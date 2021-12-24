РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10411 посетитель онлайн
Новости
4 914 38

Ответственность за срыв конкурса по избранию руководителя САП лежит на Зеленском, - Жернаков

Ответственность за срыв конкурса по избранию руководителя САП лежит на Зеленском, - Жернаков

Ответственность за срыв конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) лежит на президенте Владимире Зеленском.

Об этом глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"У меня обширный словарный запас, но мне уже сложно подбирать эпитеты для того, чтобы это (конкурс на избрание главы САП. – Ред.) комментировать. Я думал, что такого, как мы на этом заседании наблюдали, не бывает.

С одной стороны, Зеленский в письменном виде пообещал Байдену завершить этот конкурс как можно быстрее и в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кстати, вместе с судебной реформой. Это первые два пункта в подписанном меморандуме, касающиеся реформ. И все понимают значимость этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент является предателем и закончит значительно хуже Януковича", - Шабунин о срыве Офисом Зеленского конкурса САП

С другой стороны, несколько человек не поднимают руки за формальное утверждение того победителя, о котором уже всем известно. О чем это говорит? Если эти люди саботируют политику Зеленского и это уже на уровне с государственной изменой, президент должен на это отреагировать. Причем такая коммуникация должна быть очень жесткой. Мы видели, например, как президент реагирует на решения судов, которые ему не нравятся. В частности, Верховный Суд в отношении Тупицкого или Конституционного Суда, когда он "снес" е-декларирование, или когда судьи этого суда не захотели приводить к присяге тех судей, которых он назначил на несуществующие вакансии. Во всех этих случаях реакция была и эпитетов хватало. И "саботаж", и "судьи объединились против судебной реформы", и "цинично и дерзко", и "мы будем обжаловать". А провластные блоггеры угрожают санкциями судьям Конституционного Суда за их полностью конституционное решение", - отметил Жернаков.

Он подчеркнул, что в случае с конкурсом в САП действует "совершенно дикое", со ссылкой на несуществующую норму закона решение ОАСК, который сам же президент уже 9 месяцев как пообещал ликвидировать.

Также читайте: Ситуация с САП вызывает глубокое разочарование: понятно, кто победитель, нет причин не подписывать решения, - посольство США

"Что это значит? Если бы так случилось, что это была бы самодеятельность ОАСК и членов комиссии, и с Зеленским и Офисом Президента это не было бы согласовано, все давным-давно бы произошло. Остается единственная вероятность - все это согласовано с Офисом Президента, и это политика Зеленского. Чьими бы руками ни делалось то, что сейчас мы наблюдаем с конкурсом в САП, ответственность – на президенте. Потому что это его обязательства перед народом Украины – бороться с коррупцией. Это его обязательства перед США", - отметил Жернаков.

Полный текст интервью с Михаилом Жернаковым читайте на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленский (20210) конкурс (1142) САП (2059) Жернаков (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Смотря на все действия зЕлоха, иной раз кажется что Вяликая стройка не для Украинцев, а для свинособак. Бесплатный подарок, при покупке Украины у зЕлоха...
PS: Сколько раз оно (зЕлох) выручало "ту сторону" (*****) за 2,5 года, начиная от плана штайннахера?
PPS: Дай Бог, что я ошибаюсь!
показать весь комментарий
24.12.2021 13:02
+9
показать весь комментарий
24.12.2021 12:35
+9
Не тільки перед каламойшою а і перед кремлівським фюрером і фашистом х@ом 😠
показать весь комментарий
24.12.2021 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.12.2021 12:35 Ответить
А на кого за п"ять років нарив твій потрох? Кого посадив? Завів у раду зажопників,лигімітизував мудачука призначимвши представником у ткг,і його керування нічим не відрізнялось від теперішніх.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:30 Ответить
Так. До Пороха купа питань, але цей Цирк складно перевершити.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:46 Ответить
Якби обрали вдруге то він би це прийняв як підтримку свого свавілля і невідомо який би цирк влаштував після обрання.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:40 Ответить
Теж так думаю. Але ще страшніше уявити собі другий термін цієї пошесті.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:04 Ответить
А прийдеться як зазвичай голосувати не за а проти і обирати меншу купу лайна,як це робилось з 1991р,та всеодно оберуть совок.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:10 Ответить
В 19 році я вибирав Опір окупанту, а не "просто прєкратіть стрєлять".
показать весь комментарий
24.12.2021 15:36 Ответить
Ти корисний ідіот чи ворог?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:04 Ответить
Мене не цікавить думка свинорилих козлів таких як ти .Тобі подобаються кононенки,розенблати,грановські,пашинські ,мудачуки ,фірташи,ахмєтови,і інша погань ,а мені ні,і велике питання хто з нас чий ворог?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:38 Ответить
слы, тварь- - вали на рашу, бегом, хватит тут киздеть и бросать дерьмо на вентилятор . Вот там все будет так как ты любишь- полный стабилизец у тебя в позе раком и с хреном куйла в опе. Задрал тут, зеленодрочер.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:12 Ответить

Оце ***** а ти кацапське падюло його прихвостень,бо на восьмому році війни гавкаєш на фені окупанта.Валіза вокзал воркута падло кацапське.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:23 Ответить
С кремлевскими привохстнями разговариваю только на их свинособачем языке. Мову о тебя, падаль, пачкать не буду. Написать на украинском языке- совсем не значит быть УКРАИНЦЕМ. Ты тварь- москаль, причем конченный. Пшла на хрен, полдстилка *****.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:19 Ответить
Ви "забули" про Коломойського. Свято місце пустим не буває... А замість тих кого ви перерахували підростають нові обличчя Гогілашвілі, Мецгер, Єрмак, Арахамія, Тищенко, Трухін, Татаров, Шевченко, Третьякова...
показать весь комментарий
24.12.2021 15:22 Ответить
Взагалі то я не мав за мету рахувати всіх минулих покидьків,як і теперішніх,сумно тільки що вони знову поміняються місьцями з нашою допомогою і будуть продовжувати будувати совок.І ніхто нікого не посадить бо кожне розслідування веде до себе.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:28 Ответить
Цілком згоден. Але щоб мати надію треба зберегти Україну, а вона не в очах у путіна.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:40 Ответить
А на них ніхто й не покладається,і ту зброю що приходить як допомога дають не їм а нам,а вони крадуть як крали і до них,всі 30 років.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:55 Ответить
Це не дно і не днище. Це повний песець.
показать весь комментарий
24.12.2021 12:39 Ответить
Я знаю как и почему появился этот текст. Единственно, я не понимаю почему он не появился у нас. Дебильная информполитика офиса президента в этом вся ~ о мирных предложениях Украины украинцы узнают из РФ.

А я иду, шагаю по войне - Мир - Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/5143592

Накопав ще трохи про зраду віслюка
показать весь комментарий
24.12.2021 12:40 Ответить
У паяца є зобовязання тільки перед Бєньою
показать весь комментарий
24.12.2021 12:50 Ответить
Не тільки перед каламойшою а і перед кремлівським фюрером і фашистом х@ом 😠
показать весь комментарий
24.12.2021 13:11 Ответить
Перед Путлером!
показать весь комментарий
24.12.2021 13:50 Ответить
да что тому Зе как гуся вода положил на всех х....р и что ваши возмущения они так и делают они все сказали повоняете повоняете и успокоитесь их тактика если нет правового поля то как ві что то поменяете бла бла уже не работает
показать весь комментарий
24.12.2021 12:51 Ответить
Зато по-приколу
показать весь комментарий
24.12.2021 13:00 Ответить
Вот смотрите.

У нас личная помощница президента Зеленского - из "Квартала".
Первый помощник президента Шефир (как там кстати покушение?) - из "Квартала".
Возглавляет СБУ Баканов - из "Квартала".
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - исполнительный продюсер «Студии Квартал 95».
Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк - сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа».
Сивохо - то понятно, это диагноз просто, КВН головного мозга.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины и бывший первый заместитель главы СБУ, советник министра МВД Владислав Бухарев - муж сценаристки «Студии Квартал 95».
Директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны Александр Пашков - муж бухгалтера «Студии Квартал 95».
Ну и так далее.

Внимание, вопрос.
Можно ли твёрдо надеяться, что в суде Зеленского тоже будут защищать ребята из "Квартала"?

Я лично голосую за Кошевого в паре с Прозрачным Гонщиком - я думаю, это будет *******, куда там тому Перри Мэйсону.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1301767283657009&set=a.103505586816524 Владимир Завгородний
показать весь комментарий
24.12.2021 15:14 Ответить
Смотря на все действия зЕлоха, иной раз кажется что Вяликая стройка не для Украинцев, а для свинособак. Бесплатный подарок, при покупке Украины у зЕлоха...
PS: Сколько раз оно (зЕлох) выручало "ту сторону" (*****) за 2,5 года, начиная от плана штайннахера?
PPS: Дай Бог, что я ошибаюсь!
показать весь комментарий
24.12.2021 13:02 Ответить
Вы не ошибаетесь , именно всё так 🙁
показать весь комментарий
24.12.2021 13:13 Ответить
Бог не даст. Он не фраер, он все видит
показать весь комментарий
24.12.2021 13:24 Ответить
Осел в другому вимирі...
показать весь комментарий
24.12.2021 13:18 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 13:20 Ответить
Этот недоумок не понимает прописной истины - "Кому многое дано, с того многое и спросится"
показать весь комментарий
24.12.2021 13:21 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 13:24 Ответить
хм.. вы долго думали чтобы прийти к очевидному выводу !?
показать весь комментарий
24.12.2021 13:28 Ответить
Будет один интересный момент, когда автор потужных реформ реально вживую столкнется с им же реформированным украинским судом
Запасаюсь попкорном ))
показать весь комментарий
24.12.2021 13:36 Ответить
и с попкорном идешь на хер. Хотя о чем это я , ты уже с хреном пуйла в сраци.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:55 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 13:38 Ответить
Честно говоря судебную реформу и борьбу с коррупцией до сегодняшнего дня имитировали все власти Украины.
Даже сегодня ни одна из "полит" сил Украины не выступила с осуждением.
Такое ощущения, что там у всех поголовно морды в пуху
показать весь комментарий
24.12.2021 13:39 Ответить
кто-то ещё не понял, что Зеленский - мудак?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:31 Ответить
Завдання зеленого зброду очевидне -- знищення України.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:51 Ответить
 
 