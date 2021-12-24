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Потребление электроэнергии в Украине растет, и энергосистема работает стабильно. Есть резерв мощности, – Галущенко

Потребление электроэнергии в Украине растет, и энергосистема работает стабильно. Есть резерв мощности, – Галущенко

Энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на увеличение потребления электроэнергии в стране.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что по состоянию на 23 декабря потребление электроэнергии еще увеличилось и составило более 24 тыс. МВт-ч. Эти показатели значительно превышают потребление прошлого года.

"Даже на фоне роста потребления мы видим, что энергосистема работает стабильно. Полностью все потребности потребителей покрываются генерацией. Кроме того, мы имеем дополнительный резерв мощности", - сказал он.

По словам министра, НАЭК "Энергоатом" имеет резерв мощности более 500 МВт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 26% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии с начала отопительного сезона, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине за январь-сентябрь 2021 года составило 92,2 млрд кВт-ч, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отмечается, что главными причинами являются отсутствие в 2021 году строгих карантинных мер для противодействия распространению COVID-19, как следствие - рост потребления произошло во все месяцы, но больше всего в марте и апреле - на 11,6% и 12,4% соответственно. Кроме этого, в июле 2021 года наблюдалась более жаркая погода, чем в июле 2020 года (23,7°С против 21,9°С), что привело к увеличению потребления на 7,2%.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко (257)


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Топ комментарии
+3
А зима еще минимум продлится до конца марта)))
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24.12.2021 14:05
+3
А чому ж тоді відмикають електрику? Тільки не свистіть про якісь там ремонти.
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24.12.2021 14:08
+3
Може в тебе лампочка перегоріла? Подивись, в сісідів світло.є.
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24.12.2021 14:13
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А зима еще минимум продлится до конца марта)))
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24.12.2021 14:05 Ответить
Зими в нас лагідні . Довга зима - це тільки для руснявих свинособак катастрофа , бо в них села не газифіковані , а в містах туалети на вулицях замерзають .
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24.12.2021 14:14 Ответить
- 20 или -5 не принципиально, когда нету энергоносителей. В хате будет одинаково холодно, что писец. спасибо зе-команде))
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24.12.2021 14:18 Ответить
В мене +24⁰С. Стабільно. Спасібо Зе-бандерівцям і Слава Україні !🇺🇦😎👍
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24.12.2021 14:21 Ответить
та навіть зарабрешуть!
Напруга 190 вольт у день, іноді до 210 піднімається.
Десь з 17 години та до 24 години напруга падає до 175.. 180 вольт!
Бачив навіть 171 вольт як мінимум.
І це так з листопада, причому останні два тижні напруга впала в середньому на 10 вольт.
Стабільний розвал енергосистеми

У літку напруга була 230..240 вольт, иноді до 245 піднімалася.
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24.12.2021 14:35 Ответить
п.с. "станом на 23 грудня споживання електроенергії ще збільшилося і склало понад 24 тис.МВт-год. ці показники значно перевищують споживання минулого року."

*****, воно навіть не зрозуміло - що зашкварилося
Чому зросло споживання е/е?
Бо батареї ледь теплі, то люди вмикають електронагрівачі/каміни..
А чого баратареї ледь теплі - тому що опалення в режимі "чуть више 50 градусов", бо нема вуггіля та газу
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24.12.2021 14:42 Ответить
А чому ж тоді відмикають електрику? Тільки не свистіть про якісь там ремонти.
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24.12.2021 14:08 Ответить
В Запоріжжі відмикають?
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24.12.2021 14:10 Ответить
Кілька днів тому відмикали рівно на 2 години. З 18 до 20.
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24.12.2021 14:15 Ответить
якщо є можливість - подивись напругу перед вимиканням.. падає нижче 170 вольт
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24.12.2021 14:37 Ответить
Може в тебе лампочка перегоріла? Подивись, в сісідів світло.є.
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24.12.2021 14:13 Ответить
То в тебе в голові перемичка перегоріла . Скрєпа . Останній раз виникали при баба Йулі . Ну і після стихійних буревіїв на 2 години вимикають
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24.12.2021 14:17 Ответить
У Луцьку в четвер вимикали світло на 5-10 хв. І з літа вже разів 5 пропадало світло на різні періоди часу
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24.12.2021 15:08 Ответить
5-10 хвилин - то ваш сусід пакетником бавиться . Зловіть і сильно постукайте молотком по пальцях . Світло перестане пропадати .
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24.12.2021 22:41 Ответить
Та ні, по всьому району на було
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26.12.2021 09:04 Ответить
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24.12.2021 14:08 Ответить
А ведь самое страшное на заднем плане. Єтим двум мудакам так жарко, бо котельня кочегарит так, что у них зимой форточка открыто окно
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24.12.2021 14:12 Ответить
Самое страшное если напердят-а окно закрытое.
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24.12.2021 14:24 Ответить
"резерв" - це закупівлі рф-ної електрики у лукашенки?
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24.12.2021 14:14 Ответить
В Киевской области постоянные аварии и веерные отключения.
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24.12.2021 14:18 Ответить
У нас начиная с октября вместе с "плановыми отключениями" "аварии" на сутки и больше. Васильковский р-н. Такого безумия никогда не было, не верю, что бы оборудование "внезапно" так начало выходить из строя безо всякой причины.
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24.12.2021 15:12 Ответить
читай - без веерных отключений электричества не обойтись
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24.12.2021 14:20 Ответить
Справжня перемога - спалили газ на ТЕС за відсутності вугілля. А тепер будуть купувати по $2000. Ще й за умови, що хтось погодиться продати. Чемпіони серед рукожопих
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24.12.2021 14:45 Ответить
В цій статті все змішано, як у якомусь салаті. Звичайно, що в цьому році споживання електроенергії більше ніж у минулому: бо торік був більш суворий карантин. Якщо споживання електрики збільшується, то це чудово, тобто щось працює, а енергетика може більше заробити, більше сплатити податків, більше зароблять люди у цій сфері. Просто державний сектор енергетики мав би заздалегідь підготуватися до сезону, а не звітувати, що у Центренерго вугілля на два тижні.
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24.12.2021 14:48 Ответить
мы имеем дополнительный резерв мощности", - сказал он. а этот резерв дополнительный находится в Беларуси или в РФ?
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24.12.2021 15:03 Ответить
https://www.facebook.com/groups/837074956934960/user/100004747454319/?__cft__[0]=**************************-Ui8FYQ1mBw2Ajs1KikOn-kkaCdbuII2K5p6ucVdszAzLVogzWo-1oCRK5j0066R0jTsCt5LD3hDlugZgDzziLf0Q2uyU1i8zPRdhXCnHjar8g2f_5kExlqz7hcq5PUuIkOgl9bWS3f0rQuEtFSLoQC4YfScc9ognaBVt7jIUhQGy2tcvmti6ypUvnOW7R&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Оксана Степаненко https://www.facebook.com/groups/837074956934960/?__cft__[0]=**************************-Ui8FYQ1mBw2Ajs1KikOn-kkaCdbuII2K5p6ucVdszAzLVogzWo-1oCRK5j0066R0jTsCt5LD3hDlugZgDzziLf0Q2uyU1i8zPRdhXCnHjar8g2f_5kExlqz7hcq5PUuIkOgl9bWS3f0rQuEtFSLoQC4YfScc9ognaBVt7jIUhQGy2tcvmti6ypUvnOW7R&__tn__=-UC%2CP-y-y-R КОСІВЩИНСЬКИЙ СТАРОСТАТ

https://www.facebook.com/groups/837074956934960/posts/927995557842899/?__cft__[0]=**************************-Ui8FYQ1mBw2Ajs1KikOn-kkaCdbuII2K5p6ucVdszAzLVogzWo-1oCRK5j0066R0jTsCt5LD3hDlugZgDzziLf0Q2uyU1i8zPRdhXCnHjar8g2f_5kExlqz7hcq5PUuIkOgl9bWS3f0rQuEtFSLoQC4YfScc9ognaBVt7jIUhQGy2tcvmti6ypUvnOW7R&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 4 ч. ·





Планове відключення електропостачання!
28.12.21р. з 08.00 год. 16.30 год. ремонтні роботи в с. Косівщина
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24.12.2021 16:52 Ответить
 
 