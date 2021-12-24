Единственный выход из текущей ситуации для России лежит через диалог, - глава МИД Британии Трасс

Глава МИД Британии считает неприемлемым наращивание российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.

В Великобритании осуждают агрессивную риторику России по отношению к Украине и Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом говорится в заявлении государственного секретаря по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Элизабет Трасс, обнародованном на сайте правительства Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я осуждаю агрессивную и подстрекающую риторику Кремля против Украины и НАТО. НАТО является оборонительным альянсом, и Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность в связи с российской провокацией и агрессией", - заявила Трасс.

Она отметила, что наращивание войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму является неприемлемым. Трасс добавила, что любое вторжение будет огромной стратегической ошибкой, которое получит сильный отпор, в том числе благодаря скоординированным с союзниками санкциям, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике РФ.

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По ее словам, поддержка Британией Украины является непоколебимой.

"Единственный выход из текущей ситуации для России лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия заявила о готовности присоединиться к переговорам в январе. Российское правительство должно деэскалировать свою деятельность и участвовать в серьезных обсуждениях", - заявила Трасс.