Наев и командующий Оперативным командованием ВС Польши Пиотровски договорились о взаимодействии при реагировании на кризисные ситуации
Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и Командующий Оперативным командованием видов ВС Республики Польша генерал-лейтенант Томаш Пиотровски в ходе телефонного разговора обсудили вопросы взаимодействия во время реагирования на вероятные кризисные ситуации, а также согласовали вопросы обмена информацией о ситуации на угрожающих направлениях.
Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Стороны сосредоточили внимание на ситуации с безопасностью. В частности, в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, вокруг государственных границ Украины, а также ситуации, связанной с недавними агрессивными заявлениями политического и военного руководства Российской Федерации. Именно "для объединения усилий по решению данного круга вопросов стороны пришли к выводу организации дальнейшей совместной подготовки подчиненных органов военного управления, обмена представителями Командований при проведении основных мероприятий оперативной подготовки", - говорится в сообщении.
- На сегодняшний день мы уже получили от польской стороны помощь, направленную на приобретение полных оперативных возможностей по усовершенствованию системы подготовки оперативного состава, внедрение процедур, процессов и практик в сфере управления силами обороны в соответствии с евроатлантическими нормами и стандартами, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Вместе с тем, по словам командующего Объединенными силами ВС Украины, с украинской стороны для польских коллег недавно организовано ознакомление с возможностями средств РЭБ украинского производства.
- Во время визита польских экспертов в район проведения операции Объединенных сил состоялись двусторонние экспертные консультации и демонстрация работы техники в условиях реального противодействия БПЛА, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
В свою очередь генерал-лейтенант Томаш Пиотровски сообщил о решении польской стороны о направлении в 2022 году представителей Оперативного командования видов Вооруженных Сил Республики Польша для работы в структурных подразделениях Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины штабными офицерами.
- Мы имеем целью оказать консультативно-совещательную помощь по вопросам оперативного планирования, управления войсками (силами) и внедрения в организацию работы формализованных документов НАТО с учетом опыта Вооруженных Сил Республики Польша, - отметил генерал-лейтенант Томаш Пиотровски.
"Следует отметить, что во время телефонного разговора стороны согласились на необходимость сохранения положительной динамики сотрудничества между командованиями обеих стран, которая направлена на наращивание оперативных возможностей органов военного управления и вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень", - отмечается в сообщении.
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