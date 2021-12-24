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Новости Оборона
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Более 300 военнослужащих срочной службы отправились на границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Более трехсот военнослужащих срочной службы завершили курс подготовки в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы имени генерал-майора Игоря Момота и в течение недели выбыли в места прохождения службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Овладев военными и пограничными дисциплинами, приняв Военную присягу, охранники границы отбывают в разные уголки нашего государства. Срочники отправились в Житомирский, Белгород-Днестровский, Черниговский и многие другие пограничные отряды, кроме районов проведения ООС.

В органах охраны границы молодые пограничники познакомятся с участками ответственности пограничных подразделений, где будут проходить дальнейшую службу и обеспечат надежную охрану государственной границы.

Также отмечается, что в Госпогранслужбе завершился осенний призыв на срочную военную службу. В течение октября-декабря 2021 года в ряды ГПСУ призваны 1700 человек из 23 областей Украины и города Киева, из них около 1100 срочников проходили подготовку на базе Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы имени генерал-майора Игоря Момота.

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Более 300 военнослужащих срочной службы отправились на границу, - ГПСУ 01
Более 300 военнослужащих срочной службы отправились на границу, - ГПСУ 02
Более 300 военнослужащих срочной службы отправились на границу, - ГПСУ 03
Более 300 военнослужащих срочной службы отправились на границу, - ГПСУ 04
Фото: сайт ДПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6369) граница (5256) оборона (5195) военнослужащие (6096)


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Топ комментарии
+18
Діти! Бережи вас Бог!
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24.12.2021 09:29
+11
Щасти вам хлопці.Захищайте свою землю і своїх рідних від ворогів і бандитів
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24.12.2021 09:32
+7
Мій хлопчик там вчився .. а після строкової в Чопському загоні.....трохи перепочив та повернувся на кордон в зоні ООС...
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24.12.2021 09:42
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Діти! Бережи вас Бог!
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24.12.2021 09:29 Ответить
Мій хлопчик там вчився .. а після строкової в Чопському загоні.....трохи перепочив та повернувся на кордон в зоні ООС...
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24.12.2021 09:42 Ответить
Щасти вам хлопці.Захищайте свою землю і своїх рідних від ворогів і бандитів
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24.12.2021 09:32 Ответить
Ну и для чего этот цирк с масками в автобусе если у половины носы торчат ???
Маска на улице вообще бред...
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24.12.2021 09:48 Ответить
А если учесть что спят в одной казарме😁
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24.12.2021 09:52 Ответить
А что, пограничников призывают как-то отдельно?
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24.12.2021 09:49 Ответить
Учебка у погранцов своя.
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24.12.2021 09:53 Ответить
..совсем пацаны (хотя и сам был такой, и после месячного карантина - тоже сразу на боевое дежурство, со всей ответственностью за службу)..
а Зеля Говнокомандувач четырежды отпетляла, за что 73%ные жлобы её уважают, бо та "не лох и умеет жЫть"..(
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24.12.2021 10:06 Ответить
Кто пишет текст, "охранники"! Дурни пишется не охранники , а военнослужащие пограничных войск!!
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24.12.2021 11:19 Ответить
 
 