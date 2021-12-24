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Новости Агрессия России против Украины Война
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58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

84,4% украинцев не верят, что прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина приведут к возвращению Крыма, 66,3% – не верят, что они приведут к возвращению Донбасса.

Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с В. Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Считают прямые переговоры В. Зеленского и В. Путина действенным способом достижения мира – 26,6% респондентов", - говорится в исследовании.

"Подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры В.Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%)", - отмечается в исследовании.

Также читайте: Более 26% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии с начала отопительного сезона, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС 01
58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС 02
58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС 03
58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС 04

В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Зеленский (20202) опрос (2819) путин (31201) россия (95339) КМИС (328)


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Топ комментарии
+5
Плескати в долоні самому собі це як самолайк, чи ще гірше?

https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA

У президента вийшло відео з вітаннями українських дипломатів, на якому він одночасно і виступає і стоїть у залі як глядач.

Раздвоєніє лічності...

Де вже ці кляті психіатри...

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665 Відео:

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665
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24.12.2021 09:53
+3
Как же зенька тогда заглянет ***** в глаз?
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24.12.2021 09:41
+3
Вже все з Путіним говорено-переговорено. Діагноз поставлений - пора починати лікування.
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24.12.2021 09:44
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Как же зенька тогда заглянет ***** в глаз?
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24.12.2021 09:41 Ответить
А разве он хотел посмотреть в глаза?
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24.12.2021 10:02 Ответить
ЗЕ может лишиться девственности только под строгим присмотром взрослых.
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24.12.2021 10:02 Ответить
как бы ему орган Х..ла гланды не порвал
..по сути новости 26% это плюс минус та цифра-- которая якобы еще верит Вовочке дебельному...
может их надо расстрелять 1-2% остальные просто свалят из страны или срочно заявят
МЫ КАК БОЛЬШИНСТВО.....
КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ.. вы о чем?? тут ситуация -как в поговорке--- ОДИН ДУРАК... ВТОРОЙ ПОМЕШАН... А 25% обоим им под стать (с.Лопе Де вега "Собака на сене")....
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24.12.2021 10:15 Ответить
Вже все з Путіним говорено-переговорено. Діагноз поставлений - пора починати лікування.
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24.12.2021 09:44 Ответить
Клоун покаже ***** кузькину мать?
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24.12.2021 09:45 Ответить
Про що домовлятись? Нємцов свого часу все сказав про ху#ла, нема чого додати. Треба макітрою думати, коли наступного разу обиратимете президента (якщо вам це подарують) і чекати коли кремлівська потвора подохне і на Москві почнеться смута. А почнеться вона обов'язково.
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24.12.2021 09:47 Ответить
Тому що люди не довіряють ні Хутіну, ні Зєлєніну.
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24.12.2021 09:51 Ответить
Плескати в долоні самому собі це як самолайк, чи ще гірше?

https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA

У президента вийшло відео з вітаннями українських дипломатів, на якому він одночасно і виступає і стоїть у залі як глядач.

Раздвоєніє лічності...

Де вже ці кляті психіатри...

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665 Відео:

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665
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24.12.2021 09:53 Ответить
а кому доверяют?
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24.12.2021 12:01 Ответить
А Зеленский (баба яга) против. Ему надо заглянуть в какое-то место путлера и слить свежую информацию государственной важности.
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24.12.2021 09:59 Ответить
А КМИС не задавал вопрос: Сколько считают, что с Пуйлом не о чем разговаривать?
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24.12.2021 10:00 Ответить
А КМИС не задавал вопрос: Какие реальные механизмы возврата Крыма? Бамбить или просто лишь бы по***деть?
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24.12.2021 10:09 Ответить
Задавал. Порошенко - ни каких переговоров без Украины,- 24,45 %. Зеленский - заглянуть в глаза Путину, сойтись по средине, один народ,- 73,22 %
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24.12.2021 10:31 Ответить
то есть, П********о настаивал, что без П********о с царем Вованом никаких переговоров?
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24.12.2021 12:05 Ответить
Не знаю? Спросите вашего 73:% ********
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24.12.2021 12:21 Ответить
ну если не знаете - чого пургу метете!
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24.12.2021 12:32 Ответить
Мищьно
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24.12.2021 14:04 Ответить
угу...

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24.12.2021 14:32 Ответить
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24.12.2021 17:45 Ответить
Тут Донбасс скоро оторвут, а они про Крым думают.
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24.12.2021 10:11 Ответить
Очередной бздех недобросовестных опрашивателей.
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24.12.2021 10:20 Ответить
Перемовини з ордою тре вести Ярошу або Забродському. Зе той зразу все здасть.
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24.12.2021 10:25 Ответить
а если им вместе вести - это усилит переговоры?
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24.12.2021 12:07 Ответить
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24.12.2021 10:33 Ответить
Нужно открыто говорить , не популярные в обществе вещи. Украина не в силах вернуть оккупированные Крым и ОРДЛО силой, и наверняка в ближайшие десятилетия !!! этого не сможет. ( возможно это придется ждать на столько же долго как свободы странам Балтии.. и то в случае развала РФ) Крым Раша не отдаст просто по понятиям ( при самой либеральной власти ( что вообще не про Рашу). ОРДЛО на условиях Раши ( даже на части условий) или даже просто на условиях Минска ( даже в нашем прочтении, что тоже нас не устраивает), Украине не нужен вот совершенно такой вот ДоУнбасс ( это только вред и последующая неизбежная опасность потери вообще суверенитета). Поэтому нужно де факто ( не де юре) это признать и объяснить это населению. ( Миру) Есть правда одно НО. Рашу это совершенно не устроит. Им нужна Вся Украина или как минимум ее 40-50 -60%. Что делать. Как вариант ввод на линию соприкосновения с оккупированным Крымом и ОРДЛО миротворцев стран НАТО ( плевать на обурення Раши) и официальный отказ Украины от военного решения этой проблемы ( официально в ООН). Ну и посмотрим что в этом случае будет предпринимать Раша.. Скажет что введет своих " миротворцев" на ту строну.. Так их войска и так там. В этом смысле ничего не изменится.
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24.12.2021 10:44 Ответить
Дохлый Ссср много чего подписывал за последние 100 лет Гопники все мировую революцию сочиняют...,но есть один договор котолывй мавзолейных мудаков уложит на лопатки...это Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе подписанный в столице Финляндии в 1975 года...,Текст Договора который подписал Брежнев действителен и сегодня для Мавзолейных крыс,поскоку они правопремники Дохлого Совка... стаду баранов надо всего лишь его выполнить и вон нафиг из Крыма о Донбасса...
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24.12.2021 10:57 Ответить
https://youtu.be/jcSEsMbMH6Q
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24.12.2021 11:00 Ответить
Переговоры - бесперспективны.
Силовое освобождение? Жертвы, отвернувшаяся от нас Европа ...
Сдаваться - да ну, нафиг!
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24.12.2021 11:21 Ответить
"Проукраїнські" будуть перемовини!

З одного боку - навіжені москалі
З другого - представники України з громадянством рф та палкою любов'ю до братського народу та майном у Криму, придбаним після 2014р.
З третього - чиновники від країн ЄС, які марять тим, що після держслужби монетизують свій досвід та зв'язки у великі доходи в рф-них добувних компаніях (як канцлери Німеччини, міністри Франції і т.п.)
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24.12.2021 11:34 Ответить
бо нема довірі а ні лоху а ні нелоху(біба і боба - Єрмак і Зезедент)
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24.12.2021 12:26 Ответить
 
 