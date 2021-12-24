За два года в Украине обновлено и построено более 40% основной сети дорог, - Зеленский

За два года функционирования программы "Большая стройка" в Украине удалось восстановить более 40% дорог государственного значения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Дороги и мосты" в пятницу, 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За два года программы "Большое строительство" обновлено и построено, как мы видим, согласно статистике, свыше 40% основной сети дорог в Украине, которые соединяют города и регионы", - сказал Зеленский.

По его словам, это составляет около 14 тыс. км дорог, из которых 7,5 тыс. км были построены и обновлены в 2021 году, 6,5 тыс. км - в 2020 году.

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В рамках указанной программы удалось построить и обновить более 500 мостов и мостовых переходов по всей стране.

Говоря о Киевской объездной дороге, президент отметил, что в настоящее время продолжается экспериментальная процедура по поиску подрядной организации и финансированию проекта.

Зеленский добавил, что такой результат стал возможен благодаря изменению подхода к государственным инвестициям, закупкам и ценообразованию, привлечению государственных и международных средств, а также снижению себестоимости на 1 км дороги.