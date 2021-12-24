Дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену, - Боррель

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что любая военная агрессия со стороны России против Украины будет иметь огромные последствия.

Об этом сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наращивание военного могущества создало новые угрозы и опасения вторжения. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) подтвердил твердую и неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия (России) против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

Боррель считает необходимыми "деэскалацию и полное исполнение Минских договоренностей со стороны России".

В Брюсселе отметили, что Евросоюз "тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами, которые разделяют те же идеи, в частности, в отношении двух проектов договоров, касающихся архитектуры европейской безопасности, представленных Россией".

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Глава дипломатии ЕС повторил ранее озвученный тезис о том, что любая реальная дискуссия о безопасности в Европе должна основываться на обязательствах в рамках ОБСЕ и ООН как основ архитектуры европейской безопасности, а не приводить к их размыванию.

Он подтвердил, что ЕС по-прежнему привержен праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и безопасности.

Стороны договорились оставаться в тесном контакте.