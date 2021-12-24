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Дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену, - Боррель

Дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену, - Боррель

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что любая военная агрессия со стороны России против Украины будет иметь огромные последствия.

Об этом сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наращивание военного могущества создало новые угрозы и опасения вторжения. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) подтвердил твердую и неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия (России) против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

Боррель считает необходимыми "деэскалацию и полное исполнение Минских договоренностей со стороны России".

В Брюсселе отметили, что Евросоюз "тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами, которые разделяют те же идеи, в частности, в отношении двух проектов договоров, касающихся архитектуры европейской безопасности, представленных Россией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, - Кулеба провел переговоры с Боррелем

Глава дипломатии ЕС повторил ранее озвученный тезис о том, что любая реальная дискуссия о безопасности в Европе должна основываться на обязательствах в рамках ОБСЕ и ООН как основ архитектуры европейской безопасности, а не приводить к их размыванию.

Он подтвердил, что ЕС по-прежнему привержен праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и безопасности.

Стороны договорились оставаться в тесном контакте.

Автор: 

армия РФ (19026) россия (95339) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель (784)


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Топ комментарии
+8
перестанете "фуагру" и "мадам клико" поставлять в москальские **@ня??? из всей Европы по настоящему готовы помогать только Польша, Литва, Латвия и Эстония ибо они лучше всех других, "глубокообеспокоенных" европейцев знают на личном примере что такое московская орда...
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24.12.2021 10:36
+6
Что, еще больше обескоенность выразити?
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24.12.2021 10:06
+4
Если честно, то частое высказывание - "будет иметь огромные последствия", мне напоминает "глубокую озабоченность". А потом выясняется, что Меркель заблокировала продажу Украине снайперские винтовки и еще какую-то мелочь необходимую нам на фронте.
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24.12.2021 10:37
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Что, еще больше обескоенность выразити?
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24.12.2021 10:06 Ответить
Чхать хотел кровааый убийца на Борреля .

надо делать встречу Эрдоган , Дуда , Украина , Прибалты , Грузия, Молдова, Румыния, и подписывать военный договор - ибо эти страны находятся в зоне риска .
Надо брать рашку в окружение военным договором
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24.12.2021 10:36 Ответить
Уже не раз было сказано что НАТО за Украину воевать не будет.Остались Молдова,Грузия. Это будет охрененно мощный договор. Надеюсь что пуйло сдохнет со смеху.
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24.12.2021 10:54 Ответить
Брысь кацап под лавку и не высовывайся
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24.12.2021 10:57 Ответить
Ну когда сказать нечего,остается оскорблять.Чисто по кацапски.
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24.12.2021 11:07 Ответить
перестанете "фуагру" и "мадам клико" поставлять в москальские **@ня??? из всей Европы по настоящему готовы помогать только Польша, Литва, Латвия и Эстония ибо они лучше всех других, "глубокообеспокоенных" европейцев знают на личном примере что такое московская орда...
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24.12.2021 10:36 Ответить
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24.12.2021 10:40 Ответить
Не забывайте про турков , ибо **** МЕЧТАЕТ О БОСФОРЕ
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24.12.2021 10:58 Ответить
Если честно, то частое высказывание - "будет иметь огромные последствия", мне напоминает "глубокую озабоченность". А потом выясняется, что Меркель заблокировала продажу Украине снайперские винтовки и еще какую-то мелочь необходимую нам на фронте.
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24.12.2021 10:37 Ответить
Превентивные санкции должны стоять за словами. Запад очень слабый, играть с Путиным.
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24.12.2021 10:49 Ответить
Ему же вчера пояснили, что пока они не начнут хоть что-то ДЕЛАТЬ, из заявления воспринимают, как ТРЫНДЕЖ
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24.12.2021 10:53 Ответить
🤢🤢🤮🤮 🤮
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24.12.2021 11:05 Ответить
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24.12.2021 11:29 Ответить
Да. Тыщи три баксов газ будет стоить.
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24.12.2021 14:18 Ответить
Хоть бы раз этот ЖоПеЗ Боррель расшифровал бы, что он конкретно подразумевает под словосочетаниями: "огромные последствия" и "высокая цена". Тогда все бы и призадумались бы. А то может кто-то насрёт "огромную" кучу с "высокого" моста и всего делов.
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24.12.2021 15:36 Ответить
 
 