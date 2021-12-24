Польше, возможно, придется строить забор на границе с Украиной: неизвестно, по какой модели пойдут россияне, - вице-премьер Качиньский
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что Польша может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной. Он назвал причину.
По его словам, Польша должна быть готова к "годам беспокойства, агрессии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу (на границе с Беларусью. - Ред.) необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - сказал он.
По его словам, неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут россияне.
"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", - оценил Качиньский.
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Ну а дальше вы знаете как делаются заварухи на зонах.
Нет,нас так назначили.
Это как на зоне барак там блатных, мужиков,политических опущеных.
Но начальство это устраивает.
С чего бы ему так любить казламордию?
думаю , что заглянуть в глаза ХУТИНУ
То есть ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА СМЕРТИ , что они и доказали . Только никто на их ошибках не учится
Вот с Меркель я расшифровала - ее дед воевал против украинцев в составе польской армии, бо был поляком. Думаю , что не раз она слушала его расказы про плохих националистов , на этом и воспитана .
Потому наивно было ждать поддержки Украине от неё. Это Вам не канадская диаспора. Так же и с Качинским - когда-то поляки громили армию УПА после войны ПО ЗАКАЗУ кгбистов из хремля . На чьей стороне тогда был дед Качинского - неизвестно
Мне тоже дед рассказывал про савецкую власть рабочих и крестьян - и шо бы вы думали?
Я вырос, и стал думать своей головой
И сегодня совки, а тем более комми - это самые ненавидимые мною персонажи.
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kaczynski-nie-wykluczam-ze-zapora-bedzie-przedluzona-na-gran,nId,5728063 https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kaczynski-nie-wykluczam-ze-zapora-bedzie-przedluzona-na-gran,nId,5728063
Вы серьезно?
Действительно, а то вдруг ещё украинские беженцы попрут.
А що у першоджерелах?