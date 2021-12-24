"Занимаются просто прямым подстрекательством", - Захарова насчитала 10 тыс. западных военных инструкторов в Украине. ВИДЕО

В МИД РФ заявили о пребывании в Украине около 10 тысяч западных военных инструкторов, 4 тысячи из которых - из США, "которые занимаются прямым подстрекательством и напрямую управляют событиями на Донбассе".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и напрямую управляют теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе", - сказала Захарова.

Она также добавила, что чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины.

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