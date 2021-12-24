Кремль хочет создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией, - экс-посол США Пайфер

Предложенный Россией проект американо-российского и НАТО-российского соглашений содержит много элементов, которые будут неприемлемы для Запада. И в РФ это понимают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер.

По его словам, более серьезный вопрос состоит в том, хочет ли Кремль вообще вести переговоры. Публикация проектов сделок почти сразу после их передачи западным официальным лицам не предполагает серьезного подхода, считает эксперт.

"Меня беспокоит то, что Кремль намерен и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один повод для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном итоге будут убиты в Украине", - заявил Пайфер.

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Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.