Число жертв пожара в гостинице под Винницей возросло: в больнице скончался 43-летний мужчина

43-летний мужчина, выпрыгнувший в окно во время пожара в гостиничном комплексе "Баттерфляй" под Винницей, скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", такую ​​информацию подтвердил медицинский директор Винницкой городской клинической больницы скорой помощи Богдан Трохименко.

Состояние мужчины было крайне тяжелым. У него была травма костного мозга и черепно-мозговая травма. Был прооперирован и находился в реанимационном отделении на искусственной вентиляции легких

Вторая травмированная, 19-летняя девушка, до сих пор в тяжелом состоянии.

Напомним, пожар в гостинично-ресторанном комплексе "Баттерфляй" произошел 22 декабря около трех часов ночи. Эвакуировали 60 человек, из них 53 ребенка. На базе комплекса как раз проходило учебно-тренировочное собрание сборной области по тхэквондо.

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Во время пожара погибла уроженка АР Крым 21-летняя девушка, работавшая на территории комплекса. Девушка выпрыгнула из окна на шестом этаже. От полученных травм она скончалась на месте. Из окна шестого этажа выпрыгнули также 19-летняя девушка и 43-летний мужчина.

23 декабря в Винницком городском суде арендатору гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй" избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 февраля.