"Президент является предателем и закончит значительно хуже Януковича", - Шабунин о срыве Офисом Зеленского конкурса САП
Срыв конкурса на назначение руководителя САП, кроме позора, может иметь еще и ряд негативных последствий для Украины.
Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
Он убежден, что вместо того, чтобы сегодня формально утвердить уже определенного нового руководителя САП, ОПешная часть комиссии устроит Украине очередной позор на весь мир.
"Не удивлюсь, если дойдет до приостановки помощи Украине: к моменту выполнения Зеленским хотя бы это элементарного обязательства - избрать независимого руководителя САП. После такого 15-месячный цирк был бы завершен в течение недели, даже не сомневайтесь. Очень надеюсь, что до этого не дойдет", - пишет Шабунин.
"Все же красиво наши военные из Джавелинов отстреляли по танкам. Раздолбали в хлам: аналогичная российской защита танки не спасла. Предателем является президент, команда которого ставит даже под теоретическую угрозу наличие такого оружия в нужном нам количестве. Особенно сейчас. Еще и ради чего? Чтобы окружение Зеленского безнаказанно воровало наши налоги? Такой президент закончит значительно хуже, чем Янукович", - добавляет он.
Далее он подробно останавливается на сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя САП.
"Мы точно знаем, как делегированная фракцией "За майбутнє" Коломойского председатель вместе с остальными ОПешными членами комиссии будут срывать утверждения победителя. Но мы предлагаем вам угадать среди предложенных вариантов. Среди тех, кто напишет в комментариях правильный вариант, разыграем крутое ЦПКшное худи (Fuck corruption)", – добавляет Шабунин и предлагает варианты ответа.
Итак, варианты того, как ОПешные члены комиссии будут срывать сегодняшнее утверждение победителя:
- сорвут кворум;
- потребуют повторную спецпроверку;
- потеряют документы;
- заберут у победителя доступ к гостайне;
- вылезет очередное решение ОАСК;
- ОПешные члены комиссии сложат полномочия;
- ваш вариант.
"Если вдруг не видели, то на этом видео на 3 мин. видно, как Банковая опозорила Украину на целый мир. Сегодня, к сожалению, может будет еще хуже", - резюмировал он.
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Зеленский еще покажет. Все будете сидеть.
Зеленский.
Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.
Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.
Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.
Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.
И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.
Гаврила булку испекал.
І ще одне питання....Бютюсов жив!??Як це???
Куля в лоб так куля в лоб,Гонгадзе так Гонгадзе!!!!!
З'їли порохоботи?!!