Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной из-за широких отношений с РФ, - глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт РФ и Украины как России и НАТО вышел на опасный уровень. Но у Турции отметили близкие отношения с Киевом.

Об этом он заявил в эфире телеканала TRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за широких отношений с Россией", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск у украинских границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс на втягивание Киева в НАТО провоцирует серьезные военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, - Лавров