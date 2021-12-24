Технический сбой в работе столичного дата-центра: возникли проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте

В столичном дата-центре произошел технический сбой. По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КП ГиОЦ КМР.

"Из-за этого временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении. Специалисты транспортного сервиса уже все чинят и обещают сразу сообщить, когда все заработает как следует", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Киевского метрополитена" отмечают, что сейчас можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд по банковской карте непосредственно на турникете. Специалисты КП "ГИОЦ" уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоя.

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О полноценном возобновлении работы будет сообщено.