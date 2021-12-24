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Президент Эстонии Карис призвал отбросить требования РФ к США и НАТО: Не нужно кого-то бояться, просто нужно заниматься сдерживанием

Президент Эстонии Карис призвал отбросить требования РФ к США и НАТО: Не нужно кого-то бояться, просто нужно заниматься сдерживанием

Президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны не рассматривать требования России по "гарантиям безопасности", никого не бояться и быть единственными в этом вопросе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в интервью ERR.

Карис считает, что Россия практически выдвигает "команды", хочет разобщить страны НАТО и поссорить их с США.

По его словам, Эстонии и членам Альянса надо быть осторожными, но не бояться и не вести переговоров за спинами тех, о ком принимаются решения.

"Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны быть едиными союзникам и не дать разобщить нас", – сказал он.

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Карис считает, что с требованиями России "все просто" – их надо отложить в сторону и высказать свои мысли по этому поводу.

"Если мы начнем их обсуждать, я думаю, у нас возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией в какой-то момент должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, думаю, не может быть и речи", – подытожил он.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и не размещать силы Альянса в странах Балтии.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

С призывом отбросить требования России выступили министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и президент Польши Анджей Дуда.

Автор: 

россия (95352) США (26381) Эстония (1410) Алар Карис (47)


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Топ комментарии
+9
Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему это очень нравится. У её правителей-бандитов для этого очень много денег. Так получилось, что огромные природные ресурсы достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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24.12.2021 13:21
+8
Нарешті! Хоч хтось сказав вголос, що не варто будувати політику як похідну від ідіотизму хворого режиму.
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24.12.2021 13:08
+7
Остальная Европа не поймет, что это за зловещее шипение и откуда оно? Это конечно близорукая политика, но факт остается фактом...
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24.12.2021 12:58
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Все , кто граничит с рашей делают такие заявления . Остальной Европе фиолетово . Это правда ?
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24.12.2021 12:51 Ответить
Остальная Европа не поймет, что это за зловещее шипение и откуда оно? Это конечно близорукая политика, но факт остается фактом...
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24.12.2021 12:58 Ответить
Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему это очень нравится. У её правителей-бандитов для этого очень много денег. Так получилось, что огромные природные ресурсы достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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24.12.2021 13:21 Ответить
Всё Европа понимает, но наивно надеятся на "меня то за что, я же хороший". Напоминает 1939-й слегка. Да и деградация военной силы в угаре тотального разоружения после падения Совка, на лицо. И самое главное, хорошая жизнь привела к полному отсутствию Лидеров способных на непростые и решительные действия, а работают по схеме "как бы чего не случилось" и "давайте заболтаем"
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24.12.2021 13:23 Ответить
Во многом с Вами согласен. Только один нюанс, несопоставимость теперешней военной мощи коллективного запада и РФ. Рашка просто пигмей с палкой, а ведет себя задиристо, вот и посмотрим как все это сработает...
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24.12.2021 13:28 Ответить
Есто́нці - самоназва із середини XIX століття, буквально «народ своєї землі»
в самій Естонії 900 тис. і ще 100 тис. поза країною - населення якоїсь Троєщини,

але за мужністю - спартанці !!!!!!!!!!
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24.12.2021 15:22 Ответить
Дякую, друже!
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24.12.2021 21:49 Ответить
Кремлевцы давно с катушек слетели, понаписывали там всякой херни, в стиле СеРеСер 1951 года. А вот будущая реакция Запада оочень интересна, поведутся на это или нет? А орков да, плющит не по детски. 70 лет промучалось это недоразумение, уничтожило 70 лярдов собственного населения, и сдохло, уже 30 лет прошло, и все не уймутся, все их в прошлое тянет, С Финами в хоккей играли, напялили майки СеРеСер, и продули!!!
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24.12.2021 12:57 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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24.12.2021 13:24 Ответить
Украине бы в оружием помочь, хотя пусть приходят, мы и так их всех убьем, терпеть не будем...
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24.12.2021 13:32 Ответить
Судя по хвастливо-петушачьей гос. пропаганде Гондурашки, становится очевидно, что русские, кроме своей известной хамоватости, ещё и самый хвастливый народ в мире. Причём они даже не понимают, насколько такая клюквенно-петушачья пропаганда выглядит комично, зная всю историю и нынешнее положение Гондурашки как отсталой сырьевой страны на отшибе цивилизации.
И ещё сырьевая экономика Гондурашки постоянно приводит в высшие эшелоны власти самых отмороженных подлецов, дегенератов, бандитов, так как достаточно лишь овладеть этими ресурсами, и не надо быть особо умными, моральными, чтобы управлять при этом в такой стране, достаточно лишь прикормить карательный аппарат и ушлых прихлебаев-пропагандистов
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24.12.2021 14:17 Ответить
Вы все правильно сказали, но это очевидные вещи, Орда по другому жить не может, и не должна. И у нас, сейчас есть возможность наблюдать, как на эти очередные "закидоны", ответит Западный Мир? Есть ли у Запада сильные лидеры, могущие сформулировать внятную жесткую позицию, а если начнут пятится назад, то грош цена всему этому Миру, можно только констатировать его конец .
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24.12.2021 14:32 Ответить
Нарешті! Хоч хтось сказав вголос, що не варто будувати політику як похідну від ідіотизму хворого режиму.
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24.12.2021 13:08 Ответить
Згідний, та ще й естонець!👍
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24.12.2021 13:14 Ответить
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24.12.2021 13:16 Ответить
Чортяка з гранатою шугає весь цивілізований світ своєю вялікістю і невже ніхто йому не може обрубати хвоста 😡?
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24.12.2021 13:22 Ответить
"Якщо ми почнемо їх обговорювати, я думаю, у нас виникне проблема."
_Да, та окно Овертона и работает.
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24.12.2021 13:21 Ответить
*так
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24.12.2021 13:43 Ответить
Эстония оккупировала территории Украины и убивает украинцев и тем самым хочет мир втянуть в войну?Правильно?
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24.12.2021 13:31 Ответить
Сср мы прослали специально в 1991 году,чтобы быстрее сдохла сама РАБссия...собранная по образу и подобию Рюсскага Дебилизма... Какая боль,какая боль...НАТО-РАБссия 30:0......
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24.12.2021 13:22 Ответить
Как хрюкало *****, с терористами ни каких договорённостей не будет!
Какие могут быть договора, со сраной агресором и терористом? Пусть копроссяне уважают безопасность соседних стран и не нарушают международные договора! А Украина в НАТО, это наше дело о безопасности! Не хрен, свинособакам копытами топтать Украинские земли!!!
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24.12.2021 13:24 Ответить
Правильно !.. только я переведу с дипломатического на простой язык - их пистить нужно а не говорить.
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24.12.2021 13:26 Ответить
РАБссия вымирает демография катастрофическая...сначала об этом сказала Татляна Голикова лет 7 назад,потом продолжила весной этого года Марго Симоньян...,а теперь и сам плешивый гопник признал...рюсские исчезающее население концлагеря...таджики казахи туркмены узбеки казахи уже не спасут ситуацию...,рожая по 7-8 детей в своих семьях Подмосковья.... даже если таджики будут рожать 20 детей для срани РАБссиянской.... ситуация капздец....
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24.12.2021 13:30 Ответить
Все что с ними творится в последнее время, вся эта истерика и визги, очень показательны. Они подсознательно понимают что им скоро кабздец, причем страшный, и потому их корежит, и прет, на какие то неадекватные заявления и поступки. А нам своє робить...
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24.12.2021 13:43 Ответить
Остаётся констатировать что на сегодняшний день на ***** и его банду есть лиш один рычаг давления-родственники и финансы за границей.вот если к примеру (чисто гипотетически) представить что например сын мизулиной разбивается на горнолыжном курорте куда он любит ездить с мужем на выходные...а завтра жена другого депутата давится рыбной косточкой..и так каждые день -два(по удивительной случайности разумеется) ,то эти удары злодейки судьбы могли бы отрезвить
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24.12.2021 13:31 Ответить
Будьте реалистом, никто в толерантной Европе этим заниматься не будет, а вот ввести против всей этой своры санкции и запретить им вьезд в ЕС, вот это дааа... Но тут опять, длинный нефтегазовый доллар, и милые Европейцы всему сразу рады...
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24.12.2021 13:46 Ответить
Ну, на#ера быть реалистом? Лучше и приятнее, как макака кричать и бросаться какашками во всех кто проходит под личным деревом!
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24.12.2021 14:12 Ответить
Недавно на РАБссии внезапно умер генерал боровшийся с Наркомафией Путлера-Матвиенко...,умер внезапно в 63 года...Новичок или Полоний не знаю...,но войну с Путлером проиграл очередной порядочный генерал РАБссии...,всего с 1999 года Путлер ликвидировал более 100 генералов полковников и прочих борцов...,все их имена я помню...,послу убийства Анны Политковской начал их считать поименно пофамильно...,поскольку Анна написала об этом незадолго до смерти...,типа включила счетчик Путлера....
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24.12.2021 13:40 Ответить
Маловато будет, давай ишо...
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24.12.2021 13:47 Ответить
После таких заявлений путлера и кремляди убеждаешься, как слаба россия.Рано или поздно их поставят в угол, перед этим обязательно получат порки.
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24.12.2021 14:01 Ответить
Интересно, кто -то редактирует тексты на этом сайте?

"...никого не бояться и быть единственными в этом вопросе."

Ну, наверное не "единственными", а ЕДИНЫМИ, черт побери...
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24.12.2021 15:13 Ответить
Украина, Польша, страны Балтии и другие страны Восточной Европы должны координировать свои усилия и мобилизовать общественное мнение, как в их собственных странах, и четко и недвусмысленно заявить, что они против такого типа переговоров и что они не будут принимать никаких решений без их согласия. По этому поводу они также должны обратиться к Сенату и Конгрессу США. Неадекватная и примирительная политика Байдена-Салливана, которая ставит под сомнение не только независимость Украины, но и Европы, и угрожает расколоть НАТО, должна быть вовремя остановлена. Байдену должно быть ясно, что Европа - это не Афганистан. На данный момент рейтинг Байдена в США самый низкий с момента его избрания, и даже его собственная Демократическая партия все больше недовольна его решениями.
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24.12.2021 15:31 Ответить
 
 