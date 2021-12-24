Ответственность за срыв конкурса по избранию руководителя САП лежит на Зеленском, - Жернаков

Ответственность за срыв конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) лежит на президенте Владимире Зеленском.

Об этом глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"У меня обширный словарный запас, но мне уже сложно подбирать эпитеты для того, чтобы это (конкурс на избрание главы САП. – Ред.) комментировать. Я думал, что такого, как мы на этом заседании наблюдали, не бывает.

С одной стороны, Зеленский в письменном виде пообещал Байдену завершить этот конкурс как можно быстрее и в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кстати, вместе с судебной реформой. Это первые два пункта в подписанном меморандуме, касающиеся реформ. И все понимают значимость этого.

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С другой стороны, несколько человек не поднимают руки за формальное утверждение того победителя, о котором уже всем известно. О чем это говорит? Если эти люди саботируют политику Зеленского и это уже на уровне с государственной изменой, президент должен на это отреагировать. Причем такая коммуникация должна быть очень жесткой. Мы видели, например, как президент реагирует на решения судов, которые ему не нравятся. В частности, Верховный Суд в отношении Тупицкого или Конституционного Суда, когда он "снес" е-декларирование, или когда судьи этого суда не захотели приводить к присяге тех судей, которых он назначил на несуществующие вакансии. Во всех этих случаях реакция была и эпитетов хватало. И "саботаж", и "судьи объединились против судебной реформы", и "цинично и дерзко", и "мы будем обжаловать". А провластные блоггеры угрожают санкциями судьям Конституционного Суда за их полностью конституционное решение", - отметил Жернаков.

Он подчеркнул, что в случае с конкурсом в САП действует "совершенно дикое", со ссылкой на несуществующую норму закона решение ОАСК, который сам же президент уже 9 месяцев как пообещал ликвидировать.

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"Что это значит? Если бы так случилось, что это была бы самодеятельность ОАСК и членов комиссии, и с Зеленским и Офисом Президента это не было бы согласовано, все давным-давно бы произошло. Остается единственная вероятность - все это согласовано с Офисом Президента, и это политика Зеленского. Чьими бы руками ни делалось то, что сейчас мы наблюдаем с конкурсом в САП, ответственность – на президенте. Потому что это его обязательства перед народом Украины – бороться с коррупцией. Это его обязательства перед США", - отметил Жернаков.

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