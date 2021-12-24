58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА
84,4% украинцев не верят, что прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина приведут к возвращению Крыма, 66,3% – не верят, что они приведут к возвращению Донбасса.
Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с В. Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Считают прямые переговоры В. Зеленского и В. Путина действенным способом достижения мира – 26,6% респондентов", - говорится в исследовании.
"Подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры В.Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%)", - отмечается в исследовании.
В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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..по сути новости 26% это плюс минус та цифра-- которая якобы еще верит Вовочке дебельному...
может их надо расстрелять 1-2% остальные просто свалят из страны или срочно заявят
МЫ КАК БОЛЬШИНСТВО.....
КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ.. вы о чем?? тут ситуация -как в поговорке--- ОДИН ДУРАК... ВТОРОЙ ПОМЕШАН... А 25% обоим им под стать (с.Лопе Де вега "Собака на сене")....
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA
У президента вийшло відео з вітаннями українських дипломатів, на якому він одночасно і виступає і стоїть у залі як глядач.
Раздвоєніє лічності...
Де вже ці кляті психіатри...
https://twitter.com/i/status/1474091924869062665 Відео:
https://twitter.com/i/status/1474091924869062665
Силовое освобождение? Жертвы, отвернувшаяся от нас Европа ...
Сдаваться - да ну, нафиг!
З одного боку - навіжені москалі
З другого - представники України з громадянством рф та палкою любов'ю до братського народу та майном у Криму, придбаним після 2014р.
З третього - чиновники від країн ЄС, які марять тим, що після держслужби монетизують свій досвід та зв'язки у великі доходи в рф-них добувних компаніях (як канцлери Німеччини, міністри Франції і т.п.)