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Новости Агрессия России против Украины Война
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Переговоры США-РФ будут трехсторонними: Украину будет представлять Америка, - "слуга народа"

Переговоры США-РФ будут трехсторонними: Украину будет представлять Америка, -

Интерпретация президента РФ Владимира Путина в том, что Россия участвует в двусторонних переговорах только с США - это его позиция для внутренних каких-то целей, пропаганды. Для Украины критически важно, чтобы США защищали и представляли украинские интересы в этих переговорах с Россией.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, тут есть элементы челночной дипломатии, но самое главное, что США выступают адвокатом Украины. Мережко отметил, что США четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Украины, а потом заставлять их принимать.

Читайте также: США готовы вести переговоры уже в январе 2022 года – будет дан ответ на "предложения Москвы", - Reuters.

"По сути, эти переговоры США - Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию", - заявил он.

Автор: 

Байден (2785) переговоры (4911) путин (31203) россия (95352) США (26381) Мережко (49)


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Топ комментарии
+27
Уж лучше США чем Зебил,хоть не будет позорить Украину, уклонист-коленопрекланенный .
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24.12.2021 11:58
+22
Хороший кокс по Раде гуляет ...
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24.12.2021 11:53
+16
О чём переговариваться с рашей ? Её слово копейки не стоит .
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24.12.2021 11:55
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Хороший кокс по Раде гуляет ...
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24.12.2021 11:53 Ответить
Если бы кокс, больше смахивает на кизяк.
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24.12.2021 12:14 Ответить
по раде сепары табунами гуляют, а в мире решают судьбу Украины без её участия, а все потому что президента у нас нет. Весь цивилизованный мир хочет помочь, а обсудить не с кем, разве что с лидером оппозиции.
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24.12.2021 12:24 Ответить
идите дальше: у байдена будет в телефоне включен ваццап с зеленским, вовочка будет все слушать и давать старику ценные указания в форме команд и запретов.
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24.12.2021 11:54 Ответить
ну вы зря сегодня ТУТ уже было оговоренно ключевая хотелка Путина мол Украину никогда не пускать в НАТО.. отметена США (как бы Путин не соскочил с переговоров вообще) все остальное ему до лампочки.... он в принщипе и заявил на своей прессухе мол пусть возражают нам плевать и мы будем тупо делать свое...... так и США наплевать и они США НАТО ЕС Украина будут тупо делать СВОЕ.. вопрос на игру- кто первым моргнет....
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24.12.2021 12:17 Ответить
О чём переговариваться с рашей ? Её слово копейки не стоит .
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24.12.2021 11:55 Ответить
В том то и проблема . Нас опять перед фактом поставят ?
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24.12.2021 13:06 Ответить
Уж лучше США чем Зебил,хоть не будет позорить Украину, уклонист-коленопрекланенный .
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24.12.2021 11:58 Ответить
Хламідія чартерним рейсом коксу підвезла в зраду.
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24.12.2021 12:00 Ответить
А чому не "єрмак"?
---
Я підозрюю, що інтереси України представлятиме росія. Аґент "єрмак" про це домовився.
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24.12.2021 12:00 Ответить
Идиот ЗЕбиголовый, США-РФ=1(или 0 в худшем случае), но уж никак не 3 А вообще, как скажут, так опудало и сделает, поскольку не стоит забывать, что "на шее" США еще и Китай. А потому Штатам важно прибрать с себя лишний груз в виде Украины. Как это ни скверно для нас.
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24.12.2021 12:00 Ответить
Это параша считает что Украина для США груз, американцы нас считают союзниками. А ты повторяешь кацапскую пропаганду. Американцам нужны надёжные союзники,а лаптям сателлиты.
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24.12.2021 12:40 Ответить
Американцам нужны те, кто их не предаст. Ситуация с Порохом или с САП доказывает обратное: зеленский говорит одно, думает другое, делает третье, а что реально у него в макитре и чертям неизвестно. От таких США избавляются. (а ведь это еще до бени они всерьез не добрались, но это вопрос времени). Они взрослые люди и не будут реагировать на каждый закидон опудала. Но такая ситуация не будет продолжаться вечно, у вечности ведь тоже есть свои временные рамки. И тогда все может оказаться достаточно(и это мягко сказано) неприятным для нас.
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24.12.2021 13:28 Ответить
но наличие бениной банды у власти не означает, что Белый Дом нас просто кинет на бойню с орками пуйла.
Уверен почему то, что они помогут украинцам поменять в 2024 персонажей на банковой.... ну без революций и так далее, на выборах. Зреет мысль, что за океаном хватает материала по коррупции венценосного и его шайки, которую сенсационно опубликует СиЭнЭн и Вашингтон пост)
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24.12.2021 14:33 Ответить
Может быть поздновато. Ситуация нагнетается с каждым днем и когда все взорвется - непонятно. Уже есть данные про то, что прокурор подписал арест Пороха с залогом, хотя относительно небольшим - 1 миллион грн. до 2024 можно и не дотянуть, А учитывая то, что они и с выборами будут проводить махинации, то рассчитывать на то, что смена власти произойдет после выборов не стоит. Они будут пытаться удержаться у власти любой ценой. Здесь конфликт просто неизбежен.
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24.12.2021 14:41 Ответить
слухи про арест имеют быть "основание". тем более адекватностью с банковой не пахнет, но спасение утопающего дело рук самого утопающего. Нам могут подать руку, но хвататься за нее должны мы сами.
Эту руку нам подали... и уже не раз. Вся эта возня с путлером и переговоры западных лидеров с главным фашистом идут постоянно, отвлекая мордор от назойливости нашего наполеончика и его маниакальность настойчивости встретиться с пуклером 1 на 1. Нам (украинцам) уже как бы намекнули засветив "пандора пейперс", думаю это лишь начало приключений Зебени....
Но ни дай боже нам "мудрий нарид" на плановых или досрочных выберет какого то Разумкова или Притулу....
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24.12.2021 14:57 Ответить
На слухи они плевали и пошли ва-банк. Думаю, что ответ будет серьезным. Но все это спровоцирует большой бум, из которого не все выберутся. А по выборам...Если по какому-то чуду мы доберемся до выборов, то это будут не выборы, а опять же Майдан, потому как они будут сфальсифицированы. Ровно как в 2004. Подготовка уже начата, где электронное голосование является одной из составляющих фальсификаций. Но поглядим как Украине аукнутся текущий кризис в чугунке опудала. Боюсь, ничего веселого это не принесет.
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24.12.2021 15:35 Ответить
опасения, что квартал без крови не отдаст власть действительно присутствуют... особенно глядя на довыборы Васи Гантели. Да и шансов жить не тужить после президентства у Зели маловато, слишком много криминала наворотили уже ребята.
Но путь к демократии у всех был долгим и тернистым, обильно политым кровью патриотов. Мы в 91-м лишь начали его. Так что тем более запад будет смотреть на нас с надеждой, у всех были ошибки, важно не наступать на те же грабли дважды подряд, что бы казаться вменяемым)
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24.12.2021 15:44 Ответить
Зелю на переговоры выпускать нельзя. А то он с Путлером Байдену быстро мозги забьют.
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24.12.2021 12:02 Ответить
США виступають адвокатом України!? В 1938 році Англія і Франція виступали адвокатом Чехословаччини, а до того були стурбовані настільки, що нарешті уступили Чехословаччину Гітлеру, без самої Челословаччини - "Мюнхенское соглашение считается кульминацией британо-французской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F политики умиротворения . Война в Европе, которую Гитлер хотел спровоцировать, была предотвращена. Великобритания и Франция дали понять чехословацкому правительству, что если требования Германии будут отклонены, никакой помощи ожидать не стоит. Чтобы избежать войны, Чехословакия приняла условия соглашения. Из-за обстоятельств соглашение также называют мюнхенским сговором. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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24.12.2021 12:07 Ответить
очень похоже на нашу ситуацию...
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24.12.2021 12:11 Ответить
Але німці на росіян геть не схожі...
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24.12.2021 12:34 Ответить
Тристоронніми, чотирьохсторонніми... переговори були за часів Порошенка, коли він особисто приймав участь та особисто приймав рішення з іншими лідерами держав при обговоренні питань щодо України, а тим більше питань безпеки держави... За 2.5 роки зелена шобла зрадників зробила з України об"єкт, котрий вже не приймає участі в обговоренні своєї долі, котрий просто ставлять перед фактом... Це саме те, чого кремлівському ху@лу не вдавалося домогтися з 2014 по 2019 рокі. ЗЕлені зрадники зробили це разом... разом з кремлівським ху@лом.
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24.12.2021 12:08 Ответить
Ну так а кого оно может представлять,вы же видели этого идиота что сейчас во власти? Оно же недееспособно.На стратегические международные встречи и сейчас ездит Порох. После того как Зе в аэропорту США встретил пожарный генерал, мир понял что говорить не с кем.
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24.12.2021 12:30 Ответить
мир понял это раньше, тогда это просто показали широкой публике)
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24.12.2021 14:35 Ответить
да раньше тоже были встречи по ситуации в Украине без президента. Например встреча в Хельсинки по сей день покрыта туманом. О чем тайно договаривались Трамп и пуйло, что пришлось уничтожать все данные о разговоре тет-а-тет в Вашингтоне?) Но тогда да, даже если президент Украины не присутствовал физически на встрече то он говорил с лидерами запада ДО самой встречи и ПОСЛЕ.
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24.12.2021 14:38 Ответить
я уже в Пуэрто-Рико живу?
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24.12.2021 12:09 Ответить
Ты в Подмосковье живёшь,проснись чучело.
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24.12.2021 12:41 Ответить
Нажаль покищо америка відстоює українські інтереси більше ніж Україна
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24.12.2021 12:10 Ответить
Вы-"святая святость".
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24.12.2021 12:13 Ответить
А ты кацап кацапчятый,чё опять на сутки заступил?
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24.12.2021 12:42 Ответить
Нет,болею.
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24.12.2021 12:57 Ответить
Все, в первую очередь, будут защищать свои интересы!
Думаете Байден будет выполнять указания Зе?
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24.12.2021 12:12 Ответить
не дай Бог Байдену выполнять указания Зе .А то после вагнеровцев точно следующей сдадут кацапам Украину.
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24.12.2021 12:31 Ответить
жесть ...нам вже і слова на "картинку" не дають ...- то чому кацапія в такому разі не може заявити , що під повним зовнішнім ...
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24.12.2021 12:13 Ответить
ага
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24.12.2021 12:13 Ответить
После ухода Фрау Штази Путлеру не с кем потрындеть о рюсскам дебилизьме и о вяличиии говна мавзолейного...,на экране монитора Путлер нашел Байдена... типа урожая Мировой войной и подлодкой Курск....вояка чеченец... ветеран плешью уже покрылся...
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24.12.2021 12:15 Ответить
При Порохе был принцип "неикаких переговоров про Украину без Украины".
При Зеле "Слава Б-гу, что в переговорах про Украину будет участвовать не Зеля".
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24.12.2021 12:17 Ответить
поки дорослі дяді домовлятимуться, наша дєточка буде розважати себе думкою, що вона теж у грі
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24.12.2021 12:18 Ответить
краще так ніж, наша дєточка щось не те булькне чи підмахне, а дорослим дядям потім розхльобувати
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24.12.2021 12:30 Ответить
стати 51 штатом США і не треба до ЄС )))
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24.12.2021 12:21 Ответить
а нашо Америці цей геморой?
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24.12.2021 12:22 Ответить
какаяразніца?
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24.12.2021 12:39 Ответить
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24.12.2021 12:23 Ответить
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24.12.2021 12:42 Ответить
" Україна буде представлена Сполученими Штатами" а Китай буде представлений Росією... Так ? Що вони там курять ?
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24.12.2021 12:23 Ответить
Ни слова об Украине без Украины. Это объективная необходимость. Но из-за развязанной рабссеей с помощью Дерьмака и его марионетки зеледента травли против Пороха они готовы пренебречь этим объективным принципом только из-за того что это в свое время сказал Порох.
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24.12.2021 12:24 Ответить
До влади притягнули самих найдурніших? В Америці зараз подібна ситуація із владоюале в Україні це просто дно!
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24.12.2021 12:27 Ответить
А что, Украина сама себя представить не может? А ну да, интересы холопов представляет хозяин...
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24.12.2021 12:28 Ответить
Увы, мы сами, собственными руками загнали себя в такие условия. Не без помощи конечно но бачили очi що брали, тепер iжте.
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24.12.2021 13:12 Ответить
Росія це імперія зла ,світовий терорист, чого тільки варта рашиська пропаганда ,вони розуміють тільки силу ,всякі умовляння ні до чого не приводять . Тому в нас повинен не розбрат який йде з ОП ,а консолідація народу перед ворожою агресією.
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24.12.2021 12:29 Ответить
Байден спрашивает у Порошенко,Алексеич... тебе чего больше надо для защиты Украины от Мавзолейных Шизоидов КГБиста? Стингеров пару сотней штук или Джавелинов щтук 800? Не каже Порошенко,нам бы Байрактаров штук 300,так красиво месили баранов Путлера в Н.Карабахе....
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24.12.2021 12:31 Ответить
Переговоры будут 3-сторонними: Штаты, }{уйло и марионетки }{уйла Зеля и Дерьмак.
Или всё-таки 2-сторонними? А какая разница?
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24.12.2021 12:31 Ответить
а де посилання ? без нього це не факт, а фейк
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24.12.2021 12:58 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/
https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/ https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/

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24.12.2021 13:16 Ответить
Но то что найвелчнейшей головнокомандучий помогает развалить Украину это факт.
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24.12.2021 13:19 Ответить
Где посылание на йух зебилов, ты хотел спросить?
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24.12.2021 16:21 Ответить
Чемберлен и Даладье так долго умиротворяли Гитлера до осени 39 года ,пока не потерпели совместное сокрушительное фиаско от Гитлера в Норвегии осенью -зимой 39 года( Время нападения СССР на Финляндию).Чемберлена кышнули свои же консерваторы с позором.Должен стать премьером друг Чемберлена - Галифакс,но он отказался ,понимая свою беспомощность.И тогда Премьером стал Уинстон Чечилль- военноморской министр.Его все считали авантюристом.Но именно его война против Гитлера на грани фола и дала незамедлительные победы над гитлеровскими войсками.Франция и вся Европа пали,а на британскую землю германский сапог так и не смог ступить.Черчилль оказывал громадную помощь СССР на поставках в Мурманск, из Ирана.Черчилль первым понял иезуитскую сущность Сралина.Посследние исследования почти 100% доказывают ,что передачу ядерных технологий Москве из США ( Чертежи и даже техники и материалов((!!)курировал лично Франклин Рузвельт.Так-то Все основано на промышленном шпионаже.
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24.12.2021 12:33 Ответить
У вас какие то извращённые представления о истории 20 века.
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24.12.2021 13:15 Ответить
ясно.. кацапы с бидоном уже обо всем договорились ...нас просто поставят в известность...пдрсы
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24.12.2021 12:33 Ответить
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24.12.2021 12:41 Ответить
Америка ? Да Карл целая Америка
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24.12.2021 12:42 Ответить
..бо Верховный Диплом-аД находится постоянно где-то в нирване - то есть везде...., где раздают позитивные для неё новости
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24.12.2021 12:42 Ответить
Украина для крыс Путлера будет Цусимой начала 20 века...сЦарь всея срани РАБссиянской тоже думал что разгромит Японию парой тройкой корабликов,типа подлодка Курск....а обосрался сам па самые Самураи...История ничему не учит Рюсских депилов....
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24.12.2021 12:45 Ответить
https://youtu.be/xGlbI6T3Iyg ..бред кремлевских баранов....Супер видос
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24.12.2021 12:51 Ответить
зебелоид каким образом? нелох будет сидеть под столом у Байдена и подслушивать.3 сторонние переговоры могут быть когда в них участвуют ТРИ зебелоид переговорщика. Сообщение для лохтората ?
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24.12.2021 12:56 Ответить
Ну подслушивать он тоже может в процессе...
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24.12.2021 13:17 Ответить
Шо оно несет?! Чем их Зеля кормит, мухоморами?
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24.12.2021 13:00 Ответить
Невже "найвеличніший" лідер став "найнікчемнішним" і його "помножили на нуль", оце так "стрибок" на міжнародній арені!
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24.12.2021 13:14 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009171422446&__cft__[0]=AZVIwIetZEfGsAjP42OFaR-o4gHSdtbdkw8jql-********************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Всеволод Дорошенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3050415211940830&id=100009171422446 43 мин. ·



Своим заявлением, что США готовы помогать партизанскому движению Украины они уподобляют нас афганцам.

Кстати, Люся Арестович по этому поводу тоже высказалась, что афганцы на много умнее украинцев.

Интересно, а шо это американцы и запад не комментируют заявление Путина о том, что по Крыму они уже договорились!
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24.12.2021 13:24 Ответить
Как на фиг? Опять на фиг??!!!
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24.12.2021 13:55 Ответить
Поверніть "праклятава баригу"!!.
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24.12.2021 13:55 Ответить
Американці прогнозують підпільну боротьбу в Україні.з агресором - напевно щось знають.........
Довіра зникає останньою, не віриться - невже зелені чоловічки , невже вже при владі.- стоп... референдум?
О БОЖЕ!!!!
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24.12.2021 14:38 Ответить
Та ты шо? Азербайджан она 26 лет представляла и шо?
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24.12.2021 17:36 Ответить
 
 