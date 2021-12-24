РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5161 посетитель онлайн
Новости
53 932 215

"Президент является предателем и закончит значительно хуже Януковича", - Шабунин о срыве Офисом Зеленского конкурса САП

Срыв конкурса на назначение руководителя САП, кроме позора, может иметь еще и ряд негативных последствий для Украины.

Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он убежден, что вместо того, чтобы сегодня формально утвердить уже определенного нового руководителя САП, ОПешная часть комиссии устроит Украине очередной позор на весь мир.

"Не удивлюсь, если дойдет до приостановки помощи Украине: к моменту выполнения Зеленским хотя бы это элементарного обязательства - избрать независимого руководителя САП. После такого 15-месячный цирк был бы завершен в течение недели, даже не сомневайтесь. Очень надеюсь, что до этого не дойдет", - пишет Шабунин.

"Все же красиво наши военные из Джавелинов отстреляли по танкам. Раздолбали в хлам: аналогичная российской защита танки не спасла. Предателем является президент, команда которого ставит даже под теоретическую угрозу наличие такого оружия в нужном нам количестве. Особенно сейчас. Еще и ради чего? Чтобы окружение Зеленского безнаказанно воровало наши налоги? Такой президент закончит значительно хуже, чем Янукович", - добавляет он.

Далее он подробно останавливается на сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя САП.

"Мы точно знаем, как делегированная фракцией "За майбутнє" Коломойского председатель вместе с остальными ОПешными членами комиссии будут срывать утверждения победителя. Но мы предлагаем вам угадать среди предложенных вариантов. Среди тех, кто напишет в комментариях правильный вариант, разыграем крутое ЦПКшное худи (Fuck corruption)", – добавляет Шабунин и предлагает варианты ответа.

Также читайте: Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Мне поступают угрозы

Итак, варианты того, как ОПешные члены комиссии будут срывать сегодняшнее утверждение победителя:

- сорвут кворум;
- потребуют повторную спецпроверку;
- потеряют документы;
- заберут у победителя доступ к гостайне;
- вылезет очередное решение ОАСК;
- ОПешные члены комиссии сложат полномочия;
- ваш вариант.

"Если вдруг не видели, то на этом видео на 3 мин. видно, как Банковая опозорила Украину на целый мир. Сегодня, к сожалению, может будет еще хуже", - резюмировал он.


Президент является предателем и закончит значительно хуже Януковича, - Шабунин о срыве Офисом Зеленского конкурса САП 01
Президент является предателем и закончит значительно хуже Януковича, - Шабунин о срыве Офисом Зеленского конкурса САП 02

Автор: 

Шабунин (535) САП (2059) Офис Президента (1794)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+86
И шо? Что тебе было неизвестно 2,5 года назад? Все было сверху, только вот совесть и разум заклинило у таких как ты. Или...ты таки на этом нехило зарабатываешь. Выбирай любой вариант, разницы нет.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:36
+64
Шабуня, а кто " это сдєлал разом?" Ты выйди, и признай, что такие как ты, Соболев, Лещенко, Найом, Друзенка, првели к власти новых Януковичей. Назови всех своих друзяк по имени.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:40
+53
Он не только голосовал за это уе...ще, а и активно агитировал за него. И поливал Пороха дерьмом на всех поворотах. Не зря про шабуню говорили- что просил у Порошенко денег за лояльность, но тот отказал. С гринпроцем , наверняка, думал договориться за бабло в обмен на лояльность, но был пущен в игнор, мало того- ему машину и дом подпалили за критику. Не прошло и 2,5 года, как продажная мразь шабуня вдруг "осознал"- что клавишник предатель)))). **** ты гнилая, шабуня.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Насправді,українці вражають:вибирають злодіїв,аферистів,пройдисвітів,брехунів,шкідників,зрадників собі в керівництво а потім,якось,виживають?????!!!!!!!
показать весь комментарий
25.12.2021 15:01 Ответить
Так це Шабунін винен,що вибрали злодіяколомоя з бригадою наперсточників всіх мастєй?!
показать весь комментарий
25.12.2021 15:03 Ответить
поставил, конечно, "лайк", но шабунин тоже - то ещё "хорошее" говно из "белых пОльт", которое приложилось к торжеству жлобизма-дебилизма Зели..
показать весь комментарий
25.12.2021 15:25 Ответить
Что майдан будет, это однозначно, но эти мерзавцы так уцепились за власть,почувствовав полную безнаказанность, что так просто ее не передадут. Для них нет ничего святого,ни законов, ни конституции,они будут устраивать локдауны, красные зоны, еженедельно вакцинировать,на сговор с путиным пойдут. Это сволочи без стыда и совести!
показать весь комментарий
25.12.2021 19:54 Ответить
Расскажи где бабки взял. Бизнеса нет.........
Зеленский еще покажет. Все будете сидеть.

Зеленский.

Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.

Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.

Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.

Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.

И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.
показать весь комментарий
25.12.2021 17:19 Ответить
Служил Гаврила хлебопёком.
Гаврила булку испекал.
показать весь комментарий
25.12.2021 23:09 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 18:22 Ответить
Вітасик, ти ж привів оЦЕ до влади! Жри і не подавися!
показать весь комментарий
25.12.2021 22:06 Ответить
А чому він зрадник????Може Шябунин зрадник....ти подивись на рило кандидатів та почитай біографію....довбєнь

І ще одне питання....Бютюсов жив!??Як це???
Куля в лоб так куля в лоб,Гонгадзе так Гонгадзе!!!!!
показать весь комментарий
26.12.2021 07:33 Ответить
Зрадник сдриснув,сівши у авто с криками по рюськи ** твою...мить... ото Пєтя зрадник,коли до вас дойде тупі рагулі
показать весь комментарий
26.12.2021 07:35 Ответить
Ну і хто зрадник?..

З'їли порохоботи?!!
показать весь комментарий
08.03.2022 10:01 Ответить
Страница 3 из 3
 
 