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"Северный поток-2" будет готов к работе к концу этого года. Процесс его сертификации продлится до середины следующего года, - вице-премьер РФ Новак

Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца текущего года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – сказал Новак.

Также читайте: Сенат США рассмотрит санкции против "Северного потока-2" до 14 января, - Politiсо

Автор: 

Газ (10223) газопровод (831) россия (95352) Северный поток (1449) Новак Александр (133)


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Топ комментарии
+7
Фуй вам за комірець!
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24.12.2021 11:36
+4
Наивный ватный оптимист . Если путло выйдет за "красную линию" (в зверинце это единственное понятие ограниченной обоссаной-помеченой территории) , труба сгниёт на дне моря .
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24.12.2021 11:40
+4
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24.12.2021 11:52
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Фуй вам за комірець!
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24.12.2021 11:36 Ответить
То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Что касается внутренностей этой смердящей клоаки под названием "Россия", то простой народ там власти постоянно дурковали, паразитируя на теме "внешней угрозы". Что веками позволяло кремлёвской власти обращаться со своим населением как со скотом.
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
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24.12.2021 12:01 Ответить
Наивный ватный оптимист . Если путло выйдет за "красную линию" (в зверинце это единственное понятие ограниченной обоссаной-помеченой территории) , труба сгниёт на дне моря .
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24.12.2021 11:40 Ответить
Он тогда сделает цену в 3000 и ему сертификационные документы в клювике принесут
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24.12.2021 14:28 Ответить
Перед уходом ***** видимо закончит все эти гигантские стройки труб, АЭС, верфей и мегазаводов, на которые сейчас уходят куча нефтеденег, и даст лаптям на пожить. В итоге возможные вялые протесты и грызня за власть утихнут сами собой и русня веберет кого скажут, скорее всего шойгу.
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24.12.2021 11:42 Ответить
будет или медведев или кадыров. смотря кто кого раньше убьет.
но реальная власть так и останется у верхушки военных и гебни
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24.12.2021 11:47 Ответить
не куда он не уйдет ,выборы в 24году, конституцию переписали, он опять может балотироваться,не зря его обнуленный называют.
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24.12.2021 12:17 Ответить
Ну когда то едь уйдёт
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24.12.2021 12:27 Ответить
не будет никакого сп2))
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24.12.2021 11:47 Ответить
Во мечтатель
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24.12.2021 11:47 Ответить
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24.12.2021 11:52 Ответить
Через украинскую трубу можно в Европу качать газа в 2 раза больше чем нужно Европе....Внимание вопросо...нахер вбухали стока бабла в это дерьмо?
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24.12.2021 11:53 Ответить
ответ для любого с мозгами думаю очевиден, у меня жена на работу на такси ездила, кто деньги получал? а сейчас она на своей машине ездит , а таксист чегото обиделся.
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24.12.2021 12:19 Ответить
Газогон из Норвегии запустят летом 2022 года... Северное говно не запустят даже к осени 2022 года...Анналена Бербок глава МИД Германии отменила запуск Путлера... Лавров уже угрожает войной Европе,передает сайт Украина 24....Рюссише бараны....вас кинули....
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24.12.2021 11:57 Ответить
А также кинули тех кто газ на СПОТе покупает, а Германия там активно и весьма прибыльно торгует своими излишками. Полагаю Бербок в курсах откуда излишки взялись.
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24.12.2021 13:11 Ответить
Тсс. Просто бизнес, ничего личного.
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24.12.2021 13:27 Ответить
Тот который дпже строить не начинали?
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24.12.2021 13:26 Ответить
Самое смешное что теперь москалям спешить некуда. Нынешние цены на газ их устраивают.
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24.12.2021 11:57 Ответить
Газогон ЯМАЛ-Европа остановил добычу газа...,Вентиль опять сломался или взрыв на ветке...
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24.12.2021 11:59 Ответить
Ищут украинских диверсантов, коняка готовит речь!
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24.12.2021 12:20 Ответить
он норму дал, а по завышенным ценам не кто не захотел покупать, вот и остановили подачу, но германия включила реверс, они покупают по 220 и газпром им лишку дал, они эту лишку польше забарыжили, еще и наварились нехило так , потому и тянут с сп 2, им смысла нету они гроши закалачивают
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26.12.2021 18:08 Ответить
Быдло Мавзолейное...вы идиотами были ими и подохнете...Норвегия закрыла окно свом газом которое обраазовалось после остановки Ямал-Европа....
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24.12.2021 12:02 Ответить
Норвегия Forever!!!///Мочи рюсских баранов....
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24.12.2021 12:03 Ответить
Мавзолейные хрюкните про браццкий одинарот...
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24.12.2021 12:05 Ответить
Да, да,знаем! Бо вы еще и газ по нему качать не начали, а воняет по всему миру.
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24.12.2021 12:10 Ответить
 
 