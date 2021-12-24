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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Занимаются просто прямым подстрекательством", - Захарова насчитала 10 тыс. западных военных инструкторов в Украине. ВИДЕО

В МИД РФ заявили о пребывании в Украине около 10 тысяч западных военных инструкторов, 4 тысячи из которых - из США, "которые занимаются прямым подстрекательством и напрямую управляют событиями на Донбассе".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и напрямую управляют теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе", - сказала Захарова.

Она также добавила, что чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины.

Также читайте: Спикер МИД РФ Захарова заявила, что санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" нелегитимны и Россия "оставляет за собой право на ответ"

Автор: 

МИД РФ (1665) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+23
Явно ще не похмелилась манька-аблігація...
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24.12.2021 13:59
+18
Не звизди,лахудра лаптэнога!"Их там нэт!"
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24.12.2021 14:00
+17
Если 1 американский солдат убивает 10 Ванек, то писта 100 000й армии орков
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24.12.2021 14:00
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Це ж треба так перебрати, щоб стільки "білочок" нарахувати!
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24.12.2021 17:10 Ответить
Машка ипа натка, тебе что не сказали что водку и кокс мешать нельзя?
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24.12.2021 17:14 Ответить
Алкашка бредит все больше и больше!
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24.12.2021 23:04 Ответить
Надо Лавровому Коню прекращать эту алкашку спаивать сивухой! А то мозги уже совсем отвалились!
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24.12.2021 23:05 Ответить
iй спаса пiдсипали як однiй вчитeльцi на Росii?
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24.12.2021 23:56 Ответить
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25.12.2021 01:43 Ответить
Бійтеся;там 100 тисяч американського війська з ************* зброєю,буде палати ЗЕМЛЯ під вами-вороги людства!!!
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25.12.2021 08:35 Ответить
И Шо она такая затасканная не свежая. Это хорошо.
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25.12.2021 18:33 Ответить
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25.12.2021 19:04 Ответить
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