Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной из-за широких отношений с РФ, - глава МИД Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт РФ и Украины как России и НАТО вышел на опасный уровень. Но у Турции отметили близкие отношения с Киевом.
Об этом он заявил в эфире телеканала TRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за широких отношений с Россией", - сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск у украинских границ.
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Турции респект и спасибо за политическую и военную поддержку.