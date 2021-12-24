"Северный поток-2" будет готов к работе к концу этого года. Процесс его сертификации продлится до середины следующего года, - вице-премьер РФ Новак

Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца текущего года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – сказал Новак.

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