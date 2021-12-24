"Северный поток-2" будет готов к работе к концу этого года. Процесс его сертификации продлится до середины следующего года, - вице-премьер РФ Новак
Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца текущего года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – сказал Новак.
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+7 Rulya Kosh
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И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
но реальная власть так и останется у верхушки военных и гебни