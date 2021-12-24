РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5192 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
707 7

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 1 234 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1234 больных коронавирусом. 15 человек скончались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

"1234 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 15 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8084 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 326 491", - сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 679 женщин в возрасте от 18 до 97 лет и 492 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет. А также 27 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также читайте: Инфицированные "Омикроном" на 50-70% реже попадают в больницы, чем инфицированные "Дельтой"

Среди умерших: 8 женщин от 57 до 94 лет и 7 мужчин от 54 до 84 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1265 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 306 299 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 201, в Оболонском - 194 и в Днепровском районе - 174 случая", - отметил Виталий Кличко.

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 1 234 новых случая заболевания, - Кличко 01

Автор: 

Киев (25469) Кличко (4635) статистика (2310) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще один "не военно обязанный"
показать весь комментарий
24.12.2021 11:20 Ответить
Впевнений?
https://isport.ua/amp-page/boxing/1847238-vitalij-klichko-rasskazal-kak-zastavil-sebya-uvazhat-v-armii
показать весь комментарий
24.12.2021 11:49 Ответить
За 8 лет войны убедился.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:54 Ответить
Чим вище звання - нижче ймовірність потрапити під мобілізацію:
https://www.google.com/amp/s/news.liga.net/amp/sport/news/vitaliy-klichko-poluchil-pogony-mayora
показать весь комментарий
24.12.2021 12:05 Ответить
На модний грип за добу захворіло 0,02 % киян. І через дві сотих відсотка треба статтю про це писати??? Краще напишіть, чому не хочуть лікувати і виліковувати, адже вже добігає до 100 000 померлих від цього грипу. Просте питання: Чому не хочут лікувати українців, а доводять до їх смерті? Адже є різні погляди на лікування, не тільки фарма- медицина, яка на сьогодні вже є застарілим підходом до системи охорони здоров'я. Де емпірична медицина з її потужними засобами зцілення??? Чому нічого не використовують?? Невже це таки правда, що в країні діє програма на суттєве зменшення чисельності мешканців України???
показать весь комментарий
24.12.2021 11:41 Ответить
Пане Кличко!
Я завжди Вас підтримував, голосував за Вас на виборах 2014, 2015, 2020 років!
Підтримуйте і Ви киян: скасуйте обмеження на проїзд у міському транспорті!
В жодному іншому українському місті т.з."жовтої зони" немає таких обмежень!
Особливо зараз, у мороз -11...-14 С, по не всюди прибраний вулицях, щодня йти на роботу та з роботи по 3 км дуже не просто!
Не гоніться за цифрами, зверніть увагу на людей!
показать весь комментарий
24.12.2021 11:53 Ответить
скасуйте обмеження на проїзд у міському транспорті!....

а хто тобі заважає їздити? невже хоть когось на 17 тис. оштрафували?
показать весь комментарий
24.12.2021 12:32 Ответить
 
 