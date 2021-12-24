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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль хочет создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией, - экс-посол США Пайфер

Кремль хочет создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией, - экс-посол США Пайфер

Предложенный Россией проект американо-российского и НАТО-российского соглашений содержит много элементов, которые будут неприемлемы для Запада. И в РФ это понимают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер.

По его словам, более серьезный вопрос состоит в том, хочет ли Кремль вообще вести переговоры. Публикация проектов сделок почти сразу после их передачи западным официальным лицам не предполагает серьезного подхода, считает эксперт.

"Меня беспокоит то, что Кремль намерен и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один повод для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном итоге будут убиты в Украине", - заявил Пайфер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс на втягивание Киева в НАТО провоцирует серьезные военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, - Лавров

Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Автор: 

вторжение (508) Пайфер (136) россия (95352)


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Топ комментарии
+29
Рашка кричит что во всей нынешней ситуации виноваты только США но нападать будут на Украину. Вот такой вот нонсенс. Конечно напасть на Штаты где-нибудь на тихоокеанском театре военных действий рашке очень стрёмно и не комильфо, отсюда и гопнические замашки. Куйло оно есть куйло!!!
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24.12.2021 12:03
+18
Повторення фінскої війни, окупація Естонії , війна з Грузією--
все так і починалося. Сценарій німецький - початок Другої світової війни.
Учень -- Гітлера.
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24.12.2021 12:09
+17
Типова поведінка терористів: взяти слабшого в заручники, щоб поставити вимоги сильнішому.
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24.12.2021 12:16
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Правила форума Совет форумчан
Почему Украина ? Раше слабо напасть на Китай ? Они же "великие" .
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24.12.2021 11:57 Ответить
Рашка кричит что во всей нынешней ситуации виноваты только США но нападать будут на Украину. Вот такой вот нонсенс. Конечно напасть на Штаты где-нибудь на тихоокеанском театре военных действий рашке очень стрёмно и не комильфо, отсюда и гопнические замашки. Куйло оно есть куйло!!!
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24.12.2021 12:03 Ответить
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24.12.2021 13:08 Ответить
Типова поведінка терористів: взяти слабшого в заручники, щоб поставити вимоги сильнішому.
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24.12.2021 12:16 Ответить
Украина сейчас в полной безопасности ,Украинская армия и настроения в обществе есть тому гарантия ,Путин, он же ***** просто шнырь из конторы а в той конторе понты это обычное дело ,спите спокойно украинцы .
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24.12.2021 12:05 Ответить
Спать было бы спокойнее , если был ствол на всякий случай . А лучше два .
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24.12.2021 12:08 Ответить
Ну со стволами в Украине всё в порядке
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24.12.2021 12:10 Ответить
Подскажите, где достать?
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24.12.2021 14:00 Ответить
Купите в оружейном магазине. Проблем никаких, если достигли возраста и психически здоровы.
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24.12.2021 14:28 Ответить
И что в оружейном продают снайперки, гранаты и пистолеты? Или вы предлагаете купить охотничью гладкостволку для охоты на курей и фазанов?
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24.12.2021 15:55 Ответить
Не надо мне здесь истерику из-за своей безграмотности разводить! Можно официально приобрести от .223 до .50 BMG и другие варианты! Тактический гладкоствол в ближнем бою повеселее нарезного будет.
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24.12.2021 16:08 Ответить
Ти "розумний" знаєш яка в мене пенсія? Умнік хренів. Грамотний дуже? Так прийми закон про користування зброєю. Та подаруй мені хоч акм 59 року випуску... кошерні падли, вам аби гроші а на людей насрати.
Тактичний гладкоствол... подивись хоч як у Грузії воювали - чим і як, а тоді будеш тут поради роздавати.
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24.12.2021 16:17 Ответить
Во-первых, я ответил доходчиво на твой глупый вопрос!
Во-вторых, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины!
В-третьих, я тебе ничего не должен!
В-четвертых, прекращай ныть и будь здоров!
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24.12.2021 16:52 Ответить
Доходчіво це про "тактіческий" гладкоствол? Дурник!
Ти переграв мабуть у контр страйк, тільки широкомасштабна війна це не контра і це не гра.
Сходив би хоч раз на охоту на лося чи кабана, щоб хоч щонебудь зрозуміти.
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24.12.2021 17:01 Ответить
глупыш, не хочу тебя унижать, иди проспись!

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24.12.2021 17:08 Ответить
І шо? Захват у приміщенні не треба порівнювати з війною на відкритому просторі.
В армії звісно ж не служив, еге ж? З автомата не стріляв, гранати не кидав!
З гладкостволом хіба що в притул людей стріляти зможеш. Воно мене "уніжать" зібралось... :/
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24.12.2021 17:24 Ответить
не позорься)
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24.12.2021 17:33 Ответить
Ну и что, какая разница что они требуют? Разве это выполнимо, разве это имеет значение??...просто ведите себе переговоры, настолько насколько это возможно....вам некуда спешить. Спешить не надо!
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24.12.2021 12:05 Ответить
Проблема в том что выбирать мир или войну выбираем мир получаем войну и поражение выбираем войну получаем мир и поражение вроде игра слов и все же ..уступив в вопросе НАТО а дальше дальше Россия а она уже говорит это прямым текстом что Украины нет и не было народа такого нет и не было все выдумано в США про Украину и ее
Историю..и украинцы подлежат уничтожению...чем Путин лучше Гитлера?! Да ничем..хуже даже ..немцы могли принести в Украину культуру искусство язык и так далее а что принесут кацапы срачь разруху зомбирование скрепы в покойников....Нет уступать нельзя Путин истерит и угрожает требует от иных решить за Украину....в конце концов итогом станет что Украина пошлет на далеко ВСЕХ и все останутся при своих интересах..
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24.12.2021 13:12 Ответить
Проблема в том что украинцы не интересуются политикой и доходит до них все очень медленно. Такие воспросы как коррупция и лоббирование интересов в парламенте многим еще не понятны. У нас только недавно перестали вестись на Ляжко. А сколько стариков еще ведутся на этот дешовый популизм. Да и вообще отношение к выборам - получить свой сраный пакет гречки и пох на страну.
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24.12.2021 13:23 Ответить
Какая разница что говорит Россия, разве это имеет значение? Разве то что они говорят осмысленно? Ля-ля тополя и пукинская земля, пусть себе шумят. Просто вести себе пеговоры, разве это тяжело? Просто о чем то с ними разговаривать,.....не спеша!!!
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24.12.2021 13:37 Ответить
Повторення фінскої війни, окупація Естонії , війна з Грузією--
все так і починалося. Сценарій німецький - початок Другої світової війни.
Учень -- Гітлера.
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24.12.2021 12:09 Ответить
Прохання до Бутусова гол. ред. Цензор. Зробіть петицію до Зеленського щодо організації проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу в НАТО і ЄС. Більшість людей давно хоче нормального життя. Петиція набере необхідної кількості голосів. Зеленський змушений буде реагувати. Вступ на курс в ЄС і НАТО має бути закріплений в Конституції!
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24.12.2021 12:09 Ответить
Для того, щоб що? Нагадаю: 1) цей курс закріплено в конституції; 2) про надання членства вірішує саме НАТО, а не зельонський (який бажає посадити Бутусова) з нарідом. Краще референдумствуй про закупівлю палива, одягу, харчів та амуніції для ЗСУ.
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24.12.2021 12:19 Ответить
Здрасті. Вже закріплений.
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24.12.2021 12:19 Ответить
А може відразу писать "петицію" на ім"я д"Єрмака? Бо мені здається що у нас відтворюється "трагікомедія" в стилі вистав епохи Відродження - коли слуга тлумачив оточуючим бажання паралізованого господаря!
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24.12.2021 12:24 Ответить
Та не, он не парализован... Вiн стидаеться своей заточки , бо стал Гуинпленом, на торгах у компрачикосов, там всяких карабасо-барабасо-пынь.
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24.12.2021 13:25 Ответить
Якраз "паралізований" Кокаїн паралізує не руки і ноги а мозок!
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24.12.2021 13:27 Ответить
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24.12.2021 13:28 Ответить
Неконтрольована міміка публічної особи - свідчення алкогольного чи наркотичного сп"яніння а також психічного розладу!
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24.12.2021 13:34 Ответить
...мож прочтет и схаменеться прекратит чепухой заниматься, а в подтверждение, шо стал на путь выздоровления откажется от полномочий, во благо обществу: "наркомания - Болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам (напр., морфину), вызывающим в малых дозах эйфорию, в больших - оглушение, наркотический сон. Систематическое употребление наркотика вызывает потребность в увеличении доз. Воздержание сопровождается абстинентным синдромом. При наркомании поражаются внутренние органы, возникают неврологические и психические расстройства, развивается социальная деградация. Привычка к употреблению наркотиков, седативных препаратов, галлюциногенов и других психоактивных веществ, приводящая к пагубным последствиям для самого человека или для общества. Наркомания может быть следствием многих причин, включая влияние группы сверстников, потребность избавиться от монотонности или скуки, чувство собственной неадекватности или протеста, эмоциональные проблемы, такие, как постоянная тревога и подавленность. Алкоголизм, или отравление алкоголем, означает совокупность всего телесного, умственного и нравственного вреда и убытки, причиняемого чрезмерным употреблением алкоголя и содержащих алкоголь напитков. Неумеренное потребление алкоголя, оказывающее пагубное влияние на здоровье, труд, благосостояние и нравственные устои общества. В связи с этим алкоголизм является не только медицинской, но и социальной проблемой. Хроническое заболевание, обусловленное систематическим употреблением спиртных напитков. Проявляется физической и психической зависимостью от алкоголя, психической и социальной деградацией, патологией внутренних органов, обмена веществ, центральной и периферической нервной системы. Нередко возникают алкогольные психозы. Всего 30 грамм спирта в день (две рюмки водки или полторы бутылки пива) дарят человеку верный цирроз печени. Женщинам достаточно и трети от этой порции. Опасность инфаркта возрастает на 45 процентов. Поражения коронарных сосудов - на 48 процентов. Инфаркт со смертельным исходом - на 37 процентов. Регулярное употребление алкоголя сокращает жизнь человека в среднем на 5-15 лет, в зависимости от особенностей организма человека и интенсивности употребления. Таким образом, выбор стоит за каждым человеком: регулярное кратковременное фантомное алкогольное "удовольствие" или лишние 10 лет здоровой жизни.
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24.12.2021 14:07 Ответить
НЕТ !!! -Сами знаете чему.
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24.12.2021 14:22 Ответить
А чим зайнятий оманський брехун? Влаштовує художню самодіяльність для послів в Карпатах.
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24.12.2021 12:25 Ответить
если бы не тупорылый нарид со своим дебильным выбором Зели Уклониста, то хйло сидело бы со своей войной тихо "под веником", пока Украина при Порохе становилась бы равноправным членом ЕС и НАТО..
спасибА 73%ным идиотам..
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24.12.2021 12:47 Ответить
Меня поражает ваша политтехнология. Обвинить 73% избирателей в том,что Порошенко оказался идиотом. Вы не когда не задумывались, что 73 в три раза больше 25 ?
Ведь изначально есть причина,а затем следствин. Надо огромное "спасибо" сказать Петру Алексеевичу ,что против него проголосовало 73% избирателей.
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24.12.2021 13:16 Ответить
если бы в одном слове Вы не делали по две ошибки, Ваши дебильные аргументы имели бЫ хотя бЫ какой-то смысл..
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24.12.2021 13:38 Ответить
Здесь нет возможности исправления.
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24.12.2021 13:42 Ответить
..а ждать 5 лет, чтобы исправить ошибку жлобов? - то ещё удовольствие, притом, что часть интеллохтуалов намылились уже делать следующую ошибку.. как-будто у нас по девять жизней на их прикольные эксперименты..(
ЗЫ все мы совершаем ошибки, и тут в том числе, в таких случаях коммент удаляю и пишу новый...
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24.12.2021 13:50 Ответить

Многие люди, как голуби.
Если не удается на тебя сесть,
надо обязательно обосрать.
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24.12.2021 14:21 Ответить
Значить Порошенко винен у тому, що дурні обрали саме зелю, з-поміж усіх кандидатів? Зебіли - невиліковні створіння.
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24.12.2021 13:38 Ответить
В таком случае ,вы ещё хуже тех зебилов.
Способность отличить причину от следствия вам не дано.
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24.12.2021 13:46 Ответить
Яке там "слєдствіє", чому ти і подібні до тебе, не проголосували за Кошулинського?
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24.12.2021 13:52 Ответить
От ви мені порохоботи подобається ваша думка.....ви всі розумні і тільки ви і Порох знаєте як краще для країни,а інші дурні і ущербні......та ваш петручіо сам винен голосували не за зеленського,а проти Пороха і його брехні та порожніх обіцянок.....та і президентом він законно другий раз не стане(ніхто не проголосує) от і лишається йому майдани качати та йолопів продажних на свою підтримку підставляти
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03.01.2022 23:19 Ответить
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24.12.2021 13:07 Ответить
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Пусть нападает. Совки подохнут первыми - их же большинство.)))
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24.12.2021 13:09 Ответить
15 мин тому Пушилин на чистом глазу ********** заявил о том, что Украина с Дронов распыляет химическое оружие, а также о трех тысячах американцев, вооружены до зубов в Укриане... Какой еще нужен повод рашистам?
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24.12.2021 13:10 Ответить
**** тот Пушилин ,чмо.
Распыляют везде и в Европе и Росии и США и у нас.
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24.12.2021 13:30 Ответить
3 тисячі?? Нііі..їх мільйони)))
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09.06.2022 20:12 Ответить
США необходимо срочно идти на уступки, а то ***** от злости расхерачит Воронеж.
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24.12.2021 13:11 Ответить
Когда уже ВСЕ усвоят - Пока рядом с Украиной, соседями, живут представители дикой кацапо-фауны - этот повод будет - ВСЕГДА !!! И война с русней будет по любому - Мы дошли до финала, а в решающей битве с кацапами Мы должны так их крошить беспощадно и без разбора - что глядя на это Наше "действо" Талибан с Аль Каидой начали крестится !! Слава Украине !!! Смерть врагам !!!
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24.12.2021 13:12 Ответить
Чим "крошить"? Закона про зброю нема, і зброї теж нема... язиком будете крошить ура-патріоти.
І не треба мені казати, що ідіть діду в охотнічий магазін та купуйте собі охотнічий гладкоствол для охоти на курей, бо будете послані на йух
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24.12.2021 16:08 Ответить
Какой закон о "зброе" и где ее взять во время войны!? вы в своем уме !? Скажите сразу что "крошить " умеете только капусту на зиму.. да и желания я смотрю у вас нету раз задаете такие тупые вопросы...
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24.12.2021 18:35 Ответить
Это вы в своем ли уме? Вы вообще в курсе как с огнестрельным разрешает обращаться закон в жилой или обитаемой зоне. У нас что военное положение введено? Где я на свой военный билет могу взять нарезное нормальное боевое оружие, для ведения обороны и уничтожения живой силы? Мне его продадут или дадут в пользование? Кто мешает вносить в военный билет номер отстрелянного и давать на сохранение или продавать в пользование?
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24.12.2021 21:02 Ответить
ты мля , юрЫст правовед куев, перечитай мой первый комент что я пишу , пойми , осознай а потом уже мне труси пургу!! а лучше ни мне а своему врачу психиатру поц зеленый (или шоколадный.. мне пох - это одно и тоже)!!
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24.12.2021 23:14 Ответить
Пайфер так делайте что-нибудь, а не охайте-ахайте и стройте апокалиптические сценарии. Мы зачем от ядерного оружия отказались, чтобы сейчас бред с одной стороны и вечные озабоченности с другой слушать? С 2014 года было достаточно времени, чтобы подготовится. Хотя самые прозорливые начинают отсчёт ещё с 2008 , с Грузии, о которой все забыли
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24.12.2021 13:12 Ответить
зачем с окурком кабаевым вообще разговаривать? он блефует и косит под припадошного..
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24.12.2021 13:18 Ответить
Зачем им нападать?
Еще 5 лет с такой или подобной властью ...
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24.12.2021 13:24 Ответить
Ті московські терористи (по народному-бандити) не успокояться, поки не дістануть максимуму вигоди, або по зубах і то сильно. Така вже їх віковічна натура.
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24.12.2021 13:45 Ответить
Русню резать приятно и необходимо. Визжат,как дети
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24.12.2021 13:48 Ответить
Продаємо США кілька ділянок землі, де вони поставлять ядерні ракети для захисту території США
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24.12.2021 14:04 Ответить
Це скоріш за все,стане трагедією не тільки для України,а й для Європи.Як казав плєшивий Кучма: "Це ж було вже"!
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24.12.2021 14:11 Ответить
Чому всі "екс" стають такими розумними, коли звільняють посади?
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24.12.2021 15:06 Ответить
 
 