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Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

39,2% граждан считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, 29,7% считают, что принятие такого требования ослабит агрессивность Кремля.

Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС, и в НАТО. В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором (обычно обе эти категории респондентов в результате не участвуют в референдумах). Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС", - говорится в исследовании.

"В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% - "против". Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО", - отметили авторы исследования.

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"Среди жителей Запада / Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге/Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились бы практически поровну", - отмечается в исследовании

"39,2% респондентов считают, что принятие требования В. Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность В. Путина в отношении Украины. Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность В. Путина в отношении Украины – 29,7%. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением", - добавили авторы исследования.

Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС 01
Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС 02
Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС 03
Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС 04
Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО - 67,8%, - опросы КМИС 05

В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

НАТО (9943) опрос (2819) членство в НАТО (1504) членство в ЕС (996) Евросоюз (17059) КМИС (328)


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Топ комментарии
+11
Не хотят в ЕС и НАТО. Пусть едут в ГУЛАГ и Таежный союз. Пример Донбасса ничему идиотов не учит
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24.12.2021 10:19
+9
67.8% українців ,решта сьцяна вата.
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24.12.2021 10:05
+8
Молодець! Гарно засвоїв кремлівську методичку. Гавкай ще
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24.12.2021 10:31
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67.8% українців ,решта сьцяна вата.
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24.12.2021 10:05 Ответить
Третина... Ця ж третина голосувала за то зелене чмо
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24.12.2021 10:12 Ответить
За опздеже и юльку
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24.12.2021 10:30 Ответить
Да цифры не впечатляют, я бы сказал не радуют на 8м году войны
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24.12.2021 10:32 Ответить
А як вони будуть вражати якщо нами 30 років керує совок і якби не ***** то про НАТО не було б і мови.Тож все це дякуючи ***** за 8 років окупації.
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24.12.2021 10:36 Ответить
"Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС" -

це ті ж самі які вибрали зе і хочуть до ЄС і НАТО?
Це звісно сумна новина але виходить що 2/3 населення нашої країни мають серйозні когнітивні порушення.
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24.12.2021 10:16 Ответить
Їм обіСцяли, що "хуженебудет".
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24.12.2021 10:39 Ответить
"це ті ж самі які вибрали зе і хочуть до ЄС і НАТО?"
По твоей логике "те самые" 26% хотят в таежный союз?
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24.12.2021 13:45 Ответить
ну шо, кацапы-малоросы, любите референдумы? - вот вам и потенциальный результат, так шо засуньте свои языки в .ОПу
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24.12.2021 10:16 Ответить
В Єс звичайно дуже добре потрапити АЛЕ
1. ЧИ МИ потрібні ЄС? Вичерпного списку вимог до сих НЕМА
2. Чи потрібен ЄС нашим олігофренам-олігархам? хфірташ до 1 мілярду баксів помножив Україну. Активи арештовані? НІ. жид каломойша. 6-10 ярдів баксів. дарагой риндка махмедка - мільярди, а ще є інші. В ЄС скільки би пожиттєвих вони б отримали? А ручні артемони-дєПУТАНИ могли б так зашкварюватись. тут і говорясчая жидовская ОПА дубінський інші каломойшама в ТЦ міленіум. Такі фокуси в ЄС би проканали?
3. Чи МИ потрібні ЄС? ЄС потрібна наша земля та розумні, здорові та працьовиті люди. ЇМ НЕ потрібні наші пенсіонери та інваліди.
4. ЄС НЕ потрібна наша корупція. Життя людини не варто НІЧОГО. Хоч вбивство по звірячому - 3-3,5 роки, хоч 6 людей на наркоті (**** з харкова) 5-7 років. В ЄС такого не можливо. В нас за бабос можна.
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24.12.2021 10:18 Ответить
Молодець! Гарно засвоїв кремлівську методичку. Гавкай ще
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24.12.2021 10:31 Ответить
Какая наша земля, после открытия рынка всё сразу скупил Сорос. Садись - два!
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24.12.2021 11:50 Ответить
Дзюбак, ты поэтому проголосовал за клоуна? А чего бы ты хотел? В ТС в ШОС или в ЕАЭС? Ну так вперёд в рашку , тебя же в Украине никто не держит и нам легче дышать будет, когда вы ватники все свалите на йух!
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24.12.2021 12:12 Ответить
Нет, я голосовал НЕ за клоуна, а против порошенка и его сатанистов. просто сатанисты вкрай обнаглели. беспредел, отсутствие закона, игральные свинарники всюду, бездорожье (бабло то свинорылые исправно брали в бензинчике).
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27.12.2021 08:19 Ответить
Результаты опроса радуют. Но последнее время этим опросникам я не доверяю. Как только в публикациях они частят, зачастую противореча друг - другу, я считаю, что идет промывка мозгов, ведь ни разу не указали заказчика опроса, кто оплатил опрос. То что они проводятся бесплатно, я не поверю.
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24.12.2021 10:19 Ответить
Суттєва різниця в результатах, на даний момент, у кишенькового, ОПівського "рейтинга"
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24.12.2021 10:51 Ответить
Не хотят в ЕС и НАТО. Пусть едут в ГУЛАГ и Таежный союз. Пример Донбасса ничему идиотов не учит
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24.12.2021 10:19 Ответить
Удивляюсь, но туда не берут, напишу крупно, НЕ БЕРУТ. Для чего эти лозунги? Научитись жить по реалиям, нет денег, не пейте. НЕ, не будет жить такое стойло прилично.
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24.12.2021 10:24 Ответить
Завдяки життю "по реаліях" ( внеблоковість), в Україні є окуповані території і восьмий рік йде війна.
І чомусь, навіть, через бажання українців бути в ЄС та НАТО, у кацапів та колаборантів зриває дах.
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24.12.2021 10:55 Ответить
Без Крыма и южной части ДоУнбасса в Украине , а также при дебильной политике путинистского Мордора, эти проценты будут продолжать расти и расти. Поэтому Кремль так и спешит.
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24.12.2021 10:26 Ответить
Не знаю, нужно ли нам в ЕС, но в НАТО нам нужно однозначно
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24.12.2021 10:29 Ответить
Как мычало вчера одно облезлое чмо-70%украинцев попало под влияние нациков))
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24.12.2021 10:29 Ответить
Не, не понимают. Вопрос с ЕС и Нато закрыт. Дышите глубже, пора бы попустить или начните бухать, можно будет списать на это. Какие, в звезду проценты, к чему эти проценты, НАС НЕ БЕРУТ, целку давно ломонули. А мы все равно туда и мы уже там.
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24.12.2021 10:35 Ответить
Питання про вступ в НАТО та ЄС ще толком не піднімався, а на рахунок "нас не беруть" розкажіть істеричці фуйло, це ж він верещить про це.
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24.12.2021 10:48 Ответить
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24.12.2021 10:39 Ответить
Без Гопников РАБссии и бомбанутого КГБшного Шизоида нет жизни на планете Земля...
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24.12.2021 10:42 Ответить
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24.12.2021 10:45 Ответить
Просто вражаюче, що на півдні та сході 50 на 50. Є значний прогрес.
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24.12.2021 10:59 Ответить
Спасибо тебе,Хуйло,что уже даже на востоке хотят быть от тебя подальше
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24.12.2021 11:02 Ответить
67,8% поддержали бы вступление в НАТО / По годам. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./ 28.02.07 . Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО . 28.09.21 Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных.



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24.12.2021 11:03 Ответить
Ну правильно, путлер в 2014 г. сделал всё для того чтобы украинцы ещё больше стремились в НАТО и в ЕС. Странно что теперь он этому удивляется! Ваша статистика тому свидетельство.
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24.12.2021 12:16 Ответить
НАТА не будет воевать с ордынцами, тому в НАТУ с оккупированными территориями вход закрыт.

"Рыбку съесть, на фаллос сесть, и косточкой не подавиться" - в этой ситуации не прокатит.
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24.12.2021 12:38 Ответить
Остальные хохляцкие совкодрочеры и мышебратья мечтают о швабрах и культурных кадыровцах.
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24.12.2021 13:50 Ответить
 
 