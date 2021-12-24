"Занимаются просто прямым подстрекательством", - Захарова насчитала 10 тыс. западных военных инструкторов в Украине. ВИДЕО
В МИД РФ заявили о пребывании в Украине около 10 тысяч западных военных инструкторов, 4 тысячи из которых - из США, "которые занимаются прямым подстрекательством и напрямую управляют событиями на Донбассе".
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и напрямую управляют теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе", - сказала Захарова.
Она также добавила, что чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины.
Топ комментарии
+23 Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий24.12.2021 13:59
+18 Кремень
показать весь комментарий24.12.2021 14:00
+17 Підлога Маккартні
показать весь комментарий24.12.2021 14:00
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Анатолий Панасюк
показать весь комментарий24.12.2021 17:10 Ответить Мне нравится 2
Vladimir K
показать весь комментарий24.12.2021 17:14 Ответить Мне нравится 4
Иван Карпов #399864
показать весь комментарий24.12.2021 23:04 Ответить Мне нравится 2
Иван Карпов #399864
показать весь комментарий24.12.2021 23:05 Ответить Мне нравится 1
Stop Homosovetikus
показать весь комментарий24.12.2021 23:56 Ответить Мне нравится 0
esperansa002014
показать весь комментарий25.12.2021 01:43 Ответить Мне нравится 1
Любовь Стаховская
показать весь комментарий25.12.2021 08:35 Ответить Мне нравится 0
Игорь Игорев #494368
показать весь комментарий25.12.2021 18:33 Ответить Мне нравится 1
BanderaVbyv Moscoviyu
показать весь комментарий25.12.2021 19:04 Ответить Мне нравится 2
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль