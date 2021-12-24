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За два года в Украине обновлено и построено более 40% основной сети дорог, - Зеленский

За два года в Украине обновлено и построено более 40% основной сети дорог, - Зеленский

За два года функционирования программы "Большая стройка" в Украине удалось восстановить более 40% дорог государственного значения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Дороги и мосты" в пятницу, 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За два года программы "Большое строительство" обновлено и построено, как мы видим, согласно статистике, свыше 40% основной сети дорог в Украине, которые соединяют города и регионы", - сказал Зеленский.

По его словам, это составляет около 14 тыс. км дорог, из которых 7,5 тыс. км были построены и обновлены в 2021 году, 6,5 тыс. км - в 2020 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К карпатским курортам сделали 169 км дорог, в следующем году планируется еще более 400 км, - Укравтодор. ФОТО

В рамках указанной программы удалось построить и обновить более 500 мостов и мостовых переходов по всей стране.

Говоря о Киевской объездной дороге, президент отметил, что в настоящее время продолжается экспериментальная процедура по поиску подрядной организации и финансированию проекта.

Зеленский добавил, что такой результат стал возможен благодаря изменению подхода к государственным инвестициям, закупкам и ценообразованию, привлечению государственных и международных средств, а также снижению себестоимости на 1 км дороги.

Автор: 

дороги (2512) Зеленский (20210) строительство (1996) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+18
Обороный заказ укатал в асфальт.
Нарколыга обдолбаный.
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24.12.2021 11:46
+18
".. а також посадили 1 млрд.дерев, дали кожному ФОПу по офшору, а кожному вчителю по 4000 долл зарплати, провели чемпионат по ковіду, побудували мільон літаків щоб "всіх бамбить!" та зеленський привітав зеленського з НовимРоком"..
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24.12.2021 11:51
+14
враньё)
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24.12.2021 11:46
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враньё)
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24.12.2021 11:46 Ответить
".. а також посадили 1 млрд.дерев, дали кожному ФОПу по офшору, а кожному вчителю по 4000 долл зарплати, провели чемпионат по ковіду, побудували мільон літаків щоб "всіх бамбить!" та зеленський привітав зеленського з НовимРоком"..
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24.12.2021 11:51 Ответить
п.с. пригадалося, як зеЛох брехав про дороги:

президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
Або як Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161

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24.12.2021 11:54 Ответить
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24.12.2021 12:36 Ответить
в Днепропетровской области построили 7км новых дорог. семь километров. по буквам для подоляковских ботов. семен. емеля. михаил. мягкий знак.
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24.12.2021 13:53 Ответить
а ну расскажи мне, сколько в области было построено за 2 года новых дорог) люди ездят через Днепр в объезд из Харькова до Запорожья. потому что Харьков-Симферополь некому отремонтировать) а Днепр-Запорожье делал Гройсман.
кстати, Днепр относится к Днепропетровской области. и на всю область это единственная новая дорога. которую, к тому же, начали делать при Гройсмане)
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24.12.2021 16:15 Ответить
начнем с того, что не при гройсмане, а при яныке. При Порошенко ее заморозили. Днепр-Запорожье по Днепропетровской области убитая дорога. Я знаю. Почему то она всегда была хуже чем по Запорожской области. Только въезжаешь в Запорожскую и сразу дорога другого качества..
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24.12.2021 16:38 Ответить
в 18м году отремонтировали Днепр-Запорожье, кстати. не помнишь, чье правительство тогда было?
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24.12.2021 16:16 Ответить
Вижу, что тортики любишь. _https://gorod.dp.ua/news/186761. Так сколько дорог было построено при пете? Почему при Пете не сделали дорогу КрРог Николаев знаешь? Потому что деньги выделенные на ремонт этой дороги лоббисты из западной Украины перетащили себе.
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25.12.2021 11:33 Ответить
Днепр-Решетиловка закопали еще несколько лярдов, она так и не доделана. ездят через Красноград
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24.12.2021 16:17 Ответить
Днепр-Николаев полностью отремонтировать ума тоже не хватило)
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24.12.2021 16:18 Ответить
так сколько дорог при пете построили?
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24.12.2021 16:45 Ответить
... естественно вранье! причем в стиле путина, сы в глаза - пока роса очи не выест. Что бы построить новую дорогу надо минимум год, что бы насыпь остоялась, иначе дорога сползет, развалится или превратится в танкодром, а тут за месяц или два кучу всего построили, смех и грех! ... 40% дорог Украины отремонтировано и вновь построено! смех да и только ... цитата (см. выше в заметке): По его (Зеленского) словам, это составляет около 14 тыс. км дорог, из которых 7,5 тыс. км были построены и обновлены в 2021 году, 6,5 тыс. км - в 2020 году... а на деле проведен ямочный ремонт на 86% дорог, а остальное было потрачено на укладку нового слоя асфальтобетона (так называемого коврик износа) ... и очень небольшое количество действительно новых дорог было построено (в разных изданиях расходятся мнения насчет нового дорожного строительства от 168 км до 211 км.) ...я очень хочу посмотреть как оно будет выкручиваться после окончания срока своего президентства ... да скорее всего и не будет, сдрыснет в парашку
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24.12.2021 13:51 Ответить
ямочным ремонтом при порохе и яныке занимались. Похоже что ты дальше ближайшего супермаркета нос не высовывал.
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24.12.2021 16:15 Ответить
та зірвані РАКЕТНИ ПРОГРАМИ України:

не знайшлося навіть 40 млн. дол Користельову на ЗРК

 навіщо ці дороги ?
хто по ним буде їздити, рашкованські танки ?

нагадаю, в Криму з'економили на армії - там були місцеві контрактники, яким не треба було будувати службове житло
результат - втратили активів на триліони доларів і, головне частину території України
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24.12.2021 15:28 Ответить
Опудало сломалось и несет бред.
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24.12.2021 11:46 Ответить
Вот тут даже не получается сказать в его адрес гадость .
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24.12.2021 11:46 Ответить
Треба постаратися. Бо то а шо ж воно як шо то шо, бо Зе то не шо, а треба шо.
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24.12.2021 11:58 Ответить
Согласен, гадость не скажешь, а правду можно говорить? Ведь тоже гадость???
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24.12.2021 12:13 Ответить
Обороный заказ укатал в асфальт.
Нарколыга обдолбаный.
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24.12.2021 11:46 Ответить
серед всих доріг пріорітет надається білим доріжкам ))
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24.12.2021 11:47 Ответить
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24.12.2021 11:47 Ответить
сцікун знову мочить! Кокс.......
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24.12.2021 11:47 Ответить
он не идиот и не наркоман ! Он - враг!
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24.12.2021 11:51 Ответить
не тільки ворог, а і ідіот та наркоман.
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24.12.2021 11:53 Ответить
Бреше і не червоніє. До тебе торчок життя в крахні не було?
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24.12.2021 11:51 Ответить
Дороги это хорошо когда люди имеют возможность купить лекарства , чтобы выжить. А если Ковидному больному выставляют счет в 100тыс грн на Ремдесивир и другие препараты, то тут не до инфраструктуры. Для тысяч людей отсутсвие гос. финансирования при лечении Ковида стало смертным приговором. Нужно сразу с количеством километров дорог упоминать цифры количества неспасенных жизней на 1км дороги.
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24.12.2021 11:55 Ответить
Дороги державного значення це до Кончи Заспи, да до маєтків слуг народу, а іншим ямковий ремонт за ціною будівницmтва з нуля?
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24.12.2021 11:56 Ответить
А вокруг дорог слуги с косами стоят и тишина...
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24.12.2021 12:01 Ответить
А у нас снова электричества нет. Снова плановые работы. В мороз
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24.12.2021 12:11 Ответить
Сижу, хата остывает и радуюсь дорогам.
С одной стороны дороги это хорошо, но без света плохо. Планове ремонты уже подзадолбали с ноября.
Дороги хорошо, но все основные продукты, кроме алкогольки, за год подорожали на 10-50%.
Дороги хорошо, но проезд в транспорте подорожал +20%.
Дороги хорошо, но переход от совка вмцивилизованный мир лежит через судебную реформу, а тут не то что на ноль продвинулись за более, чем 2,5 года, так еще опозорились по максимуму с прокурором САП.
Дороги это хорошо и всё...
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24.12.2021 12:31 Ответить
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24.12.2021 12:58 Ответить
У меня нет долгов за электричество. Я официально работаю.
Мне, что ещё и за них работать?
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24.12.2021 13:32 Ответить
Без електрики не працює котел, чи опалення електричне?
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24.12.2021 12:39 Ответить
А вы с какой целью интересуетесь?
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24.12.2021 13:12 Ответить
Просто цікаво.
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24.12.2021 13:18 Ответить
Оба варианта без электрики не работают
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24.12.2021 13:31 Ответить
Бажано мати альтернативу. Наприклад твердопаливний котел в якому можна палити всьо, або камін.
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24.12.2021 13:35 Ответить
дороги могли бы и подождать...их можно было бы и не столь быстрями темпами.лучше бы на эти деньги обновить ПВО Украины.это куда как актуальнее. Даже если Россия просто устраивает цирк с запугиванием,всё равно оборону,особенно противовоздушную нужно укреплять.И не нужно столько денег "закатывать в асфальт".пока есть куда как первостепеннее проблемы.кстати.и депутатам и гос. чиновникам не нужно на данный период повышать зарплаты и другие материальные блага 9это касается и лиц,получающих пенсию свыше 8 тысяч)
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24.12.2021 12:24 Ответить
Дороги, дороги...
Тут многим на еду не хватает, а зЕлох о дорогах беспокоится. Блин, а тротуары, только ноги ломать! Конечно ноги не колёса импортных машин, можно и потерпеть...
PS: зЕлох, а сколько миллионеров появилось на Вяликай стройке, а сколько трупов уложено?
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24.12.2021 12:25 Ответить
может он для продвижения российской армии их делает?
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24.12.2021 13:17 Ответить
Может лучше "Нептуны" и "Стугны" делать в нужных для армии количестве ?....
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24.12.2021 12:37 Ответить
А как же тогда "нада проста перестать стрилять"?
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24.12.2021 12:47 Ответить
масовик-дорожник
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24.12.2021 12:38 Ответить
Вот еще один железноДОРОЖНИК...

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24.12.2021 12:49 Ответить
пошел в пень...
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24.12.2021 12:45 Ответить
так где эти построенные дороги? На юге их как не было так и нету.
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24.12.2021 12:46 Ответить
"снижение себестоимости на 1 км дорог"?
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24.12.2021 12:47 Ответить
еще две дорожки и будет 140-146%...
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24.12.2021 13:05 Ответить
Вместо укреплений и противотанковых рвов оно настроило дорог для кацапских танков. Оно идиот? Нет, оно враг!
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24.12.2021 13:13 Ответить
та же мысль
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24.12.2021 13:18 Ответить
Минутка занимательной нумерологии.
Я давно замечал сранноую любовь зебилов к цифре 4 (которая кстати в Китае считается цифрой смерти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F ( Тетрафобия ) ).
По их заявлениям:
40% дорог отремонтировано
4000 баксов ЗП учителям.
на 40% возрастёт ВВП.
40 тысяч новых рабочих мест.

кроме того:
4млрд гривен простили долгов Коломойскому
потом ещё на 4 млрд отменили налогов за пользования надрами.
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24.12.2021 13:19 Ответить
*сранноую = странную
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24.12.2021 13:19 Ответить
Коротко,1.вибрана найгірша стратегия це коли будувати дорги використовуючи матеріали походженням з країни яку ти вважаєш ворогом, підтримуючи фінансово із свого бюджету війну проти себе самого.2контроль якості виконаних робіт поганий,тому вже через пару місяців на обновах з'являються ями,переконався в цьому побачивши на власні очі.
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24.12.2021 13:30 Ответить
дорожный маньяк
в стране война - на армию денег нет
в стране эпидемия - кислород забыли купить
в стране зима - газ не купили летом, уголь тоже забыли
а у ипаната "дороги". кому ты **** упал со своими дорогами когда в главном полная жопа?
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24.12.2021 13:31 Ответить
Буба, а что в Украине сделано, чтобы по этим дорогам люди не продолжали покидать страну в поисках лучшей жизни ?
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24.12.2021 13:44 Ответить
З 01.01.2022 - ціна на газ для підприємств 76000 грн. Вова, I love you © сеть
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24.12.2021 13:45 Ответить
"Порох начал ремонтировать дороги")))))))))))) как же, помню как петя торжественно под видеокамеры со всей страны "открывал" дорогу Одесса-Рени, построенную...Саакашвили)))))))))))))))) прошу, не надо пытаться привязывать порошенку к ремонтам дорог в Украине - это "впихивать невпихуемое" как говорил покойный Плющ))))))))))))))))
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24.12.2021 15:08 Ответить
Эх, дороги, Пыль да туман...Туман рассеется, когда этот президент уйдёт, пыл останется, а дороги (карета) превратиться в тыковку.
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24.12.2021 15:22 Ответить
Матчастина.

В Україні до 14 року було близько 170 тис. км загальнодержавного значення. Які при темпах капремонту 1-3 тис. км на рік були приреченими гарантовано зникнути, бо міжремонтний інтервал у півстоліття це смерть автошляхів. Так от щоб влада не була у цьому винною, десь у 2017 році загальнодержавний кілометраж директивно скоротили одразу до 55 тис. Тобто, 115 тисяч "списали" у місцеві під відповідальність регіональних структур, а в решту 55 великобудівельники закопують тепер всі гроші і розповідають про плани капітального відновлення незабаром усіх загальнодержавних автошляхів.

Але треба мати на увазі - "усіх" це лише третина від реально всіх. Дві третини реально йдуть під ліквідацію.
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24.12.2021 16:45 Ответить
 
 