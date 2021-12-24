РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10284 посетителя онлайн
Новости
1 769 29

Украина ожидает доставку еще 650 тысяч тонн угля из США, Колумбии и Австралии, - Галущенко

Украина ожидает доставку еще 650 тысяч тонн угля из США, Колумбии и Австралии, - Галущенко

В Украину морем поступит еще 650 тысяч тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом на брифинге рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформу.

"Украина обеспечена энергоресурсами. Благодаря работе, в частности, атомной и тепловой генерации, проходим период пониженных температур спокойно", - сообщил глава Минэнерго.

По его словам, предусматривается, что морским путем в Украину поступят 650 тысяч тонн угля, в том числе из США, Колумбии и Австралии.

Министр добавил, что на сегодняшний день запасы газа в ПХГ составляют более 14,5 млрд кубометров, чего вполне достаточно для прохождения отопительного сезона.

Читайте: Потребление электроэнергии в Украине растет, и энергосистема работает стабильно. Есть резерв мощности, – Галущенко

"НАК "Нафтогаз" имеет необходимые ресурсы, но в случае необходимости будет увеличен объем импорта", - подытожил министр энергетики Герман Галущенко.

Автор: 

Австралия (429) Колумбия (36) уголь (1000) Галущенко (257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Не Україна очікує, а Ренат. Якби все залежало тільки від Зе, вже не було б країни.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:19
+4
Колумбийский разгружать в первую очередььь !
показать весь комментарий
24.12.2021 14:20
+4
Из Колумбии приедет уголь особой марки "снежный антрацит" в специальной упаковке. По информации от источника этот уголь будет использоваться исключительно для обогрева ВР и ОП.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один дід казав, що йому на всю зиму вистачає два цеберка вугілля.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:18 Ответить
А зеля зустрічати буде, як маски для Епіцентру?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:19 Ответить
Не Україна очікує, а Ренат. Якби все залежало тільки від Зе, вже не було б країни.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:19 Ответить
Мико(І)ло, вітаю! Додам, що це є яскравим зразком , ба навіть презентацією сентенції мудрості людської: "Віддай жінку дяді,а сам іди на бл"ді". Ніц більше...
показать весь комментарий
24.12.2021 16:40 Ответить
А з Колумбії - біле і порошковому стані?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:19 Ответить
Колумбийский разгружать в первую очередььь !
показать весь комментарий
24.12.2021 14:20 Ответить
Правильно . Купувати треба в союзників , а не в російсько-фашистських загарбників
показать весь комментарий
24.12.2021 14:23 Ответить
Покупать нужно где дешевле. Захватчики по-любому не пострадают, продадут тем кто надеялся получить перехваченный нами американский.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:32 Ответить
на тобі боже що мені не гоже Поделюсь воспоминаниями Как то при совке Змиевскую ГРЭС перевели на на Экибастузские угли --станция ушла в зеро-оборудование сжигания \горелки\ шлако и золоудалене напрочь отказалось фунциклировать Углегорская (1очередь ) Запорожская\1очередь \Мироновская Старобешевская Зуевская Славянская все спроектированы на определённую марку угля донецкого бассейна
показать весь комментарий
24.12.2021 17:12 Ответить
Свої шахтарі або безробітні, або мають невиплачену зарплату від держави, а тут завозять з усього світу.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:24 Ответить
гос шахта это нонсенс уже лет 50. а на ахметовских шахтах все в порядке с доходами
показать весь комментарий
24.12.2021 14:35 Ответить
Белый колумбийский уголь, это дженерик для спасения определенных слоев населения.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:27 Ответить
Одна Колумбия в этом списке малость настораживает. Клиентов одного товара из этой замечательной страны в нашей гавно-элитке хватает и результаты их буйной суеты мы тоже все видим
показать весь комментарий
24.12.2021 14:33 Ответить
не в Павлограде же закупать)
показать весь комментарий
24.12.2021 14:34 Ответить
Зеля будет лично встречать судно с колумбийским коксом...
показать весь комментарий
24.12.2021 14:36 Ответить
Интересно указанные 14,5 млрд кубов это в т.ч. объём который неизвлекаемый? Вот только забыл какой именно этот неизвлекаемый объём. И потому из 14,5 млрд отнять неизвлекаемый, то значит извлекаемого объёма меньше осталось. И сколько же?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:37 Ответить
Из Колумбии приедет уголь особой марки "снежный антрацит" в специальной упаковке. По информации от источника этот уголь будет использоваться исключительно для обогрева ВР и ОП.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:37 Ответить
З Колумбії "вугілля" буде біле, в тюках і "забористе". Зеля ж казав що домовивс
показать весь комментарий
24.12.2021 14:41 Ответить
Курт Волкер про переслідування Порошенка: «Поки Путін впритул підходить до кордонів, Зеленський воює з прозахідним лідером»
БУКВЫ
показать весь комментарий
24.12.2021 14:45 Ответить
наем мы этот "уголь из колумбии". вы его получаете а потом то женщин в армию забираете то танцы краба танцуете под биты аграхимии
показать весь комментарий
24.12.2021 14:50 Ответить
Да нет, все нормально. Колумбийский уголь реальный (не белый ) считается одним из самых качественных в мире. И по ценам приемлим.
И конечно, завозит его ДТЕК - зеленая плесень только дорожки нюхает.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:26 Ответить
А какое отношение к этому углю имеет зеленый хер и правительство, ведь этот уголь принадлежит ахметке???!
показать весь комментарий
24.12.2021 14:52 Ответить
Тільки до чого тут Галущенко разом із Міністерством енергетики? Вугілля завозить ДТЕК Ахметова. От читаємо: "https://energo.dtek.com/media-center/press/dtek-vstrechaet-ocherednye-dva-sudna-panamaks-s-150-tys-t-amerikanskogo-uglya/ На сьогодні ДТЕК збільшив загальну кількість поставок вугілля морем до 9 суден. Це близько 618 тис. т вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією (ред. ДТЕК) для потреб державних ТЕС «Центренерго»"
показать весь комментарий
24.12.2021 14:54 Ответить
Жал, что планета Земля такая маленькая. Была бы в два раза большеи тамм была бы еще какая то максимально удаленная точкаи мы бы его там и покупали.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:15 Ответить
покупаем в Колумбии...а что делать...залежи своего угля отсутствуют, шахт нет...
показать весь комментарий
24.12.2021 15:17 Ответить
КЛЯТЫЕ не устают подсирать.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:28 Ответить
А чого не з ПАР як зеЛох заявив найкраще у світі, а поганий Порошенко саботував.
показать весь комментарий
24.12.2021 18:08 Ответить
 
 