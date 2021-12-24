РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5269 посетителей онлайн
Новости
3 391 12

Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной из-за широких отношений с РФ, - глава МИД Чавушоглу

Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной из-за широких отношений с РФ, - глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт РФ и Украины как России и НАТО вышел на опасный уровень. Но у Турции отметили близкие отношения с Киевом.

Об этом он заявил в эфире телеканала TRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за широких отношений с Россией", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск у украинских границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс на втягивание Киева в НАТО провоцирует серьезные военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, - Лавров

Автор: 

армия РФ (19026) конфликт (828) НАТО (9943) россия (95339) Турция (3369) Чавушоглу (124) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Дипломатичный ответ, туркам респект.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:48
+6
Турция не боится параши. Помните, как они сбили истребитель параши над своей территории? Путлер считается, в основном, с силой и чхать хотел на "глубокие озабоченности".
Турции респект и спасибо за политическую и военную поддержку.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:57
+3
Турки нам помогут ,обязательно.Беспилотниками,ракетами ,инструкторами.Может и чем-то другим.Кличко ,однако -тормоз в развитии украино-турецких отношений.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дипломатичный ответ, туркам респект.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:48 Ответить
Турция не боится параши. Помните, как они сбили истребитель параши над своей территории? Путлер считается, в основном, с силой и чхать хотел на "глубокие озабоченности".
Турции респект и спасибо за политическую и военную поддержку.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:57 Ответить
Не "истребитель" а фронтовой бомбардировщик" (Су-24) А він (крім усього іншого) - може буть носієм ядерної зброї!
показать весь комментарий
24.12.2021 11:58 Ответить
Турки нам помогут ,обязательно.Беспилотниками,ракетами ,инструкторами.Может и чем-то другим.Кличко ,однако -тормоз в развитии украино-турецких отношений.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:58 Ответить
Не совсем понял про Кличко,беспилотники,ракеты...Кличко дожен договариваться с турками о поставках вооружения в Украину,Киев?
показать весь комментарий
24.12.2021 10:05 Ответить
Кличко не выделяет землю Эрдогану для строительство домов крымским татарам в Киеве.А так никаких претензий к Кличку.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:18 Ответить
Согласен.Не знал об этом.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:21 Ответить
Кличко робить правильно.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:25 Ответить
***** боится только одного человека на планете Земля. Правильно, это Эрдоган. Почему так? Потому, что я не разу не слышал от Эрдогана слово "я озаботился". Он не заморачивается этими сентиментами, а просто дает приказ на утилизацию охреневших кацапов, как было со сбитым боевым самолетом кацапии.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:58 Ответить
туран - найвеличезний кошмар ху@ла, бо його формування підтримає 3/4 населення ху@лостана.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:02 Ответить
Ви б які відносини більш цінували - "близьки" та "тісні" ( з Україною") чи "широкі" (з Россією)?
показать весь комментарий
24.12.2021 12:03 Ответить
 
 