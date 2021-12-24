Президент Эстонии Карис призвал отбросить требования РФ к США и НАТО: Не нужно кого-то бояться, просто нужно заниматься сдерживанием
Президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны не рассматривать требования России по "гарантиям безопасности", никого не бояться и быть единственными в этом вопросе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в интервью ERR.
Карис считает, что Россия практически выдвигает "команды", хочет разобщить страны НАТО и поссорить их с США.
По его словам, Эстонии и членам Альянса надо быть осторожными, но не бояться и не вести переговоров за спинами тех, о ком принимаются решения.
"Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны быть едиными союзникам и не дать разобщить нас", – сказал он.
Карис считает, что с требованиями России "все просто" – их надо отложить в сторону и высказать свои мысли по этому поводу.
"Если мы начнем их обсуждать, я думаю, у нас возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией в какой-то момент должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, думаю, не может быть и речи", – подытожил он.
РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и не размещать силы Альянса в странах Балтии.
В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
С призывом отбросить требования России выступили министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и президент Польши Анджей Дуда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
в самій Естонії 900 тис. і ще 100 тис. поза країною - населення якоїсь Троєщини,
але за мужністю - спартанці !!!!!!!!!!
И ещё сырьевая экономика Гондурашки постоянно приводит в высшие эшелоны власти самых отмороженных подлецов, дегенератов, бандитов, так как достаточно лишь овладеть этими ресурсами, и не надо быть особо умными, моральными, чтобы управлять при этом в такой стране, достаточно лишь прикормить карательный аппарат и ушлых прихлебаев-пропагандистов
_Да, та окно Овертона и работает.
Какие могут быть договора, со сраной агресором и терористом? Пусть копроссяне уважают безопасность соседних стран и не нарушают международные договора! А Украина в НАТО, это наше дело о безопасности! Не хрен, свинособакам копытами топтать Украинские земли!!!
"...никого не бояться и быть единственными в этом вопросе."
Ну, наверное не "единственными", а ЕДИНЫМИ, черт побери...