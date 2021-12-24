Кремль хочет создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией, - экс-посол США Пайфер
Предложенный Россией проект американо-российского и НАТО-российского соглашений содержит много элементов, которые будут неприемлемы для Запада. И в РФ это понимают.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер.
По его словам, более серьезный вопрос состоит в том, хочет ли Кремль вообще вести переговоры. Публикация проектов сделок почти сразу после их передачи западным официальным лицам не предполагает серьезного подхода, считает эксперт.
"Меня беспокоит то, что Кремль намерен и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один повод для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном итоге будут убиты в Украине", - заявил Пайфер.
Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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Тактичний гладкоствол... подивись хоч як у Грузії воювали - чим і як, а тоді будеш тут поради роздавати.
Во-вторых, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины!
В-третьих, я тебе ничего не должен!
В-четвертых, прекращай ныть и будь здоров!
Ти переграв мабуть у контр страйк, тільки широкомасштабна війна це не контра і це не гра.
Сходив би хоч раз на охоту на лося чи кабана, щоб хоч щонебудь зрозуміти.
В армії звісно ж не служив, еге ж? З автомата не стріляв, гранати не кидав!
З гладкостволом хіба що в притул людей стріляти зможеш. Воно мене "уніжать" зібралось... :/
Историю..и украинцы подлежат уничтожению...чем Путин лучше Гитлера?! Да ничем..хуже даже ..немцы могли принести в Украину культуру искусство язык и так далее а что принесут кацапы срачь разруху зомбирование скрепы в покойников....Нет уступать нельзя Путин истерит и угрожает требует от иных решить за Украину....в конце концов итогом станет что Украина пошлет на далеко ВСЕХ и все останутся при своих интересах..
все так і починалося. Сценарій німецький - початок Другої світової війни.
Учень -- Гітлера.
спасибА 73%ным идиотам..
Ведь изначально есть причина,а затем следствин. Надо огромное "спасибо" сказать Петру Алексеевичу ,что против него проголосовало 73% избирателей.
ЗЫ все мы совершаем ошибки, и тут в том числе, в таких случаях коммент удаляю и пишу новый...
Многие люди, как голуби.
Если не удается на тебя сесть,
надо обязательно обосрать.
Способность отличить причину от следствия вам не дано.
Распыляют везде и в Европе и Росии и США и у нас.
І не треба мені казати, що ідіть діду в охотнічий магазін та купуйте собі охотнічий гладкоствол для охоти на курей, бо будете послані на йух
Еще 5 лет с такой или подобной властью ...