потратило на организацию большой пресс-конференции Владимира Путина в Манеже 117 миллионов рублей, в том числе почти полтора миллиона – на обработку журналистов частицами серебра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, это следует из материалов госзакупки, внимание на которую обратило издание Daily Storm.

Управделами президента потратило 1 миллион 399 тысяч рублей на двухдневную аренду шести дезинфекционных кабин серии DEZ GATE (модель DG-7.2) торговой марки "Серебряная маска". Для обработки частицами серебра использовали средство "Аквивон-Эко".

На сайте производителя, компании "Стерил" сказано, что дезинфекционные кабины "предназначены для эффективной санитарной обработки кожных покровов человека, одежды, обуви" и других вещей. Производитель утверждает, что "эффективность и безопасность подтверждена Роспотребнадзором". В описании средства "Аквивон-Эко", которое используют при обработке, говорится, что оно создано "на основе концентрата катионов серебра" и "является экологически чистым, нетоксичным и безвредным для человека".

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова говорила перед пресс-конференцией Путина, что обработка частицами серебра — "это абсолютно безопасно" и "даже полезно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, - Путин

Издание также отмечает, что нет никаких официальных рекомендаций от врачебных организаций или организаций здравоохранения, которые предлагали использовать серебро таким образом для дезинфекции.

17-я предновогодняя пресс-конференция Путина прошла 23 декабря в московском Манеже. В этом году на мероприятие не было свободной аккредитации – Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в результате оказались 507 человек, более половины из них – из регионов.

Среди аккредитованных были также журналисты "Радио Свобода", телеканала "Дождь" и издание "Медуза", признанные российскими властями СМИ-"иноагентами". При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.

Автор: 

пресс-конференция (324) путин (31201) россия (95339)


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Топ комментарии
+14
Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит. - Володя, ты что это делаешь?! - - Да вот, Надюша, Украину придумываю. - - Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше! - - Да пробовал я из говна - Россия получается -
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24.12.2021 09:11
+5
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24.12.2021 09:44
+4
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24.12.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Это их дело. Есть деньги, тратят. Или кому то завидно?
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24.12.2021 09:00 Ответить
На чебуреки бегом, выполнять.
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24.12.2021 09:04 Ответить
Я вот тоже не понял: К чему нам эта информация?
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24.12.2021 09:20 Ответить
К осознанию идиотизма "руцкагамира".
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24.12.2021 09:55 Ответить
Нет тут никакого "идиотизма".
Крым и Донбасс захватили далеко не "идиоты". И войной нам угрожают не "идиоты". Идиотов можно игнорировать, не замечать и т.п.
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24.12.2021 10:10 Ответить
Варвары Рим разрушили. Вряд ли их можно назвать вершиной интеллекта.
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24.12.2021 10:44 Ответить
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24.12.2021 09:02 Ответить
Пенсионеры паРаши аплодируют стоя...
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24.12.2021 09:04 Ответить
Пригожинцы, я знаю, вы тут есть, куда же без вас....
Есть вопрос который почему-то не задали путену, ответите, вы же подкованы политически.
Зачем Украина стягивает российские войска к своим границам?
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24.12.2021 09:08 Ответить
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24.12.2021 10:35 Ответить
Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит. - Володя, ты что это делаешь?! - - Да вот, Надюша, Украину придумываю. - - Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше! - - Да пробовал я из говна - Россия получается -
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24.12.2021 09:11 Ответить
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24.12.2021 09:44 Ответить
Список захоронений у Кремлевской стены
Отдельные могилы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Черненко, Константин Устинович (1911-1985)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Будённый, Семён Михайлович (1883-1973)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ворошилов, Климент Ефремович (1881-1969)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Жданов, Андрей Александрович (1896-1948)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Фрунзе, Михаил Васильевич (1885-1925)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Свердлов, Яков Михайлович (1885-1919)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Брежнев, Леонид Ильич (1906-1982)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дзержинский, Феликс Эдмундович (1877-1926)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андропов, Юрий Владимирович (1914-1984)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Калинин, Михаил Иванович (1875-1946)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сталин, Иосиф Виссарионович (1878/79-1953)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Суслов, Михаил Андреевич (1902-1982)

Братские могилы революционеров

1917 год

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA Андреев Павлик , http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Баскаков Т. А. , http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вальдовский Я. М. , http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0 Вевер О. , http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BA,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вирземнек О. К. , http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Войтович В. Е. .

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24.12.2021 10:38 Ответить
Дихлофос намного дешевле бы обошелся!
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24.12.2021 09:15 Ответить
Дезинфекцию проводили "Новичком"
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24.12.2021 09:33 Ответить
***** не вакиноване коли так боїться?
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24.12.2021 09:42 Ответить
Деградация кацапни-это уже обыденная новость.
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24.12.2021 09:48 Ответить
А про Шредера, можно?
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24.12.2021 10:39 Ответить
Вонючих смердов и холопов надо бы ещё простерилизовать в кипятке перед встречей с барином.
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24.12.2021 09:47 Ответить
Журналисты, такие журналисты😁. Частинки срiбла😁.
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24.12.2021 09:56 Ответить
достаточно было пасть главного докладчика обработать цианистым калием
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24.12.2021 09:59 Ответить
Кремлёвский хорёк такое-же сцыкло как и наша зелёная шмаркля,других убивать и травить он не боится,а за ссыт.
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24.12.2021 10:21 Ответить
Так плешивый дед укололся самой лучшей вакциной в мире, чего бояться?😁😁
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24.12.2021 10:46 Ответить
Какое ж оно зашуганное
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24.12.2021 11:42 Ответить
 
 