58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

84,4% украинцев не верят, что прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина приведут к возвращению Крыма, 66,3% – не верят, что они приведут к возвращению Донбасса.

Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с В. Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Считают прямые переговоры В. Зеленского и В. Путина действенным способом достижения мира – 26,6% респондентов", - говорится в исследовании.

"Подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры В.Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%)", - отмечается в исследовании.

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В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.