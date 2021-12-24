Наиболее загруженные пункты пропуска на въезд в Украину находятся на границе с Польшей, - Госпогранслужба

Наиболее загруженные пункты пропуска на въезд в Украину находятся на границе с Польшей.

Об этом сообщил руководитель сектора взаимодействия со СМИ Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Роман Павленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наиболее загруженные на сегодняшний день пункты пропуска по участку Западного регионального управления находятся на границе с Польшей, это пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини", а также "Ягодин". Определенное скопление есть в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье", - сказал Павленко.

Он отметил, что наибольшее количество автомобилей находятся на въезд в пункте пропуска "Ягодин" - 600.

"По состоянию на 9:00 приблизительное количество легковых транспортных средств и автобусов, которые находятся за границей и двигаются в направлении Украины: в пункте пропуска "Ягодин" - более 600 легковых автомобилей, "Рава-Русская" - более 50 легковых автомобилей, "Грушев" на Львовщине - около 100 легковых автомобилей и 5 автобусов, "Краковец" - более 200 легковых автомобилей и 6 автобусов, "Шегини" - около 300 легковых авто и 14 автобусов. На Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией - около 100 легковых автомобилей, "Тиса" на границе с Венгрией - около 100 легковых автомобилей", - рассказал Павленко.

По его словам, для того, чтобы обеспечить быстрое и комфортное пересечение границы украинскими гражданами и иностранцами Госпогранслужба увеличила количество пограничных нарядов проверки документов и осмотра транспортных средств, привлекла дополнительные технические средства, развернула дополнительные автоматизированные рабочие места. Также предусмотрено в случае необходимости применение мобильных комплексов пограничного контроля на базе автомобилей.

"Также на данный момент осуществляется проверка документов, связанных с противодействием распространению Covid-19. Для проверки Covid-сертификатов используются Safe border с новым современным программным обеспечением, которое позволяет проверить их действительность", - указал он.

Павленко сообщил, что на данный момент пунктов обогрева на пунктах пропуска нет, но ситуация на контроле, и если возникнет такая необходимость, то во взаимодействии с органами государственной власти и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям они могут быть развернуты.

Также он обратил внимание на то, что для того, чтобы выбирать пункт пропуска для пересечения государственной границы на въезд в Украину, лица могут обращаться к официальным источникам той страны, из которой они выезжают.

"Например, заезжая из Польши, они смогут найти официальные источники пограничников или других государственных органов, в которых может быть указана информация по количеству транспортных средств на выезд из государства. Информацию о выезде из Украины можно получать на Facebook-странице Западного регионального управления, где каждые 3 часа, с 6:00 до 18:00 обновляется информация о выезде из Украины", - сказал Павленко.

Он отметил, что рост пассажиропотока на западной границе наблюдается в связи с тем, что большинство путешественников, среди которых большое количество людей, которые возвращаются с работы и учебы, возвращаются в Украину на праздники в места проживания своих родных и близких.

"Большинство пассажиров выбирают привычные для них маршруты, но в пик нагрузки пунктов пропуска эти маршруты не всегда являются самыми быстрыми", - добавил он.