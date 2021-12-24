Наев и командующий Оперативным командованием ВС Польши Пиотровски договорились о взаимодействии при реагировании на кризисные ситуации

Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и Командующий Оперативным командованием видов ВС Республики Польша генерал-лейтенант Томаш Пиотровски в ходе телефонного разговора обсудили вопросы взаимодействия во время реагирования на вероятные кризисные ситуации, а также согласовали вопросы обмена информацией о ситуации на угрожающих направлениях.

Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Стороны сосредоточили внимание на ситуации с безопасностью. В частности, в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, вокруг государственных границ Украины, а также ситуации, связанной с недавними агрессивными заявлениями политического и военного руководства Российской Федерации. Именно "для объединения усилий по решению данного круга вопросов стороны пришли к выводу организации дальнейшей совместной подготовки подчиненных органов военного управления, обмена представителями Командований при проведении основных мероприятий оперативной подготовки", - говорится в сообщении.

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- На сегодняшний день мы уже получили от польской стороны помощь, направленную на приобретение полных оперативных возможностей по усовершенствованию системы подготовки оперативного состава, внедрение процедур, процессов и практик в сфере управления силами обороны в соответствии с евроатлантическими нормами и стандартами, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Вместе с тем, по словам командующего Объединенными силами ВС Украины, с украинской стороны для польских коллег недавно организовано ознакомление с возможностями средств РЭБ украинского производства.

- Во время визита польских экспертов в район проведения операции Объединенных сил состоялись двусторонние экспертные консультации и демонстрация работы техники в условиях реального противодействия БПЛА, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В свою очередь генерал-лейтенант Томаш Пиотровски сообщил о решении польской стороны о направлении в 2022 году представителей Оперативного командования видов Вооруженных Сил Республики Польша для работы в структурных подразделениях Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины штабными офицерами.

- Мы имеем целью оказать консультативно-совещательную помощь по вопросам оперативного планирования, управления войсками (силами) и внедрения в организацию работы формализованных документов НАТО с учетом опыта Вооруженных Сил Республики Польша, - отметил генерал-лейтенант Томаш Пиотровски.

"Следует отметить, что во время телефонного разговора стороны согласились на необходимость сохранения положительной динамики сотрудничества между командованиями обеих стран, которая направлена ​​на наращивание оперативных возможностей органов военного управления и вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень", - отмечается в сообщении.