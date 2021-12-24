Российских наемников активно отправляют на Донбасс для усиления позиций войск РФ, - Reuters

В последние недели Россия активно перебрасывает наемников в Восточную Украину для усиления своих позиций.

Об этом изданию Reuters заявили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Несколько источников рассказали агентству, что вербовщики предлагали им поехать на восток Украины. По их словам, вербовщики не раскрывали, кого представляют. Источники отказались назвать свои имена, опасаясь за свою безопасность.

"Там фулл-хаус. Они собирают всех, у кого есть боевой опыт", – сказал один из собеседников агентства.

Он отметил, что ранее воевал в Украине и Сирии в составе групп российских наемников, чьи операции тесно связаны со "стратегическими интересами" России, однако отказался назвать имена подрядчиков.

Он сообщил, что планирует присоединиться к другим наемникам для отбытия в Луганскую область.

Один из источников, контрактник, участвовавший в российских операциях за рубежом и уже прибывший в Восточную Украину, сказал, что развертывание наемников якобы производится в оборонных целях. Другой наемник заявил то же самое.

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Еще один собеседник отметил, что не принимал непосредственного участия в развертывании, но поддерживал связь с людьми на местах, которые проходили специальную подготовку. Целью развертывания была, как он выразился, диверсионная деятельность, направленная на подрыв стабильности в Украине.

Кремль отрицает свою причастность к вербовке наемников для войны против Украины.

"Мы впервые слышим об этом и не знаем, насколько достоверны эти утверждения", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его утверждению, на востоке Украины нет и никогда не было российских регулярных войск или военных советников, и Москва якобы не рассматривает возможности направлять их туда.