Президент Эстонии Карис призвал отбросить требования РФ к США и НАТО: Не нужно кого-то бояться, просто нужно заниматься сдерживанием

Президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны не рассматривать требования России по "гарантиям безопасности", никого не бояться и быть единственными в этом вопросе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в интервью ERR.

Карис считает, что Россия практически выдвигает "команды", хочет разобщить страны НАТО и поссорить их с США.

По его словам, Эстонии и членам Альянса надо быть осторожными, но не бояться и не вести переговоров за спинами тех, о ком принимаются решения.

"Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны быть едиными союзникам и не дать разобщить нас", – сказал он.

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Карис считает, что с требованиями России "все просто" – их надо отложить в сторону и высказать свои мысли по этому поводу.

"Если мы начнем их обсуждать, я думаю, у нас возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией в какой-то момент должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, думаю, не может быть и речи", – подытожил он.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и не размещать силы Альянса в странах Балтии.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

С призывом отбросить требования России выступили министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и президент Польши Анджей Дуда.