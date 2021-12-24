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Детективы НАБУ нашли миллионы налички во время обысков у советника главы ГНС Крамаренко

Детективы НАБУ нашли миллионы налички во время обысков у советника главы ГНС Крамаренко

Национальное антикоррупционное бюро изъяло миллионы наличных средств при обыске дома и гостиницы Александра Крамаренко - советника двух бывших глав Государственной налоговой службы – Евгения Олейникова и Алексея Любченко. У них также проводились обыски по этому же делу.

Об этом говорится в постановлении апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

Как известно, 3 ноября в пресс-службе НАБУ отметили, что САП совместно с СБУ проводят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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Также в тот день детективы обыскали дом и офис советника Любченко, когда тот занимал должность главы ГНС, Александра Крамаренко. Он же был и советником преемника Любченко в этой должности Евгения Олейникова. По версии следствия, Крамаренко занимался ежемесячным сбором неправомерной выгоды за совершение действий по предотвращению остановок регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Эти деньги якобы потом передавали руководству Государственной налоговой службы. Среди фирм, которые фигурируют в материалах, упоминаются следующие: ООО "Торговый дом Полтава Стройторгсервис", ООО "Норд Трейдинг Фиш", ООО "Абингдон Плюс", ООО "Сельзохспектр", ООО "Торговый дом офис – Маркет ХХ" и ООО "Евро Сиэтл".

Во время обысков у Крамаренко нашли 993 700 долларов и 30 000 евро в его офисе, расположенном в гостинично-развлекательном комплексе "РК Галера" на Днепре, а в жилом доме – 23 205 евро, 216 473 долларов и 2,35 млн грн. Сам он не смог объяснить происхождение валюты в наличных, а его адвокаты предоставили только договор дарения 56 млн грн жене Крамаренко от ее отца.

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Детектив также объяснил, что даже если эти 56 млн грн. и обменяли на валюту, то ее эквивалент был внесли на банковский счет в Укргазбанке в сумме 2 млн долларов. То есть найденная в офисе и доме сумма не может являться частью подаренных денег. К тому же защита не предоставляла доказательств обмена подаренных гривен на валюту. Следствие считает, что Крамаренко мог приобрести эти деньги уголовно противоправным путем.

Как установила апелляционная палата ВАКС, согласно рапорту Службы безопасности Украины, Крамаренко занимался сбором якобы неправомерной выгоды и мог у себя в офисе в гостинично-развлекательном комплексе "РК Галера" на Днепре хранить эти деньги. По данным СБУ, он ежемесячно проводил встречи и собирал денежные средства от руководства региональных ГНС.

В одном из протоколов негласных следственных (розыскных) действий зафиксирован разговор между Крамаренко и заместителем начальника Южного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Последний сообщил, что поручил начальнику этого же управления передать Крамаренко какие-то "документы". В дальнейшем они обсудили место и даты встречи. То есть Крамаренко, не являясь должностным лицом, непосредственно общался с лицами, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, и встречался для получения от них "документов".

Апелляционная палата ВАКС по жалобе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры решила наложить арест на деньги, изъятые во время обыска в офисе Крамаренко, а именно: 993 700 долларов и 30 000 евро. В то же время, 23 205 евро, 216 473 долларов и 2,35 млн грн, которые нашли в доме, не арестовали.

На сегодняшний день никому в деле не сообщено о подозрении.

Также читайте: Мы еще в январе сообщили ГБР о нарушениях, - и.о. главы Госналогслужбы Олейников

Автор: 

НАБУ (4218) Госпогранслужба (6370) обыск (1895) Крамаренко (6) Любченко Алексей (80) Олейников Евгений (10)


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Топ комментарии
+2
Тю. Така дрібниця. Мабуть заначка на бухло від дружини.
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24.12.2021 11:34
+1
Дело ж не в этом) Они же их не смогут даже конфисковать, официально)
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24.12.2021 11:45
+1
А что на держслужбе можно честно заработать такие бабки? Научите как?
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24.12.2021 11:56
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Тю. Така дрібниця. Мабуть заначка на бухло від дружини.
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24.12.2021 11:34 Ответить
Дело ж не в этом) Они же их не смогут даже конфисковать, официально)
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24.12.2021 11:45 Ответить
да все сделают как надо нанесут на первые купюры всех пачек слово--хабар состряпают оперативное дело задним числом впишут туда номера купюр с надписью хабар и все хрен отмоешься ....думаю бабло то ОБЩАК КАССА Крамаренко был неким кассиром нала черного на негласные финансированные проекты программы и задачи...
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24.12.2021 12:13 Ответить
ВАлькирия ХС 70 - самалет такой был, кажется, почти гиперзвуковый! Ты - летчик?
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24.12.2021 12:43 Ответить
Таки да. И вехние купюры предоставят следствию. А остальное разделят. Или не?
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24.12.2021 13:59 Ответить
Мдя.... Обыск то хоть на каком основании проводили?) Вы предполагаете или у вас есть доказательства, что деньги получены преступным путем?) Рукожопы...
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24.12.2021 11:42 Ответить
А что на держслужбе можно честно заработать такие бабки? Научите как?
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24.12.2021 11:56 Ответить
С чего вы взяли что он на госслужбе?) Скорей всего нет) Хотя от зеленых идиотов всего можно ожидать) Я ведь не об этом... Понятно, что НАБУ все правильно определило и эти бабки это откаты... Только это нужно ДОКАЗАТЬ... А судя по той инфе что озвучило НАБУ, доказать они ничего не могут, а только ПРЕДПОЛОГАЮТ) Или уже договорились) Или еще только сбивают свою долю... В данной ситуации они могут доказать если только кто то расколится) Больше на показуху похоже)
И да... Пускай вас не смущает, что озвучена фамилия и т.д.) Одного моего знакомого по ВСЕМ центральным каналам показали, как его задерживали с крупной партией наркоты... 60 тыс баксов и через неделю он был дома... Как раз Оранжевая революция была в самом разгаре)
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24.12.2021 12:19 Ответить
А зачем доказывать? Кому? Нам и так понятно. А коммерческий суд принимает не доказательства, а бабло
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24.12.2021 12:46 Ответить
Да нет))) До суда дело должно еще дойти) Коммерческое в данном случае НАБУ... К сожалению...
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24.12.2021 12:53 Ответить
Он на держслубе потому как штатный советник и значит не на общественных началах. Во-вторых в этом ведомстве достаточно секретов в т.ч. И государственных. В третьих меня после Гоги замминистра МВД и его жены, я уже ничему не смущаюсь и не удивляюсь. Хотя это было в Украине всегда но наверное не так открыто как при нынешнем бездарном маланском правителе. Даже при зэке такие люди реально сидели у нас же всё «о зухенвей!»
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24.12.2021 15:06 Ответить
Получать зарплату из бюджете и быть на госслужбе это не одно и тоже) Как и простая уборщица тоже получает зарплату из бюджета))) Он всего лишь советник, он не принимает решений и не ставит свою подпись) Так что у него нет обязательного декларирования и под него не подходит этот закон, что он должен доказывать откуда деньги) А по всем остальном я и не пытаюсь спорить, так как вы на 100% правы)
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24.12.2021 16:48 Ответить
хотів все в одно хлєбало, а так нізя
нада дєліцца
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24.12.2021 12:09 Ответить
Откупится!
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24.12.2021 12:23 Ответить
Сделка со следствием. Да, Паравоз. Именно откупится.
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24.12.2021 12:41 Ответить
Налоговая имеет больше признаков ОПГ, нежели государственного института. И так было всегда...
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24.12.2021 12:42 Ответить
Еще один «патриот Украины», которому не хватает на проживание зарплаты.
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24.12.2021 13:23 Ответить
а нам всім рро або прро на вибір
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24.12.2021 14:20 Ответить
Завтра їм повернуть гроші а слідчих змусять вибачитися
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24.12.2021 14:20 Ответить
Скрудж МакДак
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24.12.2021 14:39 Ответить
 
 