Российских наемников активно отправляют на Донбасс для усиления позиций войск РФ, - Reuters
В последние недели Россия активно перебрасывает наемников в Восточную Украину для усиления своих позиций.
Об этом изданию Reuters заявили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Несколько источников рассказали агентству, что вербовщики предлагали им поехать на восток Украины. По их словам, вербовщики не раскрывали, кого представляют. Источники отказались назвать свои имена, опасаясь за свою безопасность.
"Там фулл-хаус. Они собирают всех, у кого есть боевой опыт", – сказал один из собеседников агентства.
Он отметил, что ранее воевал в Украине и Сирии в составе групп российских наемников, чьи операции тесно связаны со "стратегическими интересами" России, однако отказался назвать имена подрядчиков.
Он сообщил, что планирует присоединиться к другим наемникам для отбытия в Луганскую область.
Один из источников, контрактник, участвовавший в российских операциях за рубежом и уже прибывший в Восточную Украину, сказал, что развертывание наемников якобы производится в оборонных целях. Другой наемник заявил то же самое.
Еще один собеседник отметил, что не принимал непосредственного участия в развертывании, но поддерживал связь с людьми на местах, которые проходили специальную подготовку. Целью развертывания была, как он выразился, диверсионная деятельность, направленная на подрыв стабильности в Украине.
Кремль отрицает свою причастность к вербовке наемников для войны против Украины.
"Мы впервые слышим об этом и не знаем, насколько достоверны эти утверждения", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его утверждению, на востоке Украины нет и никогда не было российских регулярных войск или военных советников, и Москва якобы не рассматривает возможности направлять их туда.
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Ф. И. Тютчев. «Теперь тебе не до стихов...»
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем
Все *********** умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
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Тебе пророчат посрамленье, -
Ты - лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!
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24 октября 1854
Нет, карлик мой! трус беспримерный!*..
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Своей душою маловерной
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Иль, все святые упованья,
Все убежденья потребя,
Она от своего призванья
Вдруг отречется для тебя?..
Иль так ты дорог провиденью,
Так дружен с ним, так заодно,
Что, дорожа твоею ленью,
Вдруг остановится оно?..
Не верь в святую Русь, кто хочет, -
Лишь верь она себе самой, -
И Бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей, -
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом, -
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!..
Всемирную судьбу России -
Нет! вам ее не запрудить!..
Год написания: 1850
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.