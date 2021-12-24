За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 1 234 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1234 больных коронавирусом. 15 человек скончались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

"1234 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 15 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8084 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 326 491", - сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 679 женщин в возрасте от 18 до 97 лет и 492 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет. А также 27 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от 2 до 17 лет.

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Среди умерших: 8 женщин от 57 до 94 лет и 7 мужчин от 54 до 84 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1265 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 306 299 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 201, в Оболонском - 194 и в Днепровском районе - 174 случая", - отметил Виталий Кличко.