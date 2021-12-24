Россия продолжает наращивать войска на границах Украины на фоне подготовки к переговорам с США, - Bloomberg

Россия продолжает наращивать военные силы на границах с Украиной, в то время как готовится к переговорам с США по безопасности.

Об этом сообщило 23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные оборонно-разведывательной компанией Janes, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Janes, с ноября к границе Украины переместили танки, артиллерийское вооружение и системы противовоздушной обороны. Как отмечает агентство, несмотря на ограниченное количество войск на границе Россия сможет быстро "укрепить эти силы", отправив большие формирования на поездах и самолетах.

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Напомним, 22 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысячи военных РФ. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся в 400 км.