Более 300 военнослужащих срочной службы отправились на границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Более трехсот военнослужащих срочной службы завершили курс подготовки в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы имени генерал-майора Игоря Момота и в течение недели выбыли в места прохождения службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Овладев военными и пограничными дисциплинами, приняв Военную присягу, охранники границы отбывают в разные уголки нашего государства. Срочники отправились в Житомирский, Белгород-Днестровский, Черниговский и многие другие пограничные отряды, кроме районов проведения ООС.

В органах охраны границы молодые пограничники познакомятся с участками ответственности пограничных подразделений, где будут проходить дальнейшую службу и обеспечат надежную охрану государственной границы.

Также отмечается, что в Госпогранслужбе завершился осенний призыв на срочную военную службу. В течение октября-декабря 2021 года в ряды ГПСУ призваны 1700 человек из 23 областей Украины и города Киева, из них около 1100 срочников проходили подготовку на базе Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы имени генерал-майора Игоря Момота.

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Фото: сайт ДПСУ