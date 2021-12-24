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Новости Агрессия России против Украины Война
14 076 100

Польше, возможно, придется строить забор на границе с Украиной: неизвестно, по какой модели пойдут россияне, - вице-премьер Качиньский

Польше, возможно, придется строить забор на границе с Украиной: неизвестно, по какой модели пойдут россияне, - вице-премьер Качиньский

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что Польша может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной. Он назвал причину.

По его словам, Польша должна быть готова к "годам беспокойства, агрессии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу (на границе с Беларусью. - Ред.) необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - сказал он.

По его словам, неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут россияне.

Также читайте: Польша планирует увеличить и вооружить армию настолько, чтобы это отпугивало РФ, - вице-премьер Качиньский

"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", - оценил Качиньский.

Автор: 

граница (5256) Качиньский Ярослав (65) Польша (8395)


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Топ комментарии
+31
Польська армія вже сьогодні повинна спільно з Україною воювати проти росії. Інакше буде мати 4 розділ Польщі між росією і німцями... Це один з сценаріїв майбутнього, якщо росія переможе Україну.
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24.12.2021 12:14
+13
Поляки є поляки. Хоча коли паде Україна стіна вам не допоже.
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24.12.2021 12:15
+10
з ким польська армія має воювати? Мудрий нарід на наступних виборах ще не такого вибере, який точно буде з кацапами проти поляків. А можливо вже і не буде ніяких виборів, нарід надивився Голобородька і сам по своїй волі потрапив в полон і буде робити те, що скажуть "щирі українці". Я нікого не образив? Якщо образив - то вибачаюся, це моя точка зору і я так бачу те, що відбувається.
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24.12.2021 12:48
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Правила форума Совет форумчан
Всё правильно . Без обид . Наш Зая уже ооочень долго строит забор . Хотя он не поможет , если что .
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24.12.2021 12:13 Ответить
Для відео спостереження. Онови методичку.
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24.12.2021 12:16 Ответить
Кого интересует и чем поможет это кино ?
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24.12.2021 12:20 Ответить
Поможет тебя насадить на бутылку
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24.12.2021 16:12 Ответить
Від потоку біжанців хіба що
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24.12.2021 12:35 Ответить
А скільки пафосу було. "Вал" і усе таке
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24.12.2021 12:37 Ответить
Ну поверили же . Мы наивные , добрые и доверчивые . А надо уже стать злыми и недоверчивыми .
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24.12.2021 12:42 Ответить
Змінюйся або зникни.
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24.12.2021 12:51 Ответить
Поляки прекрасно понимают, что следующими после Украины будут они и литовцы, поэтому в случае наступления раши они не будут просто наблюдать.
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24.12.2021 13:03 Ответить
Ага, ага. Може треба усім, хочаб, допомагати озброєнням Україні, а не будувати паркани івд українців!
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24.12.2021 14:41 Ответить
Озброение треба покупать, а не просить
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04.01.2022 04:01 Ответить
Ага, ага! Коли, дехто дає гарантії, то їх треба виконувати, а не повчати що купувати!
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08.01.2022 12:13 Ответить
Гарантии? Это про меморандум? Это не гарантии
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19.01.2022 21:00 Ответить
Польська армія вже сьогодні повинна спільно з Україною воювати проти росії. Інакше буде мати 4 розділ Польщі між росією і німцями... Це один з сценаріїв майбутнього, якщо росія переможе Україну.
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24.12.2021 12:14 Ответить
з ким польська армія має воювати? Мудрий нарід на наступних виборах ще не такого вибере, який точно буде з кацапами проти поляків. А можливо вже і не буде ніяких виборів, нарід надивився Голобородька і сам по своїй волі потрапив в полон і буде робити те, що скажуть "щирі українці". Я нікого не образив? Якщо образив - то вибачаюся, це моя точка зору і я так бачу те, що відбувається.
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24.12.2021 12:48 Ответить
Але поляки мають дивитися не на нарід який обирає собі Голобородька, а на глобальну геополітику, де Польша як кіска в горлі стоїть між росіянами і німцями...
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24.12.2021 14:40 Ответить
Ви себе почули? Якщо нарід вибирає президента і більшість Верховної Ради, яка приймає рішення - то на кого мають дивитися поляки? На 25%, які можуть критично мислити? Тут половина піде зустрічати кацапські танки з хлібом і і крнами, як було у Донецьку, а вибраний ними президент підпише те, що вони проголосують на референдумі. А що вони проголосують відомо зразу, чи хтось буде проти миру? А що то біде означати той мир?
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24.12.2021 16:01 Ответить
Ермак не будет воевать с Россией.
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24.12.2021 13:28 Ответить
От украинцев паркан хочет строить? От ракет путлера паркан не спасет.
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24.12.2021 12:14 Ответить
Все страны это концлагеря(в хорошем смысле), заборы-границы это для толпы.В каждом концлагере есть свой начальник-Президент.Над ними есть еще высшее начальство.
Ну а дальше вы знаете как делаются заварухи на зонах.
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24.12.2021 13:07 Ответить
И вот даже вопрос-почему в Европе живут лучше(по доходам) чем в Украине? Мол мы не могем,минталитет и т.д.
Нет,нас так назначили.
Это как на зоне барак там блатных, мужиков,политических опущеных.
Но начальство это устраивает.
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24.12.2021 13:16 Ответить
Думаю,чел просто выполняет свои обязаности к своей стране.Однако тут дело в том,что Украина это страна что отделяет Польшу от казламордии,это рубеж,от Украины не прятатся ,а укреплять ее надо.А тут как то получается, что Качиньский уже списал Украину кацапам.
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24.12.2021 13:25 Ответить
КАчинский - не Дуда . Он вроде пророссийский политик .
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24.12.2021 13:29 Ответить
Разве это не его брата кацапы самолет уронили?
С чего бы ему так любить казламордию?
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24.12.2021 13:35 Ответить
А Вы не задумывались С ЧЕГО ВООБЩЕ ПОЛЯКИ ЦЕЛЫМ САМОЛЕТОМ ПОПЕРЛИСЬ ТОГДА В СМОЛЕНСК ?

думаю , что заглянуть в глаза ХУТИНУ
То есть ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА СМЕРТИ , что они и доказали . Только никто на их ошибках не учится
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24.12.2021 13:39 Ответить
Насколько я помню они летали туда каждый год на место растрела поляков,жертв репресии,на Катынское кладбище.Вряд ли там был хутин.
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24.12.2021 13:47 Ответить
Надо уточнить инфу . И о политическом кредо тоже . И в Словакии есть прокацапские лидеры - за них голосовало в основном пожилое население. Но после ковид их ряды поредели , как и Польше
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24.12.2021 13:54 Ответить
Я так поняла что при совке он уже был при власти,отец ветеран второй мировой,воевал офицером в Армии Крайовой,и еще он в одной партии с Дудой -"Право и справедливость" где являетьсся председателем.
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24.12.2021 14:08 Ответить
Думаю , что у членов любой партии есть личные взгляды и среда , где они выросли. Я , лично , пытаюсь понять мотивы подобных заяв.

Вот с Меркель я расшифровала - ее дед воевал против украинцев в составе польской армии, бо был поляком. Думаю , что не раз она слушала его расказы про плохих националистов , на этом и воспитана .
Потому наивно было ждать поддержки Украине от неё. Это Вам не канадская диаспора. Так же и с Качинским - когда-то поляки громили армию УПА после войны ПО ЗАКАЗУ кгбистов из хремля . На чьей стороне тогда был дед Качинского - неизвестно
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24.12.2021 14:26 Ответить
Про деда - это реально бред

Мне тоже дед рассказывал про савецкую власть рабочих и крестьян - и шо бы вы думали?

Я вырос, и стал думать своей головой

И сегодня совки, а тем более комми - это самые ненавидимые мною персонажи.
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24.12.2021 16:16 Ответить
Каждый год никуда они не летали, тем более в таком составе. Это была круглая дата.
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24.12.2021 16:13 Ответить
Ну 70 лет не единственная круглая дата, было и 40 и 50 лет,однако вы правы, именно Качинський и польское правительство , летел туда всего лишь один раз, на 70 лет со дня трагедии.
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24.12.2021 16:33 Ответить
Софійко! У людей традиція є хороша - віддавать шану пам"яті померлих (в тому числі і загиблим) Часто для цього визначається спеціальна дата що приурочена до якоїсь події (Наприклад церемонія біля "Кенотафу" в честь загиблих у І світовій війні) У поляків подібне - в честь загиблих в Катиньській трагедії Саме тому вони туди і полетіли!
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24.12.2021 14:09 Ответить
Я не знаю состава делегаций предыдущих полетов , потому спорить не буду. Надо общаться с поляками .
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24.12.2021 14:13 Ответить
Не было никаких предыдущих полетов.
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24.12.2021 16:17 Ответить
Не знаю,на зонах не была.
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24.12.2021 13:22 Ответить
Вот в том-то и беда. Что подавляющее большинство населения почему-то считает, что может быть концлагерь в каком-то хорошем смысле.
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24.12.2021 14:36 Ответить
Поляки ще мають час. Україна може ще утриматись від аннексиї місяця 2.
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24.12.2021 12:14 Ответить
Поляки є поляки. Хоча коли паде Україна стіна вам не допоже.
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24.12.2021 12:15 Ответить
Украина не падёт . Польша хочет забор , её право . Не случится война , меньше будет контрабанды и нелегалов
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24.12.2021 12:18 Ответить
Надіюсь ти в лавах ЗСУ і знаєшь що пишешь?
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24.12.2021 12:33 Ответить
Нет . Но это право любой страны , которая граничит со страной , в которой война .
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24.12.2021 12:35 Ответить
Те що побудувати стіну за короткий час неможливо знають навідь дебіли, її взагалі ніхто будувати не буде. А ось позиція Польщі щодо України через заяви про начебто стіну, грає тільки на руку мозькві.
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24.12.2021 12:46 Ответить
Я так понимаю вы не рвались защищать грузинов, когда ***** напал на них. А теперь обижаетесь на поляков, что они не хотят вместо вас воевать? вы среди 72%?
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24.12.2021 12:21 Ответить
12 серпня 2008 року президенти Польщі, Литви, Естонії та України та прем'єр Латвії здійснили безпрецедентний візит до загроженої російськими агресорами столиці Грузії Тбілісі на допомогу президенту Саакашвілі. А чим, по твоєму, грузини збивали російські літаки?
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24.12.2021 12:26 Ответить
Захищати грузинів це справа виключно грузинів. У мене немає ніякої ефорії щодо допомоги Україні з боку цієї нації. Реформу поліції вони в нас вже провели і виявилось, що з грузин ефективні тільки грузинські злочинці, які тут квітнуть. Про грузинські легіони з 20 чоловік можешь не писать. Щодо поляків, вони могли би і промовчати про свою рятівну стіну поки неспаде напруга з ерефією. Але не змогли. Напевно від великої любові до тебе особисто. Будуйте мовчки, можете навіть найняти хохлів за картку поляка.
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24.12.2021 12:32 Ответить
Дело не в грузинах и поляках. Дело в нас. Воинствующее меньшинство будет воевать и защищать свою землю, а любители видосиков будут продолжать строить из себя дурачков и прятаться от повесток.
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24.12.2021 13:07 Ответить
Благодаря украинскому вооружению и украинским инструкторам, грузинские ПВО за 5 дней войны сбили 7 и повредили еще сколько-то расейских самолетов, включая стратегический бомбардировщик Так что все рвались, не ссы.
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24.12.2021 16:19 Ответить
А ты все никак не дождешься что Украина падет, мусорок? Это твой шанс? Опыт мусора, будешь полезен новой власти. Украина же тебя кинула да и народ плохо отзывается... Кацапы таких как ты очень любят, надеешься взлететь по карьерной лестнице? Только не будет этого, все это твои влажные мечты!
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24.12.2021 13:21 Ответить
Хай будують! Для чесних людей це - не перепона - вони продовжать ходить через КПП А для контрабандистів і нелегалів - зайва морока! Та й для людей "орієнтування" - у мене товариш колись гриби збирав у прикордонній зоні так заблудився і забрів у Білорусь
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24.12.2021 12:16 Ответить
Такі заяви це капітуляція перед мозьквою.
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24.12.2021 12:37 Ответить
Ну і в чому полягає "капітуляція"? Україна може убезпечить свій кордон з Польщею від проникнення нелегалів? Ні А раз "сусід" ненадійний то треба займаться цим самому А користь буде й нам - не будуть нелегали лізти знаючи що кордон - "на замку" (хоч з того боку)
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24.12.2021 12:49 Ответить
І вчергове заголовок не те що не відповідає змісту статті, а і значно спотворює її зміст.
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24.12.2021 12:27 Ответить
Ппц, в оригіналі зовсім інше(((
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kaczynski-nie-wykluczam-ze-zapora-bedzie-przedluzona-na-gran,nId,5728063 https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kaczynski-nie-wykluczam-ze-zapora-bedzie-przedluzona-na-gran,nId,5728063
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24.12.2021 12:40 Ответить
Якщо не допоможете спільно втримати ***** то паркан вас не врятує.
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24.12.2021 12:30 Ответить
Які ще моделі як підуть расєяни?))) Польща була у складі расєйської імперії і має повернутися туди разом з Україною...)))))
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24.12.2021 12:30 Ответить
А якщо Путін почне з Калінінграда заганяти всіх в СССР то Україні та стіна як знахідка буде.
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24.12.2021 12:31 Ответить
Полякам надо за нас молиться и не только. Полякам надо стоять за нас горой. Потому как только мы мешаем рашке сцепиться с поляками
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24.12.2021 12:34 Ответить
Веление великого польского сердца это не позволяет.
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24.12.2021 12:40 Ответить
Польщі варто побудувати такий паркан просто по периметру, зі сходу їй загрожують москалі, із заходу - цінності поваги до прав людини та свободи вибору. Ще один заповідник традиціоналізму у облозі ворогів і світоч духовності.
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24.12.2021 12:36 Ответить
В точку😁
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24.12.2021 12:56 Ответить
Если путин пойдет на Украину, то паркан поляков не спасет. путин вспомнит, что Польша была когда-то в составе российской империи и возомнит себя "царем польским".
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24.12.2021 12:37 Ответить
Качинський має рацію..... немає довіри - Втратилась - він не озвучує факти. Але ж ми знаємо їх. Більш того 25 % передбачало розвиток подій, що біля трону знову щильно стануть консерви, які будуть тягнути Україну у російський світ.. щоби там її знищити. У свій час поляки зробили усе можливе щоби витіснити обрізаних з країни і це дало результати не мають мінінгіту.
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24.12.2021 12:41 Ответить
І це правильне рішення. Поляки не сліпі і не дурні і вони побачили, що від України можна чекати, що завгодно. Хіба вони думали, що Коломойський і Зеленський зроблять дешеве кіно про Голобородька і вумний нарід вибере малороса, українофоба, який всю свою продукцію виготовляє виключно на російській мові? Хіба вони могли уявити, що людині, яка ні крапельки не знає культури, фолькльора, традицій великого українського народу, буде ними керувати, бо мудрий нарід віддав йому кермо, та ще створив більшість в Раді, щоб не заважали йому їх знищувати? Хіба людина, яка відмовилася захищати країну під час війни, висміювала ї, іздила на росію може командувати військом? Виходить, що може. То чого чекати полякам від вумного наріду? Може завтра путін збацає дорогий серіал і вдовбає в мізки наріду те, що він побажає. Робіть паркан і повище. І не мрійте давати сюди зброю, бо Косоворотка планує зробити "мир" по баченню його не як реальний мир, а "русский мир" і щоб ця зброя не була вже направлена мудрим нарідом під прапорами якихось Новоросій, чи Малоросій проти поляк під командуванням кацапів. Білорусь тому приклад!!!
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24.12.2021 12:44 Ответить
Медаль москалю.
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24.12.2021 12:52 Ответить
Ще раз для малороса - це правильне рішення поляк. Якщо буде потрібно проїхати нормальному українцю, то не буде ніяких перепон. Це на всяк випадок для 73%, які точно можуть служити у лавах ворога, як на даунбасі. А звідти якраз голосували за Зе і його обіцянки "миру" на їх умовах.
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24.12.2021 13:37 Ответить
Ну ладно ми в окопи, а ти куди? Знов какать?
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24.12.2021 13:56 Ответить
В які окопи, до новоросів чи малоросів? Моя сторона - це ВСУ і я завжди з ними. Я написав реалії, чи не зливали спецоперації ********** і його оточення ворогу по "вагнерівцях" , по "ізоляції", та інших, яких ми ще не знаємо. Не заарештовували розвідників, які знищили "моторол" і "гіві"...? То на чиїй стороні вони?
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24.12.2021 16:04 Ответить
Вже покакав? У нас не ВСУ, а ЗСУ.
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24.12.2021 19:00 Ответить
Готуються стримувати потоки українських біженців...бо проти військ їх паркани - до дупи.
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24.12.2021 12:50 Ответить
Польщі, можливо, доведеться будувати паркан на кордоні з Україною: невідомо, за якою моделлю підуть росіяни, - віцепрем'єр Качиньський Джерело:
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24.12.2021 12:51 Ответить
Где в статье указано - придется строить забор на границе с Украиной?
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24.12.2021 12:53 Ответить
Почему нас это должно волновать? По-любому, это проблема Польши.
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24.12.2021 12:54 Ответить
А украi нцiв на работу брать будуть?
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24.12.2021 12:55 Ответить
Тех кто успеет убежать в Европу до строительства забора.
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24.12.2021 13:21 Ответить
кацапе іди додому горілки нєт
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24.12.2021 13:30 Ответить
Ну хоть шнапс есть?
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24.12.2021 13:32 Ответить
гнилозубій мордвин а ты видел какой внешний долг штатов
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24.12.2021 13:38 Ответить
Ну видел, чистый ариец Каменщик, и шо дальше?
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24.12.2021 17:21 Ответить
Готовится к беженцам.
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24.12.2021 13:01 Ответить
А так и будет. Если Украина не перекроет границу с ********** то Европа перекроет границу с Украиной, чего ***** и добивается. На двух стульях сидеть жопу порвете
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24.12.2021 13:03 Ответить
Вот Европа уже и перекрывает.
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24.12.2021 13:20 Ответить
А чего вы собственно ожидали? Кому нужен "мудрый нарит" который выбирает вороватого,закомплексованного,туповатого клоуна в президенты? Шайку барыг,наркош и гопников под названием "слуга народа" (интересно какого) в высший законодательный орган государства? Кому такое ватное болото понадобилось? Правильно делают...
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24.12.2021 13:08 Ответить
Сейчас начнут в коментах гадить на Польшу. Они видят, что Зеленский фактически не принимает мер по укреплению границы с парашей и лукашенком (не оговорился), так и решили укрепить свою. Но это не значит, что они откажутся от помощи Украине!
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24.12.2021 13:11 Ответить
Забор ракеты не остановит. Лучше вооружить Украину.
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24.12.2021 13:13 Ответить
Нам ракеты Зелей и Ермаком не помогут. Нас ждёт аннексия.
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24.12.2021 13:19 Ответить
пригласите яйценюка,он вам построит
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24.12.2021 13:15 Ответить
стены все века строились- материал только разный...потом турыстам показывать будут
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24.12.2021 13:17 Ответить
Пусть перекрывают границу поляки,пусть строят не только забор- крепость.Те кто душой заУкраину останутся ее защищать,не бросят на растерзание, побегут крысы с корабля,те самые что звали путлера.Зачем эти крысы в Польше,чтобы звать путлера туда ?Эти говняки где жрут там и ср..т.Нет уж, пусть ,разделят с Украиной то чего звали.
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24.12.2021 13:19 Ответить
Цензор.НЕТ, а ви розумієте, що "...вже споруджувану прикордонну дамбу, що вже будується (на кордоні з Білоруссю. - Ред.) необхідно буде зміцнити і продовжити до кордону з Україною", зовсім не означає "побудувати паркан на кордоні не тільки з Білоруссю, а й з Україною".
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24.12.2021 13:20 Ответить
А хіба це важливо ? Головне ж зрадна Зрадонька . І це вже не вперше подібне тут на ЦН ...
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24.12.2021 16:15 Ответить
Забор защитит, если ***** нападет на Польшу!
Вы серьезно?
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24.12.2021 13:27 Ответить
Вот так вот: по неизвестным моделям будут ходить россияне, а заборчик на границе с Украиной не будет лишним.
Действительно, а то вдруг ещё украинские беженцы попрут.
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24.12.2021 13:28 Ответить
как кацапская трольчятня возбудилась все засветились
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24.12.2021 13:31 Ответить
Паркан не допоможе
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24.12.2021 13:52 Ответить
Все зрозуміло!Кожен буде спостерігати,як орки знищують Україну і будувати свій паркан,в надії,що до них черга не дійде.А мені здається,що раз ворог спільний,то і зупиняти його потрібно усім разом на передовому кордоні,а не на власному.
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24.12.2021 14:07 Ответить
ЯТЬ. Если бы можно было орков пропустить транзитом, не трогая Украину. это стоило бы сделать.
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24.12.2021 17:30 Ответить
В заголовку одне - "на кордоні", в тексті інше - "продовжити до кордону".
А що у першоджерелах?
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24.12.2021 16:19 Ответить
Та до сраки ваш забор. У Яценюка, на стене, пилить бабло научились? Сетку-рабицу поставите? Я думала только у наших мозгов не хватает.
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24.12.2021 17:28 Ответить
 
 