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Технический сбой в работе столичного дата-центра: возникли проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте

Технический сбой в работе столичного дата-центра: возникли проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте

В столичном дата-центре произошел технический сбой. По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КП ГиОЦ КМР.

"Из-за этого временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении. Специалисты транспортного сервиса уже все чинят и обещают сразу сообщить, когда все заработает как следует", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Киевского метрополитена" отмечают, что сейчас можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд по банковской карте непосредственно на турникете. Специалисты КП "ГИОЦ" уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоя.

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О полноценном возобновлении работы будет сообщено.

Автор: 

Киев (25472) Метрополитен (1014) транспорт (1757)


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Диджитализация эпохи Клованов.....

Что сделаешь....
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24.12.2021 11:54 Ответить
100%! Бо нормальнI Гетьмани тiкають вiд Путлера в Польщу!
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24.12.2021 12:20 Ответить
в спам
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24.12.2021 12:36 Ответить
Обиженнй мулосос?
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24.12.2021 18:44 Ответить
Відпрацьовують "брати" кібернетичні атаки.
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24.12.2021 12:25 Ответить
дижитализация
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24.12.2021 12:28 Ответить
поэтому у Зели Напёрсточницы большие надежды на диджитализованные выборы, которые её тупорылый лохторат поддержит лЬохко: или голосовать одним пальцем или идти на выборы - жлоб всегда выберет решение попримитивнее - так Зеля и попала на трон в первый раз... дебилы рулят
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24.12.2021 12:39 Ответить
 
 