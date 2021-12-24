Переговоры США-РФ будут трехсторонними: Украину будет представлять Америка, - "слуга народа"
Интерпретация президента РФ Владимира Путина в том, что Россия участвует в двусторонних переговорах только с США - это его позиция для внутренних каких-то целей, пропаганды. Для Украины критически важно, чтобы США защищали и представляли украинские интересы в этих переговорах с Россией.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
По его словам, тут есть элементы челночной дипломатии, но самое главное, что США выступают адвокатом Украины. Мережко отметил, что США четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Украины, а потом заставлять их принимать.
"По сути, эти переговоры США - Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию", - заявил он.
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Я підозрюю, що інтереси України представлятиме росія. Аґент "єрмак" про це домовився.
Уверен почему то, что они помогут украинцам поменять в 2024 персонажей на банковой.... ну без революций и так далее, на выборах. Зреет мысль, что за океаном хватает материала по коррупции венценосного и его шайки, которую сенсационно опубликует СиЭнЭн и Вашингтон пост)
Эту руку нам подали... и уже не раз. Вся эта возня с путлером и переговоры западных лидеров с главным фашистом идут постоянно, отвлекая мордор от назойливости нашего наполеончика и его маниакальность настойчивости встретиться с пуклером 1 на 1. Нам (украинцам) уже как бы намекнули засветив "пандора пейперс", думаю это лишь начало приключений Зебени....
Но ни дай боже нам "мудрий нарид" на плановых или досрочных выберет какого то Разумкова или Притулу....
Но путь к демократии у всех был долгим и тернистым, обильно политым кровью патриотов. Мы в 91-м лишь начали его. Так что тем более запад будет смотреть на нас с надеждой, у всех были ошибки, важно не наступать на те же грабли дважды подряд, что бы казаться вменяемым)
Думаете Байден будет выполнять указания Зе?
При Зеле "Слава Б-гу, что в переговорах про Украину будет участвовать не Зеля".
Или всё-таки 2-сторонними? А какая разница?
https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/ https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3050415211940830&id=100009171422446 43 мин. ·
Своим заявлением, что США готовы помогать партизанскому движению Украины они уподобляют нас афганцам.
Кстати, Люся Арестович по этому поводу тоже высказалась, что афганцы на много умнее украинцев.
Интересно, а шо это американцы и запад не комментируют заявление Путина о том, что по Крыму они уже договорились!
Довіра зникає останньою, не віриться - невже зелені чоловічки , невже вже при владі.- стоп... референдум?
О БОЖЕ!!!!