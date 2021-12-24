Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА
39,2% граждан считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, 29,7% считают, что принятие такого требования ослабит агрессивность Кремля.
Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС, и в НАТО. В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором (обычно обе эти категории респондентов в результате не участвуют в референдумах). Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС", - говорится в исследовании.
"В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% - "против". Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО", - отметили авторы исследования.
"Среди жителей Запада / Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге/Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились бы практически поровну", - отмечается в исследовании
"39,2% респондентов считают, что принятие требования В. Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность В. Путина в отношении Украины. Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность В. Путина в отношении Украины – 29,7%. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением", - добавили авторы исследования.
В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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це ті ж самі які вибрали зе і хочуть до ЄС і НАТО?
Це звісно сумна новина але виходить що 2/3 населення нашої країни мають серйозні когнітивні порушення.
По твоей логике "те самые" 26% хотят в таежный союз?
1. ЧИ МИ потрібні ЄС? Вичерпного списку вимог до сих НЕМА
2. Чи потрібен ЄС нашим олігофренам-олігархам? хфірташ до 1 мілярду баксів помножив Україну. Активи арештовані? НІ. жид каломойша. 6-10 ярдів баксів. дарагой риндка махмедка - мільярди, а ще є інші. В ЄС скільки би пожиттєвих вони б отримали? А ручні артемони-дєПУТАНИ могли б так зашкварюватись. тут і говорясчая жидовская ОПА дубінський інші каломойшама в ТЦ міленіум. Такі фокуси в ЄС би проканали?
3. Чи МИ потрібні ЄС? ЄС потрібна наша земля та розумні, здорові та працьовиті люди. ЇМ НЕ потрібні наші пенсіонери та інваліди.
4. ЄС НЕ потрібна наша корупція. Життя людини не варто НІЧОГО. Хоч вбивство по звірячому - 3-3,5 роки, хоч 6 людей на наркоті (**** з харкова) 5-7 років. В ЄС такого не можливо. В нас за бабос можна.
І чомусь, навіть, через бажання українців бути в ЄС та НАТО, у кацапів та колаборантів зриває дах.
"Рыбку съесть, на фаллос сесть, и косточкой не подавиться" - в этой ситуации не прокатит.