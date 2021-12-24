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Новости Война
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Российских наемников активно отправляют на Донбасс для усиления позиций войск РФ, - Reuters

Российских наемников активно отправляют на Донбасс для усиления позиций войск РФ, - Reuters

В последние недели Россия активно перебрасывает наемников в Восточную Украину для усиления своих позиций.

Об этом изданию Reuters заявили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Несколько источников рассказали агентству, что вербовщики предлагали им поехать на восток Украины. По их словам, вербовщики не раскрывали, кого представляют. Источники отказались назвать свои имена, опасаясь за свою безопасность.

"Там фулл-хаус. Они собирают всех, у кого есть боевой опыт", – сказал один из собеседников агентства.

Он отметил, что ранее воевал в Украине и Сирии в составе групп российских наемников, чьи операции тесно связаны со "стратегическими интересами" России, однако отказался назвать имена подрядчиков.

Он сообщил, что планирует присоединиться к другим наемникам для отбытия в Луганскую область.

Один из источников, контрактник, участвовавший в российских операциях за рубежом и уже прибывший в Восточную Украину, сказал, что развертывание наемников якобы производится в оборонных целях. Другой наемник заявил то же самое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербовщики собирают в РФ группы наемников для "командировок" на Донбасс, - СМИ

Еще один собеседник отметил, что не принимал непосредственного участия в развертывании, но поддерживал связь с людьми на местах, которые проходили специальную подготовку. Целью развертывания была, как он выразился, диверсионная деятельность, направленная на подрыв стабильности в Украине.

Кремль отрицает свою причастность к вербовке наемников для войны против Украины.

"Мы впервые слышим об этом и не знаем, насколько достоверны эти утверждения", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его утверждению, на востоке Украины нет и никогда не было российских регулярных войск или военных советников, и Москва якобы не рассматривает возможности направлять их туда.

Автор: 

россия (95339) Донбасс (26955) наемники рф (2070) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+9
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24.12.2021 10:12
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Нові шахтьори і трахтористи.
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24.12.2021 09:23
+5
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24.12.2021 09:46
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Нові шахтьори і трахтористи.
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24.12.2021 09:23 Ответить
Пушечное мясо
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24.12.2021 10:51 Ответить
Его в России навалом
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24.12.2021 10:51 Ответить
"И запомните: на Кавказе мы- против террористов и сепаратистов В Сирии и Ливии мы - повстанцы против "ставлеников мирового империализма" А на Донбассе мы - вместо тех и других!"
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24.12.2021 09:34 Ответить
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24.12.2021 09:46 Ответить
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24.12.2021 09:49 Ответить
Но это у коняки Лаврова беспокойства не вызывает, а вот Америка из-за океана-да.,Прав был Тютчев, до блевотины противная страна.
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24.12.2021 09:58 Ответить
І що там Тютчев саме сказав? Ти з "автором" вислову не помилився? Бо Тютчев був таким шовіністом що Микола І у період Кримської війни особисто заборонив публікацію його віршів саме за шовіністичні заклики проти Британії та Франції!
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24.12.2021 10:13 Ответить
Та по ходу помилився, але суть одна.
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24.12.2021 10:56 Ответить
"Термин "русофобия" ввел таки в обиход российский шовинист Тютчев. А его российский шовинизм - не что иное как разновидность нацизма. Так шо "русофобия" - это термин российских нацистов, применяя который они отказывают другим народам России даже в праве на то шоб их ненавидели".
Ф. И. Тютчев. «Теперь тебе не до стихов...»
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем
Все *********** умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, -
Ты - лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!
О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед богом...
24 октября 1854

Нет, карлик мой! трус беспримерный!*..
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маловерной
Не соблазнишь святую Русь…
Иль, все святые упованья,
Все убежденья потребя,
Она от своего призванья
Вдруг отречется для тебя?..
Иль так ты дорог провиденью,
Так дружен с ним, так заодно,
Что, дорожа твоею ленью,
Вдруг остановится оно?..
Не верь в святую Русь, кто хочет, -
Лишь верь она себе самой, -
И Бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей, -
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом, -
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!..
Всемирную судьбу России -
Нет! вам ее не запрудить!..

Год написания: 1850
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24.12.2021 11:16 Ответить
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
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24.12.2021 10:58 Ответить
Виправляю.
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24.12.2021 10:59 Ответить
раша = брехня
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24.12.2021 09:59 Ответить
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24.12.2021 10:12 Ответить
Ни слова правды в Кремле.Они не травили Литвиненко,Скрипалей и тд. и тд..Их никогда не было в Украине.Исключительно мирные войска и ковровые бомбежки..
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24.12.2021 10:27 Ответить
Пушечное мясо готовят, наверное Московия планирует сделать провокацию на Донбассе ,чтобы потом действовать в нескольких направлениях, основное направление будет с белорусской границы - Волынская , Львовская ,Закарпатская ,Одесская и Чёрное море, Украина окажется отрезанной от ЕС и тогда начнут в Кремле пугать весь Мир ядерными ударами если полезут защищать Украину, ну а потом всё понятно ...партизаны - любители руського мира - какая разница и т д
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24.12.2021 10:38 Ответить
Какая Львовская,Закарпатская,Волынская? Им нужен периметр от Сумской до Одессы. Т.е. Суммы,Луганск,Донецк,Запорожье,Херсон,Николаев,Одесса.
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24.12.2021 11:16 Ответить
Московии нужна вся Украина, потому что она на Расею не тянет.
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24.12.2021 11:18 Ответить
Еще Харьков я забыл.
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24.12.2021 11:17 Ответить
Харьков уже и так московский, вы видели сколько там сепаров, а ОП даже в годы войны туда не назначает с Киева Военного коменданта.
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24.12.2021 11:20 Ответить
Видимо Кремля рассматривает как один из вариантов давления на Запад ( и Украину) не так масштабное вторжение, как расширение ОРДЛО путем боевых действий " шахтеров и трактористов" на ряде стратегических направлений Украинского Донбасса. ( как ответ против " провокаций нациков") Станица - Луганская с ее ТЭЦ, районы возле Донеца и Горловки отодвинуть от городов украинские позиции, расширение в районе Золотого - Горска, меньше вариант Мариуполя.. или скрепного Славянска... В крупные города влазить не будут. Это наиболее возможный вариант агрессии в ближайшие пол года точно.
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24.12.2021 11:17 Ответить
через границу не попрут само собой, накачают мясом и боеприпасамы лугандон, который поползет вдоль границы на сколько сможет получая логистическую поддержку и возможно прилеты через границу как под зеленопольем. программа максимум растянуться вдоль границы до белоруси.
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24.12.2021 11:43 Ответить
 
 