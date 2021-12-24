57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.

Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Считают, что вторжения не будет – 41,4%", - говорится в исследовании.

"Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 27,1%"

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В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.