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Новости Война
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57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.

Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Считают, что вторжения не будет – 41,4%", - говорится в исследовании.

"Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 27,1%"

Также читайте: 58,1% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, – опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС 01
57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС 02
57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС 03
57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, - опрос КМИС 04

В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

опрос (2819) россия (95339) КМИС (328)


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Топ комментарии
+8
Должна быть просто математика. Не порубаем всех козацкими *******. А простой математический прагматический расчет. Количество средств ПТРК дллжно быть либо равным либо превышать посчитанное количество бронетехники....по каждому направлению.
Я бы добавил еще и ошибки расчетов в стресовой обстановке...а это 15-20 процентов.
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24.12.2021 10:01
+7
так зебіли і малороси будуть зустрічати орків з хлібом-сіллю. тому для них все о.k.
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24.12.2021 09:52
+7
С чего бы предателям и агентам Кремля ЗЕ-власти вобще прикладывать какие-то усилия в противодействии РФ?
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24.12.2021 10:00
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переваротька праздновать во всю собрался
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24.12.2021 09:50 Ответить
Влада сидить на чумаданах, а самальоти на цілодобовому чергуванні щоб здриснути єслі шо.
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24.12.2021 09:52 Ответить
дехто вже чкурнув.
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24.12.2021 09:59 Ответить
?
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24.12.2021 10:05 Ответить
у "відрядження"
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24.12.2021 10:07 Ответить
Так це він дослухався тутешніх пісатєлєй які аж захлинались що йому повертатись не потрібно, бо пораду повернутись дала йому Юлька-вароффка.
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24.12.2021 10:13 Ответить
не пригадую щоб його цікавила чиясь думка.
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24.12.2021 10:17 Ответить
от твоя і тобі подібних - не цікавить
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24.12.2021 10:22 Ответить
У цьому запорука його політичного успіху.
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24.12.2021 10:45 Ответить
так зебіли і малороси будуть зустрічати орків з хлібом-сіллю. тому для них все о.k.
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24.12.2021 09:52 Ответить
Стесняюсь спросить: А с каких это пор бегать по миру с криками "Спасите! Помогите!" вдруг стало "зусиллям влади із запобігання вторгненню Росії ?"

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24.12.2021 09:58 Ответить
Во первых внешняя политика и безопасность государства - это прямые обязанности президента согласно КОнституции. А не бабло на дорогах воровать. Армия недоукомплектована современным вооружением, сорваны поставки ГСМ и обмундирования от слова совсем, заморожена на два года успешная ракетная программа и так далее по списку зеленого треша.
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24.12.2021 11:25 Ответить
тоді нехай влада завтра оголосить всеукраїнську мобілізацію....- отоді побачим скільки прийде до военкоматів і як одразу зміниться отой %...
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24.12.2021 09:59 Ответить
С чего бы предателям и агентам Кремля ЗЕ-власти вобще прикладывать какие-то усилия в противодействии РФ?
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24.12.2021 10:00 Ответить
Должна быть просто математика. Не порубаем всех козацкими *******. А простой математический прагматический расчет. Количество средств ПТРК дллжно быть либо равным либо превышать посчитанное количество бронетехники....по каждому направлению.
Я бы добавил еще и ошибки расчетов в стресовой обстановке...а это 15-20 процентов.
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24.12.2021 10:01 Ответить
"Они (россияне - ред.) все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал олигарх, сравнивая власти России с силой Украины.
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24.12.2021 10:16 Ответить
Стільки ж стінгерів. Калаш в кожного дома. Всі дороги,мости і аеропорти заміновані.
З відходів аес наклепані брудні бомби, які націлені на воронежі, смоленськи і брянськи, московські водоканал і метро. І т.д. і т.п.
Наш шанс тільки в асиметричній відповіді.
В тупому рубілові ми програємо-орків просто більше в рази

Диверсійні групи повинні бути готові взривати російські газопроводи по всій європі, кримський міст, мости на території кацапії, водоканали всіх російських міст заразити холєрою, ртуттю і мишяком. Повсюдно різати і підривати ЛЕПи.
Торнадівців випустити і націлити їх на захоплення заручників у РФ: лікарень, роддоміа, шкіл.
Тільки тотальна війна.
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24.12.2021 10:17 Ответить
Потрібно створити сайт, щось на зразок "Миротворця", куди вписати якнайбільшу кількість кацапських чиновників, військових, бізнесменів, їх нерухомість за кордоном, всіх родичів, в першу чергу їх дітей онуків і дружин і відслідковувати їхні переміщення. В разі вторгнення москалів в Україну, негайно розпочати їх ліквідацію. Допоки козломорді чиновники і бізнесмени на власній шкурі не відчують що таке війна, до того часу спокою не буде.
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24.12.2021 20:55 Ответить
Зашкваров мало не бывает. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прилетел в родной Николаев бизнес-джетом частной компании QualitAir LLC. В комментарии изданию «Шиповник» он не смог сказать, кто оплатил полёт и сколько он стоил.

Рассказываем. Фирма «Техноторг», которой принадлежит самолет, имеет очень тесные связи с Белоруссией (официальный дилер в Украине - «Белаза», «Минского тракторного завода», «Гомсельмаша»). Работает в Николаеве уже более 15 лет и занимается продажей белорусской сельхозтехники и запчастей к ней.

Становится понятным, как Арахамия влез в схему с поставками электричества из Беларуси через «Vector Energy Innovation FZCO» (с регистрацией в ОАЭ), которая с середины декабря материализовалась в Украине в соучредители компании «Трейдэнергоресурс».

Бенефициар Тарьям Матар Мохамед Тарьям также является соучредителем Industrial Innovation Group (IIG) и ряда других компаний из орбиты Юрия Сидоренко (бывший ЕДАПС). А Давид Арахамия в открытую поддерживает IIG, восторгаясь ее возможностями.

Industrial Innovation Group занимается печатанием украинских паспортов через ООО «Полли-Сервис», а «дважды Тарьям», кроме поставок электричества из Беларуси, еще и выращивает в Узбекистане промышленный каннабис. Причем, пока Industrial Innovation Group - монополист, отваливший огромные деньги за лицензию.

Игорь Калюжный, собственник фирмы «Техноторг» и самолетов, оформленных на QualitAir LLC - очень интересный кадр.

Спросите СБУ, почему самолет QualitAir LLC летал из Запорожья в Крым и как ему это удалось?

Арахамия, конечно, не знает. Его просто подбросили в родной город...

https://www.youtube.com/watch?v=ouUAqZugsqI&t=1s
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24.12.2021 10:12 Ответить
Интересно, а кто заказывал опрос?
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24.12.2021 10:13 Ответить
оскільки https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1083&page=1 картина всіх результатів опитувань більш-менш реальна , то, напевне замовлення зроблено з боку об'єктивної громадської організації, штибу "комітет виборців України"
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24.12.2021 10:21 Ответить
И только дерьмокомандуюший глав. ЗЕбилоид войну уже закончил ...
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24.12.2021 10:18 Ответить
На дебільні запитання відповіли дебільними відповідями. Хто такі зусилля перепровірить? Де можна почитати звіт про виконану підготовку? В и в своєму розумі?
Це ***** замовив чи шойга?
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24.12.2021 10:29 Ответить
Та хоча б мільярдні борги по зарплатах перед військовими, катастрофічна нестача пального для техніки ВСУ.
Це не достатні факти, по яких можна судити про дії влади?
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24.12.2021 10:32 Ответить
Засунь собі в ср...ку кремлівські методички. Ти чуло, що таке воєнна таємниця?
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24.12.2021 10:50 Ответить
Зебіл 100-відсотковий із кацапським погонялом "Андрей Васильев".
Яка воєнна таємниця?
Мільярдні борги перед військовими публічно визнали чиновники зеленого міністерства оборони.
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24.12.2021 11:04 Ответить
откуда у вас такие сведения? Ыкспэрды с прямого анала в уши надули?
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24.12.2021 12:29 Ответить
У Міністерстві оборони повідомили, коли виплатять 1,5 млрд заборгованості заробітньої плати військовим.


https://www.slovoidilo.ua/2021/09/18/novyna/suspilstvo/minoborony-povidomyly-koly-vyplatyat-zaborhovanist-vijskovym

Повідомлень про те, що ВЖЕ виплатили борги, так і не було.
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24.12.2021 12:34 Ответить
и вы верите всему тому, что написано? Или верите тому, что считаете нужным, патамушта "заголовок" всбудоражил ваши эрогенные зоны?

На сайте МО, на который вы ссылаетесь, нет никаких "заборгованности по зарплате...", а есть от это:

........що кошти, необхідні для проведення у повному обсязі одноразових обов'язкових видів виплат, виплати додаткової винагороди, запровадженої 29 липня 2020 Постановою Кабінету Міністрів України № 741, інших додаткових виплат військовослужбовцям ЗСУ

Какое отношение имеют "одноразовые, додатковые" "виногороди/выплаты" к зарплате - непонятно.

Поэтому, вы или провоцируете "народный гнев", манипулируете информацией в пользу определенной особи, или просто не знаете некоторые буквы (не можете буквы сложить в слова), поэтому вам тяжело прочитать текст...
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24.12.2021 12:57 Ответить
Ці виплати мають прямий стосунок до того, скільки реально отримують військові.
Ці виплати передбачені законом, значить, мають виплачуватись вчасно.
Коли в останнє підвищувались оклади військовим?
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24.12.2021 13:00 Ответить
Ці виплати мають прямий стосунок до того, скільки реально отримують військові.
-------------------------------------------
Где это написано? Що за чушь! Если бойцу не выдадут премию - он будет хуже воевать с врагом???

1. Зачем нужны такие гастарбайтеры в ВСУ
2. А боец знает, что для его премии людей трусят що буратин вверх ногами?
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24.12.2021 13:06 Ответить
Коли в останнє підвищувались оклади військовим?
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24.12.2021 13:15 Ответить
1. Откуда вы выколупали "1.5 миллиарда задолженности по з/плате"?
2. Когда останне повышалась "среднестатистическая" з/плата основного населения?
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24.12.2021 13:28 Ответить
Мінімалка піднімалась. Але оскільки у військових оклади не є мінімальними, то на них це не відбивається.
Майже в два рази підняли зарплату помічникам депутатів.

Коли в останнє підвищувались оклади військовим?
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24.12.2021 13:31 Ответить
еще раз:

1. Откуда вы взяли инфу о "1,5 миллиардах задолженности по з/плате.
2. Когда в последний раз повышалась "среднестатистическая" з/плата основного населения.
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24.12.2021 13:35 Ответить
Про це багато хто повідомляв. Окрім Г+Г та ОПи преЗедента.

Міноборони заборгувало військовим майже 1,5 млрд гривень - омбудсмен

https://www.slovoidilo.ua/2021/09/17/novyna/suspilstvo/minoborony-zaborhuvalo-vijskovym-majzhe-15-mlrd-hryven-ombudsmen
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24.12.2021 13:57 Ответить
Середня зарплата за рік зросла на 15,4% - Держстат

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359601-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-154-derzstat.html https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359601-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-154-derzstat.html

Коли в останнє підвищувались оклади військовим?

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24.12.2021 13:58 Ответить
1. знов манипулируете...

Оттуда же:
... індекс реальної заробітної плати в жовтні 2021 році порівняно з вереснем 2021 році становив 97,8%, а проти жовтня 2020 року - 104,0%.

То есть, реальное увеличение з/платы за год - 6%. И то....

2. Не знаю.

ПыСы...Разве реальные военные патриоты будут думать о повышении з/платы, если "путин вот-вот нападет", а в стране "экономическая жеппа"?
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24.12.2021 14:26 Ответить
Тобто, зелені щури хочуть, щоб їхні ***** на теплих диванах прикривали інші за безплатно.
Не дивує.
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24.12.2021 14:32 Ответить
а так все хотят: платить меньше, получать больше. Вы же не хотите от своих доходов каждый месяц на нужды ВСУ перечислять, например, 20%?
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24.12.2021 14:42 Ответить
Я сплачую військовий збір.
На безкінечні відпочинки презіка, депутанів грошей вистачає, а на військових НІ.
Бєні дарують набагато більше мільярдів, ніж потрібно військоим для гідної зарплати.
Але Зєлю та його паству це не чеше.
В них задача, щоб люди звільнялись з ВСУ, щоб знайти роботу, яка дозволить утримувати свої родини, дітей?
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24.12.2021 14:49 Ответить
Я сплачую військовий збір.
-------------------------------------

Ответ на 100% похож на ответ Рахметова по поводу благотворительности на ВСУ: "Я плачу налоги"...

В них задача, щоб люди звільнялись з ВСУ, щоб знайти роботу, яка дозволить утримувати свої родини, дітей?
---------------------------

В ВСУ не нужны гастарбайтеры.
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24.12.2021 14:54 Ответить
То йдіть ви служити разом із всім квартальним кодлом, Лігами сміху.
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24.12.2021 14:58 Ответить
На Бєніному Г+Г про борги Зєлі перед військовими не повідомляють?
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24.12.2021 12:35 Ответить
Як це недостатні?!
Чотири рази проігнорувавший повістки до військомату вирішив поставити попереду себе жінок.
І карати тих, хто буде баритись штрафами. Для початку.
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24.12.2021 10:29 Ответить
Недостатні, не то сллао, саботаж и предательство, шоколад за пять лет, палец 8процентникомоб палец не ударил, и естественно, акробат то же самое.
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24.12.2021 10:43 Ответить
Це моя суб'єктивна думка.Люди організовуйтеся самостійно, як це було на початку агресії москви проти України,неварто очікувати це від самі знаєте кого ,він йшов без програми та без команди професіоналів набравши по ходу випадкових людей цілком можливо навіть агентів РФ!Якщо все піде по агресивному сценарію який є у кремля то без підготовки Україні буде непереливки все робити з нуля.
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24.12.2021 11:29 Ответить
 
 