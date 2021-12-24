Ответственность за срыв конкурса по избранию руководителя САП лежит на Зеленском, - Жернаков
Ответственность за срыв конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) лежит на президенте Владимире Зеленском.
Об этом глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"У меня обширный словарный запас, но мне уже сложно подбирать эпитеты для того, чтобы это (конкурс на избрание главы САП. – Ред.) комментировать. Я думал, что такого, как мы на этом заседании наблюдали, не бывает.
С одной стороны, Зеленский в письменном виде пообещал Байдену завершить этот конкурс как можно быстрее и в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кстати, вместе с судебной реформой. Это первые два пункта в подписанном меморандуме, касающиеся реформ. И все понимают значимость этого.
С другой стороны, несколько человек не поднимают руки за формальное утверждение того победителя, о котором уже всем известно. О чем это говорит? Если эти люди саботируют политику Зеленского и это уже на уровне с государственной изменой, президент должен на это отреагировать. Причем такая коммуникация должна быть очень жесткой. Мы видели, например, как президент реагирует на решения судов, которые ему не нравятся. В частности, Верховный Суд в отношении Тупицкого или Конституционного Суда, когда он "снес" е-декларирование, или когда судьи этого суда не захотели приводить к присяге тех судей, которых он назначил на несуществующие вакансии. Во всех этих случаях реакция была и эпитетов хватало. И "саботаж", и "судьи объединились против судебной реформы", и "цинично и дерзко", и "мы будем обжаловать". А провластные блоггеры угрожают санкциями судьям Конституционного Суда за их полностью конституционное решение", - отметил Жернаков.
Он подчеркнул, что в случае с конкурсом в САП действует "совершенно дикое", со ссылкой на несуществующую норму закона решение ОАСК, который сам же президент уже 9 месяцев как пообещал ликвидировать.
"Что это значит? Если бы так случилось, что это была бы самодеятельность ОАСК и членов комиссии, и с Зеленским и Офисом Президента это не было бы согласовано, все давным-давно бы произошло. Остается единственная вероятность - все это согласовано с Офисом Президента, и это политика Зеленского. Чьими бы руками ни делалось то, что сейчас мы наблюдаем с конкурсом в САП, ответственность – на президенте. Потому что это его обязательства перед народом Украины – бороться с коррупцией. Это его обязательства перед США", - отметил Жернаков.
Полный текст интервью с Михаилом Жернаковым читайте на Цензор.НЕТ.
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Оце ***** а ти кацапське падюло його прихвостень,бо на восьмому році війни гавкаєш на фені окупанта.Валіза вокзал воркута падло кацапське.
А я иду, шагаю по войне - Мир - Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/5143592
Накопав ще трохи про зраду віслюка
У нас личная помощница президента Зеленского - из "Квартала".
Первый помощник президента Шефир (как там кстати покушение?) - из "Квартала".
Возглавляет СБУ Баканов - из "Квартала".
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - исполнительный продюсер «Студии Квартал 95».
Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк - сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа».
Сивохо - то понятно, это диагноз просто, КВН головного мозга.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины и бывший первый заместитель главы СБУ, советник министра МВД Владислав Бухарев - муж сценаристки «Студии Квартал 95».
Директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны Александр Пашков - муж бухгалтера «Студии Квартал 95».
Ну и так далее.
Внимание, вопрос.
Можно ли твёрдо надеяться, что в суде Зеленского тоже будут защищать ребята из "Квартала"?
Я лично голосую за Кошевого в паре с Прозрачным Гонщиком - я думаю, это будет *******, куда там тому Перри Мэйсону.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1301767283657009&set=a.103505586816524 Владимир Завгородний
PS: Сколько раз оно (зЕлох) выручало "ту сторону" (*****) за 2,5 года, начиная от плана штайннахера?
PPS: Дай Бог, что я ошибаюсь!
Запасаюсь попкорном ))
Даже сегодня ни одна из "полит" сил Украины не выступила с осуждением.
Такое ощущения, что там у всех поголовно морды в пуху