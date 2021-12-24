57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.
Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Считают, что вторжения не будет – 41,4%", - говорится в исследовании.
"Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 27,1%"
В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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Я бы добавил еще и ошибки расчетов в стресовой обстановке...а это 15-20 процентов.
З відходів аес наклепані брудні бомби, які націлені на воронежі, смоленськи і брянськи, московські водоканал і метро. І т.д. і т.п.
Наш шанс тільки в асиметричній відповіді.
В тупому рубілові ми програємо-орків просто більше в рази
Диверсійні групи повинні бути готові взривати російські газопроводи по всій європі, кримський міст, мости на території кацапії, водоканали всіх російських міст заразити холєрою, ртуттю і мишяком. Повсюдно різати і підривати ЛЕПи.
Торнадівців випустити і націлити їх на захоплення заручників у РФ: лікарень, роддоміа, шкіл.
Тільки тотальна війна.
Рассказываем. Фирма «Техноторг», которой принадлежит самолет, имеет очень тесные связи с Белоруссией (официальный дилер в Украине - «Белаза», «Минского тракторного завода», «Гомсельмаша»). Работает в Николаеве уже более 15 лет и занимается продажей белорусской сельхозтехники и запчастей к ней.
Становится понятным, как Арахамия влез в схему с поставками электричества из Беларуси через «Vector Energy Innovation FZCO» (с регистрацией в ОАЭ), которая с середины декабря материализовалась в Украине в соучредители компании «Трейдэнергоресурс».
Бенефициар Тарьям Матар Мохамед Тарьям также является соучредителем Industrial Innovation Group (IIG) и ряда других компаний из орбиты Юрия Сидоренко (бывший ЕДАПС). А Давид Арахамия в открытую поддерживает IIG, восторгаясь ее возможностями.
Industrial Innovation Group занимается печатанием украинских паспортов через ООО «Полли-Сервис», а «дважды Тарьям», кроме поставок электричества из Беларуси, еще и выращивает в Узбекистане промышленный каннабис. Причем, пока Industrial Innovation Group - монополист, отваливший огромные деньги за лицензию.
Игорь Калюжный, собственник фирмы «Техноторг» и самолетов, оформленных на QualitAir LLC - очень интересный кадр.
Спросите СБУ, почему самолет QualitAir LLC летал из Запорожья в Крым и как ему это удалось?
Арахамия, конечно, не знает. Его просто подбросили в родной город...
https://www.youtube.com/watch?v=ouUAqZugsqI&t=1s
Це ***** замовив чи шойга?
Це не достатні факти, по яких можна судити про дії влади?
Яка воєнна таємниця?
Мільярдні борги перед військовими публічно визнали чиновники зеленого міністерства оборони.
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/18/novyna/suspilstvo/minoborony-povidomyly-koly-vyplatyat-zaborhovanist-vijskovym
Повідомлень про те, що ВЖЕ виплатили борги, так і не було.
На сайте МО, на который вы ссылаетесь, нет никаких "заборгованности по зарплате...", а есть от это:
........що кошти, необхідні для проведення у повному обсязі одноразових обов'язкових видів виплат, виплати додаткової винагороди, запровадженої 29 липня 2020 Постановою Кабінету Міністрів України № 741, інших додаткових виплат військовослужбовцям ЗСУ
Какое отношение имеют "одноразовые, додатковые" "виногороди/выплаты" к зарплате - непонятно.
Поэтому, вы или провоцируете "народный гнев", манипулируете информацией в пользу определенной особи, или просто не знаете некоторые буквы (не можете буквы сложить в слова), поэтому вам тяжело прочитать текст...
Ці виплати передбачені законом, значить, мають виплачуватись вчасно.
Коли в останнє підвищувались оклади військовим?
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Где это написано? Що за чушь! Если бойцу не выдадут премию - он будет хуже воевать с врагом???
1. Зачем нужны такие гастарбайтеры в ВСУ
2. А боец знает, что для его премии людей трусят що буратин вверх ногами?
2. Когда останне повышалась "среднестатистическая" з/плата основного населения?
Майже в два рази підняли зарплату помічникам депутатів.
Коли в останнє підвищувались оклади військовим?
1. Откуда вы взяли инфу о "1,5 миллиардах задолженности по з/плате.
2. Когда в последний раз повышалась "среднестатистическая" з/плата основного населения.
Міноборони заборгувало військовим майже 1,5 млрд гривень - омбудсмен
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/17/novyna/suspilstvo/minoborony-zaborhuvalo-vijskovym-majzhe-15-mlrd-hryven-ombudsmen
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359601-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-154-derzstat.html https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359601-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-154-derzstat.html
Коли в останнє підвищувались оклади військовим?
Оттуда же:
... індекс реальної заробітної плати в жовтні 2021 році порівняно з вереснем 2021 році становив 97,8%, а проти жовтня 2020 року - 104,0%.
То есть, реальное увеличение з/платы за год - 6%. И то....
2. Не знаю.
ПыСы...Разве реальные военные патриоты будут думать о повышении з/платы, если "путин вот-вот нападет", а в стране "экономическая жеппа"?
Не дивує.
На безкінечні відпочинки презіка, депутанів грошей вистачає, а на військових НІ.
Бєні дарують набагато більше мільярдів, ніж потрібно військоим для гідної зарплати.
Але Зєлю та його паству це не чеше.
В них задача, щоб люди звільнялись з ВСУ, щоб знайти роботу, яка дозволить утримувати свої родини, дітей?
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Ответ на 100% похож на ответ Рахметова по поводу благотворительности на ВСУ: "Я плачу налоги"...
В них задача, щоб люди звільнялись з ВСУ, щоб знайти роботу, яка дозволить утримувати свої родини, дітей?
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В ВСУ не нужны гастарбайтеры.
Чотири рази проігнорувавший повістки до військомату вирішив поставити попереду себе жінок.
І карати тих, хто буде баритись штрафами. Для початку.