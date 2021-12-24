Более 300 военнослужащих срочной службы отправились на границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Более трехсот военнослужащих срочной службы завершили курс подготовки в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы имени генерал-майора Игоря Момота и в течение недели выбыли в места прохождения службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Овладев военными и пограничными дисциплинами, приняв Военную присягу, охранники границы отбывают в разные уголки нашего государства. Срочники отправились в Житомирский, Белгород-Днестровский, Черниговский и многие другие пограничные отряды, кроме районов проведения ООС.
В органах охраны границы молодые пограничники познакомятся с участками ответственности пограничных подразделений, где будут проходить дальнейшую службу и обеспечат надежную охрану государственной границы.
Также отмечается, что в Госпогранслужбе завершился осенний призыв на срочную военную службу. В течение октября-декабря 2021 года в ряды ГПСУ призваны 1700 человек из 23 областей Украины и города Киева, из них около 1100 срочников проходили подготовку на базе Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы имени генерал-майора Игоря Момота.
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Маска на улице вообще бред...
а Зеля Говнокомандувач четырежды отпетляла, за что 73%ные жлобы её уважают, бо та "не лох и умеет жЫть"..(