Детективы НАБУ нашли миллионы налички во время обысков у советника главы ГНС Крамаренко

Национальное антикоррупционное бюро изъяло миллионы наличных средств при обыске дома и гостиницы Александра Крамаренко - советника двух бывших глав Государственной налоговой службы – Евгения Олейникова и Алексея Любченко. У них также проводились обыски по этому же делу.

Об этом говорится в постановлении апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

Как известно, 3 ноября в пресс-службе НАБУ отметили, что САП совместно с СБУ проводят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После дискредитации Любченко и его команды Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком, - Бутусов об обысках в Госналогслужбе

Также в тот день детективы обыскали дом и офис советника Любченко, когда тот занимал должность главы ГНС, Александра Крамаренко. Он же был и советником преемника Любченко в этой должности Евгения Олейникова. По версии следствия, Крамаренко занимался ежемесячным сбором неправомерной выгоды за совершение действий по предотвращению остановок регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Эти деньги якобы потом передавали руководству Государственной налоговой службы. Среди фирм, которые фигурируют в материалах, упоминаются следующие: ООО "Торговый дом Полтава Стройторгсервис", ООО "Норд Трейдинг Фиш", ООО "Абингдон Плюс", ООО "Сельзохспектр", ООО "Торговый дом офис – Маркет ХХ" и ООО "Евро Сиэтл".

Во время обысков у Крамаренко нашли 993 700 долларов и 30 000 евро в его офисе, расположенном в гостинично-развлекательном комплексе "РК Галера" на Днепре, а в жилом доме – 23 205 евро, 216 473 долларов и 2,35 млн грн. Сам он не смог объяснить происхождение валюты в наличных, а его адвокаты предоставили только договор дарения 56 млн грн жене Крамаренко от ее отца.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. ФОТО (обновлено)

Детектив также объяснил, что даже если эти 56 млн грн. и обменяли на валюту, то ее эквивалент был внесли на банковский счет в Укргазбанке в сумме 2 млн долларов. То есть найденная в офисе и доме сумма не может являться частью подаренных денег. К тому же защита не предоставляла доказательств обмена подаренных гривен на валюту. Следствие считает, что Крамаренко мог приобрести эти деньги уголовно противоправным путем.

Как установила апелляционная палата ВАКС, согласно рапорту Службы безопасности Украины, Крамаренко занимался сбором якобы неправомерной выгоды и мог у себя в офисе в гостинично-развлекательном комплексе "РК Галера" на Днепре хранить эти деньги. По данным СБУ, он ежемесячно проводил встречи и собирал денежные средства от руководства региональных ГНС.

В одном из протоколов негласных следственных (розыскных) действий зафиксирован разговор между Крамаренко и заместителем начальника Южного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Последний сообщил, что поручил начальнику этого же управления передать Крамаренко какие-то "документы". В дальнейшем они обсудили место и даты встречи. То есть Крамаренко, не являясь должностным лицом, непосредственно общался с лицами, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, и встречался для получения от них "документов".

Апелляционная палата ВАКС по жалобе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры решила наложить арест на деньги, изъятые во время обыска в офисе Крамаренко, а именно: 993 700 долларов и 30 000 евро. В то же время, 23 205 евро, 216 473 долларов и 2,35 млн грн, которые нашли в доме, не арестовали.

На сегодняшний день никому в деле не сообщено о подозрении.

Также читайте: Мы еще в январе сообщили ГБР о нарушениях, - и.о. главы Госналогслужбы Олейников